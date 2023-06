Achtung, hier kommen die Klimasperren!

Der Sommer ist endlich da und das bedeutet: Es ist windstill, heiß und schwül.

Sadiq Khan, der Bürgermeister von London, sagte, dass die Luftverschmutzung in der Hauptstadt sehr hoch und die Luftqualität niedrig ist. Er sagte auch: Fahren Sie nicht unnötig auf die Straße, lassen Sie Ihr Auto nicht im Leerlauf laufen und verbrennen Sie kein Holz.

Dies ist der Beginn der Klimaverbote

Der ehemalige britische Europaabgeordnete Nigel Farage hat in einem Video davor gewarnt, dass es nicht bei Niedriggeschwindigkeitszonen und autofreien Vierteln bleiben wird.

Farage betont die Bedeutung seiner Aussage und deutet an, dass weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit Verkehrsbeschränkungen und der Reduzierung des Autoverkehrs folgen könnten.

Climate lockdowns are coming! pic.twitter.com/Bi0BOEwJto — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 13, 2023

„Nein, nein. Dies ist der Beginn der Klimasperren. In den nächsten Jahren werden wir an bestimmten Tagen aufgefordert werden, das Auto stehen zu lassen und bestimmte Dinge nicht zu tun“, so Farage. „Sadiq Khan macht es vor“.

In dem kürzlich vom Senat verabschiedeten Pandemiegesetz wird die öffentliche Gesundheit ausdrücklich als ein „umfassendes gesellschaftliches Konzept“ betrachtet. Auch der Klimawandel wird als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit angesehen.

„Sie lassen ausdrücklich die Möglichkeit offen, dass durch dieses Gesetz und durch die Weltgesundheitsorganisation – die ebenfalls darin erwähnt wird – in Zukunft Klimasperren verhängt werden“, warnte Thierry Baudet in der NPO-Sendung Ongehoord Nieuws.