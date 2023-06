Deshalb unternimmt niemand etwas, bevor es zu spät ist

Ich mag mitreißende Geschichten genauso wie jeder andere, aber Systeme sind keine Geschichten, und wenn man beides miteinander vermischt, wird das, was in der derzeitigen Systemkonfiguration nicht tragfähig ist, auch nicht behoben.

OK, ich verstehe: Wir alle mögen Hollywood-Enden: der Superheld rettet die Welt, die böse Verschwörung wird aufgedeckt und die Bösewichte bekommen ihre gerechte Strafe und die unmögliche Romanze überwindet alle Widrigkeiten. Das ist der Grund, warum es Hollywood-Enden gibt: Wir sind fest verdrahtet, um uns für Happy Ends und einen erfolgreichen Abschluss der Reise des Helden/der Heldin zu begeistern.

Wir tolerieren einen tragischen Helden/eine tragische Heldin oder gelegentlich einen Anti-Helden/eine Anti-Heldin, aber es gibt immer noch eine Art moralischen Sieg zu bejubeln.

Die reale Welt folgt keiner Storyline, sondern funktioniert nach dem Diktat von Systemen: Eingaben werden von Prozessen aufgenommen, die dann Ausgaben erzeugen. Wenn sich der Output und die Prozesse nicht ändern, ändern sich auch die Outputs nicht.

Eine weitverbreitete Manifestation menschlicher Hybris ist die Vorstellung, dass es eine Art Sieg ist, wenn wir jemanden dazu bringen, mit uns in einer Sache übereinzustimmen, als ob menschliche Meinungen von Bedeutung wären. Das ist aber nicht der Fall, es sei denn, sie ändern entweder die Inputs oder die Prozesse auf extrem folgenreiche Weise. Die Veränderung von Inputs oder Strategien mag uns ein gutes Gefühl geben („Ich bin Teil der Lösung!“) aber sie sind zu bescheiden, um die Inputs und Prozesse des Systems zu verändern. Das Ergebnis ist, dass der Output derselbe bleibt.

Anders ausgedrückt: Wenn man etwas als Scherz oder als existenzielle Bedrohung bezeichnet, ändert das nichts an den Systemen, die die Folgen erzeugen. Was auch immer als Ergebnis eintreten wird, wird eintreten, unabhängig davon, wie die Menschen es bezeichnen oder was sie darüber denken („El Nino ist wirklich scheiße!“).

Bestehende Prozesse schränken unsere Wahlmöglichkeiten ein. Deswegen ist es schwierig, ein ökologisch nachhaltiger Heiliger zu sein. Nehmen wir an, wir sind besorgt über den Klimawandel und die Zerstörung der Biosphäre unseres Planeten. Wir wollen unseren CO2-Fußabdruck verringern und „das Richtige tun“, um die negativen Auswirkungen unseres Konsums und Lebensstils zu reduzieren.

An dieser Stelle ersetzen wir die Realität durch Hollywood-Filme. Wir glauben gerne, dass Recycling wichtig ist. Leider werden dadurch die Inputs oder Prozesse nicht ausreichend verändert, um die Outputs in einer Weise zu beeinflussen. So liegt unter anderem der Prozentsatz der Lithiumbatterien und des Elektronikschrotts, die derzeit recycelt werden, bei nahezu Null, weil die Batterien und Elektronikgeräte nicht für ein kosteneffizientes Recycling hergestellt werden und niemand in diesem System für das kostspielige Recycling bezahlt. Das wirklich wichtige Recycling wird also nicht durchgeführt.

Ich recycle immer noch Pappe, weil mir das besser erscheint als die Entsorgung auf der Mülldeponie, aber über die gesamten Lebenszykluskosten und den Ressourcenverbrauch des Recyclings im Vergleich zur Mülldeponie habe ich keine Daten. Das System ist nicht darauf ausgelegt, die gesamten Lebenszykluskosten und den Ressourcenverbrauch von Waren, Dienstleistungen und Prozessen zu messen, und da wir nur verwalten, was wir messen, fliegen wir im Blindflug: Das System ist darauf ausgelegt, „Wachstum“ (BIP) und Gewinne zu messen, nicht die gesamten Lebenszykluskosten und den Ressourcenverbrauch.

