RFK Jr. kündigt Unterstützung für den Apartheidstaat Israel an

Kurt Nimmo

Um mitspielen zu können, müssen die Politiker der Uniparteien Israels Rassismus, Gewalt und Ethno-Nationalismus enthusiastisch unterstützen.

Lassen Sie uns mit der Feststellung des Offensichtlichen beginnen. Wenn Sie für einen parteilosen Karrierepolitiker stimmen, stimmen Sie für mehr vom Gleichen – mehr Krieg, mehr Diebstahl, mehr Korruption, mehr Überwachung, mehr Zerstörung der Verfassung und der Bill of Rights und mehr autoritäre Kontrolle über Ihr Leben.

Lassen Sie uns nun über Robert F. Kennedy Jr. sprechen.

Kennedy redet viel – über die Umwelt, Impfstoffe, die Rechte indigener Völker, angeblich erneuerbare Energien, den Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine usw.

Es sollte klar sein, dass Kennedy die Nominierung der Demokraten und der Unipartei für die Präsidentschaft nicht bekommen wird, egal wie viele Amerikaner ihn im Oval Office sehen wollen (erinnern Sie sich daran, was mit Bernie Sanders passiert ist).

Aber auch wenn es Kennedy gelingen sollte, die Wahl zu gewinnen – ganz abgesehen von Trump, ob in oder außerhalb eines orangefarbenen Gefängnisanzugs -, wird seine politische Agenda im Müll landen, wie so viele Wahlkampf-„Versprechen“ von parteiunabhängigen Karrierepolitikern in der Vergangenheit und Gegenwart.

Der Kongress wird in seiner jetzigen Zusammensetzung niemals zustimmen, Gesetze zu verabschieden, „die die korrupte Fusion von Staats- und Konzernmacht beenden, die jetzt eine neue Art von Konzernfeudalismus in unserem Land zu erzwingen droht.“

Der Kongress ist im Besitz der „Konzernmacht“. Er dient einer Klasse von Unternehmensgebern. Das wird sich auch nicht ändern, wenn ein Wunder geschieht und Kennedy die Nominierung gewinnt.

Kennedy behauptet, ein „Verfassungsabsolutist“ zu sein, und unterstützt daher den zweiten Verfassungszusatz. Seine Unterstützung für die Verfassung steht der Agenda der Demokraten diametral entgegen. Allein dieses Thema kann Kennedys Wahlkampf zum Scheitern bringen.

Trotz Kennedys dramatischer politischer Agenda gibt es ein „besonderes Interesse“, das eine bemerkenswerte Kontrolle über den Kongress und die Exekutive ausübt – der Apartheidstaat Israel.

Am 4. Juni berichtete Israel Today, dass Kennedy während eines Podcasts mit Craig Pasta Jardula sagte: „Ich unterstütze Israel. Meine Familie hat eine lange Beziehung zu Israel und unterstützt dessen Existenzrecht und sein Recht, seine Sicherheit zu schützen.“

Kennedy reagierte damit auf seine frühere Bemerkung zur Unterstützung des ehemaligen Pink-Floyd-Frontmanns Roger Waters, einem profilierten Kritiker Israels und seiner Behandlung der Palästinenser.

Wie nicht anders zu erwarten, bezeichnete Israel Today Waters als „Antisemiten“, obwohl er sich nicht rassistisch über Juden geäußert hat. Für die israelische Presse – und ihre Echo-Kammer in den amerikanischen Medien – gilt es als Antisemitismus, wenn man mehr als 70 Jahre brutale Behandlung und ethnische Säuberung der Palästinenser kritisiert.

Es hat funktioniert. Allein die Erwähnung von Kennedys Lob des Musikers (im Zusammenhang mit seiner Ablehnung des Krieges in der Ukraine) reichte offenbar aus, um Kennedy dazu zu bringen, die israelische Apartheid zu unterstützen. Der Vorwurf des Antisemitismus ist so stark, dass Kennedy einen Tweet entfernte, in dem er Waters lobte.

Er fügte eine nichtssagende und offen gesagt beleidigende Antwort auf sein rückwärtsgewandtes Lob des rassistischen Apartheidstaates hinzu: „Und ein humanes Ergebnis und eine Anerkennung der Bestrebungen des palästinensischen Volkes ist letztendlich für alle wichtig.“ Kennedy weiß zweifellos, dass diese Aussicht ins Leere läuft.

Am 6. Juni zog Kennedy „seine Unterstützung für Roger Waters zurück und versprach seine Unterstützung für Israel… er traf sich mit Rabbi Shmuley Boteach, um den jüdischen Staat zu loben und an einem Pro-Israel-Marsch teilzunehmen, bei dem er eine israelische Flagge schwenkte“, schreibt Chris Menahan.

Es ist interessant, dass Kennedy sich nicht die Mühe machte zu antworten, als Boteach „zustimmte, dass das Schöne an Israel, im Gegensatz zu all seinen Nachbarn, ist, dass es eine offene Demokratie mit einer freien Presse ist und, genau wie Amerika, Kritik willkommen heißt.“

Israel ist tolerant gegenüber Kritik? Ist das der Grund, warum alle, die Israel für seine militärische Besatzung und die Ermordung von Kindern im Gazastreifen und im Westjordanland kritisieren, als Antisemiten abgetan werden?

Die Bemerkung, dass Israel eine „Demokratie“ sei, während es arabisches Land mit brutaler militärischer Gewalt besetzt und ethnisch säubert, ist eine ernsthafte Täuschung, die nur geistig Unfähige unterstützen (und sie bevölkern den Kongress, das Weiße Haus und die Konzernmedien zuhauf).

Robert Kennedy Jr., ein parteiunabhängiger Politiker, unterstützt die Bedeutung einer starken Beziehung zu Israel. Dies beinhaltet die finanzielle Unterstützung, die von den amerikanischen Steuerzahlern bereitgestellt wird (im Jahr 2020 betrug die Hilfsleistung der US-Regierung an Israel 3,8 Milliarden Dollar). Während er verschiedene politische Themen diskutiert, legt er Wert darauf, ein ausgewogenes Urteil zu treffen und konstruktive Kritik zu üben. Dies ermöglicht es ihm, seine politische Kampagne voranzutreiben, ohne dass sie wegen seiner Haltung zum zionistischen Staat abgewertet wird, wie es anderen Politikern widerfahren ist, die diesen Staat kritisiert haben.