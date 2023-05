Indische Regierung gibt sich selbst die Macht zur „Faktenüberprüfung“ und zum Löschen von Beiträgen in sozialen Medien

Journalisten, Oppositionsparteien und Interessengruppen sind besorgt darüber, was diese „absolute Macht“ für die Pressefreiheit in Indien bedeutet.

Die indische Regierung kündigte am 6. April eine staatliche Stelle zur Überprüfung von Fakten an, die über weitreichende Befugnisse verfügen wird, um jegliche Informationen über die Regierung als „gefälscht, falsch oder irreführend“ zu bezeichnen und sie aus den sozialen Medien zu entfernen. Das Land hat seine technischen Vorschriften geändert, sodass nun Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram verpflichtet sind, von der Faktenprüfungsstelle gekennzeichnete Inhalte zu entfernen. Von Internetanbietern wird außerdem erwartet, dass sie URLs zu solchen Inhalten blockieren. Die Nichteinhaltung der Vorschriften könnte dazu führen, dass die Plattformen den Safe-Harbor-Schutz verlieren, der sie vor rechtlichen Schritten gegen Inhalte schützt, die von ihren Nutzern veröffentlicht werden, sagte der indische Minister für Informationstechnologie, Rajeev Chandrasekhar.

„Die geänderten Regeln verpflichten die Vermittler nun auch dazu, keine gefälschten, falschen oder irreführenden Informationen in Bezug auf Geschäfte der Zentralregierung zu veröffentlichen, zu teilen oder zu hosten. [Diese gefälschten, falschen oder irreführenden Informationen werden von der benannten Fact Check Unit der Zentralregierung identifiziert“, so die Regierung in einer Presseerklärung.

Der Schritt der Regierung, solche Regeln ohne das Recht auf Einspruch einzuführen, hat bei Journalisten, Aktivisten für die Internetfreiheit und Oppositionsparteien im Lande Besorgnis ausgelöst.

„Die Regierung hat sich selbst die absolute Macht gegeben, zu bestimmen, was eine Fälschung ist und was nicht, was ihre eigene Arbeit betrifft, und die Beseitigung anzuordnen.“

Hartosh Singh Bal, politischer Redakteur des unabhängigen investigativen Magazins The Caravan, erklärte gegenüber Rest of World, dass sich die Regierung durch diese neue Änderung im Wesentlichen selbst zum Richter über die Wahrheit ernannt hat.

„Dies wird nicht nur Auswirkungen auf die Medien und diejenigen haben, die Fragen an die Regierung stellen“, sagte Bal. „Diese Regierung will die absolute Kontrolle über die Berichterstattung, und durch diese Änderung kann sie diese Kontrolle rechtlich durchsetzen.“ Bal sagte, dass die Regierung, anstatt sich um Beiträge von Interessenvertretern zu bemühen, ein spezifisches Ziel zu haben scheint, jede Art von unabhängiger Berichterstattung über ihre Maßnahmen zu unterdrücken.

Am 11. April reichte der Komiker Kunal Kamra eine Gerichtspetition gegen die Änderung ein. Der Bombay High Court hat daraufhin die Regierung aufgefordert, zu klären, ob es einen Grund gibt, der die Notwendigkeit dieser Änderung rechtfertigt.

Die Editors Guild of India, ein unabhängiger Journalistenverband, gab eine Erklärung ab, in der sie sich „zutiefst beunruhigt“ über die Änderung äußerte und behauptete, dass diese der Regierung „weitreichende Befugnisse“ einräume und „zutiefst nachteilige Auswirkungen“ auf die Pressefreiheit im Land habe.

„In der Tat hat die Regierung sich selbst die absolute Macht gegeben, zu bestimmen, was gefälscht ist oder nicht, in Bezug auf ihre eigene Arbeit, und die Beseitigung anzuordnen“, hieß es in der Erklärung. „Die sogenannte ‚Fact-Checking-Einheit‘ kann vom Ministerium durch eine einfache ‚Mitteilung im Amtsblatt‘ eingerichtet werden.“ Die Gilde forderte die Regierung außerdem auf, das „drakonische“ Gesetz zurückzuziehen und Konsultationen mit den Medien abzuhalten.