Tut mir leid, es gibt kein Hollywood-Ende, solange wir nicht die Inputs (Einstellung der Herstellung von Lithiumbatterien) und/oder die Prozesse (Forderung nach 99%igem Recycling aller Elektronik, Batterien, Fahrzeuge usw.) ändern. Dazu müssen wir die gesamte Produktions- und Ressourcenversorgungskette von Grund auf ändern, und zwar weltweit. Wenn wir das nicht tun, kann sich der Output unmöglich in einer Weise ändern.

Das Hollywood-Ende ist, dass Elektrofahrzeuge „den Planeten retten“ werden. Schade, dass dies Hollywood ist und nicht die Realität. Der größte Teil des Ressourcenverbrauchs und der Schädigung des Planeten entsteht beim Abbau, der Verhüttung und der Herstellung des Fahrzeugs, unabhängig von seinem Kraftstoff. Aufgrund ihres massiven Mineralienverbrauchs verbrauchen Elektrofahrzeuge weit mehr Ressourcen als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.

Alle Fahrzeuge werden mit Kohlenwasserstoffen hergestellt (Bergbau, Verhüttung, Transport, Fabriken usw.). Es gibt keinen Unterschied zwischen den Fahrzeugen, außer dass Elektrofahrzeuge bei ihrer Herstellung noch mehr Kohlenwasserstoffe verbrauchen.

Und dann ist da noch die Quelle des Kraftstoffs. Ein Elektrofahrzeug, das durch die Verbrennung von Kohle hergestellt und mit Strom geladen wird, der durch die Verbrennung von Kohle erzeugt wurde, ist in Wirklichkeit ein Kohlefahrzeug. Es „elektrisch“ zu nennen, passt zwar in die schöne Geschichte, entspricht aber nicht den Tatsachen: Ein mit Kohle verbranntes Fahrzeug ist eine Umweltkatastrophe, ungeachtet der Etiketten, unserer Meinungen oder der Happy-End-PR.

In der realen Welt ist die am wenigsten zerstörerische Fahrzeugwahl ein kleines, leichtes, altes ICE-Fahrzeug, das gut gewartet wird, um Kraftstoff zu sparen, und nur selten gefahren wird. Hey, sieh mich an, ich habe meinen alten Civic mit einem Verbrauch von 40 Meilen (ca. 64 km) pro Gallone letztes Jahr nur 3.000 Meilen (ca. 4.828 km) gefahren – ich bin ein Heiliger!

Leider ist die reale Welt kein Hollywood- (oder Bollywood-) Film, und so kann ich kein Heiliger sein, wenn wir die Welt als ein System und nicht als einen Film betrachten. Die Düngemittel, die ich für den Anbau von Lebensmitteln in meinem Garten verwende, kommen von weit her, und selbst die biologischen Düngemittel verbrauchen riesige Mengen an Kohlenwasserstoffen bei der Verarbeitung, dem Verpacken und dem Transport. Das „Bio“-Obst oder -Gemüse, das aus der Ferne verschifft wird, ist eine Umweltkatastrophe im Vergleich zum Bio-Obst oder -Gemüse aus dem eigenen Garten, aber auch diese benötigen Inputs, die Teil des Systems sind.

Ich habe im vergangenen Jahr ein paar Mal ein Flugzeug bestiegen, einen Langstrecken- und zwei Kurzstreckenflüge, und es ist wirklich nichts Umweltfreundliches daran, immense Ressourcen zu verbrauchen, indem man um die Welt jettet.

