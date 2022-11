Jeder muss sich letztlich entscheiden, auf welcher Seite er steht, wenn es um Indiens große Strategie geht. Entweder arbeiten sie dagegen und unterstützen die unipolare liberal-globalistische Ideologie der USA oder sie unterstützen die multipolaren konservativ-souveränen Prinzipien der Globalen Revolutionären Bewegung.

Präsident Putin wiederholte die wichtigsten Grundsätze der von ihm geführten Globalen Revolutionären Bewegung bei seinem jüngsten jährlichen Auftritt im Valdai-Club, der obersten Denkfabrik seiner neu errichteten Weltmacht. Seine Weltanschauung stellt das von den Vereinten Nationen verankerte souveräne Recht aller Staaten und ihrer Gesellschaften in den Vordergrund, ihre Angelegenheiten so zu regeln, wie sie es angesichts des immensen Drucks der von den USA geführten Goldenen Milliarde des Westens, die sie aus ideologischen und eigennützigen Gründen zur Umsetzung ihrer Modelle zwingen will, für richtig halten.

Der globale systemische Übergang zur Multipolarität, der Russlands Sondereinsatz in der Ukraine vorausging, aber durch ihn in beispielloser Weise beschleunigt wurde, hat Indien in eine unumstößliche Ausgleichsrolle gebracht. Dieser südasiatische Staat hat sich trotz seiner engen Beziehungen zu dieser Zivilisation entschlossen, sich den illegalen Sanktionen der Goldenen Milliarde zu widersetzen, um präventiv die potenziell unverhältnismäßige Abhängigkeit Russlands von China als Ventil für den Druck des Westens abzuwenden. Die Folgen dieser Entwicklung können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Anstatt dass Russland keine andere Wahl hatte, als sich auf die Unterstützung Chinas zu verlassen, was dazu hätte führen können, dass der Kreml aus Verzweiflung einseitige Deals mit Peking abgeschlossen hätte und damit de facto zu seinem „Juniorpartner“ geworden wäre, bewahrte es stolz seine wertvolle strategische Autonomie. Alles andere hätte die derzeitige bimultipolare Zwischenphase des globalen Systemwechsels auf unbestimmte Zeit verewigen können, indem die überragende Rolle der amerikanischen und der (ehemals?) aufstrebenden chinesischen Supermacht beibehalten worden wäre.

Indien wäre durch Umstände, die sich seiner Kontrolle entziehen, gezwungen gewesen, einen Teil seiner eigenen strategischen Autonomie an die USA abzutreten, indem es de facto zum „Juniorpartner“ dieses im Niedergang begriffenen unipolaren Hegemons geworden wäre, um die Vorteile auszugleichen, die das benachbarte China davon hätte, dass Russland dieselbe Rolle für es spielen würde. Die dadurch ausgelöste Abfolge von Ereignissen hätte das bimultipolare System gefestigt und damit eine Periode von „G2“ eingeläutet, in der Amerika und China auf unbestimmte Zeit gemeinsam die Welt regieren.

Diesem Szenario stand die Entscheidung von Premierminister Modi entgegen, die Tripolarität durch die Schaffung eines informellen dritten Einflusspols zwischen Indien, dem Iran und Russland zu fördern, um die endgültige Entwicklung des globalen Systemwechsels hin zu einer komplexeren Multipolarität („Multiplexität“) zu unterstützen. Kurz gesagt, dieser südasiatische Führer und sein multipolares konservativ-souveränistisches Diplomatenteam, vertreten durch Außenminister Jaishankar, haben buchstäblich den Lauf der Weltgeschichte verändert.

