Ärzte beginnen, plötzliche Todesfälle von Menschen in ihrem Umfeld zu bemerken

Der US-amerikanische Arzt und Politiker Joel Rudman teilt mit, dass ein enger Freund von ihm plötzlich verstorben ist. „Wir hören das heutzutage viel zu oft“, sagt der Arzt in einem Video auf Facebook.

„Vor 2020 habe ich insgesamt vielleicht einen Patienten gehabt, der plötzlich tot umgefallen ist“, so Rudman. „Das ist eine einzigartige Sache. In den vergangenen zwei Jahren ist es Dutzenden Menschen passiert, die wir kennen. Freunde von uns.“

„Etwas Unbekanntes ist also im Gange“, betont er und fügt hinzu, dass die Zahlen stark verzerrt sind. Normalerweise erliegen die Menschen chronischen Krankheiten – Nierenversagen, Leberversagen, Atemversagen – oder einer Lungenentzündung. Jetzt steigt die Zahl der Fälle von plötzlichem Herztod exponentiell an.

Sie können sich wahrscheinlich denken, was sich in den vergangenen zwei Jahren geändert hat, sagt Rudman, der Mitglied des Repräsentantenhauses des Bundesstaates Florida ist. „Es ist höchste Zeit, dass wir das ernst nehmen und untersuchen, was da los ist.“

Die Gesundheitswissenschaftlerin Yvonne Simons stellt fest: „Die Ärzte beginnen zu bemerken, dass mehrere Menschen in ihrer Umgebung plötzlich sterben.“

