Unglaubliche 1 zu 45.000

Alex Berenson

Das war das (vor der Impfung geltende) Covid-Todesrisiko für Menschen unter 50 – nicht 30, 50 und einschließlich Menschen mit schweren Begleiterkrankungen. Sind Sie nicht froh, dass wir die Welt dafür runtergefahren haben?

Fast seit Beginn der Coronavirus-Epidemie wissen wir, dass junge Menschen ein viel geringeres Risiko haben, sich mit Covid zu infizieren, als ältere Menschen.

Aber niederländische Forscher haben nun das letzte Wort zu diesem Thema gesprochen und Daten aus einem nationalen Register verwendet, um zu zeigen, dass selbst Menschen in ihren Dreißigern und Vierzigern ein fast nicht messbares Covid-Risiko haben.

Die Forscher verglichen die Ergebnisse einer landesweiten Stichprobe von Covid-Infektionen in den Niederlanden zu verschiedenen Zeitpunkten in den Jahren 2020 und 2021 mit landesweiten überhöhten Sterbeziffern. Um die Covid-Todesrate zu ermitteln, nahmen sie an, dass alle überzähligen Todesfälle auf Covid-Infektionen zurückzuführen sind.

Mit dieser Methode werden die Covid-Todesfälle wahrscheinlich überbewertet. Einige der zusätzlichen Todesfälle sind wahrscheinlich auf eine Überdosis Drogen, Selbstmord oder unbehandelte Herzinfarkte und andere gesundheitliche Probleme im Kontext der Schließung zurückzuführen. Außerdem könnte die verwendete Stichprobentechnik dazu geführt haben, dass Infektionen unterschätzt wurden.

Diese Probleme sind jedoch nicht von Belang, da sie nichts an dem wichtigsten Ergebnis ändern. Die Forscher stellten fest, dass die Sterblichkeitsrate aufgrund von Covid-Infektionen im Jahr 2020 in den Niederlanden insgesamt bei etwa 1 Prozent lag. (Auch diese Zahl ist mit ziemlicher Sicherheit hoch.)

Dann taten die Forscher das, was Regierungen und Covid-Hysteriker seit drei Jahren zu unterlassen versuchen. Sie schichteten die Todesfälle explizit nach Alter auf, von unter 10 bis über 80.

Die Ergebnisse sind… erhellend.

Das nachstehende Diagramm zeigt die Infektionen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle der zweiten Covid-Welle in den Niederlanden im Herbst 2020. Diese Zeitspanne ist wahrscheinlich das wahrhaftigste Maß für die Letalität von Covid. Sie erfolgte nach den Beatmungs- und Pflegeheimkatastrophen der ersten Welle, aber vor dem kurzlebigen Glückstal des Impfstoffs im Frühjahr 2021, als die mRNAs die Infektionen drastisch reduzierten.

Die entscheidende Spalte ist die ganz rechts.

Die Forscher mussten die Todesfälle unter 50 Jahren zusammenfassen, weil sie so wenige hatten. Sie schätzten, dass die 10,5 Millionen Menschen unter 50 Jahren in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 insgesamt 24 Todesfälle zu verzeichnen hatten.

10 Millionen Menschen, 24 Todesfälle.

Die Forscher schätzten 1,06 Millionen Infektionen bei Menschen unter 50 Jahren in diesem Zeitraum. Wenn man davon ausgeht, dass alle 24 zusätzlichen Todesfälle mit Covid zusammenhängen, liegt die Sterblichkeitsrate bei Menschen unter 50 Jahren bei 0,002 Prozent – etwa 1 von 45.000, mehr oder weniger.

Auch diese Zahl ist eine Mischform. Die Forscher haben nicht versucht, herauszufinden, wer in der Gruppe der unter 50-Jährigen gestorben ist. Andere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die meisten Menschen unter 50, die an Covid sterben, zwei oder mehr Gesundheitsprobleme haben, wie Diabetes oder sogar Krebsdiagnosen. Bei allen unter 50-Jährigen, die keine schweren Vorerkrankungen wie krankhafte Fettleibigkeit haben, ist das Risiko, an Covid zu sterben, wahrscheinlich zu gering, um es genau zu messen.

Selbst bei Menschen in den Fünfzigern liegt das Risiko, an Covid zu sterben, nur bei etwa 1 zu 1.000, so die Forscher – wiederum ohne Berücksichtigung von Begleiterkrankungen.

Gleichzeitig schätzten sie, dass im selben Zeitraum 36 Prozent der über 80-Jährigen, die mit Covid infiziert waren, daran starben – etwa jeder Dritte.

(24 überzählige Todesfälle unter 50, 8.374 über 80. Das zweite Diagramm ist nur eine Nahaufnahme der rechten Spalte).

Wer in den letzten drei Jahre aufgepasst hat, dürfte diese Studie nicht überraschen. Dennoch handelt es sich um eine nützliche, qualitativ hochwertige Studie aus einem Land, das kaum beschuldigt werden kann, die Risiken von Covid zu verharmlosen. Die Niederlande haben sich im Jahr 2020 wiederholt abgeschottet, einschließlich einer Anordnung vom Dezember 2020, die die Regierung als „ihre bisher strengste Abschottung“ bezeichnete.

Wird jemand in der Regierung jemals zugeben – geschweige denn sich dafür entschuldigen -, dass das Jahr 2020 eine einzige lange Übung war, bei der die Jungen geopfert wurden, um die Alten zu retten?