Acht wichtige Fakten – NICHT Meinungen – die die vom Menschen verursachte globale Erwärmungshypothese völlig entkräften

1) Die „Krise der globalen Erwärmung“ war einst eine „Krise der globalen Abkühlung“! In den 1960er-Jahren begann sich das Wetter nach den der jahrzehntelangen Erwärmung, die in den 1930er-Jahren die Staubschüssel verursachte. Doch während sich die Erde abkühlte, stieg gleichzeitig der CO2-Gehalt an. Kohlendioxid und Überbevölkerung wurden dafür verantwortlich gemacht.

Dieses Titelbild des Time Magazine ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gab Hunderte Artikel und Büchern, die eine Eiszeit zur Jahrhundertwende vorhersagten. Doch als die Temperaturen in den 1980er-Jahren wieder zu steigen begannen, erzählten uns die Klimaschützer, dass das Kohlendioxid, das wir ausstoßen, die Erde erwärmt! Im selben Jahr moderierte Meryl Streep eine PBS-Dokumentation mit dem Titel „Race to Save the Planet“. Darin wurde vorausgesagt, dass die Durchschnittstemperatur der Welt bis zum Jahr 2000 um vier Grad wärmer sein würde. Nichts davon ist eingetreten.

2) Es ist unmöglich, die Hypothese der globalen Erwärmung zu widerlegen. Dem Klimawandel wird Folgendes zugeschrieben: mehr Hitzewellen, aber auch mehr Kälteperioden, mehr Dürren, aber auch mehr Überschwemmungen, weniger Schnee, aber auch mehr Schnee, mehr Geisteskrankheiten und Selbstmorde, mehr Alkoholismus, mehr Kriminalität, mehr Ungeziefer, Ratten und Fledermäuse, der Bürgerkrieg in Syrien, mehr Erdbeben und Tsunamis. Was auch immer mit dem Wetter passiert, wird auf den Klimawandel geschoben.

In einem kürzlich erschienenen CNN-Bericht wurde behauptet, dass globale Erwärmung nicht immer Erwärmung bedeutet. Der Begriff „globale Erwärmung“ verwirrt die Menschen, weil er Gedanken an Wärme auslöst und zu Fehlinterpretationen verleitet, wenn er auch die Kälte betrifft“, erklärte Mike Hulme von der Universität Cambridge.

Eine bekannte Regel der Wissenschaft besagt: „Wenn eine Theorie nicht widerlegt werden kann, ist sie keine Wissenschaft“.

3) „Climategate“: In den Jahren 2009 und 2011 wurden Tausende E-Mails zwischen prominenten amerikanischen und britischen Wissenschaftlern, die diese Hypothese vertraten, öffentlich gemacht. In einer E-Mail heißt es: „Ich habe gerade Mikes Nature-Trick vollendet, indem ich die realen Temperaturen zu jeder Reihe der letzten 20 Jahre [ab den 1980er-Jahren] hinzugefügt habe.“ Dies bezog sich auf ein von Michael Mann von der Penn State University erstelltes Diagramm, das die angeblich bestehende Bedrohung stark übertrieb.

Die statistischen Methoden, die Mann verwendet hatte, um den Anstieg auf der rechten Seite zu erzeugen – der für manche wie ein Hockeyschläger aussah – wurden erstmals von Steve McIntyre, einem kanadischen Statistiker, als grundlegend fehlerhaft entlarvt. Diese Grafik zeigte fälschlicherweise, dass die globalen Temperaturen plötzlich auf den höchsten Stand in der aufgezeichneten Geschichte angestiegen waren.

Diese Ikone der globalen Erwärmungsbewegung strich die mittelalterliche Warmzeit (vor 1000 Jahren) und die kleine Eiszeit (von den 1500er bis zu den 1700er-Jahren) aus der Klimageschichte. Ihre E-Mails enthüllten auch die schockierenden und rücksichtslosen Methoden, die diese Männer

die diese Männer anwandten, um andere Wissenschaftler zum Schweigen zu bringen, deren Schlussfolgerungen von den ihren abwichen.

James Delingpole, Journalist beim britischen Daily Telegraph, beschrieb diese Sammlung von E-Mails als „Verschwörung, geheime Absprachen bei der Übertreibung von Erwärmungsdaten, mögliche illegale Zerstörung von peinlichen Informationen, organisierter Widerstand gegen die Offenlegung, Manipulation von Daten, private Eingeständnisse von Fehlern in ihren öffentlichen Behauptungen und vieles mehr.“ Um die Schuld von diesen um die Schuld von diesen korrupten Wissenschaftlern abzulenken, beschuldigten mehrere Medien die Russen, die E-Mails gehackt zu haben.

Diese Enthüllung hätte das Fiasko der Klima-Alarmisten beenden sollen. Aber weil die Medien die Angelegenheit vertuschten, haben die meisten Menschen keine Ahnung, dass diese wichtigen Informationen jemals aufgetaucht sind!

