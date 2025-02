Ärger aus dem Weg gehen

Todd Hayen

Ich muss zugeben, dass ich, obwohl ich wie ein echter Freiheitskämpfer aussehe, der vom Berggipfel schreit: „Gebt mir die Freiheit oder den Tod“, eigentlich ein ziemliches Weichei bin. Ich will keinen Ärger, und ich habe ziemliche Angst vor der Macht der Autoritäten, die mein erbärmliches Leben zerstören könnten.

Ich war noch nie ein echter Rebell, der sich mit einer „Mach schon, versuch’s mit mir“-Einstellung vor das Gesetz gestellt hat. Tatsächlich bin ich jedes Mal, wenn ich in die Nähe einer autoritären Bestrafung gerate, vor Angst wie gelähmt. Ich muss sagen, dass ich keinen Rückzieher mache, ich verpfeife meine Mitstreiter nicht, um Freiheit zu erlangen, oder irgendetwas anderes, das wirklich schwächlich ist, aber die Angst vor der Strafe macht mir eine Heidenangst. Zumindest war das früher so.

Zu meiner Verteidigung muss ich allerdings sagen, dass ich schon immer eine Art Pöbler war. Als ich auf dem College war, leitete ich eine Untersuchung der ACLU (American Civil Liberties Union – damals, als sie noch anständig waren) über „illegale Durchsuchungen und Beschlagnahmungen“ in den Wohnheimen auf dem Campus.

Es war gang und gäbe, dass Beamte der Schule (in der Regel eine Gruppe von Studenten einer „Service-Bruderschaft“ auf dem Campus, die von einem Beamten des Wohnheims angeführt wurde) in das Wohnheimzimmer eindrangen und nach Alkohol (ja, es war eine trockene „kirchliche“ Schule) und Drogen suchten (ich hatte nie Drogen in meinem Zimmer, aber eine ziemlich komplette Bar, die in einem großen Karton versteckt war).

Ich erinnere mich, dass mich die Dreistigkeit einer solchen Demütigung wirklich aufregte.

War es nicht ein Verstoß gegen unsere Bürgerrechte, wenn Schulbeamte unangekündigt eine Razzia in einem Wohnraum durchführten, um belastende Beweise zu finden? Beweise, die zum Rauswurf aus der Schule führen würden?

Bei der fraglichen Universität handelte es sich um eine Privatschule, die dem Universitätssystem der Methodistenkirche angehört. Die Schule selbst war nicht religiöser Natur (es handelte sich um ein Musikkonservatorium – zumindest war das der Grund, warum ich dort war), aber sie hatte einige drakonische Regeln und Vorschriften (auch das war 1974). Kein Alkohol, keine gemischten Schlafsäle, keine Mädchen im Zimmer, ohne sich an- und abzumelden, und nur zu bestimmten Zeiten usw. usw.

Die Regel, dass kein Alkohol getrunken werden durfte, war also eine, die sie immer durchsetzen wollten (vergessen Sie die Drogen, die waren so verboten, dass es für jeden, der drogensüchtig war, unmöglich war, seine Sucht an diesem Ort auszuleben).

Meine Mitbewohnerin (die auch eine Rebellin war) und ich beschlossen, uns mit einer formellen Beschwerde an die ACLU zu wenden. Sie schrieben uns einen Brief, in dem es hieß: „Wir fühlen mit Ihnen, aber wir können nichts tun“. Sie begründeten dies damit, dass unsere Beschwerde nicht adressierbar sei, da es sich um eine Privatschule handele und die Schule so ziemlich alles tun könne, was sie wolle. Die Beschwerden, die meine Mitbewohnerin und ich (zusammen mit einer ziemlich großen Gruppe anderer rebellischer Schüler) vorbrachten, erreichten die Presse und auch den Präsidenten der Schule. Mein Stiefvater war dort Professor, und als sich herumsprach, dass ich Wellen schlug, war die Kacke am Dampfen. Sogar meine Mutter schimpfte mit mir, weil ich aus der Reihe getanzt war und sie und meinen Stiefvater „blamiert“ hatte.

Ich flippte wirklich aus und hatte Visionen, von der Schule zu fliegen und als obdachloses Wrack auf der Straße zu sterben. Ich rief sogar den Präsidenten an und entschuldigte mich. Was für ein Weichei. Insgeheim blieb ich jedoch bei meinen Überzeugungen. Aber diese Erfahrung zeigt, dass ich, wenn es darauf ankam, gekniffen habe. Das ist natürlich schon 50 Jahre her. Wie ich schon sagte, war ich kein Verräter, und ich bin auch privat nicht von meinen Überzeugungen abgerückt. Damals hatte ich den Eindruck, dass der ganze Sinn der Rebellion verloren gegangen war. Die ACLU machte einen Rückzieher (verdammte Liberale), so dass wir wirklich keine Möglichkeit hatten, uns zu wehren.

