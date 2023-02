Indien ist in einer hervorragenden Position, um die Standards für „demokratische Sicherheit“ im globalen Süden zu setzen

Indiens angestrebte wirtschaftliche und strategische Führungsrolle im globalen Süden könnte schon bald durch eine Komponente der „demokratischen Sicherheit“ ergänzt werden, je nachdem, welche Schritte es unternimmt, nachdem George Soros, der Vordenker der farbigen Revolution, dieser weltweit bedeutenden Großmacht in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz den hybriden Krieg erklärt hat.

Indiens prinzipielle Neutralität gegenüber dem Neuen Kalten Krieg führte im vergangenen Jahr zu seinem raschen Aufstieg zu einer weltweit bedeutenden Großmacht, was seine Ambitionen untermauerte, die Entstehung des globalen Südens als dritter Einflusspol anzuführen, um das bipolare Supermacht-Duopol zwischen China und Amerika zu brechen. Als bevölkerungsreichstes Entwicklungsland der Welt und eine der leistungsfähigsten Volkswirtschaften des Planeten befindet sich dieser südasiatische Staat bereits in einer hervorragenden Position, um positiven Einfluss auf diesen Teil der Menschheit auszuüben.

Im vergangenen Monat war Indien Gastgeber des virtuellen Voice of Global South Summit, auf dem Vorschläge erarbeitet wurden, die für beide Seiten von Vorteil sind und die Indien während seines G20-Vorsitzes vorantreiben kann. Diese Entwicklung war der erste greifbare Schritt in Richtung einer Führungsrolle Indiens in diesen turbulenten Zeiten in den internationalen Beziehungen, mit dem Ziel, informell eine rein unpolitische und wirtschaftlich orientierte neue Bewegung der Blockfreien Staaten („Neo-NAM“) zu gründen, die das Gleichgewicht in den globalen Angelegenheiten wiederherstellen soll.

Bisher hat Indien versucht, die wirtschaftliche Süd-Süd-Zusammenarbeit anzukurbeln und die Entwicklungsländer dazu zu inspirieren, seinen meisterhaften Balanceakt zwischen der Goldenen Milliarde des US-geführten Westens und dem gemeinsam von BRICS und SCO geführten Globalen Süden, zu dem sie gehören, nachzuahmen. Die Absicht hinter diesem zweigleisigen Ansatz ist die Stärkung ihrer Integration bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer strategischen Autonomie, was den Aufstieg der Afrikanischen Union und anderer regionaler Gruppen als gleichberechtigte multipolare Führer erleichtern wird.

Was jedoch fehlt, ist eine Sicherheitskomponente, um sicherzustellen, dass ihre Pläne für eine schrittweise Reform der internationalen Beziehungen nicht ernsthaft beeinträchtigt werden. Diese Ansammlung unterschiedlicher Länder ist anfällig für von außen verschärfte Bedrohungen durch hybride Kriege zur Spaltung und Beherrschung ihrer Bevölkerungen, was im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass einige von ihnen Putsche, andere Formen des Regimewechsels, Separatismus, Terrorismus und/oder bewaffnete Protestbewegungen (Farbrevolutionen) erleben.

Es ist daher von höchster Priorität, dass die so genannten „fragilen Staaten“ unter ihnen ihre „Demokratische Sicherheit“ umfassend verbessern, was sich auf die breite Palette von Taktiken und Strategien zur Bekämpfung der hybriden Kriegsführung bezieht, um diese von außen verschärften Bedrohungen für ihre Demokratiemodelle abzuwehren. Wie es der Zufall will, ist Indien einmal mehr in der Lage, in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle einzunehmen und einen optimalen Ansatz zu entwickeln, dem die anderen Entwicklungsländer folgen könnten.

Die angestrebte wirtschaftliche und strategische Führung des globalen Südens könnte bald durch eine Komponente der „demokratischen Sicherheit“ ergänzt werden, je nachdem, welche Schritte Indien unternimmt, nachdem der Vordenker der farbigen Revolution, George Soros, dem Land in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gerade den hybriden Krieg erklärt hat. Er stellte eine jüngste Abfolge von Ereignissen der westlichen Wirtschafts- und Informationskriegsführung in einen Kontext, indem er zugab, dass sie zu einer sogenannten „demokratischen Wiederbelebung“ in Indien führen könnten.

