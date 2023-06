Putin und Lukaschenko sprechen die „schlimmsten Befürchtungen“ des Westens an

In dieser Woche haben sich sowohl Präsident Wladimir Putin als auch sein enger Verbündeter Alexander Lukaschenko zu den schlimmsten Szenarien geäußert, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergeben könnten. In getrennten Interviews haben beide in neuen Äußerungen angesprochen, was der Westen am meisten fürchtet. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, da russische taktische Atomwaffen an belarussische Stützpunkte geliefert werden.

Der weißrussische Präsident Lukaschenko sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender Rossiya-1 am Mittwoch, die westlichen Verbündeten hätten große Angst vor einem neuen, großangelegten Krieg in Europa, der zu einer „globalen Katastrophe“ führen könnte.

„Ich habe mich mit Leuten getroffen, die dabei eine wichtige Rolle spielen und die im Falle eines ‚Falls‘ radikale, drastische und endgültige Entscheidungen treffen“, sagte Lukaschenko laut der Übersetzung der russischen Staatsmedien. „Was sie am meisten fürchten, ist eine nukleare Katastrophe, und das haben sie auch aufrichtig gesagt. Sie haben Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine. Das ist nur natürlich“, fügte er hinzu.

Er betonte, dass Weißrussland dies natürlich ebenfalls zu vermeiden sucht. „Wir wollen das auch nicht, denn auch wir haben Angst. Denn dies, so sagen Experten, könnte eine globale Katastrophe auslösen, und dieser Planet könnte untergehen, wenn all diese Waffen explodieren“, sagte Lukaschenko.

Seine Worte kamen am selben Tag, an dem er bestätigte, dass Weißrussland damit begonnen hat, russische taktische Atomwaffen auf seinem Territorium zu installieren, im Einklang mit früheren Ankündigungen, die den Westen zutiefst alarmierten. Mehr zu den Worten des weißrussischen Machthabers in TASS:

Laut Lukaschenko kann Russland Atomwaffen einsetzen, wenn der Feind in sein Territorium eindringt oder wenn dieser Akt der Aggression die Existenz des Staates bedroht. Er rief zu Gesprächen auf, solange es die Möglichkeit dazu gebe, aber der Westen habe der Ukraine die Teilnahme an solchen Gesprächen untersagt, sagte er. Ich bin zuversichtlich und verfüge über gute Informationen, dass die überwältigende Mehrheit in der Ukraine, einschließlich der Militärs, die dort gekämpft haben und getötet wurden, diesen Krieg jetzt beenden möchte“, so der belarussische Staatschef. „Aber dann sind da noch diese aufgeblasenen Spitzenbeamten, angeführt von [dem ukrainischen Präsidenten] Wolodja Zelenski. Er ist jetzt ein ‚Held‘, der durch die ganze Welt reist. Er wird geküsst, umarmt und so weiter. Ich dachte, er sei klüger“, beklagte Lukaschenko.

Unabhängig davon hat sich Präsident Putin Mitte dieser Woche ähnlich geäußert und gesagt, es sei ein Alptraumszenario, dass „das Feuer des Krieges ganz Europa verschlingt“.

„Wir haben Raketen und Bomben aus Russland bekommen. Eine Bombe, die dreimal stärker ist als Hiroshima und Nagasaki … eine Million Menschen würden sofort sterben.“

Laut den neuen Aussagen des russischen Staatschefs, über die der ausländische Kriegskorrespondent und geopolitische Analyst Pepe Escobar [Hervorhebung ZH] berichtet…

Wir waren gezwungen zu versuchen, den Krieg, den der Westen 2014 begonnen hat, mit Waffengewalt zu beenden. Und Russland wird diesen Krieg mit Waffengewalt beenden und das gesamte Gebiet der ehemaligen Ukraine von den Vereinigten Staaten und den ukrainischen Nazis befreien. Es gibt keine anderen Optionen“, sagte Putin.

Die ukrainische Armee der USA und der NATO wird besiegt werden, ganz gleich, welche neuen Waffentypen sie vom Westen erhält. Je mehr Waffen es gibt, desto weniger Ukrainer und das, was einmal die Ukraine war, werden übrig bleiben.

Und er betonte: „Eine direkte Intervention der europäischen NATO-Armeen wird das Ergebnis nicht ändern. Aber in diesem Fall wird das Feuer des Krieges ganz Europa verschlingen. Es sieht so aus, als ob die USA auch dazu bereit sind.

Putin deutete nachdrücklich an, dass auch Russland auf diesen schlimmsten Fall vorbereitet ist, sollte sich die Situation weiter zuspitzen. Während die Ukraine bisher viele Dutzend Kampfpanzer aus dem Westen erhalten hat, von denen einige bereits auf dem Schlachtfeld durch die überlegene russische Waffenkombination zerstört wurden, wird weithin angenommen, dass die größere Eskalation mit der eventuellen Lieferung von F-16-Kampfjets kommen wird.