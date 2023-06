Blick nach vorn

Jeff Thomas

Seit seiner Gründung bietet International Man Prognosen über die Zukunft – wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich. Die Hauptautoren der Publikation arbeiten seit Jahrzehnten an dieser Aufgabe. Jeder von ihnen begann damit, die Weltwirtschaft und -politik zu studieren, um die besten Entscheidungen darüber zu treffen, wo man lebt, wo man investiert, wo man sein Vermögen anlegt usw. Im Laufe der Jahre wurde jeder von ihnen besser im Recherchieren, besser im Lesen der Zeichen und schließlich auch besser in der Vorhersage zukünftiger Ereignisse.

Aber heute nähern wir uns einem weltweiten Krisenpunkt, und die Studie, die wir vor Jahrzehnten durchgeführt haben, ist für buchstäblich Hunderte von Millionen Menschen wichtig geworden, die, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, bald von den Ereignissen in erheblichem Maße betroffen sein werden.

Die größte Sorge für die Leser dieser Publikation ist, dass die führenden Regierungen der Welt ausgesprochen faschistisch geworden sind und sich rasch in eine totalitäre Richtung bewegen. Diese Entwicklung hat eine Reihe von Aspekten, die allesamt beunruhigend sind: Die Abschaffung der Privatsphäre, die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen, die Konfiszierung von Vermögen, die Umstellung auf elektronisches Banking als einziges Zahlungsmittel, internationale Steuerstandards und die Schaffung eines Polizeistaats. (Es gibt noch viele, viele weitere Facetten, aber diese wenigen stehen im Mittelpunkt der Besorgnis.)

Wir können davon ausgehen, dass all diese Befürchtungen in naher Zukunft der Realität näher kommen werden. Die Ereignisse, die sie herbeiführen, werden sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihrem Ausmaß zunehmen, je näher wir kommen. (Historisch gesehen ist dies immer der Fall, da Regierungen, die sich in Schwierigkeiten befinden, um die Kontrolle ringen, während ihre Fähigkeit, die Ereignisse zu kontrollieren, immer mehr schwindet.)

Auf diesen Seiten tun wir unser Bestes, um Prognosen darüber abzugeben, „wohin das alles führt“ und wie es sich auf den Leser auswirken wird. Dabei gehen wir in der Regel auf Ereignisse ein, von denen wir glauben, dass sie in absehbarer Zeit (innerhalb von ein oder zwei Jahren) eintreten werden. Oft verschieben wir die Erörterung von Ereignissen, die wir schon viele Jahre vorher erwartet haben, weil sie den meisten Menschen so unwahrscheinlich erscheinen, dass ihre Vorhersage absurd erscheint.

Wir sind jedoch der Krise viel näher gekommen, und daher erscheint vieles, was früher absurd erschien, heute für mehr Menschen möglich.

Aber selbst jetzt neigen wir dazu, unsere Prognosen auf die internationale Krise selbst zu beschränken. Wir diskutieren selten darüber, wie die Welt aussehen wird, nachdem die Märkte zusammengebrochen sind, nachdem die Währungen versagt haben, nachdem die Regierungssysteme zusammengebrochen sind.

Werfen wir also einen kurzen Blick darauf, wie die Gesamtlandschaft aussehen könnte, nachdem sich der Staub gelegt hat. Wie werden einige der weltweit größten Mächte in, sagen wir, fünf bis zehn Jahren aussehen?

Zunächst gehen wir davon aus, dass die katastrophalen Ereignisse des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in der Welt stattgefunden haben, und wir werden die nachfolgenden Auswirkungen beobachten – die Verschlechterung, die danach eintreten würde.

Historisch gesehen verschärft jede Regierung, die einem Zusammenbruch zuvorkommt, die Kontrollen bis zum Äußersten, da sie sich bewusst ist, dass sie nach einem Zusammenbruch die Kontrolle ganz oder teilweise verlieren wird.

Sobald die Märkte zusammengebrochen sind, ist mit einem deflationären Trend zu rechnen, auf den die Regierungen mit einer massiven Inflation reagieren werden, die sehr wahrscheinlich zu einer Hyperinflation führen wird. Zu einem anderen Zeitpunkt ist mit einem Zusammenbruch der Währungen zu rechnen, der auf die untragbare Schuldenlast zurückzuführen ist – das Heroin, das sie jahrzehntelang am Leben gehalten hat. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die USA, da die USA derzeit die Standardwährung der Welt besitzen. Ein Zusammenbruch des Dollars wird andere Währungen ins Trudeln bringen.

Nach einem Währungszusammenbruch wird es für Regierungen nicht mehr möglich sein, ihre Schuldenlast weiter zu erhöhen, da es keine Abnehmer mehr geben wird. Ferner werden die Einkommensströme der Regierungen abnehmen. Wenn die Unternehmen schrumpfen, werden die Steuereinnahmen stark zurückgehen. Ob es ihnen nun gefällt oder nicht, zum ersten Mal in ihrer Laufbahn werden die politisch Verantwortlichen gezwungen sein, die Kosten zu senken, und zwar drastisch.

