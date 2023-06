Tony Blair und Klaus Schwab haben unsere Schulen infiltriert – was werden wir dagegen tun?

Die Globalisten haben das Geld und die Mittel, um junge Menschen zu „erziehen“. Sie haben einen Plan. Haben wir einen?

Das Weltwirtschaftsforum will unsere Kinder „erziehen“. Klaus und seine Bande nennen es die „Reskilling Revolution“. Sie wollen, dass Sie sich beteiligen“. Auf der WEF-Website wird die kühne Behauptung aufgestellt, sie würden „eine Milliarde Menschen auf die Wirtschaft von morgen vorbereiten“. Das klingt harmlos. Das tut es immer. Eine Weibliche Stimme erklärt es auf die harmlose Art und Weise:

In der Zukunft, so die dystopische Vision des WEF, wird die künstliche Intelligenz den Weg vorgeben. Die Untergebenen müssen sich weiterbilden, sonst bleiben sie auf der Strecke. So sagt es die KI. Das Ding, das sie Covid-19 nannten, signalisierte den Anbruch einer neuen Ära, den Great Reset, der als Verschwörungstheorie verspottet wurde, bis er es nicht mehr war.

Tony Blair ist natürlich daran beteiligt. Und ein Dubliner namens David Connolly, der früher für das Weltwirtschaftsforum gearbeitet hat und jetzt eine Initiative namens HundrED leitet.

David Connolly aus Tallaght in Davos, Januar 2018

Die Website zeigt eine bemerkenswert vage Darstellung. Connolly hingegen präsentiert seinen Standpunkt klar und deutlich.

Ich arbeite für HundrED, weil ich überzeugt bin, dass die K-12-Bildung ein Problem der Ressourcenausstattung hat, zu dessen Lösung ich einen kleinen Beitrag leisten kann. Meine Zeit beim Weltwirtschaftsforum hat mich gelehrt, dass die Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft gegenübersieht, zunehmend miteinander verbunden und unglaublich komplex zu lösen sind.

Hier ist der Teil von Tony-Blair, der stolz auf der HundrED-Website zu sehen ist:

Generation Global ist das Bildungsprogramm des Tony Blair Instituts für junge Menschen im Alter von 13 bis 17 Jahren, das sie in die Lage versetzt, die Zukunft mit dem Wissen, den Fähigkeiten und der Einstellung anzunehmen, die sie zu aktiven, globalen und aufgeschlossenen Bürgern machen. Seit 2009 hat das Programm über 570 000 junge Menschen unterstützt und über 15 000 Lehrkräfte aus mehr als 30 Ländern geschult.

Blair erläutert in diesem Zusammenhang, wie unsere jungen Menschen zu „globalen Bürgern in einer zunehmend vernetzten Welt“ heranwachsen können.

Wie viele irische Lehrer haben sich an diesem Programm beteiligt? Ist es transparent? Wird den Eltern mitgeteilt, dass die Lehrer speziell „geschult“ wurden? Was genau wird dort gefördert? Warum nimmt jemand Ratschläge von einem völlig in Ungnade gefallenen ehemaligen britischen Premierminister an, der den Irak unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angegriffen hat? Es gab keine Massenvernichtungswaffen. Es war alles umsonst, außer der Plünderung von Ressourcen. Was ist mit den Tausenden von toten irakischen Kindern? Blair hat das Blut Unschuldiger an seinen Händen und will Ihre Kinder mit Blutgeld erziehen. Sollen wir tatenlos zusehen, Dixie pfeifen und so tun, als wüssten wir nichts davon? Ist das zu unangenehm? Zu negativ? Könnte es Ihnen den Appetit verderben?

In einem Interview mit der Irish Times vom 22. Januar 2018 schildert David Connolly seine frühere Rolle beim WEF:

Heute kümmere ich mich um die Beziehungen zwischen dem Forum und einer Reihe globaler digitaler Kommunikationsunternehmen, die eine langfristige Partnerschaft mit der Institution eingegangen sind und sich an unseren Initiativen beteiligen.

Mit wem genau hatte Connolly zu tun? Die Sprache ist roboterhaft, schwer zuzuordnen. Seltsam. Unverbindlich.

