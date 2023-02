Endlich erkennt The Lancet an, dass die natürliche Immunität den mRNA-COVID-Impfstoffen überlegen ist

childrenshealthdefense.org: Die durch eine frühere COVID-19-Infektion erworbene Immunität bietet einen starken, dauerhaften Schutz gegen schwere Krankheitsfolgen auf einem Niveau, das „genauso hoch, wenn nicht höher“ ist als das von mRNA-Impfstoffen, so eine am Donnerstag in The Lancet veröffentlichte Studie.

Die Forscher führten eine systematische Überprüfung und Meta-Analyse von 65 Studien weltweit durch und lieferten überwältigende Beweise für die Behauptungen, die viele Wissenschaftler, Ärzte und Studien seit Beginn der COVID-19-Pandemie aufgestellt haben.

„The Lancet erkennt endlich an, wofür Ärzte und Wissenschaftler seit Jahren angefeindet werden – dass die natürliche Immunität einen besseren Schutz bietet als experimentelle Impfstoffe“, sagte Robert F. Kennedy Jr., Vorsitzender und Hauptrechtsbeistand von Children’s Health Defense.

„Nur der Tsunami an Propaganda und Zensur durch das Pharma/Regierungs-Biosicherheitskartell und die kontrollierten Medien hat die Öffentlichkeit davon überzeugt, dass Pfizer und Moderna das menschliche Immunsystem besser schützen können als Gott und die Evolution“, fügte er hinzu.

Die Studie ergab, dass die durch eine Infektion erworbene Immunität oft viel robuster war und durchweg langsamer abfiel als die Immunität nach zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs.

Die Forscher stellten fest, dass die natürliche Immunität bei allen COVID-19-Varianten 10 Monate nach der Infektion mindestens 88,9 % Schutz vor schwerer Krankheit, Krankenhausaufenthalt und Tod bot.

Außerdem bot der Impfstoff für alle Varianten einen Schutz von 78,6 % gegen eine Reinfektion, mit Ausnahme von Omikron BA.1, bei dem der Schutz 45,3 % betrug.

Auf einer Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Oktober 2022 präsentierte die CDC Daten, die zeigen, dass die durch den Impfstoff erworbene Immunität nach zwei oder drei Injektionen sechs Monate nach der Injektion auf Null abfällt und dann negativ wird.

In der Lancet-Studie heißt es: „Obwohl der Schutz vor einer erneuten Infektion bei allen Varianten mit der Zeit nachlässt, deutet unsere Analyse der verfügbaren Daten darauf hin, dass der durch eine frühere Infektion gewährte Schutz mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar höher ist als der Schutz, der durch eine Zweidosis-Impfung mit hochwertigen mRNA-Impfstoffen (Moderna und Pfizer-BioNTech) gewährt wird.“

Die Studie wurde zum Teil von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert. Zu den Autoren gehörte Dr. Christopher Murray, Direktor des Institute for Health Metrics and Evaluation, des von der Gates-Stiftung finanzierten Instituts, das „weitgehend für die notorisch übertriebenen Berechnungen der Sterblichkeitsrate verantwortlich war, die zu Beginn der COVID-Pandemie die COVID-Todesfälle um das 20-fache überschätzten“, so Kennedy.

Die Autoren plädieren auf der Grundlage ihrer Ergebnisse dafür, dass die natürliche Immunität zusammen mit den Impfstoffen anerkannt werden sollte, wenn die Behörden erwägen, Reisen, den Zugang zu Veranstaltungsorten und die Arbeit auf der Grundlage des Impfstatus einzuschränken.

Dr. Meryl Nass, Internistin und Epidemiologin, kommentierte diese Schlussfolgerungen mit den Worten:

Während dies als Anerkennung der natürlichen Immunität verstanden wird, wird gleichzeitig stillschweigend anerkannt, dass die von der Regierung auferlegten Reisebeschränkungen akzeptabel sind. Ferner werden Impfpässe stillschweigend gebilligt.

Der Krieg des „Kartells“ gegen die natürliche Immunität

Im Oktober 2020 veröffentlichte The Lancet einen Artikel mit dem Titel „Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now“ (Wissenschaftlicher Konsens über die COVID-19-Pandemie: Wir müssen jetzt handeln) von Autoren, zu denen auch die CDC-Direktorin Rochelle Walensky gehörte, der in der Mainstream-Presse große Beachtung fand. Sie stellten fest, dass „es keine Beweise für eine dauerhafte schützende Immunität gegen SARS-CoV-2 nach einer natürlichen Infektion gibt“ und dass „die Folge einer nachlassenden Immunität ein Risiko für gefährdete Bevölkerungsgruppen für die unbestimmte Zukunft darstellen würde“.

