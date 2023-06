COVID-Spritzen mit erhöhtem Erblindungsrisiko assoziiert

Die Geschichte auf einen Blick

Das breite Spektrum der gemeldeten Nebenwirkungen der COVID-Impfung ist verblüffend. Die Auswirkungen betreffen so gut wie jeden Teil, jedes Organ und jedes System des Körpers, einschließlich einer Reihe von Augenproblemen

Die Auswertung der Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) durch die U.S. Centers for Disease Control and Prevention zeigt, dass die Berichte von Augenbeschwerden, Blutergüssen und Taubheitsgefühlen bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Verschlüssen von Netzhautvenen und Netzhautarterien, Augenblutungen sowie Netzhaut- und Augenmigräne reichen

In zwei aktuellen Veröffentlichungen wird auf das Risiko ophthalmischer Gefäßereignisse, die zur Erblindung führen können, nach der COVID-Impfung hingewiesen. Weniger als 20 % der Patienten, bei denen es zu einem Verschluss der Zentralarterie der Netzhaut kommt, d. h. zu einer Blockade der Hauptarterie der Netzhaut, erlangen auf dem betroffenen Auge wieder eine funktionelle Sehschärfe

Eine systematische Überprüfung von 49 Studien ergab, dass die meisten vaskulären Ereignisse, die die Augen betrafen, nach der ersten Verabreichung auftraten, und zwar häufiger nach den Verabreichungen von Pfizer und AstraZeneca

Eine zweite Risikobewertung kam zu dem Schluss, dass sich das Risiko eines Gefäßverschlusses in der Netzhaut in allen Altersgruppen in den zwei Jahren nach der mRNA-COVID-Impfung mehr als verdoppelt hat

Während die US-Gesundheitsbehörden zugegeben haben, dass Myokarditis (Herzentzündung) und eine damit zusammenhängende Erkrankung namens Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels) mögliche Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs sind, haben die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention Hunderte anderer Sicherheitssignale ignoriert, die bei der Auswertung des Proportional Reporting Ratio (PRR) des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aufgetaucht sind.

Zum Beispiel gibt es bei Personen ab 18 Jahren 770 Sicherheitssignale für verschiedene unerwünschte Ereignisse, und mehr als 500 von ihnen haben ein stärkeres Sicherheitssignal als Myokarditis und Perikarditis.

Bandbreite der nach der Impfung berichteten Augenprobleme

Erstaunlich ist auch das breite Spektrum der gemeldeten Nebenwirkungen. Sie betreffen so gut wie alle Teile, Organe und Systeme des Körpers, darunter auch eine Reihe von Augenproblemen. Ein Blick auf die Liste der gemeldeten Nebenwirkungen in der Altersgruppe der über 18-Jährigen im PRR-Dokument der CDC zeigt zum Beispiel Folgendes:

Unwohlsein des Auges

Augenkontusionen (Blutergüsse)

Veränderung der Augenfarbe

Sensibilitätsstörung der Augenlider

Hypoästhesie des Auges (Taubheit des Auges, typischerweise als Folge von Nervenschäden und/oder Blutgerinnseln, die zu Gewebeschäden führen)

Netzhautvenenverschluss (Blutgerinnsel in der Vene, die sauerstoffarmes Blut von der Netzhaut zum Herzen zurückführt)

Verschluss der Netzhautarterie (Blutgerinnsel in der Arterie, die die Netzhaut mit Blut versorgt)

Augenblutung

Netzhautmigräne (eine von Migräne begleitete Netzhauterkrankung, die durch Ischämie oder Gefäßspasmen im oder hinter dem betroffenen Auge verursacht wird; Anfälle können zu vermindertem Sehvermögen oder vorübergehender Erblindung führen)

Augenmigräne (ein Problem des Nervensystems, bei dem typischerweise der dritte, vierte oder sechste Hirnnerv betroffen ist, der die verschiedenen Augenbewegungen ermöglicht; die Erkrankung geht mit starken Kopfschmerzen und Schmerzen im Bereich der Augen einher; während der Anfälle kommt es häufig zu Doppelbildern)

Vaskuläre Augenereignisse im Zusammenhang mit der COVID-Impfung

In zwei aktuellen Veröffentlichungen wird speziell auf das Risiko ophthalmischer vaskulärer Ereignisse, die zur Erblindung führen können, nach der COVID-Impfung hingewiesen. Im Grunde handelt es sich dabei um akute ischämische Schlaganfälle, die die Augen betreffen und zum dauerhaften Verlust des Sehvermögens führen können.

Laut einer im Jahr 2021 veröffentlichten Studie erlangen beispielsweise weniger als 20 % der Patienten mit einem Zentralarterienverschluss , d. h. einer Verstopfung der Hauptarterie der Netzhaut, die Sehschärfe des betroffenen Auges wieder.

