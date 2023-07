Sturmwolken über dem Schwarzen Meer

Der NATO-Gipfel in Vilnius (11./12. Juli) hat deutlich gemacht, dass es in absehbarer Zeit keine Gespräche zur Beilegung des Ukraine-Krieges geben wird. Der Krieg wird sich nur noch verschärfen, da die USA und ihre Verbündeten immer hoffen, Russland eine militärische Niederlage beizubringen, obwohl dies eindeutig jenseits ihrer Möglichkeiten liegt.

Am 14. Juli erklärte General Mark Milley, Vorsitzender des US-Generalstabs, dass die ukrainische Gegenoffensive „noch lange nicht gescheitert“ sei, der Kampf aber „lang“ und „blutig“ sein werde. Milley ist dafür bekannt, dass er ungeachtet seines fachlichen Urteils das sagt, was das Weiße Haus hören will.

Und ja, die Regierung Biden kündigte am 19. Juli zusätzliche Sicherheitshilfen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Dollar für die Ukraine an. Das Pentagon erklärte in einer Stellungnahme, dass diese Ankündigung „den Beginn eines Vertragsprozesses zur Bereitstellung zusätzlicher vorrangiger Fähigkeiten für die Ukraine darstellt“. Das bedeutet, dass die USA Mittel aus ihrem Programm „Ukraine Security Assistance Initiative“ verwenden werden, das es der Regierung ermöglicht, Waffen von der Industrie zu kaufen, anstatt sie aus den US-Waffenbeständen zu entnehmen.

Nach Angaben des Pentagons umfasst das jüngste Paket vier National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) und Munition, 152 mm Artilleriegeschosse, Minenräumgeräte und Drohnen.

Unterdessen gab der ukrainische Präsident Wladimir Selenski bekannt, dass er offizielle Briefe an UN-Generalsekretär Antonio Guterres und den türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan geschickt habe, in denen er vorschlug, den Getreidehandel ohne die Beteiligung Russlands fortzusetzen – eine bedrohliche Entwicklung, denn Russland ließ den von den Vereinten Nationen ausgehandelten Getreidehandel am 17. Juli auslaufen.

Bereits am nächsten Tag legte Kiew mit einem offiziellen Schreiben an die Internationale Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen nach, in dem ein neuer Seekorridor durch die rumänischen Hoheitsgewässer und die ausschließliche maritime Wirtschaftszone (AWZ) im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres beschrieben wurde.

Offensichtlich handelte Kiew in Absprache mit Rumänien (einem NATO-Mitgliedstaat, in dem die 101st Airborne Division der US-Armee stationiert ist). Vermutlich sind die USA und die NATO im Bilde, während die UNO ihre Zustimmung gibt. Es versteht sich von selbst, dass die NATO bereits seit einiger Zeit an einer neuen Seeroute im Schwarzen Meer arbeitet.

Dies ist eine ernstzunehmende Entwicklung, denn sie scheint ein Vorbote dafür zu sein, dass die NATO in irgendeiner Weise die russische Vorherrschaft im Schwarzen Meer angreift. Im Kommuniqué des NATO-Gipfels von Vilnius (11. Juli) wurde prognostiziert, dass sich die Allianz auf eine erheblich verstärkte Präsenz in der Schwarzmeerregion vorbereitet, die historisch gesehen eine russische Domäne ist und in der Russland über wichtige Militärstützpunkte verfügt.

Im entsprechenden Absatz des NATO-Kommuniqués heißt es: „Die Schwarzmeerregion ist für das Bündnis von strategischer Bedeutung. Dies wird durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch deutlicher. Wir betonen, dass wir die regionalen Bemühungen der Alliierten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, der Stabilität und der Freiheit der Schifffahrt in der Schwarzmeerregion weiterhin unterstützen werden, gegebenenfalls auch durch das Übereinkommen von Montreux aus dem Jahr 1936. Wir werden die Entwicklungen in der Region weiter beobachten und bewerten und unser Lagebewusstsein verbessern, wobei wir uns insbesondere auf die Bedrohungen für unsere Sicherheit und gegebenenfalls auf potenzielle Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Region konzentrieren werden.“

Vier Dinge sind hier zu beachten:

Erstens wurde der Ukraine-Konflikt als Kontext herausgegriffen; der Schwerpunkt liegt auf der Krim;

Zweitens bedeutet „Freiheit der Schifffahrt“ eine durchsetzungsfähige US-Marinepräsenz; der Verweis auf das Montreux-Übereinkommen von 1936 deutet auf die Rolle der Türkei hin, sowohl als NATO-Mitglied als auch als Hüterin der Dardanellen und des Bosporus;

Drittens bekundet die NATO ihre Absicht, ihr „Situationsbewusstsein“ zu verbessern, das als militärischer Begriff vier Phasen umfasst: Beobachtung, Orientierung, Entscheidung und Aktion. Das Situationsbewusstsein besteht aus zwei Hauptelementen, nämlich dem eigenen Wissen über die Situation und zweitens dem Wissen darüber, was andere tun und tun könnten, wenn sich die Situation in bestimmter Weise ändert. Einfach ausgedrückt: Die Überwachung der russischen Aktivitäten im Schwarzen Meer durch die NATO wird intensiviert;

Viertens strebt die NATO eine engere Zusammenarbeit mit „unseren Partnern in der Region“ (gemeint ist die Ukraine) an.

