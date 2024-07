Doug Casey über das Trump-Attentat und die nächsten Schritte

Von Doug Casey

International Man: Am 13. Juli wurde ein Attentat auf Donald Trump verübt.

Was denken Sie, was wirklich passiert ist?

Doug Casey: Das offizielle Narrativ kristallisiert sich immer noch heraus, da all die Regierungsangestellten und Bürokraten, die angeblich für Trumps Sicherheit verantwortlich waren, herumwuseln, um sicherzustellen, dass ihre Karrieren nicht beeinträchtigt werden. Nachdem Kim Cheatle, die für den Secret Service zuständige Sicherheitshenne, zurückgetreten ist, um als öffentliche Entschuldigung ihre fette Pension zu kassieren, werden der Secret Service und das FBI interne Untersuchungen durchführen. Einige Personen werden möglicherweise verwarnt und für ein paar Wochen in bezahlten Verwaltungsurlaub versetzt. Es wird die Frage gestellt werden, ob es sich um einen Einzeltäter handelte oder um Teil einer größeren Verschwörung. Die Chancen stehen gut, dass man in 99 von 100 Fällen auf Ersteres schließen wird, ob es nun stimmt oder nicht. Sie werden es definitiv nicht wagen, eine Verschwörung innerhalb des Geheimdienstes zu finden, um Trump auszuschalten…

Das Einzige, dessen ich mir wirklich sicher bin, ist, dass der Secret Service in vielen verschiedenen und ungeheuerlichen Fällen äußerst inkompetent war. Die DEI-Politik der Biden-Administration hat die Effektivität des Geheimdienstes auf fatale Weise beeinträchtigt, angefangen bei der Einstellung eines Diversity-Direktors und dem Einsatz von zwei kleinen, fetten Mädels als Sicherheitskräfte für Trump an vorderster Front. Wenn man Leibwächter hat, vor allem für einen großen Mann wie Trump, dann braucht man große, muskulöse Männer.

Es werden noch viele Dinge ans Licht kommen, die zeigen, wie schlecht der Secret Service verwaltet wird. Ich weiß zum Beispiel, dass zu den körperlichen Qualifikationen früher die Fähigkeit gehörte, eine Meile in weniger als 12 Minuten zu laufen. Das ist jetzt auf 20 Minuten gesunken. Mir scheint es sicher, dass die Spitzenleute des Secret Service gehen werden. Ernsthafte Fachleute werden es zu demoralisierend finden, hier zu bleiben, wenn die Standards sinken und die Ränge mit „Wokesters“ gefüllt werden.

Ich vermute, dass dies beim FBI bereits geschehen ist. Bei der CIA hat die Korruption schon vor langer Zeit eingesetzt. Und auf unterschiedliche Weise auch bei allen 15 bewaffneten Prätorianer-Behörden. Ich nehme keine Nachrichten oder Analysen für bare Münze, die sie veröffentlichen. Dies ist eine Zeit des kritischen Denkens, was, wie wir kürzlich besprochen haben, der Prozess ist, die Gültigkeit von allem in Frage zu stellen und den gegebenen Antworten nachzugehen, bis man zu einer vernünftigen Schlussfolgerung gekommen ist. Bedauerlicherweise akzeptieren die meisten Amerikaner alles, was die Regierung ihnen sagt, als Tatsache.

Sicher ist auch, dass die Blauen und die Roten sich nicht mögen und nicht miteinander kommunizieren können. Die progressiven Blauen hassen die roten MAGA-Leute aktiv. Die roten Leute haben eine viel längere, langsamere Zündschnur. Aber ein Ereignis wie dieses kann ihre Gefühle verfestigen und sie könnten die Blauen am Ende genauso sehr hassen, wie die Blauen sie bereits hassen.

Mein Fazit zum Attentatsversuch? Es gab definitiv eine Beteiligung der Regierung und des Tiefen Staates. Wir haben einfach Glück, dass sie inkompetent sind.

International Man: Wenn Trump ermordet worden wäre, was wäre Ihrer Meinung nach als nächstes passiert?

Doug Casey: Ich würde sagen, dass die 30 bis 40 % des Landes, die MAGAs sind, durchgedreht wären. Das ist mittlerweile eine halb-religiöse Bewegung, und sie werden den Verlust ihres Retters nicht einfach so hinnehmen.

