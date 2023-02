Besorgnis über den digitalen Ausweis: „Bald können sie ungeimpften Bürgern den Führerschein wegnehmen

Es wird eine europäische digitale Identität für EU-Bürger geben. Sie wird es ihnen ermöglichen, sich zu identifizieren und auszuwählen, welche persönlichen Daten sie mit Behörden und Unternehmen in der gesamten EU teilen wollen. Jeder EU-Bürger kann sie in einer persönlichen digitalen Brieftasche oder Geldbörse speichern.

EU-Chefin Ursula von der Leyen sagte in ihrer Rede zur Lage der Union: „Jedes Mal, wenn uns eine App oder eine Website auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns einfach über eine große Plattform anzumelden, wissen wir nichts, was tatsächlich mit unseren Daten geschieht. Deswegen schlägt die Kommission eine sichere europäische e-Identität vor. Eine e-Identität, der wir vertrauen können und die jeder Bürger überall in Europa nutzen kann, um alles zu tun – vom Bezahlen der Steuern bis zum Mieten eines Fahrrads. Eine Technologie, bei der wir kontrollieren können, welche Daten und, wie sie verwendet werden.

Die Idee ist, dass man eine solche europäische digitale Identität nutzen kann, um unter anderem ein Bankkonto zu eröffnen, seine Steuererklärung abzugeben, sein Alter nachzuweisen, ein Auto zu mieten, in ein Hotel einzuchecken oder sich an einer Universität einzuschreiben.

Experten warnen, dass die Pläne die Bürger verletzlich machen und den Technologieunternehmen in die Hände spielen.

Bürger und Datenschützer befürchten, dass die Brieftasche aufgrund der vielen sensiblen persönlichen Daten zu einer Goldgrube für die Regierung wird. Einige befürchten, dass die Regierung dadurch ihre Macht über die Bürger ausbauen könnte, schreibt das Reformatorisch Dagblad.

Stellen Sie sich vor: Bald können sie ungeimpften Bürgern den Führerschein wegnehmen, schreibt die Zeitung.