Wer ist für den Bruch des Kachowka-Damms in der Südukraine verantwortlich? Der pensionierte US-Oberst Douglas Macgregor hat erfahren, dass keine Geringere als Victoria Nuland, die stellvertretende US-Außenministerin, grünes Licht für die Zerstörung des Staudamms gegeben hat.

Macgregor wies darauf hin, dass Nuland seit mindestens 14 bis 15 Jahren in alles involviert ist, was in der Ukraine passiert.

"I’m told that [the Kakhovka Hydroelectric Dam] was approved for demolition by Victoria Nuland.

She’s been involved in everything happening in Ukraine for at least 14-15 years if not longer"



– Col. Douglas Macgregor pic.twitter.com/9R2Bb2itWk — Richard (@ricwe123) June 15, 2023

Der Oberst ging außerdem auf Berichte über Geländegewinne der Ukrainer ein. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Gebiete, die nicht in der Nähe des Schlachtfelds liegen, nicht einmal in der Sicherheitszone.

In einigen Fällen verweisen die Ukrainer auf einige Ruinen in der Sicherheitszone, einem Gebiet, das mehrere Dutzend Kilometer von der von den Russen errichteten Verteidigungslinie entfernt liegt.

„Es werden überhaupt keine Bodengewinne erzielt“, betonte Macgregor.

Die ukrainische Gegenoffensive läuft nun schon seit fast zwei Wochen und sollte nach Angaben Kiews noch zwei Wochen dauern.

Dem Oberst zufolge ist von der ukrainischen Armee nur noch wenig übrig. „Washington weiß, dass die Ukraine am Rande des Zusammenbruchs steht. Das Land ist am Boden zerstört. Die Armee ist massiv geschwächt.“