Auch Elektroflugzeuge werden die Welt nicht „retten“. Sie sind ressourcenhungrig, klein, langsam, ihre Reichweite ist bescheiden, und ihre Batterien sind genauso wenig wiederverwertbar oder langlebig wie alle Fahrzeugbatterien, die auf die Mülldeponie kommen. Und alternative Kraftstoffe für Düsenflugzeuge können nicht in dem Umfang hergestellt werden, der nötig wäre, um den Treibstoff zu ersetzen. Tut mir leid, kein Hollywood-Ende.

Um den Ressourcenverbrauch auf unserem Planeten wirklich zu reduzieren, müssten wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen, uns zu Fuß oder mit kraftstofffreien Verkehrsmitteln (motorlose Fahrräder, Skateboards oder Boote) fortbewegen und keine großen ressourcenverbrauchenden Geräte wie Fahrzeuge, Flugzeuge usw. kaufen/besitzen/benutzen.

Das derzeitige System macht es fast unmöglich, dies zu tun. Selbst der Anbau von Lebensmitteln erfordert die Lieferung von Düngemitteln (ob organisch oder chemisch, sie wiegen immer noch eine Menge). Nur sehr wenige Orte sind fahrrad- und skateboardfreundlich. Die Welt ist auf große, mit Treibstoff betriebene Massenfahrzeuge ausgerichtet. Außerhalb einiger weniger Städte sind die öffentlichen Verkehrsmittel nicht in der Lage, die Menschen auf beliebige Art und Weise zeitsparend ans Ziel zu bringen.

Betrachten wir die Grundlage unseres Lebensstils, das Finanzsystem. Es heißt: „Schulden spielen keine Rolle“, denn wir können uns immer weiter verschulden. Unsere Trickkiste der Finanztechnik ist unerschöpflich, und es wird immer ein anderes finanzielles Kaninchen geben, das wir aus dem Hut ziehen können.

Das ist natürlich ein Hirngespinst. Die Verschuldung frisst das System schließlich auf. Das Gleiche gilt für Fixkosten, Ansprüche, die demografische Entwicklung und die sinkende Produktivität. Die Inputs und Prozesse können nicht wesentlich verändert werden, denn sie müssen in ihrem derzeitigen Umfang und ihrer derzeitigen Konfiguration beibehalten werden, sonst bricht das Finanzsystem unter seinem eigenen Gewicht zusammen.

Dies führt uns zu den Anreizen, die bestehenden Inputs und Prozesse unverändert zu lassen und nur minimale Anpassungen vorzunehmen, um den Anschein von Verbesserungen zu erwecken. Das System ist so gestaltet, dass Eliten und egoistische Interessen den Großteil des Reichtums und der politischen Macht kontrollieren. Sobald auch nur ein kleiner Teil ihres Zugriffs bedroht wird, mobilisieren sie sofort all ihre Ressourcen, um diese Bedrohung rückgängig zu machen. Sie wissen alle genau, wie Macht funktioniert: Wenn es anderen gelingt, 1 % ihres Zugriffs zu verringern, empfinden sie dies als Schwäche und werden versuchen, 10 % zurückzugewinnen.

Der einzige Anreiz, der in unserer ausgebeuteten Welt zählt, ist die Maximierung des Profits und der privaten Gewinne der Etablierten und Mächtigen. Um diese Realität zu verschleiern, fördern die Mächtigen eine PR-Propaganda, die ihre Plünderung, Ausplünderung, ihren Betrug und ihre Zerstörung als Hollywood-Geschichte darstellt, die wir alle konsumieren und lieben können, so wie wir unsere Knechtschaft lieben, wenn sie erst einmal in eine Helden-/Heldinnenreise oder eine Liebesgeschichte verpackt worden ist.

Das ist der Grund, warum niemand etwas unternimmt, bevor es zu spät ist. Erst wenn uns die essenziellen Inputs ausgehen und/oder die essenziellen Prozesse verfallen und zusammenbrechen, werden wir aufwachen und erkennen, dass die Outputs, die wir benötigen und lieben, verschwunden sind, seit sich die Inputs und Prozesse des globalen Systems materiell verändert haben.

