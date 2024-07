US-Präsidentschaftswahlen verbergen die Kriminalität des US-Imperiums

Von Caitlin Johnstone

Was ich an der westlichen Wahlpolitik im Allgemeinen und an den US-Präsidentschaftswahlen im Besonderen hasse, ist, dass sie von der Verderbtheit des zentralisierten US-Imperiums selbst ablenken und dessen Kriminalität verschleiern.

In den kommenden Monaten werden Sie viel über die beiden führenden Präsidentschaftskandidaten hören und darüber, wie sehr sie sich voneinander unterscheiden und dass der eine eindeutig viel, viel schlimmer ist als der andere. Das Schlimmste an den beiden Kandidaten sind jedoch nicht ihre Unterschiede – das Schlimmste an ihnen sind die zahllosen Übereinstimmungen, die sie auf ununterscheidbare Weise aufweisen.

Donald Trump wird im Falle seiner Wahl nicht Amerikas nicht existierende „Demokratie“ beenden und die Vereinigten Staaten als Diktator mit eiserner Faust regieren, und er wird ganz sicher kein populistischer Held sein, der eine Revolution gegen den Tiefen Staat anführt. Er wird als der übliche böse republikanische Präsident regieren, der auf die übliche Art und Weise böse ist, wie US-Präsidenten böse sind, so wie er es während seiner ersten Amtszeit getan hat. Seine Regierung wird weiterhin die Welt mit noch mehr Kriegsmaschinerie ausstatten, noch mehr Hungersanktionen verhängen, verdeckte Operationen, Aufstände und Stellvertreterkonflikte unterstützen und daran arbeiten, die Weltbevölkerung dem Willen des Imperiums zu unterwerfen, während sie gleichzeitig die Vergiftung der Erde durch einen ökozidalen Kapitalismus fortsetzt, so wie es alle seine Vorgänger getan haben.

Und das Gleiche gilt für die schwachsinnigen Fantasien, die die Republikaner bis November über Kamala Harris aushecken werden. Sie wird nicht den Kommunismus einführen oder allen Sozialhilfe gewähren, die Scharia einführen, Israel schwächen, allen die Waffen wegnehmen, die Amerikaner der „Woke Agenda“ unterwerfen und alle dazu bringen, ihre Pronomen zu deklarieren und Käfer zu essen, oder irgendeinen anderen Schwachsinn. Sie wird die Kriegstreiberei und Tyrannei der USA weiter ausbauen und die Welt zu einem kränkeren, gewalttätigeren und gefährlicheren Ort für alle machen, während sie den Reichtum der Menschen und des Planeten auf die Bankkonten der ohnehin schon obszön Reichen leitet. So wie es Biden während seiner gesamten Amtszeit getan hat, und so wie es Trump vor ihm getan hat.

Die Wahrheit ist, dass in den nächsten Monaten zwar alle ihre Aufmerksamkeit auf die Unterschiede zwischen Trump und Harris richten werden, dass aber die bei weitem wichtigsten und folgenreichsten Dinge an jedem dieser Kandidaten die Art und Weise sind, in der sie sich ähneln. Die politischen Maßnahmen und Programme, die jeder von ihnen umsetzen wird und die die meisten Menschen töten, die meisten Leben beeinträchtigen und dem Ökosystem den größten Schaden zufügen werden, sind die Bereiche, in denen sie völlig übereinstimmen, und nicht die relativ kleinen und relativ unbedeutenden Bereiche, in denen sie sich unterscheiden. Man kann viel mehr über die USA und ihr weltumspannendes Imperium lernen, wenn man die Gemeinsamkeiten zwischen den Präsidentschaftsregierungen betrachtet, als wenn man ihre Unterschiede betrachtet, denn dort ist die überwältigende Mehrheit der Missbräuche zu finden.

Aber niemand wird sich irgendetwas von dieser normalisierten Kriminalität ansehen, während sich das Drama dieser gefälschten Wahl abspielt. Mehr und mehr emotionale Hysterie wird in den Ausgang dieses betrügerischen zweihändigen Sockenpuppen-Beliebtheitswettbewerbs zwischen zwei loyalen Lakaien des Imperiums investiert werden, die beide geschworen haben, die Interessen des Imperiums voranzutreiben, egal wer gewinnt, und die alltägliche mörderische Arbeit des Imperiums wird weiterhin unbemerkt im Hintergrund ablaufen.

US military commander’s casual declaration of independence from democratic control.



“Regardless of who’s in our political parties &whatever is happening in that space, it’s allies &partners that are always our priority”



US ‘committed’ to AUKUS regardless https://t.co/b3pE5h7ol0 — Peter Cronau (@PeterCronau) July 23, 2024

Neulich erwähnte der ranghöchste Offizier der US-Marine beiläufig, dass das AUKUS-Militärbündnis, das darauf ausgerichtet ist, Australien in eine künftige, von den USA gesteuerte militärische Konfrontation mit China einzubinden, bestehen bleiben wird, egal wer die Präsidentschaftswahlen gewinnt.

„Unabhängig davon, wer in unseren politischen Parteien sitzt und was auch immer in diesem Bereich geschieht, sind Verbündete und Partner immer unsere Priorität“, sagte Admiral Lisa Franchetti als Antwort auf die (völlig unbegründete) Sorge, dass Trump sich aus Militärbündnissen zurückziehen und die USA im Falle seiner Wahl „isolationistisch“ machen würde.

Wie konnte Franchetti eine derart zuversichtliche Behauptung aufstellen, wenn sich das Verhalten der US-Kriegsmaschinerie von einer Regierung zur nächsten deutlich verändert? Die Antwort ist, dass sie es nicht könnte, und das tut sie auch nicht. Die offiziell gewählte Regierung der Vereinigten Staaten mag alle paar Jahre wechseln, aber die tatsächliche Regierung ändert sich nicht.