Es war dieser beispiellose Einfluss auf die internationalen Beziehungen, den Präsident Putin im Sinn hatte, als er Premierminister Modi während der Veranstaltung am Donnerstag lobte. In den Worten des russischen Staatschefs: „Er ist ein wahrer Patriot seines Landes… Premierminister Narendra Modi ist einer der Führer in der Welt, der in der Lage ist, eine unabhängige Außenpolitik im Interesse seines eigenen Landes und seines Volkes zu verfolgen… ohne Versuche, ihn in dieser Bewegung zu stoppen, verfolgt er weiter seine Ziele. Ein Eisbrecher, würde ich sagen.“

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Experten aus der Goldenen Milliarde sowie aus dem gemeinsam von BRICS und SCO geführten Globalen Süden, zu dem Indien gehört, den vorsichtigen Balanceakt dieser aufstrebenden Großmacht zwischen den beiden Blöcken des Neuen Kalten Krieges in Zweifel gezogen. Sie behaupteten fälschlicherweise, Indien habe sich auf die eine oder andere Seite geschlagen, anstatt seine pragmatische Politik der prinzipiellen Neutralität anzuerkennen. Bedauerlicherweise beteiligten sich sogar indische Intellektuelle – sowohl liberal-globalistische als auch vordergründig multipolare – an dieser üblen Verleumdungsaktion.

Gerade durch diese Informationskampagne konnte das Lob von Präsident Putin für Premierminister Modi die größtmögliche Wirkung auf die weltweite Wahrnehmung dieses Führers und seines Landes entfalten. In nur wenigen kurzen Worten hat die einflussreichste Figur der globalen revolutionären Bewegung den Absichten des indischen Premierministers bei der Gestaltung der entstehenden multipolaren Weltordnung vollen Glauben geschenkt und damit die Rolle Indiens im globalen Systemwandel verdeutlicht.

Diejenigen aus der Goldenen Milliarde, die Premierminister Modi dafür kritisieren, dass er sich nicht einseitig den objektiven nationalen Interessen seines Landes beugt und Russland sanktioniert, sprechen ihm das Recht ab, eine unabhängige Außenpolitik zu formulieren. Das Gleiche gilt für diejenigen aus dem globalen Süden, die ihn dafür kritisieren, dass er sich im Ukraine-Konflikt nicht offener auf die Seite Russlands stellt. Am aufschlussreichsten ist, dass Präsident Putin mit der Politik von Premierminister Modi zufrieden ist, während der Westen außer sich vor Wut ist.

Diese Beobachtung spricht für die Tatsache, dass Russland Indiens in der UNO verankerte Souveränitätsrechte wirklich respektiert, während die Goldene Milliarde diese durch ihre laufende Hybridkriegskampagne gegen Indien aushöhlen will. Je mehr die USA und ihre Vasallen versuchen, Indien unter Druck zu setzen, damit es seinen objektiven nationalen Interessen einseitig nachgibt, desto trotziger wird es sich ihnen gegenüber durchsetzen, wie der Eisbrecher, der es ist. Am besten wäre es, wenn sie einfach seine Rechte respektieren würden, aber das kann man von einem untergehenden Hegemon nicht erwarten.

In diesem Sinne kann man sagen, dass diejenigen, die Indiens große Strategie verurteilen, in Wirklichkeit die Informationskriegsführung der USA unterstützen, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. In ähnlicher Weise kann man sagen, dass diejenigen, die Indiens große Strategie loben, respektieren oder auch nur anerkennen, die USA diskreditieren, indem sie darauf aufmerksam machen, dass Indien selbstbewusst und stark genug ist, sich den Forderungen der USA zu widersetzen, obwohl auf Delhi immenser Druck ausgeübt wird, ihnen zum eigenen Nachteil nachzukommen.

Wie Präsident Putin auf der Veranstaltung am Donnerstag sagte: „Niemand kann den kommenden Sturm aussitzen“, was in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sich letztlich jeder entscheiden muss, auf welcher Seite er steht, wenn es um die große Strategie Indiens geht. Entweder man arbeitet dagegen und unterstützt die unipolare liberal-globalistische Ideologie der USA oder man unterstützt die multipolaren konservativ-souveränen Prinzipien der Globalen Revolutionären Bewegung. Es gibt keinen Mittelweg, und jeder muss bald seine Wahl treffen.