Die heimtückische Wahrheit hinter der kostenlosen Schulmahlzeiten

Die UNO drängt auf eine allgemeine kostenlose Schulspeisung, aber eine solche Kontrolle könnte leicht missbraucht werden.

Kit Knightly

Es gibt eine wachsende internationale Kampagne zur Einführung kostenloser Schulmahlzeiten rund um den Globus. Auf den ersten Blick mag dies eine großartige Idee sein…

aber im Zeitalter der Neuen Normalität ist nichts mehr wirklich kostenlos.

Also, packen wir mal aus…

Die Kampagne wird von der von den Vereinten Nationen unterstützten School Meals Coalition (SMC) angeführt, deren selbsterklärtes Ziel es ist, bis 2030 jedem Kind eine kostenlose Schulspeisung zu ermöglichen (aus irgendeinem Grund sind sie von diesem Datum besessen).

Die SMC hat bereits mehr als 80 nationale Regierungen und über 90 „Partner“ (darunter die Rockefeller Foundation) unter Vertrag, und diese Zahlen werden nach der heutigen Präsentation auf dem UN-Welternährungsgipfel wahrscheinlich noch steigen.

Gleichzeitig wird die Koalition von der Presse in den höchsten Tönen gelobt, wie hier von Larry Elliot, dem Wirtschaftsredakteur des Guardian:

Damit das System funktioniert, müssten die vermögenden Länder etwa ein Drittel der jährlichen Kosten von 6 Mrd. USD aufbringen. Der Rest müsste von den Regierungen der einkommensschwachen Länder über ihre Haushalte oder durch innovative Finanzierungskonzepte wie den Tausch von Schulden gegen Schulmahlzeiten aufgebracht werden, bei dem die Länder die Einsparungen aus dem Schuldenerlass in Schulmahlzeitenprogramme stecken würden. In einer Zeit, in der die Entwicklungshilfebudgets gekürzt werden, sind 2 Milliarden Dollar pro Jahr für die Regierungen der Geberländer eine Kleinigkeit und entsprechen gerade einmal dem Wert der jährlichen Subventionen für die Nahrungsmittelproduzenten an einem Tag. Das ist ein geringer Preis für etwas, das so viel Gutes bewirken könnte.

Diese Agenda lauert schon seit einiger Zeit im Schatten der britischen Politik. Die Abgeordnete der Labour-Partei, Zarah Sultana, drängte erstmals im Winter 2022 darauf, allen Grundschulkindern FSM zu gewähren.

Es fühlt sich seltsam an, darüber skeptisch zu schreiben, denn als selbst ernannte Linke, die ich die meiste Zeit meines Lebens war, ist die kostenlose Schulspeisung genau die Art von Politik, die ich noch vor ein paar Jahren ohne Frage unterstützt hätte…

…aber diese paar Jahre waren Covid-Jahre, und sie haben uns alle viel gelehrt.

Erstens, und das ist das Wichtigste, wird es immer offensichtlicher, dass jede Politik nur so gerecht ist wie die Menschen, die sie umsetzen, und nur so anständig wie die Absicht, die dahinter steht, und wie human dieser Plan oberflächlich betrachtet auch klingen mag, die praktische Auswirkung wäre, noch mehr Kontrolle an denselben mörderischen, eugenischen Staat zu übergeben, der erst kürzlich Tausende mit einer Lüge getötet hat.

Zweitens: Ein Monopol ist ein Monopol – ob privat oder staatlich gestützt – und in dem Moment, in dem ein Monopol besteht, ist die Wahlfreiheit tot. Die Freiheit der Wahl ist immer die erste Freiheit, die verschwindet, aber nie die letzte.

Überlegen Sie einen Moment lang, was kostenlose Schulspeisung in einer Welt nach der Wende bedeutet, die immer noch unter einer absichtlich herbeigeführten Finanzkrise leidet und sich mitten in einem „Great Reset“ befindet.

1) Die Lebenshaltungskosten steigen rasant an, und viele Eltern – berufstätige wie arbeitslose – können es sich einfach nicht leisten, ihre Häuser zu heizen oder ihre Kinder zu ernähren.

2) „Covid“ hat zu einem enormen Anstieg des Heimunterrichts in Ländern auf der ganzen Welt geführt.

3) Es gibt eine laufende Kampagne zur „Revolutionierung der globalen Nahrungsmittelsysteme“ durch die Förderung des Verzehrs von Insekten, gentechnisch veränderten Organismen und im Labor gezüchtetem „Fleisch“.

Verfolgen wir den Punkt, an dem sich all diese Politiken überschneiden.

Worum geht es hier?

Im Wesentlichen kann die kostenlose Schulspeisung genutzt werden, um…

a) der Zunahme von Hausunterricht entgegenzuwirken, indem man Not leidende Eltern besticht oder zwingt, ihre Kinder in der Schule zu behalten, damit sie ernährt werden können

b) Kinder (und ihre Eltern) darauf zu konditionieren, alles zu essen, was der Staat ihnen anbietet – sei es „gesunder“ GV-Veganismus, Käfer-Burger oder im Labor gezüchtete Lebensmittelpaste

c) diese Konditionierung wird dazu beitragen, eine allgemeinere Akzeptanz dieser „Lebensmittel“ zu normalisieren

Und das ist nur die passive Phase der Kontrolle. Wir können davon ausgehen, dass es dabei nicht bleiben wird, weil es nie aufhört.

Vielleicht werden kostenlose Schulmahlzeiten eines Tages an die Annahme von Zahlungen des universellen Grundeinkommens oder an den digitalen Personalausweis oder die Sozialversicherungsnummer geknüpft sein.

Vielleicht werden nur noch geimpfte Kinder Anspruch auf kostenlose Schulspeisung haben.

Ich bin sicher, Sie verstehen, worauf ich hinaus will.

Die bedauerliche Wahrheit ist, dass wir in einer Zeit leben, in der sich Unternehmen und Staaten immer weiter ausbreiten – und menschenfeindlich werden.

Das Essen mag im finanziellen Sinne des Wortes kostenlos sein, aber es wird auf jeden Fall einen Preis haben, den wir zahlen müssen.