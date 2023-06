Affen-DNA in COVID-19-Impfungen gefunden – McKernan als auch Bhakti sind fest überzeugt, dass alle mRNA- »Impfstoffe« sofort gestoppt werden müssen

Die COVID-19-Spritzen entpuppen sich als eine größere Zeitbombe, als man je gedacht hätte.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der Mikrobiologe Kevin McKernan – ein ehemaliger Forscher und Teamleiter des MIT-Humangenomprojekts – hat in den mRNA-COVID-Aufnahmen massive DNA-Verunreinigungen entdeckt, darunter Promotoren des Simian-Virus 40 (SV40)

SV40 wird mit Krebs beim Menschen in Verbindung gebracht, darunter Mesotheliome, Lymphome und Krebserkrankungen des Gehirns und der Knochen. Im Jahr 2002 veröffentlichte die Fachzeitschrift Lancet Hinweise darauf, dass mit SV40 kontaminierte Polioimpfstoffe mit Non-Hodgkin-Lymphomen in Verbindung gebracht werden. Den Autoren zufolge könnte der Impfstoff für bis zu 50 % der 55.000 jährlich diagnostizierten Non-Hodgkin-Lymphome verantwortlich sein

Der Grad der Verunreinigung variiert je nach der zur Messung verwendeten Plattform, aber unabhängig von der verwendeten Methode liegt der Grad der DNA-Verunreinigung deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten in Europa und den USA. Der höchste Grad der gefundenen DNA-Verunreinigung betrug 30 %

Der Nachweis von DNA bedeutet, dass die mRNA-COVID-Spritzen möglicherweise das menschliche Genom verändern können

Selbst wenn es nicht zu einer genetischen Veränderung kommt, stellt die Tatsache, dass Sie fremde DNA in Ihre Zellen bekommen, an sich schon ein Risiko dar. Es könnte zu einer partiellen Expression kommen, oder sie könnte andere Transkriptionsübersetzungen, die sich bereits in der Zelle befinden, beeinträchtigen. Auch die zytoplasmatische Transfektion kann genetische Manipulationen ermöglichen, da sich der Zellkern während der Zellteilung auflöst und zelluläre Komponenten mit dem Zytosol austauscht

In dem Video interviewt Dr. Steven E. Greer den Mikrobiologen Kevin McKernan – einen ehemaligen Forscher und Teamleiter des MIT Human Genome Project – und Dr. Sucharit Bhakdi über die DNA-Verunreinigung, die McKernans Team in den mRNA-Aufnahmen von Pfizer und Moderna gefunden hat.

Wie sich herausstellte, sind das Spike-Protein und die mRNA nicht die einzigen Gefahren dieser Injektionen. McKernans Team hat auch Promotoren des Affenvirus 40 (SV40) entdeckt, die seit Jahrzehnten im Verdacht stehen, beim Menschen Krebs zu verursachen, darunter Mesotheliome, Lymphome und Krebserkrankungen des Gehirns und der Knochen. Die Ergebnisse wurden Anfang April 2023 auf OSF Preprints veröffentlicht. Wie in der Zusammenfassung erläutert:

„Es wurden mehrere Methoden angewandt, um die Nukleinsäurezusammensetzung von vier abgelaufenen Fläschchen der bivalenten mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer zu bewerten. Von jedem Hersteller wurden zwei Fläschchen untersucht … Mehrere Assays belegen eine DNA-Kontamination, die die Anforderungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) von 330ng/mg und der FDA von 10ng/Dosis übersteigt …“

Wie Greer feststellt, bedeutet dies, dass Regierungen und Pharmakonzerne „die Welt in einem weitaus größeren Ausmaß getäuscht haben als bisher bekannt“. Sollten diese Erkenntnisse zutreffen, würde dies auch bedeuten, dass „die so genannten ‚Impfstoffe‘ tatsächlich das menschliche Genom verändern und eine permanente Produktion des tödlichen Spike-Proteins verursachen“, und diese interne Produktion des Spike-Proteins würde wiederum „das Immunsystem dazu bringen, seine eigenen Zellen anzugreifen“, so Greer.

