Der Dritte Weltkrieg: Katalysator einer neuen Weltordnung

Der F-22 Raptor ist das weltweit beste Luftüberlegenheitsflugzeug.

Es ist das beste Kampfflugzeug.

Die fortschrittliche Avionik, die Tarnkappenfähigkeiten und die Manövrierfähigkeit der F-22 machen sie zu einer unübertroffenen Plattform für die Jagd und den Abschuss anderer Flugzeuge.

Während Russland, China und einige andere Nationen über eigene Luftüberlegenheitsjäger verfügen, ist es zweifelhaft, ob diese im Luft-Luft-Kampf gegen eine F-22 bestehen könnten.

Kurzum, die F-22 ist entscheidend für die Fähigkeit der US-Luftwaffe, in einem potenziellen Konflikt mit einem hoch entwickelten Gegner den Luftraum zu kontrollieren.

Deswegen ist der F-22 Raptor eines der wenigen Kampfflugzeuge, die die US-Regierung nicht ins Ausland exportiert – nicht einmal an Israel oder seine NATO-Verbündeten.

Die hochmodernen Tarnkappenfähigkeiten der F-22 verschaffen ihr einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Kampfflugzeugen, wenn es um die Luftüberlegenheit geht. In einem Luftkampf würden feindliche Kampfflugzeuge wahrscheinlich nicht einmal wissen, dass sich ein Raptor in der Nähe befindet, bis es zu spät ist.

Die mögliche Anwesenheit einer F-22 in einem Gebiet wäre für jede feindliche Luftwaffe ein triftiger Grund, es sich zweimal zu überlegen, bevor sie die US-Luftwaffe herausfordert.

Deswegen haben die USA F-22 in Japan stationiert, um die chinesische Luftwaffe abzuschrecken, wenn sie sich beispielsweise Taiwan nähert.

Aber all das könnte sich bald ändern… und enorme geopolitische Folgen haben.

Die South China Morning Post ist seit der britischen Kolonialherrschaft die wichtigste Zeitung Hongkongs.

Kürzlich veröffentlichte sie einen bahnbrechenden Artikel, in dem sie behauptete, chinesische Forscher hätten eine neue Radarerfassungstechnologie entwickelt, die die Tarnkappenfähigkeit der F-22 außer Kraft setzen würde.

Das chinesische Radarsystem sei nun in der Lage, die Position einer F-22 in Echtzeit genau zu bestimmen. Diese Informationen könnten dann an Abfangjäger oder Boden-Luft-Raketenbatterien weitergeleitet werden, um die F-22 anzugreifen.

Sollten diese Behauptungen zutreffen, wären die Auswirkungen auf die Kampfkraft der F-22 enorm. Es wäre unwahrscheinlich, dass die USA in einem Konflikt mit China den Luftraum beherrschen könnten.

Für die Insel Taiwan hat dies enorme Konsequenzen.

Taiwan betrachtet sich als unabhängige Nation mit eigener Regierung, eigenem Militär und eigenen Außenbeziehungen.

China hingegen betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat geschworen, es notfalls mit Gewalt wieder mit dem Festland zu vereinen. Kürzlich warnte Xi Biden unter vier Augen, dass China Taiwan wiedervereinigen werde, der Zeitpunkt aber bisher nicht feststehe.

Die USA haben sich zwar nicht ausdrücklich zur Verteidigung Taiwans verpflichtet, sind aber ein wichtiger Lieferant von Rüstungsgütern für Taiwan. Eine chinesische Invasion könnte eine Reaktion des US-Militärs auslösen, wobei Ausmaß und Art dieser Reaktion ungewiss sind.

China hat eine der größten und zunehmend modernen Streitkräfte der Welt. Taiwan hat eine gut ausgebildete Armee, die jedoch kleiner und weniger gut ausgerüstet ist als die chinesische.

In einer militärischen Auseinandersetzung scheint China im Vorteil zu sein. Taiwan hätte nur dann eine Chance, wenn die USA direkt in den Konflikt eingreifen würden.

Die US-Regierung hat verschiedene Kriegsspiele durchgeführt, um eine chinesische Invasion Taiwans zu simulieren und sich darauf vorzubereiten. Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Kriegsspielen ist, dass die Aufrechterhaltung der Luftüberlegenheit für das US-Militär entscheidend ist, um Taiwan erfolgreich verteidigen zu können.

Mit anderen Worten: Wenn die USA den Luftraum über Taiwan nicht kontrollieren können, werden sie eine chinesische Invasion kaum abwehren können.

Wenn die Chinesen die Tarnkappenfähigkeiten der F-22 beeinträchtigt haben, dann halte ich es für unwahrscheinlich, dass die USA im Falle eines Konflikts in Taiwan die Luftüberlegenheit haben werden. Und wenn sie nicht in der Lage sind, die Luftüberlegenheit zu erlangen, dann sind ihre Bemühungen wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt.

Wenn die USA erkennen, dass eine Intervention in Taiwan zum Scheitern verurteilt ist, werden sie Taiwan wahrscheinlich seinem Schicksal überlassen, was bedeutet, dass China die Wiedervereinigung mit dem Festland gelingen wird.

Das wäre ein geopolitisches Erdbeben und könnte die derzeitige Weltordnung unter Führung der USA auf fatale Weise untergraben.

Taiwan ist einer der drei wichtigsten Stellvertreterkriege, die meiner Meinung nach darüber entscheiden werden, wer den Dritten Weltkrieg gewinnt.

Viele sind sich dessen nicht bewusst, aber der Dritte Weltkrieg ist bereits im Gange.