Wenn sich die Inputs und Prozesse materiell verändert haben, ist es zu spät, den Prozess rückgängig zu machen und in der Zeit zurückzugehen. Sobald die Prozesse der Ressourcengewinnung zusammenbrechen, sind die Inputs nicht mehr in der benötigten Menge verfügbar, um alle Prozesse der globalisierten, industrialisierten Produktion und des Transports zu versorgen. Da es sich bei all diesen Prozessen um eng miteinander verknüpfte Systeme handelt, führt der Zusammenbruch einer Lieferkette oder eines Prozesses schnell zu einem Dominoeffekt im gesamten System.

Abgesehen davon, dass wir glückliche Geschichten mit Systemen verwechseln, manifestiert sich die menschliche Hybris auch auf andere Weise: Wir glauben gerne, dass kleine Änderungen gelegentlich, die uns nicht stören, auf magische Weise die negativen Ergebnisse (Erschöpfung der Ressourcen, Umweltzerstörung usw.) ändern werden. Deshalb lieben wir die Hollywood-Geschichten über Elektroflugzeuge (unser eigener Elektrohubschrauber – juhu!), Elektroautos, das Recycling der Kartons von FedEx, UPS und Amazon usw.: Wir bekommen all die Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, an die wir gewöhnt sind, und wir werden auch noch zu ökologisch nachhaltigen Heiligen: Alles ist nachhaltig, ökologisch, warm und kuschelig.

Nur dass es das nicht ist. Das ist ein Märchen, kein System.

Wenn man das Hollywood-Ende infrage stellt, wird man als Schwarzmaler abgetan, als Unzufriedener, der über Happy Ends und Techno-Wunder schimpft.

Meiner Meinung nach wird hier eine Geschichte mit einem System verwechselt. Die Geschichte funktioniert nach ihren eigenen Regeln: Hier sind die Hindernisse und mächtigen Bösewichte, hier sind der Held und die Heldin, die unterlegen sind und unter Druck stehen, aber dann, trotz aller Widrigkeiten, verlieren die Bösewichte ihren Einfluss, der Gerechtigkeit wird Genüge getan und die Liebe triumphiert.

Systeme funktionieren nach ihren eigenen unerbittlichen Regeln. Es gibt Inputs und Prozesse, die Outputs erzeugen. Die einzige Möglichkeit, die Ergebnisse konsequent zu ändern, besteht darin, die Eingaben und/oder Prozesse konsequent zu ändern. Kleine gesichtswahrende PR-Korrekturen sind zu gering, um die Eingaben oder Prozesse wesentlich zu verändern, und so werden sich die Ausgaben nicht ändern und können sich auch nicht ändern, denn so funktionieren Systeme nun einmal.

Ignorieren Sie also alle Warnungen und fahren Sie mit dem Schiff mit voller Geschwindigkeit durch ein Eisfeld. Es ist nur allzu vorhersehbar, dass das Schiff mit einem Eisberg kollidiert, und erst dann reagiert jemand: OK, wo bleibt die Hollywood-Geschichte von den tapferen Ingenieuren, die das Schiff retten, und den edlen Passagieren, die einander in die Rettungsboote helfen? Was soll das heißen, das Schiff wird sinken, egal, was man tut?

Entspricht unsere Geschichte mit Happy End nicht der Realität? Leider nein. Das derzeitige System geht unter, und niemand wird etwas anderes tun, als noch mehr von dem zu machen, was schon gescheitert ist, bis es zu spät ist.

Ich mag mitreißende Geschichten genauso wie jeder andere, aber Systeme sind keine Geschichten, und wenn man beides verwechselt, wird das, was in der derzeitigen Systemkonfiguration nicht tragfähig ist, nicht wirklich behoben.

Diese Verwechslung von Geschichte und System wird Konsequenzen und Chancen mit sich bringen, die ich in meinen Büchern „Global Crisis, National Renewal and Self-Reliance in the 21st Century“ diskutiere.