Wie lässt sich diese Erfahrung heute anwenden?

Eigentlich bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich weiß, dass ich mich seitdem ein wenig verändert habe, denn es ist mir wirklich egal, was die Behörden mit mir machen (in einem vernünftigen Rahmen). Aber wenn es heute hart auf hart käme, würde ich mich hoffentlich nicht wie ein Weichei verhalten. Ich mag den Gedanken nicht, dass die Leute mich in Schwierigkeiten bringen wollen.

Ich bekomme diese typischen Betrügereien, die besagen, dass mein Computer gehackt wurde und alles, was ich darauf gespeichert habe, der Welt preisgegeben wird. „Ich habe nichts zu verbergen“, heißt es da, aber ich schätze meine Privatsphäre und möchte nicht, dass alle meine E-Mails öffentlich zugänglich sind. Diese Dinge beunruhigen mich sehr. Weichei.

Aber das ist alles ziemlich harmlos, wie wäre es, wegen Aufwiegelung ins Gefängnis zu gehen? Ich bin zwar vorsichtig mit dem, was ich schreibe, aber nicht so vorsichtig, wenn man bedenkt, dass sie einen heutzutage für alles kriegen können. Der einzige Grund, warum ich mir darüber keine Gedanken mache, ist, dass ich wirklich ein kleiner Fisch bin. Aber ich denke, das wird bald keine Rolle mehr spielen. Heutzutage braucht man weder Geld noch Personal, um subversives Verhalten zu bestrafen. Aber Gefängnis? Ich hoffe nicht. Das wäre ziemlich beängstigend.

Es gibt so viele Momente, in denen sich Menschen fragen, was sie tun würden, wenn sie mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert würden. Würde ich mich wirklich vor einen Zug werfen, um ein Kind zu retten? Würde ich mich wirklich einem Hooligan entgegenstellen, der meine Frau in einer dunklen Straße angreift, und riskieren, mein Leben bei einer solchen Heldentat zu verlieren?

Ich glaube ehrlich gesagt, ich würde es tun.

Von einem rationalen, bewussten Standpunkt aus betrachtet, weiß ich, dass ich alles tun würde, um diejenigen zu schützen, die ich liebe, wenn ich nicht gerade damit konfrontiert werde. Aber ich frage mich, was ich in dem Moment tun würde – in dem Sekundenbruchteil, in dem die Instinkte die Oberhand gewinnen. Wenn ich sehe, dass jemand etwas Falsches tut, werde ich normalerweise wütend, nicht ängstlich. Ich denke also, dass ich mich darauf verlassen kann, dass mich die Wut in einen Konflikt treibt und nicht die Angst, die mich zur Flucht zwingt. Ich glaube schon, dass ich mutig sein kann. Selbst wenn ich Zeit hätte, über die Situation nachzudenken und mich nicht nur auf mein Bauchgefühl zu verlassen.

Ich hatte viele seltsame Visionen von Polizisten, die während des Höhepunkts der Betrugsdemie in mein Haus einbrachen und mich mit einer Nadel in der Hand verfolgten, bereit, sie in mich zu stechen. Ich sah mich selbst auf dem Boden liegen, mit einem Stiefel im Nacken, während die Spritze eingeführt wurde. Das ist ein ziemlich beängstigender Gedanke, aber er macht mir nicht so viel Angst wie die Vorstellung, verhaftet und in ein Gefängnis gebracht zu werden, in dem ich von gewalttätigen Kriminellen umgeben bin. Natürlich ist es reizvoll, mit anderen Spitzmäusen im Gefängnis zu sein, aber ich bezweifle, dass es so ablaufen würde.

Bin ich also ein potenzieller Held oder ein potenzielles Weichei? Wer weiß? Ich hoffe, dass ich nie in eine Situation komme, in der mein wahres Wesen zum Vorschein kommt. Ich glaube, dass ich mich auf die Möglichkeit eingelassen habe und das Risiko auf mich nehme. Wenn ich untergehe, gehe ich unter (ich weiß, ich benutze diesen Satz von Esther sehr oft, verzeihen Sie mir). Ich glaube, man kommt in seinem Leben an einen Punkt, manchmal früh, manchmal spät, an dem man weiß, was man glaubt, und tatsächlich bereit ist, dafür zu sterben.

„Gib mir die Freiheit oder gib mir den Tod“, wie Patrick Henry sagte. Das sind Worte, nach denen man leben sollte. Ich glaube, das tue ich.