Wo werden sie also kürzen? In den USA entfallen 24 % der laufenden Ausgaben auf die Sozialversicherung, weitere 25 % auf Medicare und Medicaid, weitere 10 % auf Armutsleistungen und weitere 16 % auf die „Verteidigung“, genauer gesagt auf die „ausländische Aggression“. Zusammen sind das 75 %, doch würde die Kürzung einer dieser Ausgaben (mit der möglichen Ausnahme der ausländischen Aggression) das Blut der Amerikaner zum Kochen bringen.

Die Zinsen für die Staatsverschuldung machen weitere 6 % aus, die jedoch schnell fällig würden. Als Nächstes würden die „nicht lebensnotwendigen“ Bereiche gestrichen – die Ministerien für Landwirtschaft, Bildung, Energie, Gesundheit und Soziales, Veteranenangelegenheiten, Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Einwanderung sowie Gefängnisse, Drogenkontrolle, Naturschutz und Nationalparks. Kürzungen in jedem dieser Bereiche würden weniger Unruhen auslösen als die Kürzung der „großen Vier“, die 75 % des Haushalts ausmachen.

Die Mittel für Homeland Security, IRS und die Capitol Police würden wahrscheinlich beibehalten und sogar für alle drei aufgestockt. (Bedenken Sie, dass die Capitol Police mit keiner anderen Polizeitruppe vergleichbar ist; sie ist quasi eine Armee, die die Abgeordneten innerhalb der Umgehungsstraße vor dem schützen soll, was bald als „inländischer Terrorismus“ eingestuft wird.)

Im Übrigen werden den Bundesstaaten, die Nettoempfänger von Zuwendungen der Bundesregierung sind, die Zuschüsse drastisch gekürzt. Für die Regierungen der Bundesstaaten und Städte bedeutet dies, dass Straßen, Müllabfuhr und Abteilungen wie Feuerwehr und Kraftfahrzeuge ebenso gekürzt werden wie die Polizeibehörden der Bundesstaaten und Städte. Letzteres wird nicht nur zu mehr Gesetzlosigkeit führen, sondern auch dazu, dass die Polizei selbst immer gesetzloser wird oder sich selbst zum Gesetz macht, indem sie manchmal mit der Öffentlichkeit gegen die Zentralregierung und manchmal mit Aggression gegen die Öffentlichkeit vorgeht.

Aber diese Kürzungen werden nur der Anfang sein, denn sie werden nicht ausreichen, um das Defizit zu beheben. Es wird zu Beschlagnahmungen von Bankkonten kommen, aber auch diese werden nicht ausreichen. Schließlich werden Kürzungen bei Medicare und Medicaid sowie Kürzungen bei der Sozialversicherung (vorwiegend durch die Inflation) vorgenommen werden. Bei den mehr als 50 % der Menschen, die derzeit diese Hauptstützen des Kollektivismus beziehen, werden die Kürzungen schnell zu Wut, Unruhe und schließlich zu Aufständen führen.

Wie bereits erwähnt, werden die Veteranen (etwa 10 % der Bevölkerung) kurzerhand abserviert werden. Sie werden darauf reagieren, indem sie sich denjenigen anschließen, die gegen die Kürzungen protestieren. Diejenigen, die noch bei den Streitkräften und beim Heimatschutz beschäftigt sind, werden hin- und hergerissen sein, auf wessen Seite sie stehen sollen. (Denken Sie daran, dass die Invasion des antiken Roms durch die Barbaren möglich wurde, als die römischen Söldner einfach weggingen).

Alles in allem haben wir es mit einer Regierung zu tun, die nicht mehr in der Lage sein wird, eine wirksame Steuererhebung, Kapitalverkehrskontrollen oder die Abwanderung ins Ausland zu kontrollieren, geschweige denn, weiterhin Aggressionen gegen andere Nationen zu führen. Die USA sind daher mehr als jede andere Nation am meisten gefährdet, sich nach einem Zusammenbruch selbst zusammenzuhalten. Wie Sun Tzu im fünften Jahrhundert v. Chr. in Die Kunst des Krieges feststellte, „sollten diejenigen, die einen Krieg führen, alle inneren Probleme beseitigen, bevor sie den äußeren Feind angreifen“. Ein wichtiger Ratschlag, heute wie damals.

Da der Platz hier begrenzt ist, können wir nur eine kleine Skizze dieser Ereignisse bieten; es ist jedoch nicht notwendig, dass wir uns mit den feinen Details der Bedingungen befassen, die nach den Zusammenbrüchen bestehen werden. Eine Skizze reicht aus, damit wir unsere eigene Agenda planen können – um uns geografisch von den Krisenherden fernzuhalten und unsere Investitionen in Dinge zu verlagern, die wahrscheinlich depressionssicherer sind. Und wir können unser Vermögen in Gebiete verlagern, in denen es am sichersten ist. Diese Anliegen sind dringender denn je, und die verbleibende Zeit ist ausgesprochen unsicher.