Das ist ein Euphemismus für einen Regimewechsel, der von den liberal-globalistischen Ideologen der Goldenen Milliarde gegen das Land ins Feld geführt wird, um es für seine unabhängige Innen- und Außenpolitik zu bestrafen. Diese mächtige Fraktion von Einflussnehmern und politischen Entscheidungsträgern hasst Indien dafür, dass es angesichts des postmodernen Angriffs des Westens auf die traditionellen Werte diese verteidigt, ebenso wie sie es dafür verabscheut, dass es sich weigert, sich als größter Vasallenstaat ihres de facto neuen Blocks des Kalten Krieges durch Sanktionen gegen Russland unterzuordnen.

Aufmerksamen Beobachtern war bereits bekannt, dass es ein Komplott gab, um Indien aus diesen Gründen durch Wirtschafts- und Informationskrieg von innen heraus zu untergraben, aber erst als Soros in der vergangenen Woche mit einem Boot darüber berichtete, gab es keinen Zweifel mehr daran, dass dies wirklich der Fall war. Angesichts dieser Entwicklung, die eine Reihe von Ereignissen der letzten Zeit in den richtigen Kontext eines hybriden Krieges stellt, ist zu erwarten, dass Indien seine Bemühungen um „demokratische Sicherheit“ zum Schutz seiner Souveränität verdoppeln wird.

Eine der Formen, die dies derzeit annimmt, sind die laufenden Ermittlungen gegen die BBC wegen Steuerhinterziehung, nachdem der britische Staatssender einen sogenannten „Dokumentarfilm“ ausgestrahlt hatte, den Delhi als Desinformation zur Verschärfung der innenpolitischen Spaltung verurteilte. Dem vorausgegangen war im vergangenen Jahr eine Verschärfung der Rechtsvorschriften, mit denen als „NRO“ getarnte ausländische Geheimdienstfronten ausgemerzt werden sollten.

Der Schutz des indischen Demokratiemodells vor Einmischung von außen durch die oben genannten Mittel sowie die Sicherstellung, dass kein internationales Medienunternehmen wie die BBC über dem Gesetz steht, trägt dazu bei, die Ziele der „demokratischen Sicherheit“ des Landes zu erreichen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass patriotische Aktivisten und zivilgesellschaftliche Gruppen in den vergangenen Jahren das öffentliche Bewusstsein für die Mittel der hybriden Kriegsführung gegen ihren Zivilisationsstaat geschärft haben, was die Fähigkeit der Bevölkerung, dem entgegenzuwirken, stärkt.

Die Förderung von Pre-Bunking (die präventive Entlarvung falscher Informationen zur Kriegsführung) und die Verbesserung der Medienkompetenz der Bevölkerung (die Fähigkeit, den Unterschied zwischen verschiedenen Medienprodukten zu erkennen, um zu vermeiden, dass sie von ihnen manipuliert werden) werden auch in dieser Hinsicht sehr hilfreich sein. Die Leser sollten daran erinnert werden, dass Indien auch von der Goldenen Milliarde als die weltweit größte Demokratie gepriesen wird, sodass alles, was es tut, mit den entsprechenden Grundsätzen übereinstimmt, auch wenn es unter seinen einzigartigen nationalen Bedingungen umgesetzt wird.

Dennoch hat in den vergangenen Jahren bereits eine Informationskriegskampagne begonnen, die versucht, die Menschen im In- und Ausland dazu zu verleiten, Indien für „antidemokratisch“ zu halten, um die Politik der „Demokratischen Sicherheit“ der multipolaren Führung zu diskreditieren. Diese Bemühungen lassen sich jedoch leicht entkräften, indem man das Zielpublikum darüber informiert, dass die USA und andere westliche Länder ebenfalls über eine mächtige Exekutive verfügen, ganz zu schweigen von einer ebenfalls auf nationale Sicherheit ausgerichteten Gesetzgebung.