Die erste Arbeit, eine systematische Überprüfung6 von 49 Studien, die im Dezember 2022 in der Zeitschrift Vaccines veröffentlicht wurde, ergab, dass die meisten vaskulären Ereignisse, die die Augen betreffen (46,2 %), nach der ersten Dosis auftraten und nach den Impfungen von Pfizer und AstraZeneca häufiger waren.

„Augenvaskuläre Ereignisse sind schwerwiegende, das Sehvermögen bedrohende Nebenwirkungen, die mit der COVID-19-Impfung in Verbindung gebracht wurden. Kliniker sollten sich des möglichen Zusammenhangs zwischen COVID-19-Impfstoffen und okulären vaskulären Ereignissen bewusst sein, um eine frühzeitige Diagnose und Behandlung zu ermöglichen“ so die Schlussfolgerung der Autoren.

Längeres erhöhtes Erblindungsrisiko nach Impfung

Der zweite Artikel wurde am 2. Mai 202 in der Zeitschrift NPJ Vaccines veröffentlicht. Hier führten die Forscher eine Risikobewertung durch, um festzustellen, wie häufig Netzhautgefäßverschlüsse – die zur Erblindung führen können – nach der COVID-19-Impfung auftraten. Die Ergebnisse waren niederschmetternd.

Über alle Altersgruppen hinweg hat sich das Risiko in den zwei Jahren nach der Impfung mehr als verdoppelt. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Häufigkeit von Netzhautgefäßverschlüssen in den verschiedenen Altersgruppen, Geschlechtern und Ethnien finden Sie in Tabelle 2 auf dieser Seite. Nach Angaben von Retsef Levi bedeutet dies einen zusätzlichen Fall pro 300 geimpfte Senioren (ab 64 Jahren) und einen zusätzlichen Fall pro 1.000 geimpfte Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren.

Nach Angaben der CDC haben 58.739.476 Senioren im Alter von 65 Jahren und älter mindestens eine Dosis erhalten. Teilt man diese Zahl durch 300, könnte es sich um 195.798 zusätzliche Fälle von Netzhautgefäßverschlüssen und möglicher Erblindung bei älteren Menschen handeln. Und das ist nur für die Vereinigten Staaten.

Betrachtet man die Altersgruppe der 18-Jährigen und Älteren, so haben laut CDC 238.163.284 Amerikaner mindestens eine Dosis erhalten. Teilt man diese Zahl durch 1.000, so ergeben sich möglicherweise 238.163 zusätzliche Fälle von Augenschäden, die zur Erblindung führen können.

Das sind verdammt viele sehbehinderte Menschen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren schätzungsweise 1,08 Millionen Amerikaner blind. Von diesen 1,08 Millionen waren nur 141.000 jünger als 40 Jahre (etwa 13 %).

Netzhaut-Gefäßverschluss nach Impfung wahrscheinlich nicht zufällig

Die an der NPJ-Impfstoffstudie teilnehmenden Patienten wurden zwischen Januar 2020 und Dezember 2022 geimpft. Personen mit bestätigtem COVID-19, einer Vorgeschichte von Netzhautgefäßverschlüssen und Personen, die innerhalb von vier Wochen vor der Impfung Medikamente einnahmen, die die Blutgerinnung beeinflussen könnten, wurden ausgeschlossen. Am Ende wurden 739.066 „geimpfte“ Kohorten mit der gleichen Anzahl ungeimpfter Personen in einem Verhältnis von 1:1 abgeglichen. Wie in dieser Arbeit berichtet:

„Die Impfstoffe gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) werden mit verschiedenen Augenmanifestationen in Verbindung gebracht. Es wurde über neue Erkenntnisse berichtet; die Kausalität zwischen beiden ist jedoch umstritten. Unser Ziel war es, das Risiko eines retinalen Gefäßverschlusses nach einer COVID-19-Impfung zu untersuchen … Wir verwendeten multivariable bereinigte Cox-Proportional-Hazards-Modelle, nachdem wir ein 1:1 Propensity-Score-Matching zwischen den geimpften und ungeimpften Kohorten durchgeführt hatten. Personen mit einer COVID-19-Impfung hatten ein höheres Risiko für alle Formen von retinalen Gefäßverschlüssen in den 2 Jahren nach der Impfung, mit einer Gesamt-Hazard-Ratio von 2,19 (95% Konfidenzintervall 2,00-2,39). Die kumulative Inzidenz von retinalen Gefäßverschlüssen war in der geimpften Kohorte im Vergleich zur ungeimpften Kohorte 2 Jahre und 12 Wochen nach der Impfung signifikant höher. Das Risiko eines retinalen Gefäßverschlusses stieg in den ersten 2 Wochen nach der Impfung signifikant an und blieb 12 Wochen lang bestehen. Darüber hinaus hatten Personen mit der ersten und zweiten Dosis von BNT162b2 und mRNA-1273 zwei Jahre nach der Impfung ein signifikant erhöhtes Risiko für retinale Gefäßverschlüsse, während keine Unterschiede zwischen Impfstoffmarke und -dosis festgestellt wurden. Diese große multizentrische Studie untermauert die Ergebnisse früherer Fälle. Netzhautgefäßverschlüsse sind möglicherweise kein zufälliger Befund nach einer COVID-19-Impfung.“

Die Autoren zitieren 10 verschiedene Fallberichte über retinale Gefäßverschlüsse nach einer Impfung sowie zwei weitere Literaturübersichten über diesen Zustand im Zusammenhang mit der mRNA-COVID-„Impfung“. Leider befinden sich beide hinter einer Paywall. Sie können die Fallberichte jedoch einsehen, wenn Sie möchten.