Auf der Website des Weltwirtschaftsforums erhalten wir einen Einblick in die Funktionsweise der globalen „Bildungs“-Operation. Es ist beängstigend.

Im Mittelpunkt der Initiative steht ein langjähriges Engagement von mehr als 64 CEOs, die erkannt haben, dass qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte für alle Beteiligten und den Planeten von Vorteil sind. Durch die Zusammenarbeit mit einem wachsenden Netzwerk von 32 engagierten Ministern in 16 Ländern hat die Reskilling Revolution eine Multi-Stakeholder-Gemeinschaft von über 350 Organisationen mobilisiert. Zu den Gründungsmitgliedern gehören: Adecco Group, Coursera, Dubai Cares, The Education Commission, die französische Regierung, iamtheCODE, Infosys, The Lego Foundation, LinkedIn, ManpowerGroup, PwC, Salesforce und UNICEF.

Stakeholder. Hier ist ein Wort für Sie. Wie viel Geld wird hier ausgetauscht? Für Eltern war es noch nie so wichtig wie heute, ein wachsames Auge auf die Bildungspolitik zu haben. Was passiert in den Klassenzimmern? Wir sehen, wie die Schulen plötzlich die Trans-Agenda und anschauliche Sexualerziehung in die Köpfe empfindsamer junger Menschen drücken? Offenbar kann man sich sein Geschlecht aussuchen. Die neue Doktrin lehrt Kinder, dass es egal ist, ob man als Junge geboren wurde, man kann sich entscheiden, ein Mädchen zu sein und umgekehrt – alles, was es braucht, sind ein paar Pubertätsblocker und ein paar kreative plastische Operationen. Wer nicht einverstanden ist, ist ein Transphobiker. Die Pride-Flagge ist im ganzen Land gehisst worden. Die Spieler haben sich entblößt. Wir wissen jetzt, wer sie sind. Und das ist auch gut so. Es ist besser, wenn wir das wissen.

Es ist Aufgabe der Eltern, ihre Hausaufgaben zu machen. Lernen, wie wir noch nie gelernt haben. Dies ist der ultimative Test. Das hat nichts mit akademischen Fähigkeiten zu tun, sondern nur mit moralischer Stärke. Welche Art von „Bildung“ wollen wir für unsere wertvollen Kinder? Wir müssen die Schulen und Lehrer ausfindig machen, die sich diesen sogenannten Initiativen angeschlossen haben, und uns fragen, ob wir auch dabei sind. Wir müssen herausfinden, wie viel „Sponsorengelder“ in diese Projekte geflossen sind. Wer gekauft wurde. Welche Art von Reskilling Revolution wollen wir wirklich? Eine, bei der unsere Kinder an Computer angeschlossen sind und von KI diktiert werden? Oder eine, bei der sie lernen, Lebensmittel anzubauen, Wasser zu reinigen, funktionierende Gemeinschaften zu schaffen und absurde Regierungs-/NGO-Politik kritisch zu hinterfragen? Es liegt an uns.

Wir haben gerade erlebt, wie die „Gebildetsten“ in unserer Gesellschaft den Idiotentest nicht bestanden haben. Der Covid-Betrug offenbarte eine Universitätsklasse, der es völlig an gesundem Menschenverstand und Ethik mangelt. Das muss sich ändern, und zwar schnell. Der erste Schritt wird sein, zu erkennen, wo die Dinge so brutal falsch gelaufen sind, und dann entschlossen zu handeln. Wir müssen schnell und mit Autorität handeln, um das Ruder herumzureißen. Wir sollten uns von der Wahrheit leiten lassen, nicht vom Geld. Wir sind es unseren Kindern schuldig, sie zu schützen und ihnen eine Zukunft zu hinterlassen, in der sie ihre Meinung frei äußern können, in der sie das Recht haben, medizinische Experimente abzulehnen, und in der sie schließlich eine Familie gründen können, in der ihre Kinder frei spielen können, sicher vor Degenerierten und Perversen, Schönheitschirurgen und Kriegsverbrechern.

Das ist das Mindeste, was wir tun können.

Wir müssen aufsteigen.