Ferner hat die Goldene Milliarde einseitig gehandelt, um das Funktionieren öffentlich finanzierter russischer internationaler Medienflaggschiffe zu behindern und sie in einigen Fällen ganz zu verbieten, was ihr souveränes Recht ist, unabhängig davon, ob man es unterstützt, aber es zeigt, dass sie zuweilen zu drastischen Maßnahmen greifen. Eine öffentliche Debatte über diese Maßnahmen findet jedoch nicht statt, anders als in Indien. Außerdem unterdrücken die Behörden aggressiv die Diskussion darüber und verleumden diejenigen, die es dennoch wagen, darüber zu sprechen.

Auch hier ist es unwichtig, ob die Leser mit der Vorgehensweise des Westens einverstanden sind, denn es geht einfach darum, die Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse in diesem de facto neuen Block des Kalten Krieges zu lenken, was dazu dient, den Druck auf Indien wegen seiner viel milderen Politik in dieser Hinsicht zu mindern, was die Informationskriegsführung betrifft. Der Unterschied zwischen Indien und diesen Ländern besteht darin, dass das erste ein führendes Land des Globalen Südens ist, während das zweite ein Teil der Goldenen Milliarde ist, weshalb letztere heuchlerische Doppelstandards gegen erstere anwenden.

Eine informierte Bevölkerung, die durch die proaktiven Bemühungen patriotischer Aktivisten und zivilgesellschaftlicher Gruppen, die durch die staatliche Politik der „demokratischen Sicherheit“ unterstützt werden, gegen ideologisch-informatorische Viren geimpft wurde, ist weniger anfällig für Manipulationen durch die Spaltungs- und Herrschaftskampagnen des Westens. Indien leistet daher Pionierarbeit für seine Entwicklungspartner, indem es die Methoden optimiert, mit denen sie ihre nationalen Demokratiemodelle gegen diese Bedrohungen verteidigen können.

Um seine Politik zusammenzufassen, setzt Indien 1) sich auf patriotische Aktivisten und zivilgesellschaftliche Gruppen zu verlassen, um Desinformationen zu entlarven, die Medienkompetenz der Menschen zu verbessern und Verschwörungen des Hybriden Krieges aufzudecken; 2) die Gesetzgebung zu verschärfen, um ausländische Geheimdienstfronten auszurotten, die sich als „NGOs“ tarnen; und 3) sicherzustellen, dass kein internationales Medienunternehmen wie die BBC über dem Gesetz steht. Dieses Paket ist pragmatisch, entspricht den demokratischen Grundsätzen und hat sich als wirksam erwiesen, weshalb Delhi es mit seinen Partnern teilen sollte.

Dies könnte entweder auf bilateraler Ebene auf akademischer, diplomatischer und/oder militärischer Ebene geschehen oder auf multilateraler Ebene während einschlägiger Sitzungen, die auf dem nächsten Voice-of-Global-South-Gipfel oder anderen ähnlichen Veranstaltungen, einschließlich völlig neuer Veranstaltungen, abgehalten werden könnten. Wie auch immer, der Punkt ist, dass Indien in einer erstklassigen Position ist, um die Standards für „Demokratische Sicherheit“ im Globalen Süden zu setzen, was es vorrangig tun sollte, um die schlimmsten Szenarien eines Hybriden Krieges, von denen sie alle bedroht sind, präventiv abzuwenden.

Liberal-globalistische Ideologen in der Goldenen Milliarde wie Soros und Konsorten sind davon besessen, Staaten des Globalen Südens zu bestrafen, deren Innen- und Außenpolitik nicht mit der ihres De-facto-Blocks des Neuen Kalten Krieges übereinstimmt. Man kann nicht davon ausgehen, dass pragmatische Einflussnehmer und politische Entscheidungsträger sie davon abhalten werden, sich in die Angelegenheiten anderer einzumischen. Deshalb sollte Indien die Führung übernehmen und den potenziell betroffenen Ländern helfen, bei der Stärkung ihrer Fähigkeiten zur „demokratischen Sicherheit“ zusammenzuarbeiten, nur für den Fall der Fälle.