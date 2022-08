Ärzte sind erstaunt: Hunderte von Kindern mit „Kinderdemenz“ diagnostiziert

Bei Hunderten von Kindern wird eine „Kinderdemenz“ und eine seltene Krankheit diagnostiziert, die als eine Mischung aus Alzheimer und Parkinson beschrieben wird – und die Ärzte sind ratlos.

In den letzten zwei Jahren haben wir einen unerklärlichen Anstieg von Gesundheitsstörungen erlebt, darunter auch plötzliche und unerwartete Todesfälle von jungen und gesunden Menschen. Immer wieder kommt es zu „Zufällen“. In einem regionalen Krankenhaus starben in nur zwei Wochen plötzlich mehr als ein Dutzend Ärzte. Profisportler, die in der Blüte ihres Lebens stehen, sterben wie die Fliegen. Berühmte Persönlichkeiten wurden von seltenen medizinischen Diagnosen heimgesucht. Weltweit kommt es zu nie dagewesenen Hepatitis- und Virusausbrüchen.

Jetzt berichten die Massenmedien plötzlich über eine bisher unbekannte Krankheit: Demenz bei Kindern. Einigen Forschern zufolge betreiben die Medien eine absichtliche prädiktive Programmierungsstrategie, um die zunehmenden neurologischen Störungen zu normalisieren.

Durch Impfung induzierte Prionenkrankheit

Ash Cupric berichtet: Ein von Experten begutachteter Artikel, der in der Fachzeitschrift Microbiology and Infectious Diseases veröffentlicht wurde, enthält einige Enthüllungen über die Impfung gegen Coronaviren. Unter dem Titel COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease (Impfstoffe auf RNA-Basis und das Risiko von Prionenkrankheiten) legt der Artikel nahe, dass das mRNA-Elixier von Pfizer tödliche Krankheiten wie Creutzfeldt-Jakob (ähnlich dem Rinderwahnsinn) auslösen kann.

Der Autor J. Bart Classen, MD, erklärt: „Die RNA-Sequenz des Impfstoffs sowie die Zielinteraktion des Spike-Proteins wurden auf ihr Potenzial hin untersucht, die intrazellulären RNA-Bindungsproteine TAR-DNA-Bindungsprotein (TDP-43) und Fused in Sarcoma (FUS) in ihre pathologischen Prionenkonformationen zu überführen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Impfstoff-RNA spezifische Sequenzen aufweist, die TDP-43 und FUS dazu veranlassen können, sich in ihre pathologischen Prionenkonformationen zu falten. Es ist bekannt, dass die Faltung von TDP-43 und FUS in ihre pathologischen Prionenformen ALS, die vordere Temporallappendegeneration, die Alzheimer-Krankheit und andere neurologische degenerative Erkrankungen verursacht.“

Zu den Symptomen der Prionenkrankheit gehören:

Demenz

Verwirrung

Schwierigkeiten beim Sprechen

Müdigkeit Halluzinationen

Beeinträchtigte Mobilität

Irreversible Schädigung des Gehirns

Dr. Stephanie Seneff ist eine geschätzte Wissenschaftlerin am Massachusetts Institute of Technology. Sie hat Abschlüsse in Biophysik, Elektrotechnik und Computerprogrammierung. Inmitten der Pandemie-Ära widmet sie ihre Zeit der Untersuchung von COVID-19-Impfstoffen. Nach akribischer Analyse von Daten, Fallstudien und physiologischen Reaktionen machte sie mehrere verblüffende Entdeckungen.

Untersuchungen von Patienten, die an Parkinson erkrankt sind, zeigen, dass der synthetische Inhalt des Impfstoffs nach der Verabreichung eine Reaktion des Immunsystems und die Produktion von Spike-Proteinen – dem giftigsten Teil von Viren – auslöst. Über körpereigene Filtrationsmechanismen gelangen diese Zellen in das Lymphsystem, wo sie sich rasch in der Milz ansammeln.

Seneff erklärt, dass dieses kritische Endzentrum der Ort ist, an dem sich Gehirnkrankheiten entwickeln. Sie beschreibt den gesamten Prozess als eine perfekt ausgeklügelte Methode, um in den kommenden Jahren fortschreitende neurologische Schäden hervorzurufen.

Big Pharma, das bereits Milliardengewinne mit Impfstoffen gemacht hat, konzentriert sich praktischerweise auf Medikamente zur Behandlung von Demenz. Obwohl die Hersteller in den letzten zwei Jahren massenhaft Reichtum und Macht angehäuft haben, können sie an den endlosen Medikamentenverkäufen noch viel mehr verdienen. Merck investierte kürzlich über eine Milliarde Dollar in Ceverance (das von Bill Gates unterstützt wird), um Rezepte für neurodegenerative Krankheiten zu entwickeln.

Letztes Jahr gab der Marionetten-Präsident Joe Biden eine ungewöhnliche Pressekonferenz. Er kündigte an, dass innerhalb des nächsten Jahrzehnts Alzheimer-Patienten „jedes einzelne, einsame Krankenhausbett in Amerika“ belegen werden. Vielleicht versuchen die Verantwortlichen, die Gesellschaft auf einen Tsunami des kognitiven Verfalls vorzubereiten.