Wäre er getötet worden, hätte das das Eschaton eingeleitet. Im Allgemeinen bedeutet die öffentliche Ermordung einer halbreligiösen Figur ein großes Problem. Das hat man bei den Unruhen nach der Ermordung von Martin Luther King 1968 gesehen, und noch mehr beim Tod von George Floyd im Jahr 2020. In einem instabilen Land kann sogar ein wertloser gewöhnlicher Krimineller apotheotisiert werden und Unruhen auslösen.

Wenn solche Dinge in stabilen Zeiten passieren, kann die Öffentlichkeit darüber hinwegsehen und zu ihrem Leben zurückkehren. Aber wenn der Zunder trocken ist wie jetzt, kann fast alles einen Flächenbrand auslösen. Und ich erwarte, dass wir genau das erleben werden.

Wenn ich meinen Hut als Verschwörungstheoretiker aufsetze, könnte ich sogar sagen, dass es weitere Attentatsversuche auf Trump und/oder JD Vance geben könnte. Oder sogar auf Kamala. Einen höchst unerwünschten Kandidaten loszuwerden, würde alle möglichen Probleme für die Demokraten lösen und ihnen einen dringend benötigten Helden bescheren, während man eine perfekte Ausrede fabriziert, um das Land abzuriegeln und das Waffenproblem zu „lösen“. Es würde ein Narrativ darüber entstehen, wie das Leben aller Menschen in Gefahr ist.

Ich habe schon früher gesagt, dass die Demokratische Partei von Menschen mit der Philosophie und Psychologie der französischen Jakobiner kontrolliert und bevölkert wird. Sie wollen wirklich die Grundlage der Gesellschaft umstürzen, und einige von ihnen werden eine Reihe von Attentaten kurz vor einer Wahl als eine gute Möglichkeit ansehen, dies zu tun.

International Man: Sie haben ein belletristisches Buch, Assassin, geschrieben, das sich mit politischen Attentaten befasst.

Was haben Sie beim Schreiben dieses Buches gelernt, und was hat das mit dem zu tun, was heute geschieht?

Doug Casey: John Hunt und ich haben uns unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie man im modernen Amerika eine Widerstandsbewegung organisieren kann. Ist es überhaupt möglich, die etablierten Machthaber des Landes zu stürzen, da die „Demokratie“ und die Wahlen ein Schwindel sind? Welche Moral hat das Erschießen von Kandidaten? Abgesehen davon, ist es überhaupt praktisch?

Schusswaffen sind im Grunde eine Technologie aus dem 15. Jahrhundert. Man könnte meinen, dass eine so alte Technologie in der heutigen hochtechnisierten Welt nichts mehr zu befürchten hat. Das erinnert an Bidens Bemerkung vor ein paar Jahren, dass man F-15 brauche, wenn man die US-Regierung stürzen wolle, was, wie vieles von dem, was er sagt, keinen Sinn ergibt.

Man könnte meinen, wenn die Menschen ein repressives Regime ersetzen wollen, könnten sie Milizen bilden, wie es die Kolonisten 1776 taten. Aber ein repressiver Staat wird seine Gewalt auf alle Widerstandsnester konzentrieren. Ganz gleich, wie gut bewaffnet die einzelnen Bürger auch sein mögen, gegen eine organisierte Armee können sie nicht ankommen. Die Chancen stehen immer gegen die Aufständischen.

Andererseits sind Waffen sehr nützlich, um einzelne schlechte Menschen auszuschalten. Jedenfalls ist das eines der Themen von Assassin. Politische Attentate haben in den USA eine lange Tradition, und das wird auch bei künftigen Wahlen in den USA so sein.

International Man: Die US-Wahl rückt näher, aber es ist noch viel Zeit für Überraschungen, die die Wahl beeinflussen könnten.

Haben Sie irgendwelche Vorhersagen?

Doug Casey: Im Moment sieht es so aus, als würden die Republikaner gewinnen, und zwar aus vielerlei Gründen. Aber die Republikaner sind aus gutem Grund als die dumme Partei bekannt. Ungeachtet der Wahlkampfrhetorik haben sie keine festen Prinzipien. Ihre Grundsätze lauten: „Mach, was die Demokraten machen würden, aber langsamer und nicht so gründlich“. Sie lieben es, zu moralisieren, aber sie haben keinen moralischen Kern, was sie eigentlich ziemlich verachtenswert macht. Jeder hasst einen Heuchler.

Die Demokraten hingegen haben zwar Prinzipien, aber sie sind alle verdorben.

