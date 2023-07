In der Europäischen Kommission ist etwas faul. Frau Ursula verliert ihr Team.

Der Präsident der Europäischen Kommission ist geheimnisvoll und autoritär. Einige seiner Kommissare haben die Nase voll. Ursula von der Leyen kann ihr eigenes Team nicht mehr zusammenhalten.

Immer mehr hochrangige Politiker verlassen die Europäische Kommission, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Vergangene Woche kündigte die Vizepräsidentin der Kommission als letzte hochrangige EU-Kommissarin ihre Absicht an, nach Hause zurückzukehren und sich wieder der Innenpolitik zuzuwenden.

Unterdessen wird über von der Leyens Zukunft spekuliert und darüber, ob die 64-Jährige ehemalige deutsche Verteidigungsministerin eine zweite fünfjährige Amtszeit an der Spitze der einflussreichsten EU-Institution anstreben wird.

Inmitten der Ungewissheit und der Störungen, die durch die personellen Veränderungen verursacht werden, hat der Brüsseler Apparat noch einiges zu tun, so Politio. Die europäischen Volkswirtschaften stehen durch die Inflation und Russlands anhaltenden Krieg in der Ukraine unter großem Druck.

Die Kommission ist jetzt so stark gefährdet wie nie zuvor, sagte ein politischer Berater unter der Bedingung der Anonymität. Da ihre wichtigsten Stellvertreter abspringen, hängt von der Leyen „im Wind“.

In 11 Monaten wird die Europäische Union ihre fünfjährige Umstrukturierung mit Wahlen für mehr als 700 Mitglieder des 27-Nationen-Parlaments durchlaufen, in deren Verlauf eine neue Exekutive – die mächtige Europäische Kommission – und möglicherweise auch ein neuer Präsident als Nachfolger von der Leyens ernannt werden.

In den vergangenen Wochen gab es eine Reihe von Abgängen und Ankündigungen aus dem Berlaymont, wie der Sitz der Kommission in Brüssel genannt wird, auch unter den hochrangigsten Beamten.

Am Donnerstag kündigte Frans Timmermans, der das Amt des Kommissionspräsidenten 2019 verpasst hat und nun Vizepräsident der Kommission ist, an, dass er nach dem Scheitern der Regierung von Mark Rutte für das Amt des niederländischen Ministerpräsidenten kandidieren will.Margrethe Vestager, eine weitere Vizepräsidentin von der Leyen, will für das Amt des Präsidenten der Europäischen Investitionsbank kandidieren, das Ende des Jahres frei wird. Wenn sie die Unterstützung der europäischen Finanzminister erhält, wird Vestager im Herbst nicht mehr im Amt sein.

Die EU-Kommissarin für Innovation und Forschung, Maria Gabriel, ist bereits zurückgetreten. Sie ist nach Bulgarien zurückgekehrt, um ihr Amt als Außenministerin anzutreten. Auch andere schauen auf das Leben außerhalb Brüssels. Agrarkommissar Janusz Wojciechowski hat viel Zeit in seinem Heimatland Polen verbracht, sagen seine Kritiker, zum Nachteil seiner europäischen Pflichten.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission wies den Gedanken zurück, dass die Welle der Abgänge von der Leyens Autorität untergraben habe. Aber das erklärt nicht ganz, warum ihr Team auseinander fällt.

Schuld daran scheint der Führungsstil von Frau Ursula zu sein: ein zentralisierter, nüchterner Ansatz bei der Entscheidungsfindung hinter verschlossenen Türen mit einem kleinen Kreis von Beratern. Die Kommissionsmitglieder fühlten sich oft ausgeschlossen.

Von der Leyen zeigt auch eine obsessive Nähe zur US-Politik – und das gefällt vielen europäischen Hauptstädten nicht… In jedem Fall wird eine instabile Führung an der Spitze der Kommission die Schwachstellen der EU verschärfen. Und sie wird die Reihen der Wähler vergrößern, die zu Recht mit der Leistung der gewählten Vertreter in Brüssel unzufrieden sind.