Ärzte haben von der „Federation of State Medical Boards“ (FSMB) eine abschreckende Drohung zur COVID-19-Impfung erhalten

Von Dr. Tamzin Rosenwasser erwarb ihren Doktortitel an der Washington University in St. Louis, nachdem sie selbst ein Medizinstudium absolviert hatte. Sie ist sowohl für Innere Medizin als auch für Dermatologie zugelassen und hat auch in der Notfallmedizin praktiziert. Dr. Rosenwasser war 2007 und 2008 Präsidentin der Association of American Physicians and Surgeons (AAPS). Dr. Rosenwasser hat zahlreiche Artikel und Leitartikel verfasst und war Gast in vielen Mediensendungen. Derzeit schreibt sie an einem Buch über die medizinische Praxis. Außerdem ist sie Mitglied des Research Advisory Committee des Newfoundland Club of America. Derzeit ist sie Schatzmeisterin der Vereinigung der amerikanischen Ärzte und Chirurgen. Als lebenslange Hundeliebhaberin und -trainerin ist sie sich bewusst, dass ihre Hunde besseren Zugang zu medizinischer Versorgung und mehr medizinische Privatsphäre haben als sie selbst, und dass ihre Tierärzte für genau dieselben Arten von Operationen besser bezahlt werden als Ärzte in den Vereinigten Staaten.

„Ärzte, die Fehlinformationen oder Desinformationen über Impfstoffe verbreiten, riskieren Disziplinarmaßnahmen der staatlichen Ärztekammern, einschließlich der Aussetzung oder des Entzugs ihrer ärztlichen Zulassung. Aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Ausbildung genießen zugelassene Ärzte ein hohes Maß an öffentlichem Vertrauen und haben daher eine mächtige Plattform in der Gesellschaft, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Sie haben auch eine ethische und berufliche Verantwortung, Medizin im besten Interesse ihrer Patienten zu praktizieren und müssen Informationen weitergeben, die sachlich, wissenschaftlich fundiert und konsensorientiert sind, um die öffentliche Gesundheit zu verbessern. Die Verbreitung ungenauer Informationen über den Impfstoff COVID-19 widerspricht dieser Verantwortung, droht das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ärzteschaft weiter zu untergraben und gefährdet alle Patienten.“

Die FSMB wird als „private Lobbyorganisation beschrieben, die die Anwälte des Staates vertritt, die für die Ärztekammern arbeiten“. Sie hat selbst nicht die rechtliche Befugnis, einem Arzt die Zulassung zu entziehen, ist aber sehr einflussreich.

Der NKVD, das Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten, war die sowjetische Geheimpolizei, der Vorläufer des KGB.

Die Erklärung der FSMB erinnert mich an Ignaz Philip Semmelweis, den Arzt, der Mitte des 18. Jahrhunderts in einem Krankenhaus in Ungarn Fehlinformationen und Desinformationen über das Händewaschen verbreitete. Ihm war aufgefallen, dass die Sterblichkeitsrate nach der Geburt in einer Klinik, in der die Ärzte neben der Betreuung der Patienten auch verpflichtet (schon wieder dieses Wort!) waren, Autopsien durchzuführen, etwa sechs- bis neunmal höher war als in einer anderen Klinik, in der Hebammen die Babys entbanden, aber keine Autopsien durchführten.

Dr. Semmelweis war der Meinung, dass von den Autopsien etwas in den Kreißsaal übertragen wurde. Deshalb verlangte er von den Medizinstudenten und Ärzten, die er beaufsichtigte, dass sie sich die Hände mit einer Chlorkalklösung wuschen, die ihre Hände reinigte und ihnen sogar den Geruch nahm. Seine Vorschrift bewirkte einen dramatischen Rückgang der Sterblichkeitsrate bei Frauen nach der Geburt. Dennoch wurden seine Ideen abgelehnt und weitgehend verspottet.

Im Jahr 1861 wurde Dr. Semmelweis depressiv und kam in eine Nervenheilanstalt, wo er geschlagen wurde. Eine Verletzung infizierte sich, und er starb an einer Sepsis. Die Person, die seinen Platz in der Entbindungsklinik einnahm, gab das Händewaschen auf, und die Sterblichkeitsrate stieg um das Siebenfache.

In den 1980er Jahren schrieben Barry Marshall und Robin Warren eine wissenschaftliche Arbeit über ihre Entdeckung der Rolle, die das Bakterium Helicobacter pylori bei Magengeschwüren spielt. Zu dieser Zeit herrschte allgemein die Meinung vor, dass Magengeschwüre durch zu viel Magensäure, scharfes Essen und Stress verursacht werden. Man begegnete ihnen mit Skepsis, aber wenigstens wurden sie für ihre Bemühungen um ihre Patienten nicht in einer Irrenanstalt zu Tode geprügelt. Im Jahr 2005 erhielten sie den Nobelpreis für Physiologie.

Jetzt gibt es einen experimentellen Impfstoff für eine Krankheit mit einer Überlebensrate von mehr als 99 Prozent, außer bei Patienten, die über 70 Jahre alt sind oder an Begleiterkrankungen leiden. Obwohl der Impfstoff nur im Rahmen einer Notfallgenehmigung verfügbar ist, stehen die Menschen unter großem Druck, ihn zu erhalten. Bei einigen Empfängern sind schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten: Herzmuskelentzündung bei mehr als 3.000, Guillain-Barré-Syndrom bei mehr als 450, Blutungs- und Gerinnungsstörungen bei etwa 2.000 und Tod bei mehr als 11.000. Aber Massenimpfungen sind offensichtlich konsensorientiert.

Menschen gegen ihren Willen zur Impfung zu zwingen, verstößt gegen den Nürnberger Kodex. Waren wir uns nicht einmal einig darüber, dass das, was Ärzte in Deutschland auf Anweisung der nationalsozialistischen Regierung getan haben, den Nürnberger Kodex hervorbrachter, der verhindern soll, dass sich solche medizinischen Experimente wiederholen?

Gab es in den 1930er und 1940er Jahren in Deutschland einen Konsens darüber, dass Juden, Roma und slawische Völker eine Krankheit für die überlegene arische Rasse darstellen? Wurde dieser Konsens durch Angst erzwungen? Gab es auch einen Konsens darüber, dass Zeugen Jehovas, katholische Priester und Lutheraner wie Dietrich Bonhoeffer, die mit diesem Konsens nicht übereinstimmten, zusammen mit den Menschen, die sie verteidigten, gefoltert und hingerichtet werden sollten?

Gibt es jetzt einen Konsens zwischen allen 50 Staaten, dass Ärzte mundtot gemacht, zum Schweigen gebracht und ihr Leben zerstört werden soll, wenn sie nicht mit dem neuen NKVD übereinstimmen?

Ist erzwungener Konsens nicht ein Synonym für Gruppendenken? Wenn niemand jemals etwas denken oder sagen darf, was nicht die Zustimmung der FSMB findet, werden wir niemals vorankommen. Es gab wohl einmal einen Konsens darüber, dass man nur zu Fuß von A nach B kommt.

Ärzte haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir sind keine Leibeigenen, Sklaven, Bauern oder Marionetten des neuen NKVD. Wenn Ärzte und ihre Patienten einen Grund zur Vorsicht sehen, müssen sie in Ruhe gelassen und dürfen nicht gezwungen werden, der Parteilinie zu folgen.