In dem Interview erklärt McKernan, wie die in den COVID-Impfungen enthaltenen DNA-Verunreinigungen zu einer genetischen Veränderung des menschlichen Genoms führen können, und Bhakti erläutert, wie und warum die Impfungen Autoimmunerkrankungen auslösen können.

Hintergrund: Was ist SV40?

Im Jahr 2002 veröffentlichte die Zeitschrift Lancet Hinweise darauf, dass mit SV40 kontaminierte Polioimpfstoffe mit Non-Hodgkin-Lymphomen in Verbindung stehen. Den Autoren zufolge könnte der Impfstoff für bis zur Hälfte der 55.000 jährlich diagnostizierten Non-Hodgkin-Lymphome verantwortlich sein.

Wie ist dieses Affenvirus in die menschliche Bevölkerung gelangt? Laut dem verstorbenen Dr. Maurice Hilleman, einem führenden Impfstoffentwickler, hat Merck das Virus versehentlich durch seinen Polio-Impfstoff freigesetzt. Es ist unklar, wann genau SV40 aus dem Polioimpfstoff entfernt wurde. Auch der Zeitpunkt variiert von Land zu Land. So wurden beispielsweise in Italien noch 1999 mit SV40 kontaminierte Polioimpfstoffe verabreicht.

Wie in einer Lancet-Buchbesprechung von „The Virus and the Vaccine: The True Story of a Cancer-Causing Money Virus, Contaminated Polio Vaccine and the Millions of Americans Exposed“:

„Um 1960 wussten Wissenschaftler und Impfstoffhersteller, dass Affennieren Abwasserkanäle für Affenviren waren. Solche Verunreinigungen verdarben oft Kulturen, auch die einer NIH-Forscherin namens Bernice Eddy, die an der Sicherheit von Impfstoffen arbeitete … Ihre Entdeckung … bedrohte eines der wichtigsten Programme der USA im Bereich der öffentlichen Gesundheit … Eddy versuchte, ihre Kollegen zu informieren, wurde aber mundtot gemacht und von ihren Aufgaben bei der Impfstoffzulassung sowie von ihrem Labor abgezogen … [Zwei] Merck-Forscher, Ben Sweet und Maurice Hilleman, identifizierten bald darauf das Rhesusvirus, das später SV40 genannt wurde – den krebserregenden Erreger, der Eddy entgangen war. 1963 beschlossen die US-Behörden, für die Herstellung von Polio-Impfstoff auf afrikanische Grüne Meerkatzen umzusteigen, die keine natürlichen Wirte für SV40 sind. Mitte der 1970er Jahre kamen die Behörden nach begrenzten epidemiologischen Studien zu dem Schluss, dass SV40 zwar bei Hamstern Krebs verursachte, aber offenbar nicht bei Menschen. Spulen Sie vor bis in die 1990er Jahre: Michele Carbone, damals am NIH, untersuchte, wie SV40 bei Tieren Krebs auslöst. Eine davon war das Mesotheliom, eine seltene Krebserkrankung des Rippenfells, von der man annimmt, dass sie beim Menschen hauptsächlich durch Asbest verursacht wird. Die Orthodoxie war der Meinung, dass SV40 beim Menschen keinen Krebs verursacht. Ermutigt durch einen NEJM-Artikel aus dem Jahr 1992, in dem DNA-‚Fußspuren‘ von SV40 in Gehirntumoren von Kindern gefunden wurden, untersuchte Carbone am National Cancer Institute Biopsien von menschlichen Mesotheliom-Tumoren: 60 % enthielten SV40-DNA. In den meisten war das Affenvirus aktiv und produzierte Proteine. Er veröffentlichte seine Ergebnisse im Mai 1994 in Oncogene, aber das NIH lehnte es ab, sie zu veröffentlichen … Carbone … wechselte an die Loyola University. Dort entdeckte er, wie SV40 Tumorsuppressorgene in menschlichen Mesotheliomen deaktiviert, und veröffentlichte seine Ergebnisse im Juli 1997 in Nature Medicine. Studien in Italien, Deutschland und den USA zeigten ebenfalls Zusammenhänge zwischen SV40 und menschlichen Krebserkrankungen.“

mRNA-COVID-Impfstoffe mit doppelsträngiger DNA kontaminiert

Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun den Ergebnissen von McKernan zuwenden, die neben dem vorgestellten Video auch im obigen Podcast von Daniel Horowitz diskutiert werden. Kurz gesagt, sein Team entdeckte erhöhte Mengen an doppelsträngigen DNA-Plasmiden, einschließlich SV40-Promotoren (DNA-Sequenz, die für die Genexpression unerlässlich ist), die bekanntermaßen die Krebsentwicklung auslösen, wenn sie auf ein Onkogen (ein Gen, das das Potenzial hat, Krebs zu verursachen) treffen.