Trump hat meine Sympathie unter den Kandidaten, weil er zwar keinen moralischen oder philosophischen Kern hat, aber zumindest ein Kulturkonservativer ist. Im Gegensatz zu den Demokraten will er nicht das Wesen der Gesellschaft umstürzen. Aber da die Republikaner so dumm sind, ist es durchaus möglich, dass sie einen Weg finden, die Wahl zu vermasseln, auch wenn Trump auf einer riesigen Sympathiewelle reitet, weil er sich auf bewundernswerte Weise von dem Vorfall erholt hat.

In der Zwischenzeit versuchen die Demokraten, die Jakobiner, verzweifelt, die Kontrolle über den Staatsapparat zu behalten und könnten jede Menge Wege finden, um die Wahl zu untergraben. Sie werden die Millionen von Migranten nutzen. Sie werden massiv von Briefwahlen Gebrauch machen. Sie werden die Vorteile der elektronischen Wahlmaschinen voll ausschöpfen. Zweifellos haben sie viele schmutzige Tricks und Überraschungen geplant, die wir uns nicht vorstellen können. Sie werden die ganze Kraft der linken Medien, der akademischen und der Unterhaltungskomplexe nutzen, um Propaganda zu betreiben. Und vergessen Sie nicht, dass der Durchschnittsamerikaner jetzt ein Linker ist. Sie haben unter anderem Obama gewählt und wiedergewählt.

Sie könnten, Gott bewahre, gewinnen. Wie Yogi Berra sagte: Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.

International Man: Was raten Sie den Menschen, um sich auf das kommende Chaos vorzubereiten?

Doug Casey : Das kommende Chaos wird einem Bürgerkrieg sehr ähnlich sein, der als ein Konflikt definiert wird, bei dem zwei gegnerische Seiten versuchen, die Kontrolle über dieselbe Regierung zu erlangen. Wenn man diese Definition zugrunde legt, war der Konflikt von 1861 bis 1865 kein Bürgerkrieg. Es handelte sich lediglich um eine Sezessionsbewegung.

Ich glaube, dass Ray Dalio, der Multimilliardär, den Finger darauf gelegt hat, wie sich die Situation entwickeln wird. Dalio hat in letzter Zeit viele Artikel und ein Buch veröffentlicht, in denen er erörtert, wie sich die Dinge wahrscheinlich weiterentwickeln werden. Er ist ein eher trockener Autor, aber lassen Sie mich zusammenfassen.

Seiner Ansicht nach durchlaufen Länder im Allgemeinen sechs Phasen, wobei die letzte durch Krieg, Bürgerkrieg, Revolution oder Ähnliches gekennzeichnet ist. Seiner Meinung nach befinden wir uns am Ende der fünften Stufe und an der Schwelle zur sechsten Stufe. Ich stimme ihm grundsätzlich zu – aber viele Menschen haben heute eine düstere Sicht auf die Zukunft, das ist nichts Neues. Wichtig ist hier, dass Dalio als jemand spricht, der 15 Milliarden Dollar wert ist und auf der Ebene des Master of the Universe völlig in das aktuelle System eingetaucht ist.

Was wird wahrscheinlich der Katalysator sein, der die Dinge in Gang setzt? Er nennt (korrekterweise, IMO) den Bankrott der Regierung, der vermutlich mit dem Zusammenbruch des schuldenbasierten Bankensystems und der Hyperinflation des Dollars einhergeht.

Was schlägt er vor, was wir tun sollen, jetzt, wo wir so etwas wie einen Bürgerkrieg vor uns haben, mit allem Drum und Dran?

Dalio sagt, man habe drei Möglichkeiten. Erstens: Wählen Sie Ihre Seite und kämpfen Sie. Zweitens: den Kopf einziehen und sich verstecken. Drei: fliehen. Jeder muss selbst entscheiden, welche Alternative für ihn am besten ist.

Der Versuch, sich zu verstecken, ist besonders in der heutigen Welt nicht sehr effektiv. Ihre Nachbarn werden Sie fragen, um das berüchtigte Zitat von Baby Bush von vor einigen Jahren zu paraphrasieren: „Sind Sie für uns oder gegen uns?“ Seien Sie sich nicht sicher, dass Sie, wenn Sie sich für eine Seite entscheiden, unbedingt auf der Seite der „Guten“ stehen werden.

Sie könnten in Erwägung ziehen, in die Fußstapfen von Rhett Butler in „Vom Winde verweht“ zu treten. Genug gesagt.

Anmerkung des Herausgebers: Leider kann der Einzelne in der Praxis wenig tun, um den Verlauf dieser Trends zu ändern.