Eugenik Agenda: Quebec hat die weltweit höchste Euthanasie-Rate. Die Verabschiedung eines Gesetzes könnte die Zahl noch höher treiben!

Im Jahr 2022 starben in der Provinz Quebec mehr als 5.000 Menschen im Rahmen des MAiD-Programms (medizinische Sterbehilfe). Vor fünf Jahren gab es in Quebec weniger als 1.000 MAiD-Todesfälle.

Am 7. Juni schloss sich die Alliance of Physicians Against Euthanasia dem Bürgernetzwerk Living with Dignity an, um ihre tiefe Enttäuschung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass Bill 11, eine Änderung des End-of-Life Care Act und anderer Gesetze, in der Quebecer Legislative verabschiedet wurde, berichtet die Euthanasia Prevention Coalition.

Kanada hat zwei Euthanasiegesetze: ein Gesetz in Quebec, das im Dezember 2015 in Kraft trat, und ein Bundesgesetz, das im Juni 2016 in Kraft trat. Mit Bill 11 wird das Gesetz in Quebec geändert.

Physicians‘ Alliance und Living with Dignity berichteten, dass Bill 11 die Sterbehilfe in Quebec auf folgende Weise erweitern würde:

Schaffung einer Verpflichtung für Palliativpflegeheime, MAiD [Medical Assistance in Euthanasia] anzubieten (innerhalb von 6 Monaten);

Angebot der MAiD-Option in Fällen schwerer körperlicher Behinderung, zusammen mit den anderen Kriterien des Gesetzes über die Betreuung am Lebensende (innerhalb von 9 Monaten);

Angebot von MAiD auf Anfrage im Voraus (innerhalb von 24 Monaten).

Die kanadische Presse berichtete, dass Gesetzentwurf 11 „auch die ärztlich assistierte Sterbebegleitung an anderen Orten als Krankenhäusern, z. B. in Bestattungsinstituten und Langzeitpflegeeinrichtungen, ermöglicht“.

In einer französischsprachigen CBC-Radiosendung von Davide Gentile und Daniel Boily wurde am 16. Februar 2023 berichtet, dass mehr als 7 % der Todesfälle in Quebec auf ärztliche Sterbehilfe zurückzuführen sind: 2022 starben in der Provinz mehr als 5.000 Menschen durch das MAiD-Programm. Vor fünf Jahren gab es weniger als 1.000 MAiD-Todesfälle in Quebec.

Die Regierungskommission für Sterbebegleitung in Quebec hat eine Konsultation eingeleitet, um herauszufinden, warum Quebec die weltweit höchste Sterbehilfequote hat.

Mit der Verabschiedung von Gesetzentwurf 11 wird die Euthanasiequote in Quebec noch weiter ansteigen. Wie bereits erwähnt, wird Bill 11 Palliativpflegeheime, die sich geweigert haben, am MAiD-Programm teilzunehmen, dazu zwingen, diese Pflege anzubieten. Mit Gesetzentwurf 11 wird die Definition der Anspruchsberechtigung auf Menschen mit schweren Behinderungen ausgeweitet und die Euthanasie auf Antrag erlaubt.

Wenn Hospize gezwungen werden, Sterbehilfe anzubieten, werden einige Palliativmediziner den Beruf künden. Die Ausweitung der Definition von Euthanasie auf schwerbehinderte Menschen, die sonst nicht sterben würden, bestätigt den eugenischen Charakter des Euthanasieprogramms von Quebec.

Wie Pierre Luc Turcotte in einem in der Montreal Gazette veröffentlichten Artikel betont:

In Deutschland nahmen während des Zweiten Weltkriegs „kompetente Fachleute“ – Ärzte und Krankenschwestern – an einem Euthanasieprogramm teil, das zum Tod von 200.000 behinderten Menschen führte. Diese eugenische Politik war Teil der sozialen Säuberungsbemühungen der Nazis. Sie wurde aber auch als „medizinische Versorgung“ angesehen und gesellschaftlich akzeptiert, weil diese Menschen „es nicht verdient hatten zu leben“. Eine Parallele zu Gesetzentwurf 11 mag zwar weit hergeholt erscheinen, aber in Quebec gibt es die Eugenik in ähnlicher Weise.

Wir müssen alle Vorkehrungen treffen, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.

Ich weiß, dass man sagen wird, dass es inakzeptabel ist, die aktuellen Euthanasieprogramme in Kanada und Quebec mit dem Euthanasieprogramm der Nazis zu vergleichen, das 1939 begann, aber wenn sie sich unterscheiden, dann hat Turcotte recht, wenn er uns auffordert, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen.

Quebec hat die weltweit höchste Euthanasie-Rate und hat nun sein Euthanasie-Gesetz erweitert. Es scheint, dass Quebec und ein Großteil des übrigen Kanadas sich dem Tod verschrieben haben.

Kürzlich schätzte die Coalition to Prevent Euthanasia, dass es in Kanada im Jahr 2022 mindestens 13.500 Todesfälle aufgrund von Euthanasie geben wird, was einem Anstieg von 35 % entspricht.