4) Billionen von Dollar wurden für Stipendien für alarmistische Wissenschaftler ausgegeben, für Reisen von Eliten in ihren Privatjets zu Klimakonferenzen, für riesige (vom Steuerzahler bezahlte) Subventionen für Elektroautos und für Solar- und Windparks, die riesige Landflächen beanspruchen und

die buchstäblich die Tierwelt und die Umwelt zerstören. Gut situierte Einzelpersonen, die von dieser Täuschung profitieren – Windparks und Emissionshandel – haben ein Vermögen gemacht. Der wichtigste Sprecher, Al Gore, steigerte sein Nettovermögen durch seine Investitionen in „grüne“ Energie von 1,7 Millionen Dollar auf 330 Millionen Dollar. Sein Dokumentarfilm An Inconvenient Truth (Eine unbequeme Wahrheit) behauptete, dass das Schmelzen der West Antarktis oder Grönland in naher Zukunft zu einem Anstieg des Meeresspiegels um drei Meter führen würde. Tatsächlich steigt der Meeresspiegel um etwa 1 Millimeter pro Jahr, das entspricht der Dicke Ihres Fingernagels, oder sieben Zentimeter pro Jahrhundert. Dies wird von der NOAA bestätigt.

Zwischen 2005 und 2017 wurde die Küste der Vereinigten Staaten von keinem größeren Wirbelsturm heimgesucht, was einen Rekord für den längsten Zeitraum ohne Wirbelstürme der Kategorie 3 oder höher darstellt. Seit Jahrzehnten werden Wissenschaftler mit staatlichen Zuschüssen anständig bezahlt, um die vom Menschen verursachte Klimakrise zu propagieren. Wenn sie sagen, dass es kein Problem gibt, werden ihre Zuschüsse gestrichen und sie sind ihren Job los.

Abbildung 3: „Eine unbequeme Wahrheit“

5) Die meisten Wissenschaftler glauben nicht, dass es eine Klimakrise gibt. Kürzlich erklärte der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Physiker John Clouser: „Das populäre Narrativ über den Klimawandel spiegelt eine gefährliche Korruption der Wissenschaft wider, die die Weltwirtschaft und das Wohlergehen von Milliarden von Menschen bedroht.“

Ein anderer prominenter Wissenschaftler, Hal Lewis, nannte es „den größten und erfolgreichsten Betrug, den ich in meinem langen Leben als Physiker erlebt habe.“ In der 2007 veröffentlichten Global Warming Petition erklärten 31.487 Wissenschaftler: „Es gibt keine überzeugenden wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Freisetzung von Kohlendioxid, Methan oder anderen Treibhausgasen durch den Menschen eine katastrophale Erwärmung der Erdatmosphäre und eine Störung des Erdklimas verursacht oder in absehbarer Zukunft verursachen wird.“ Einige Wissenschaftler warteten aus Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bis zu ihrer Pensionierung, um sich zu äußern.

6) Kohlendioxid ist NICHT das wichtigste „Treibhausgas“. Es macht nur etwa vier Hundertstel eines Prozents (0,0415%) der Atmosphäre aus. Das wichtigste Treibhausgas, Wasserdampf, ist 70 bis 100 Mal stärker, wenn es darum geht, die Wärme in der Atmosphäre zu halten. Bei einer Google-Suche nach Tortengrafiken, die dies zeigen, werden jedoch zu 99,9 % falsche Grafiken wie diese angezeigt. Können Sie erkennen, was daran falsch ist?

Das korrekte Diagramm sollte wie das folgende aussehen:

Abbildung 4: EPA.gov

7) Methan und Lachgas für den Klimawandel verantwortlich zu machen, wird nun als Vorwand benutzt, um landwirtschaftliche Betriebe ihren Besitzern zu entreißen und die Landwirtschaft anderweitig (im Rahmen von ESG-Mandaten) zu zerstören. Die Wahrheit ist jedoch, dass das Auftreten von Methan nur ZWEI Teile pro Million beträgt, also völlig unbedeutend ist. Diese Grafik zeigt die geringe Wirkung von Kohlendioxid und die wirklich winzige Wirkung von Methan und Lachgas im Vergleich zu Wasserdampf.

Vegane Panikmacher haben diese Gase verteufelt, um die Landwirte zu zwingen, ihre Kühe, Ziegen und Schafe abzuschaffen und durch Labor-„Fleisch“ zu ersetzen. Da beim Reisanbau Methan entsteht, wollen die politischen Entscheidungsträger den Landwirten verbieten, diese Kulturpflanze anzubauen, die für die Hälfte der Weltbevölkerung ein Grundnahrungsmittel ist.

Die USA und die Europäische Union haben über 100 Länder unter Druck gesetzt, sich zu verpflichten, die Methan- und Lachgasmenge in ihren Ländern bis zum Jahr 2030 um satte 30 % zu reduzieren. Wenn diese Länder ihr Versprechen tatsächlich einhalten, könnten Millionen von Menschen verhungern. In Sri Lanka, Ghana und Südafrika ist dies bereits der Fall.

8) Die Erde ist durch den leichten Anstieg des Kohlendioxids deutlich grüner geworden, was auf Satellitenfotos zu erkennen ist. Da CO2 für die Photosynthese, die uns am Leben erhält, lebensnotwendig ist, hat sich der leichte Anstieg dieses Spurengases als Segen für die landwirtschaftliche Produktion erwiesen.

Die Pflanzen wachsen schneller und nehmen dabei mehr CO2 auf. Dies sind gut dokumentierte FAKTEN – keine Theorien oder Vorhersagen -, die beweisen, dass der „Klimanotstand“ ein totaler Betrug ist, der von denjenigen, die derzeit unsere Welt regieren, um des Geldes und der Macht willen gefördert wird.

Hunderte von faszinierenden Fakten wie diese finden Sie in Lynne Balzers reich bebildertem Buch Exposing the Great Climate Change Lie, erhältlich bei Amazon.