Der Grad der Verunreinigung variiert je nach der zur Messung verwendeten Plattform, aber unabhängig von der verwendeten Methode liegt der Grad der DNA-Verunreinigung sowohl in Europa als auch in den USA deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten, so McKernan. Die höchste festgestellte DNA-Kontamination lag bei 30 %, was ziemlich erstaunlich ist.

Wie McKernan erklärt, gilt ein typischer PCR-Test als positiv, wenn der Test das SARS-CoV-2-Virus bei einer Zyklusschwelle (CT) von etwa 40 nachweist. Im Vergleich dazu wird die DNA-Kontamination bei CTs unter 20 nachgewiesen.

Das bedeutet, dass die Kontamination millionenfach größer ist als die Virusmenge, die für einen positiven COVID-Test erforderlich wäre. „Es besteht also ein enormer Unterschied in Bezug auf die Menge des Materials, das sich dort befindet“, sagt McKernan.

In seinem Substack-Artikel weist er auch darauf hin, dass Leute, die argumentieren, dass doppelsträngige DNA und virale RNA eine falsche Äquivalenz darstellen, weil virale RNA replikationsfähig ist, falsch liegen.

„Der Großteil der sgRNA, die Sie in einem Nasenabstrich in Ihrer Nase nachweisen, ist NICHT REPLIKATIONSKOMPETENT, wie in Jaafar et al. gezeigt wurde. Es handelt sich lediglich um ein RNA-Fragment, das eine geringere Langlebigkeit in Ihren Zellen haben sollte als dsDNA-kontaminierende Fragmente“ schreibt er.

In diesem Substack-Artikel hat McKernan auch eine Studie aus dem Jahr 2009 kopiert, in der diskutiert wird, wie DNA in Impfstoffen Krebs verursachen kann, und die wichtigsten Teile hervorgehoben. Es ist eine hilfreiche Quelle, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Die Qualitätskontrolle ist sehr mangelhaft

Wie die SV40-Promotoren in die mRNA-Spritzen gelangten, scheint mit einer mangelhaften Qualitätskontrolle während des Herstellungsprozesses zusammenzuhängen, obwohl unklar ist, an welcher Stelle der Entwicklung sich SV40 eingeschlichen haben könnte. Mängel in der Qualitätskontrolle könnten auch für die hohe Rate anaphylaktischer Reaktionen verantwortlich sein, die wir beobachtet haben. sagt McKernan zu Greer:

„Es ist sowohl in Moderna als auch in Pfizer enthalten. Wir haben uns die bivalenten Impfstoffe von Moderna und Pfizer angesehen und nur die monovalenten Impfstoffe von Pfizer, weil wir keinen Zugang zu den monovalenten Impfstoffen von Moderna hatten. In allen drei Fällen enthalten die Impfstoffe eine doppelsträngige DNA-Kontamination. Wenn man diese DNA sequenziert, stellt man fest, dass sie mit einem Expressionsvektor übereinstimmt, der für die Herstellung der RNA verwendet wird … Wann immer wir eine DNA-Kontamination, z. B. durch Plasmide, in einem Injektionsmittel sehen, denken die Leute zuerst daran, ob E. coli-Endotoxin vorhanden ist, denn das führt bei den Injizierten zu Anaphylaxie. Und natürlich … gibt es eine Menge Anaphylaxiefälle, nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der VAERS-Datenbank. Man kann sehen, wie Menschen mit diesem Mittel gespritzt werden und umfallen. Das könnte der Hintergrund dieses E. coli-Prozesses zur Herstellung der DNA sein …“

Regulierungsbehörden wussten, dass es ein Kontaminationsproblem gab

In einem Substack-Artikel vom 20. Mai 2023 weist McKernan darauf hin, dass Pfizer selbst der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) Beweise vorgelegt hat, die zeigen, dass die beprobten Chargen große Unterschiede im Grad der doppelsträngigen DNA-Kontamination aufwiesen.