Mehrere Oppositionsparteien im Land haben den Schritt kritisiert und ihn als „Zensur“ bezeichnet.

Supriya Shrinate, Sprecherin der Oppositionspartei Indischer Nationalkongress, erklärte gegenüber Rest of World, dass die neue Gesetzesänderung nicht nur undemokratisch, sondern auch verfassungswidrig sei und die Meinungsfreiheit im Lande stark beeinträchtigen werde. „Die Regierung untergräbt alle demokratischen Prozesse im Lande“, sagte sie. „Niemandem ist es erlaubt, Fragen zu stellen. Die Regierung der BJP [Bharatiya Janata Party] hat Angst, sich Fragen und Fakten zu stellen. Wie kann die Regierung Richter, Geschworene und Henker darüber sein, was Fake News sind, wenn die BJP der größte Produzent von Fake News ist?“

Rest of World hat sich mit einer Reihe von Fragen an das indische Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) gewandt, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten. Diese Geschichte wird aktualisiert, sobald das Ministerium antwortet.

Prateek Waghre, Policy Director bei der Internet Freedom Foundation, die sich für digitale Rechte einsetzt, äußerte Bedenken darüber, dass das neue Gesetz der Regierung die Befugnis gibt, zu definieren, was „gefälscht, falsch oder irreführend“ ist, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. „Wir haben gesehen, dass das Presseinformationsbüro in der Vergangenheit mehrfach falsch gehandelt hat. Es gibt also einen Präzedenzfall dafür“, sagte er gegenüber Rest of World. Das Presseinformationsbüro (PIB) ist eine zentrale Stelle, die Pressemitteilungen für die Regierung herausgibt.

„Es könnte auch Situationen geben, in denen jemand Daten über ein Regierungsprogramm meldet und die Regierung dies bestreitet, indem sie sagt, dass sie keine Aufzeichnungen darüber hat“, sagte Waghre. „Sie können dann jede Begründung oder Zahl als irreführend bezeichnen, weil sie laut ihren Aufzeichnungen keine Daten darüber haben … Und dann kennzeichnet die [Faktenüberprüfungs-]Einheit sie als irreführend, und dann wird erwartet, dass soziale Medienvermittler, ISP, Cloud-Dienste und DNS-Dienste diese Faktenüberprüfung anerkennen, indem sie den Zugang zu dieser Website einschränken.“

MeitY veröffentlichte im Januar 2023 erstmals einen Entwurf für diese Änderung. Die Regeln sahen vor, dass Vermittler jeden Beitrag entfernen müssen, der vom PIB oder einer anderen von der Regierung zur Faktenüberprüfung autorisierten Stelle als „Fake News“ gekennzeichnet wurde. Nach heftiger Kritik seitens der Medien kündigte die Regierung eine Verlängerung der Frist für Rückmeldungen zu der Änderung an. Nach Angaben von Interessenvertretern, die mit Rest of World sprachen, wurden jedoch keine sinnvollen Konsultationen durchgeführt.

Der Prozess der Einholung von Rückmeldungen von Interessengruppen schien überstürzt, was Fragen über die Absichten der Regierung aufwirft, so Waghre.

„Es gab eine Reihe von laufenden Konsultationen [zu den Regeln für] Online-Glücksspielvermittler“, erklärte er. „Am Tag des Ablaufs der Frist wurde diese spezielle Konsultation zusammen mit einer Verlängerung eingefügt. Dies bedeutete, dass die Interessenvertreter nur eine sehr kurze Zeit hatten, um auf die vorgeschlagenen Änderungen zu reagieren, die alle auf einer sehr grundlegenden Ebene betreffen.

Während der Entwurf der Vorschriften vorsah, dass das PIB mit der Überprüfung der Fakten beauftragt wird, hat Chandrasekhar inzwischen klargestellt, dass die Regierung die Einrichtung einer neuen Einheit zur Überprüfung der Fakten plant, deren Mitglieder von der Regierung nach eigenem Ermessen ausgewählt werden.