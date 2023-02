Zelensky droht mit dem Dritten Weltkrieg, falls China sich mit Russland verbündet

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy hat damit gedroht, dass es einen Dritten Weltkrieg geben wird, wenn China sich mit Russland gegen sein Land verbündet.

Zelenskyy äußerte sich am Montag in einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt.

„Für uns ist es wichtig, dass China die Russische Föderation in diesem Krieg nicht unterstützt“, sagte der ukrainische Präsident. „Ich würde mir sogar wünschen, dass es auf unserer Seite steht. Ich glaube aber nicht, dass das im Moment möglich ist“.

Zelenskyy sagte, er hoffe, dass China eine „pragmatische Bewertung“ der Geschehnisse vornehme, um weitere Konflikte zu vermeiden.

„Denn wenn China sich mit Russland verbündet, wird es einen Weltkrieg geben, und ich denke, dass China sich dessen bewusst ist“, drohte Zelenskyy.

Zelenskyys Drohung erfolgte einen Tag, nachdem US-Außenminister Anthony Blinken in der NBC-Sendung „Meet the Press“ erklärt hatte, die USA seien „sehr besorgt darüber, dass China erwägt, Russland tödliche Unterstützung zu gewähren“. Er warnte China, dass ein solcher Schritt „ernste Konsequenzen für unsere Beziehungen“ haben würde.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, antwortete am Montag, die USA seien „nicht in der Lage, Forderungen an China zu stellen“.

Auch Joe Biden traf sich am Montag mit Zelenskyy in Kiew, obwohl er die von der Katastrophe betroffenen Menschen in East Palestine, Ohio, noch nicht besucht hat.

Während des Besuchs sagte Biden weitere 500 Millionen Dollar an vom amerikanischen Steuerzahler finanzierten Waffen zu.

„Ein Jahr später steht Kiew, steht die Ukraine, steht die Demokratie“, sagte Biden nach einem Treffen mit Zelensky im Mariinsky-Palast. „Die Amerikaner stehen zu Ihnen und die Welt steht zu Ihnen.“