„Die Besorgnis, die selbst die FDA in der Vergangenheit bei der Injektion von doppelsträngiger DNA geäußert hat, besteht darin, dass diese Dinge in das Genom integriert werden können.“ Kevin McKernan

Der von der EMA willkürlich festgelegte Grenzwert für dsDNA lag bei 330 Nanogramm pro Milligramm (ng/mg). Die von Pfizer bei der EMA eingereichten Daten zeigen, dass die beprobten Chargen zwischen 1 ng/mg und 815 ng/mg DNA enthielten. McKernan fügt hinzu:

„Dieser Grenzwert berücksichtigte wahrscheinlich nicht die Wirksamkeit dieser dsDNA-Kontamination, wenn sie in einem LNP [Lipid-Nanopartikel] verpackt war. Verpackte dsDNA ist für die Gentherapie wirksamer. Wir wissen jetzt, dass diese DNA verpackt und zur Transfektion bereit ist. Es sollten sogar niedrigere Grenzwerte gelten, wenn die DNA in transfektionsfähige LNPs verpackt ist … Selbst wenn Pfizer in der Lage ist, die Daten, die sie der EMA für 10 Chargen zur Verfügung gestellt haben, zu selektieren, sehen sie eine Abweichung von 1 bis 815ng/mg. Würde man diese Studie auf 100 oder 1000 Chargen ausweiten, käme man wahrscheinlich auf eine weitere Größenordnung der Varianz.“

Doppelstrang-DNA kann in Ihr Genom integriert werden

Das Vorhandensein doppelsträngiger DNA wirft noch ein weiteres großes Problem auf, nämlich die Möglichkeit der genomischen Integration.

„Zumindest auf der Seite von Pfizer hat es einen so genannten SV40-Promotor. Dies ist ein Teil des onkogenen Virus. Es handelt sich nicht um das gesamte Virus. Es ist jedoch bekannt, dass dieses kleine Stück eine sehr aggressive Genexpression bewirkt. Und die Besorgnis, die sogar die FDA in der Vergangenheit bei der Injektion von doppelsträngiger DNA geäußert hat, besteht darin, dass sich diese Teile in das Genom integrieren können“ sagt McKernan.

McKernans Arbeit liefert zwar keine Beweise für die Genomintegration, weist aber darauf hin, dass sie möglich ist, insbesondere in Gegenwart von SV40-Promotoren:

„Es hat eine gesunde Debatte über die Fähigkeit von SARs-CoV-2 gegeben, sich in das menschliche Genom zu integrieren … Diese Arbeit hat die Frage aufgeworfen, ob die mRNA-Impfstoffe auch in das Genom integriert werden können. Ein solcher Vorgang würde eine LINE-1-getriebene reverse Transkription der mRNA in DNA erfordern, wie sie von Alden et al. Eine dsDNA [doppelsträngige DNA]-Kontamination der Sequenz, die für das Spike-Protein kodiert, würde keine LINE-1 für die Reverse Transkription erfordern, und das Vorhandensein eines SV40-Kernlokalisierungssignals im Impfstoffvektor von Pfizer würde die Chancen für eine Integration weiter erhöhen.“

Vielfältige Risiken

Aber auch wenn es nicht zu einer genetischen Veränderung kommt, stellt die Tatsache, dass fremde DNA in die Zellen eingebracht wird, an sich schon ein Risiko dar, sagt McKernan. So könnte es beispielsweise zu einer partiellen Expression kommen, oder sie könnte andere Transkriptionsübersetzungen stören, die sich bereits in der Zelle befinden.

Bhakti weist auch darauf hin, dass die SV40-Promotoren nicht im Zellkern vorhanden sein müssen, um Probleme zu verursachen. Die zytoplasmatische Transfektion kann an und für sich genetische Manipulationen ermöglichen, da sich der Zellkern während der Zellteilung auflöst und Zellbestandteile mit dem Zytosol austauscht.

