Berichten zufolge übertreffen die Covid-Infektionen bei den „vollständig geimpften“ die der „Ungeimpften“

In einigen Ländern mit hohen Impfraten, wie dem Vereinigten Königreich, Israel und Chile, übersteigen die Infektionen mit dem Virus in der Gruppe der „vollständig Geimpften“ die der „Ungeimpften“, was laut The Defender Skepsis über die Wirksamkeit von Impfstoffen und sogar Zweifel daran weckt, dass Ausbrüche nicht auf Impfungen zurückzuführen sind.

So hat eine kürzlich durchgeführte Studie ergeben, dass die Zahl der Infektionen bei geimpften Personen im Vereinigten Königreich in der letzten Woche um 40 % gestiegen ist, während die Zahl der Fälle bei ungeimpften Personen im Vergleich zur Vorwoche um 22 % zurückgegangen ist.

Die Studie wurde vom King’s College London veröffentlicht, das die ZOE COVID-Studien-App zur Überwachung der Coronavirus-Infektions- und Impfraten betreibt, und umfasst Daten bis zur Woche des 15. Juli.

„Mit dem anhaltenden Anstieg der Fälle in der geimpften Gruppe wird die Zahl der neuen Fälle in der geimpften Bevölkerung in den kommenden Tagen die Zahl der ungeimpften übersteigen“, heißt es in der Pressemitteilung der Studienautoren.

Obwohl das Vereinigte Königreich zu den am meisten geimpften Ländern der Welt gehört, erlebt es derzeit eine dritte Welle von Coronavirus-Infektionen, die Berichten zufolge größtenteils auf die Verbreitung der Delta-Variante des Virus zurückzuführen ist.

Israel erlebt ebenfalls eine neue Welle von Coronavirus-Infektionen aufgrund dieser Variante und ist eines der Länder mit der am meisten geimpften Bevölkerung.

In Israel sind etwa 85 % der Erwachsenen geimpft. Die meisten neuen Coronavirus-Infektionen treten jedoch bei geimpften Personen auf.

Anfang Juli bestätigte der ehemalige Gesundheitsminister Chezy Levy, dass „55 % der Neuinfizierten [in Israel] geimpft worden sind“.

Die Epidemiologin Katelyn Jetelina erklärte gegenüber der Washington Post: „Je mehr eine Bevölkerung geimpft ist, desto häufiger hören wir von Infektionen bei den Geimpften“. Dies ist ihr Argument, warum die überwiegende Mehrheit der Neuinfizierten und Krankenhauspatienten geimpft wird.

Nach Ansicht der Impfbefürworter ist die Situation in Israel darauf zurückzuführen, dass ein hoher Anteil der Bevölkerung geimpft sind, was bedeutet, dass die geimpfte Gemeinschaft in Israel fünfmal größer ist als die ungeimpfte.

Sie sprechen jedoch nicht über die Wirksamkeit der Impfstoffe, die Infektionen verhindern und nicht verstärken sollen.

12 der 15 am meisten geimpften Länder der Welt werden von der CDC als riskant für Reisen eingestuft.

Die US-amerikanische CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hat am 2. August ihre Liste der Länder mit dem höchsten Reiserisiko aufgrund der zunehmenden Fälle des CCP-Virus (Party-Virus, Covid-19) aktualisiert.

Auffallend ist, dass 12 der 15 Länder auf der Johns Hopkins-Liste der am meisten geimpften Länder von der CDC derzeit als „hohes“ oder „sehr hohes“ COVID-19-Reiserisiko eingestuft werden.

In einer am Freitag, den 30. Juli, von der CDC veröffentlichten Studie über den COVID-19-Ausbruch in Massachusetts wird berichtet, dass 74 % der Neuinfektionen in der geimpften Bevölkerung aufgetreten sind.

In der Studie, die Anfang Juli 469 Fälle von Covid-19 im Ferienort Cape Cod, Massachusetts, untersuchte, wurde berichtet, dass 74 % der Fälle bei „vollständig geimpften Personen“ auftraten.

Könnten experimentelle Impfstoffe Infektionen verstärken?

Der französische Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier sagte in einem Interview im Mai, dass die Massenimpfprogramme für COVID möglicherweise Mutationen von SARS-CoV-2 wie die Delta-Variante hervorrufen und damit die Pandemie verlängern.

Montagnier erklärte, dass in jedem Land, das eine Massenimpfkampagne durchführt, „der Impfkurve die Sterbekurve folgt“.

Im August dieses Jahres gab er neue Erklärungen ab. Dem Sachverständigen zufolge enthalten diese Impfstoffe einen Teil der RNA des Virus, der für sein Spike-Protein kodiert, das ihm die Bindung an Zielzellen ermöglicht. Montagnier erläuterte, dass die Hersteller dieser Impfstoffe naiverweise glaubten und die Menschen in dem Glauben ließen, dass die injizierten Organismen durch Neutralisierung dieses Oberflächenproteins eine starke Antikörperreaktion hervorrufen und so die Übertragung des Virus verhindern würden.

Montagnier zufolge widersprechen die Fakten jedoch dieser Hoffnung. Die Impfstoffe verhindern nicht die Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch, und die Geimpften sind ebenso Überträger wie die Ungeimpften.

Daher ist es völlig unvernünftig, auf eine „Herdenimmunität“ zu hoffen, indem man die Zahl der geimpften Personen erhöht.

Montagnier zufolge liegt die Erklärung darin, dass die hohe Mutationsfähigkeit des Virus – verbunden mit seiner hohen Übertragbarkeit – die Selektion von impfstoffresistenten Varianten ermöglicht.

Der Nobelpreisträger erklärt, dass es sich um einen Wettlauf handelt, bei dem das Virus immer im Vorteil sein wird, und empfiehlt daher, es aufzugeben und die Zwangsimpfung abzulehnen.

Die Behörden drängen jedoch zunehmend auf die Impfung, verschweigen aber, dass die Impfstoffe nur für Notfälle zugelassen wurden, dass sie experimentell sind und dass Menschen nach der Verabreichung schwere Nebenwirkungen bis hin zum Tod erleiden können.