Doch im November 2021 musste die CDC aufgrund einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) zugeben, dass sie nicht einmal Daten über die natürliche Immunität gesammelt hatte.

Im Januar 2022 sah sich die CDC dann gezwungen, ihre Position zur natürlichen Immunität zu revidieren und räumte in einem Bericht ein, dass die natürliche Immunität gegen COVID-19 mindestens dreimal so wirksam ist wie eine Impfung, um Menschen vor einer Infektion mit der Delta-Variante zu schützen.

Auch die Pharmaunternehmen waren sich der Vorteile der natürlich erworbenen Immunität bewusst, obwohl sie diese Informationen unterdrückten, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Im Oktober 2021 enthüllte Project Veritas drei Pfizer-Beamte, die sagten, dass Antikörper im Vergleich zum Impfstoff zu einem gleichwertigen, wenn nicht sogar besseren Schutz gegen das Virus führen, wie The Defender berichtete.

Später, im April 2022, bestätigten Pfizer-Dokumente, die sich im Besitz der US-Arzneimittelbehörde (FDA) befanden und auf richterlichen Beschluss hin freigegeben wurden, dass Pfizer wusste, dass die natürliche Immunität bei der Vorbeugung schwerer Erkrankungen ebenso wirksam ist wie der COVID-19-Impfstoff des Unternehmens, berichtete die Journalistin Kim Iversen.

Kürzlich enthüllten die Twitter-Akten, dass ein Vorstandsmitglied von Pfizer, das früher der FDA vorstand, auf Twitter Einfluss nahm, um gegen einen Beitrag vorzugehen, der genau darauf hinwies, dass die natürliche Immunität der COVID-19-Impfung überlegen ist, berichtete die Epoch Times.

FOIA-Anfragen enthüllten auch, dass Dr. Anthony Fauci und sein Chef, der Direktor der National Institutes of Health, Francis Collins, zusammenarbeiteten, um die Great Barrington Declaration zu unterdrücken, in der argumentiert wird, dass die natürliche Immunität eine wichtige Rolle bei der Abschwächung des öffentlichen Schadens durch COVID-19 spielt, berichtete The Defender.

Die Impfstoffe versagen, was bedeutet, dass wir mehr Impfstoffe benötigen

Die Medien, die über die Studie berichtet haben, darunter NBC, ABC und U.S. News & World Report, plädieren weiterhin für Impfungen als wichtigstem Mittel zum Schutz vor schweren Erkrankungen und Tod durch COVID-19.

Und das, obwohl selbst die Impfstoff-Befürworter Bill Gates und Fauci zugeben, dass COVID-19-Impfstoffe schlecht wirken.

In einer im letzten Monat in Cell Host and Microbe veröffentlichten Arbeit bestätigten Fauci und seine Mitautoren, dass die vorwiegend über die Schleimhäute übertragenen Atemwegsviren, darunter Influenza, Coronaviren, Respiratorische Synzytialviren (RSV) und Erkältungsviren, „bis heute nicht wirksam durch zugelassene oder experimentelle Impfstoffe bekämpft werden konnten“.

Sie schlussfolgerten: „Dauerhaft schützende Impfstoffe gegen nicht-systemische Schleimhautviren der Atemwege mit hoher Sterblichkeitsrate haben sich bisher den Bemühungen um die Entwicklung von Impfstoffen entzogen.“

Nass sagte, dass es für The Lancet zwar von großer Bedeutung ist, diese Erkenntnisse über die natürliche Immunität zu veröffentlichen, dass aber die Formulierung der Autoren, ebenso wie die Eingeständnisse von Gates und Fauci, „darauf abzielt, sich leise und ohne Entschuldigung von den derzeitigen COVID-Impfstoffen abzuwenden, während sie gleichzeitig andeuten, dass mehr Geld für die Entwicklung neuer Arten von Impfstoffen benötigt wird. Niemand hat Fehler jeglicher Art gemacht. Niemand nimmt eine Schuld auf sich. Chris Murray hat sich mit seinen haarsträubenden Schätzungen nie geirrt. Nein, schickt einfach Geld und lasst uns die Wissenschaft machen“.