Zusätzlich zu der herumfliegenden DNA, die potenzielle Probleme verursachen kann, ist die RNA in der COVID-Kapsel auch so modifiziert, dass sie dem Abbau widersteht. „Wir haben also ZWEI Versionen des Spike-Proteins im Umlauf, die länger als erwartet überleben können“, sagt McKernan, und das Spike-Protein ist natürlich der giftigste Teil des Virus, der den Körper dazu bringen kann, sich selbst anzugreifen.

Sowohl McKernan als auch Bhakti sind der festen Überzeugung, dass ALLE mRNA-„Impfstoffe“ sofort gestoppt werden müssen, unabhängig davon, ob sie für den Einsatz bei Menschen oder Tieren bestimmt sind, und zwar aufgrund des Ausmaßes der damit verbundenen Risiken.

„Alarmierende Probleme“

In dem obigen Video äußert sich Yusuke Murakami, Professor an der Universität Tokio, besorgt über die Entdeckung von SV40-Promotoren in den COVID-Impfstoffen. Das Interview ist auf Japanisch, hat aber englische Untertitel. Ich habe es aufgenommen, weil ich finde, dass er das Problem gut mit den Worten eines Laien erklären kann:

„Der Impfstoff von Pfizer hat ein schwerwiegendes Problem“, sagt Murakami. „Diese Abbildung ist eine vergrößerte Ansicht der Impfstoffsequenz von Pfizer. Wie Sie sehen können, enthält die Impfstoffsequenz von Pfizer einen Teil der SV40-Sequenz. Diese Sequenz ist als Promotor bekannt. Grob gesagt, bewirkt der Promotor eine verstärkte Expression des Gens. Das Problem ist, dass die Sequenz in einem bekannten krebserregenden Virus enthalten ist. Es stellt sich die Frage, warum eine solche Sequenz, die von einem Krebsvirus stammt, in dem Impfstoff von Pfizer enthalten ist. Für eine solche krebserregende Virussequenz im Impfstoff sollte es absolut keinen Bedarf geben. Diese Sequenz ist für die Herstellung des mRNA-Impfstoffs völlig unnötig. Es ist ein Problem, dass eine solche Sequenz fest in dem Impfstoff enthalten ist. Das ist aber nicht das einzige Problem. Wenn eine solche Sequenz in der DNA vorhanden ist, kann die DNA leicht in den Zellkern wandern. Das bedeutet also, dass die DNA leicht in das Genom eindringen kann. Das ist ein sehr bedenkliches Problem. Es ist wichtig, die Sequenz zu entfernen. Pfizer hat den Impfstoff jedoch hergestellt, ohne die Sequenz zu entfernen. Das ist ungeheuerlich bösartig. Diese Art von Promotorsequenz ist für die Herstellung des mRNA-Impfstoffs völlig unnötig. SV40 ist in der Tat ein Promotor für Krebsviren“.

Ressourcen für die durch den COVID-Impfstoff-Geschädigten

Je mehr wir über die COVID-Impfstoffe erfahren, desto schlimmer erscheinen sie. Während sie als Impfstoffe scheiße sind, sind sie wirklich meisterhafte Biowaffen, da sie in der Lage sind, die Gesundheit auf viele Arten und durch unzählige Mechanismen zu zerstören.

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und es sich nun anders überlegen, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen normalen Impfstoff nehmen. Sie müssen die Angriffe auf Ihren Körper beenden. Auch wenn Sie keine offensichtlichen Nebenwirkungen verspürt haben, kann Ihre Gesundheit langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht mehr impfen.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein ausschalten, das Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die dies bewirken können, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Diese beiden Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern dessen Abbau.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, ist es am besten, die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunterzuladen (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Weitere Vorschläge finden Sie im Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des Weltgesundheitsrats, der sich auf natürliche Substanzen wie Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Tees konzentriert. Zur Bekämpfung der neurotoxischen Wirkungen von Spike-Protein wird in einer Übersichtsarbeit vom März 2022 die Verwendung von Luteolin und Quercetin vor. Eine zeitlich begrenzte Ernährung (TRE) und/oder eine Saunatherapie können ebenfalls dazu beitragen, toxische Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregen.