Um das klarzustellen: Ich will Ihnen nicht sagen, dass Sie nicht wählen sollen. Diese Wahlen sind dazu da, das amerikanische Volk emotional zu beruhigen und ihm das Gefühl zu geben, dass es eine gewisse Kontrolle über seine Regierung hat. Ich habe nichts damit zu tun, Sie zu überzeugen, so oder so.

Jedes Mal, wenn ich über dieses Thema spreche, werfen mir die Leute vor, ich sei ein Defätist und würde diese Botschaft so interpretieren, dass niemand etwas tun könne, aber das ist überhaupt nicht wahr. Ich sage nur, dass das gefälschte Wahlritual, das Ihnen von den Mächtigen angedreht wurde und mit dem Sie Ihre Probleme lösen sollen, nicht das richtige Mittel für diese Aufgabe ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Probleme durch eine Wahl lösen, ist genauso groß wie die, dass Sie sich etwas wünschen oder beten – aber das bedeutet nicht, dass Probleme nicht gelöst werden können. Wenn Sie glaubten, Sie könnten eine Infektion mit Farbverdünner heilen, würde ich Ihnen sagen, dass das auch nicht funktioniert, und Ihnen raten, stattdessen einen Arzt aufzusuchen.

Nur weil die einzigen brauchbaren Kandidaten in jedem US-Präsidentschaftsrennen immer mörderische Lakaien des Imperiums sein werden, heißt das nicht, dass die Dinge hoffnungslos sind; so sieht es eben aus, wenn man im Herzen eines Imperiums lebt, das durch Lügen, Gewalt und Tyrannei zusammengehalten wird und dessen Verhalten für die Mächtigen zu sehr auf dem Spiel steht, als dass sie es dem Willen der Wählerschaft überlassen könnten.

Cultivate A Habit Of Small Acts Of Sedition



Fighting the machine can be disheartening and disappointing as power comes up victorious time and time again. But that doesn't mean you are powerless, and it doesn't mean there's nothing you can do.https://t.co/O0vZRHX2ue — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 24, 2022

Ihre Stimme wird keinen Unterschied zum Verhalten des Imperiums machen, aber was einen Unterschied machen kann, ist, jeden Tag Maßnahmen zu ergreifen, die den Weg zu einem echten Volksaufstand gegen das Imperium zu einem späteren Zeitpunkt ebnen. Man tut dies, indem man den Menschen die Augen dafür öffnet, dass das, was man ihnen über ihre Regierung, ihre Nation und ihre Welt beigebracht hat, eine Lüge ist, und dass die Mainstream-Quellen, die sie für ihre Informationen zu nutzen gelernt haben, geschickt getarnte imperiale Propagandadienste sind.

Was wir alle als Einzelpersonen hier und jetzt tun können, ist, uns die Gewohnheit anzueignen, kleine Akte des Aufruhrs zu begehen. Kleine Schnitte in das Fleisch der Bestie, die sich mit der Zeit summieren. Man kann die Maschine nicht selbst anhalten, aber man kann ihr Sand ins Getriebe streuen.

Einem aufmerksamen Zuhörer Informationen darüber geben, was in der Welt vor sich geht. Andersdenkende Medien online schaffen. Graffiti mit einer starken Botschaft. Einer unbequemen Stimme mehr Gehör verschaffen. Eine bahnbrechende Idee teilen. Eine nicht genehmigte Sache unterstützen. Sich für verbotene Ziele organisieren. Verteilen von aufrüttelnder Literatur. Erstellen von Literatur, die die Augen öffnet. Augenöffnende Kunst schaffen. Führen Sie authentische Gespräche über echte Dinge mit jedem, der Sie hören kann.

Jeden Tag gibt es etwas, das Sie tun können. Wenn Sie anfangen, Ihre Kreativität darauf zu richten, diese Gewohnheit zu kultivieren, werden Sie sich selbst über die innovativen Ideen wundern, die Ihnen einfallen. Selbst ein gut platziertes Meme oder ein Tweet kann einer Reihe von Menschen die Augen für eine Realität öffnen, die ihnen bisher verschlossen war. Denken Sie daran: Sie würden nicht so verzweifelt daran arbeiten, die Online-Sprache einzuschränken, wenn sie nicht eine echte Bedrohung für das Imperium darstellen würde.

Solche regelmäßigen kleinen Sabotageakte fügen der imperialen Maschinerie unendlich viel mehr Schaden zu als das Wählen, das Reden über das Wählen oder das Nachdenken über das Wählen, weshalb das Wählen, das Reden über das Wählen und das Nachdenken über das Wählen alles ist, wozu man immer wieder aufgefordert wird. Je mehr Menschen aufwachen und erkennen, dass sie in einem Hamsterrad, das von den Mächtigen zum Nutzen der Mächtigen gebaut wurde, ins Nirgendwo laufen, desto mehr Menschen werden aus dem Rad aussteigen und sich für echte Veränderungen einsetzen, die von Bedeutung sind – und desto mehr Menschen werden dabei helfen, alle anderen aufzuwecken.

Wenn erst einmal genug Menschen die Augen geöffnet haben, werden sie in der Lage sein, die Macht ihrer Zahl zu nutzen, um echte Veränderungen zu erzwingen und die Ketten ihrer Missbraucher abzustreifen wie einen schweren Mantel an einem warmen Tag. Es gibt nichts, was uns aufhalten könnte, wenn genug von uns verstehen, was passiert. Das ist der Grund, warum so viel Aufwand betrieben wird, um das Verständnis der Menschen zu vernebeln und alle mit leerem Unsinn wie Präsidentschaftswahlen abzulenken.