Der Dritte Weltkrieg und die neue Weltordnung

Die vorherigen Weltkriege waren durch den totalen Krieg zwischen den weltweit größten Mächten gekennzeichnet, der die internationale Ordnung neu definierte.

Mit dem Aufkommen der Atomwaffen bedeutet ein totaler Krieg zwischen den heutigen Großmächten Russland, China und den USA jedoch ein nukleares Armageddon, bei dem es keine Sieger, sondern nur Verlierer gibt.

Es könnte immer noch passieren, auch wenn es niemand will, aber es ist nicht das wahrscheinlichste Ergebnis.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Dritte Weltkrieg ein direkter kinetischer Krieg zwischen den weltweit größten Mächten sein wird, wie die vorherigen Weltkriege.

Stattdessen wird sich der Konflikt auf verschiedenen Ebenen abspielen – Stellvertreterkriege, Wirtschaftskriege, Finanzkriege, Cyberkriege, biologische Kriege, verdeckte Sabotage und Informationskriege.

Von all diesen Bereichen werden meiner Meinung nach die Stellvertreterkriege darüber entscheiden, wer den Dritten Weltkrieg gewinnt.

Das ist die Quintessenz.

Russland, China und ihre Verbündeten wollen die von den USA angeführte Weltordnung, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht, verändern.

Der Konflikt spielt sich auf einer Ebene ab, die unterhalb der Schwelle eines direkten, kinetischen Krieges liegt, der zu einem nuklearen Armageddon führen könnte.

Dennoch gibt es einen Konflikt zwischen den größten Weltmächten, um die Weltordnung zu bestimmen, wie in den vorangegangenen Weltkriegen.

Meiner Meinung nach ist der Dritte Weltkrieg ein Konflikt zwischen zwei geopolitischen Blöcken.

Der erste Block besteht aus den USA und ihren Verbündeten, die eine unipolare Weltordnung anstreben.

Ich zögere, diesen Block “den Westen” zu nennen, weil die Leute, die ihn kontrollieren, Werte vertreten, die der westlichen Zivilisation widersprechen.

Eine treffendere Bezeichnung wäre “NATO & Friends”.

Der andere Block besteht aus Russland, China, dem Iran und anderen Ländern, die eine multipolare Weltordnung befürworten.

Nennen wir sie BRICS+, was für Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und andere Länder steht.

BRICS+ ist kein perfektes Etikett, aber es ist eine angemessene Darstellung der Länder, die eine multipolare Weltordnung befürworten.

Kurz gesagt, die BRICS+ wollen die gegenwärtige Weltordnung von einer unipolaren in eine multipolare umwandeln und sich dabei einen größeren Platz am Verhandlungstisch sichern.

Die NATO und ihre Freunde wollen den unipolaren Status quo erhalten.

Das ist der Dritte Weltkrieg, und er findet jetzt statt.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Weltordnungen nichts Neues sind.

Weltordnungen sind die Art und Weise, wie die großen Weltmächte seit Jahrhunderten die Spielregeln festlegen. Sie sind einfach die Architektur der internationalen politischen Beziehungen zwischen den Ländern.

Im Kleinen ist es so, als würden sich die mächtigsten kriminellen Gruppen einer Stadt – wie die Mafia und Straßengangs – zusammensetzen und sich darüber verständigen, wie sie ihre Aktivitäten und Stadtteile untereinander aufteilen.

Zwangsläufig scheitern diese Absprachen immer. Dann kommt es zu einem gewaltsamen Machtkampf, bis die kriminellen Gruppen ein neues Abkommen schließen, das die neuen Machtverhältnisse widerspiegelt.

Eine ähnliche Dynamik spielt sich zwischen den mächtigsten Ländern und Weltordnungen ab.

Konflikte zwischen den mächtigsten Ländern führen in der Regel zu einem Zusammenbruch und einer Neuordnung der Weltordnung.

Die heutige Weltordnung unter Führung der USA ist das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs.

Zuvor hatte der Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Weltordnung geschaffen, die von 1919 bis 1939 Bestand hatte.

Davor hatte der Wiener Kongress die Weltordnung definiert. Sie dauerte von der Niederlage Napoleons zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914.

Davor bestimmte der Westfälische Friede die Weltordnung. Er dauerte vom Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 bis zum Ausbruch der Napoleonischen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Das ist die Quintessenz.

Veränderungen der Weltordnung sind historische Ereignisse mit enormen Auswirkungen – auch auf Investitionen.

Wir leben in einer dieser seltenen Zeiten.

Deshalb ist es so wichtig, den Lärm und die Propaganda zu durchschauen, die Teile richtig zusammenzusetzen und das wahre geopolitische Gesamtbild zu erkennen.

Unzählige Millionen Menschen sind in den vergangenen Weltkriegen finanziell ruiniert worden – oder noch schlimmer – weil sie es versäumt haben, das große Ganze zu sehen und entsprechend zu handeln.

Was aber, wenn man das große Ganze richtig einschätzt, während sich der Dritte Weltkrieg entfaltet?

Sie können eine Katastrophe verhindern UND sich selbst in die Lage versetzen, potenziell lebensverändernde Gewinne zu erzielen, indem Sie auf die Auswirkungen des Dritten Weltkriegs auf Investitionen reagieren, bevor andere herausfinden, was wirklich passiert und wie es wahrscheinlich enden wird.

Dies ist eine seltene Gelegenheit für diejenigen, die verstehen, was vor sich geht, und heute die richtigen Schritte unternehmen.