„Molekulare Mimikry des S-Proteins, das eine Sequenzhomologie mit menschlichen Proteinen aufweist, könnte eine zentrale Rolle beim Verschluss von Netzhautgefäßen spielen“. NPJ-Impfstoffe

Die Autoren stellen die Hypothese auf, dass die molekulare Mimikry des S-Proteins, das eine Sequenzhomologie mit menschlichen Proteinen aufweist, eine zentrale Rolle spielen könnte“.

Sonderausgabe zum Thema Impfstoff befasst sich mit Augenproblemen nach der Impfung

Offensichtlich sind die medizinischen Wissenschaftler so besorgt über das, was sie bisher gesehen haben, dass die Fachzeitschrift Vaccine einen Aufruf zur Einreichung von Manuskripten für eine Sonderausgabe zum Thema „Ophthalmische Nebenwirkungen nach der SARS-CoV-2-Impfung“ veröffentlicht hat. Die Frist für die Einreichung von Manuskripten endet am 31. Dezember 2023, so dass wir diese Sonderausgabe offensichtlich erst irgendwann im Jahr 2024 sehen werden. Wie in der Manuskriptanforderung angegeben:

„In den letzten 20 Monaten haben mehrere Berichte und Studien die unerwünschten Ereignisse (wie Myokarditis, Guillain-Barré-Syndrom usw.) nach der Verabreichung dieser Impfstoffe hervorgehoben. In dieser Sonderausgabe stellen wir Fallberichte, Serien, Übersichtsartikel und Studien zusammen, die sich mit unerwünschten Augenereignissen nach SARS-CoV-2-Impfungen befassen. Die Einsendungen können Folgendes beinhalten: Fall von seltenen ophthalmischen Nebenwirkungen nach einer Impfung Studien, die über das Risiko von unerwünschten Augenereignissen nach einer Impfung berichten Analyse globaler Datenbanken mit Berichten über Impfstoff-assoziierte unerwünschte Ereignisse am Auge Übersichtsartikel, die die veröffentlichte Literatur über unerwünschte Ereignisse am Auge auswerten, mit besonderem Schwerpunkt auf den zugrunde liegenden potenziellen Mechanismen

Anzeichen und Symptome eines Netzhautgefäßverschlusses

Abschließend ist es wichtig zu wissen, dass das Hauptsymptom eines retinalen Gefäßverschlusses eine plötzliche Veränderung des Sehvermögens ist – sei es verschwommenes Sehen oder ein teilweiser oder vollständiger Verlust des Sehvermögens – in der Regel nur auf einem Auge. Selten kommt es zu Schmerzen.

Sollte dies der Fall sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Das Risiko eines schwerwiegenden und/oder dauerhaften Sehverlusts steigt, je länger die Behandlung hinausgezögert wird. Ihr Augenarzt kann Ihnen eine Diagnose stellen, aber es wäre ratsam, die Notaufnahme aufzusuchen, wenn Sie plötzlich auf einem Auge nicht mehr sehen können – insbesondere, wenn Sie eine oder mehrere mRNA-COVID-Spritzen erhalten haben.

Da dies einem „Schlaganfall“ in Ihrem Auge gleichkommt, ist es umso wahrscheinlicher, dass Sie Ihre Sehkraft wiedererlangen, je eher Sie in der Lage sind, das unterversorgte Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen. Wir wissen, dass es zwei Nahrungsergänzungsmittel gibt, die bei dieser Art von Reperfusionsverletzungen helfen: Methylenblau und Melatonin. Ich habe dies in meinem Interview mit Dr. Russel Reiter besprochen.

Im Mai 2023 erlitt der Schauspieler Jamie Foxx einen Schlaganfall, der ihn teilweise gelähmt und blind machte. Der Hollywood-Journalist AJ Benza behauptete, Foxx sei unter Druck gesetzt worden, sich die Spritze für die Produktion von „Back in Action“ geben zu lassen, aber Quellen, die Foxx nahe stehen, behaupten, dass sein Zustand nichts mit der COVID-Spritze zu tun hat, und niemand hat überhaupt bestätigt, dass er die Spritze bekommen hat, obwohl sie angeblich am Set erforderlich war.

Während es unklar ist, ob die mRNA-Spritze irgendetwas mit Foxx‘ plötzlicher Handlungsunfähigkeit zu tun hatte, ähnelt sein Zustand dem, was ich hier besprochen habe, was den Punkt unterstreicht, dass dies etwas ist, das ernst genommen werden muss.