Eine neue Seeroute im Nordwesten und Westen des Schwarzen Meeres entlang von Rumänien, Bulgarien und der Türkei (allesamt NATO-Mitgliedsländer) würde mit Sicherheit die russische Garnison in Transnistrien (Moldawien) abschneiden und die Fähigkeit Kiews, die Krim anzugreifen, stärken. Die Beteiligung der NATO würde auch künftige russische Operationen zur Befreiung von Odessa erschweren, das historisch gesehen eine russische Stadt ist.

Neben dem großen kulturellen und historischen Erbe ist Odessa auch ein Umschlagplatz für Industrieprodukte aus Russland und der Ukraine. Die Ammoniak-Pipeline Togliatti-Odessa (die kürzlich von ukrainischen Saboteuren gesprengt wurde) ist eines der besten Beispiele dafür. Die 2.471 km lange Pipeline, die längste Ammoniak-Pipeline der Welt, verband den weltgrößten Ammoniakproduzenten Togliatti-Azot in der russischen Region Samara mit dem Hafen von Odessa.

Strategisch gesehen kann die NATO ohne die Kontrolle über Odessa keine Truppenprojektion in der Schwarzmeerregion durchführen und auch nicht darauf hoffen, die Ukraine als antirussischen Vorposten wiederzubeleben. Ebenso wenig kann die NATO in Richtung Transkaukasus, Kaspisches Meer (an der Grenze zu Iran) und Zentralasien vordringen, ohne die Schwarzmeerregion zu beherrschen.

Und aus denselben Gründen kann es sich Russland auch nicht leisten, die Schwarzmeerregion an die NATO abzutreten. Odessa ist ein wichtiges Glied in einer Landbrücke entlang der Schwarzmeerküste, die das russische Hinterland mit seiner Garnison in Transnistrien (Moldawien) verbindet (das die USA als potenzielles NATO-Mitglied ins Auge fassen), und die Sicherheit der Krim wäre gefährdet, wenn sich feindliche Kräfte in Odessa festsetzen würden. (Der Angriff auf die Kertsch-Brücke im Oktober 2022 wurde von Odessa aus inszeniert.)

Es ist klar, dass das gesamte US-Projekt der neuen Seeroute darauf abzielt, Russland daran zu hindern, die Kontrolle über Odessa zu erlangen. Es berücksichtigt die hohe Wahrscheinlichkeit, dass Russland angesichts des Scheiterns der ukrainischen Offensive bald eine Gegenoffensive in Richtung Odessa starten könnte.

Aus russischer Sicht wird dies zu einem existenziellen Moment. Die NATO hat die russische Marine in der Nord- und Ostsee (mit der Aufnahme von Schweden und Finnland als Mitglieder) praktisch eingekreist. Die Freiheit der Schifffahrt der Baltischen Flotte und die Vorherrschaft im Schwarzen Meer werden daher umso wichtiger für den freien Zugang Russlands rund ums Jahr zum Weltmarkt.

Moskau hat scharf reagiert. Am 19. Juli teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass „alle Schiffe, die in den Gewässern des Schwarzen Meeres ukrainische Häfen anlaufen, als potenzielle Träger militärischer Fracht betrachtet werden. Dementsprechend wird davon ausgegangen, dass die Länder dieser Schiffe auf der Seite des Kiewer Regimes in den Ukraine-Konflikt verwickelt sind.“

Russland hat ferner mitgeteilt, dass „die nordwestlichen und südöstlichen Teile der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres vorübergehend als gefährlich für die Schifffahrt erklärt wurden“. Jüngsten Berichten zufolge proben die Kriegsschiffe der Schwarzmeerflotte das Verfahren zum Entern ausländischer Schiffe, die ukrainische Gewässer anlaufen. Russland verhängt faktisch eine Seeblockade gegen die Ukraine.

In einem Interview mit der Zeitung Iswestija sagte der russische Militärexperte Wassili Dandykin, er gehe davon aus, dass Russland nun alle Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, anhalten und inspizieren werde. „Diese Praxis ist normal: Es gibt dort ein Kriegsgebiet, und in den vergangenen zwei Tagen wurden dort Raketenangriffe durchgeführt. Wir werden sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt und ob es jemanden gibt, der bereit ist, Schiffe in diese Gewässer zu schicken, denn die Lage ist sehr ernst.

Das Weiße Haus hat Russland beschuldigt, Minen zu legen, um ukrainische Häfen zu blockieren. Natürlich hofft Washington, dass der Einzug der NATO als Garant des Getreidekorridors anstelle Russlands im globalen Süden auf Resonanz stoßen würde. Die westliche Propaganda karikiert Russland als Verursacher der weltweiten Nahrungsmittelknappheit. Tatsache ist jedoch, dass der Westen seinen Teil der Abmachung, die Ausfuhr von russischem Weizen und Dünger zuzulassen, nicht eingehalten hat, wie von der UNO und der Türkei eingeräumt wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob jenseits des tobenden Informationskriegs irgendein NATO-Staat es wagen wird, Russlands Seeblockade herauszufordern. Die Chancen sind gering, ungeachtet des beängstigenden Einsatzes der 101. Luftlandedivision im benachbarten Rumänien.