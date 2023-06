Die WHO wird die Macht haben, Impfstoffe weltweit vorzuschreiben

Mit finanzieller Unterstützung von Bill Gates und anderen plant die WHO, die Kontrolle über die Welt zu übernehmen, und zwar mit Hilfe von sorgfältig ausgearbeiteten Änderungen der IHR.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) von 2005 sind das Instrument, das die Weltgesundheitsorganisation ermächtigt, einen internationalen Gesundheitsnotstand (PHEIC) auszurufen

Hunderte von Änderungen der IHR werden vorgeschlagen, und diese Änderungen werden die WHO ermächtigen, de facto das Leitungsorgan aller Mitgliedsstaaten, einschließlich der USA, zu werden

In ihrer jetzigen Fassung werden die IHR-Änderungen rechtsverbindlich sein und lokale und nationale Gesetze ersetzen. Sie enthalten sogar Durchsetzungsinstrumente, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsstaaten die WHO-Verordnungen einhalten

Zu den Lebensbereichen, die unter dem Begriff „Gesundheit“ zusammengefasst werden, gehören das Klima, die Nahrungsmittelproduktion und sogar die Armut, so dass die WHO auch in diesen Bereichen die alleinige globale Autorität beanspruchen kann

Wichtig ist, dass die Änderungen der IHR die körperliche Autonomie und die persönliche Entscheidung abschaffen und diese gottgegebenen Rechte und Freiheiten durch eine Einheitsmedizin ersetzen werden

Im obigen Video erläutert Dr. John Campbell, ein pensionierter Krankenpfleger und Ausbilder, die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) von 2005, die die Weltgesundheitsorganisation ermächtigen, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen.

Wenn diese Änderungen angenommen werden, wird die WHO jedoch zu sehr viel mehr befugt sein als das. Sie wird dann de facto zur Dachorganisation aller Mitgliedstaaten, einschließlich der USA.

Den so genannten „Faktenprüfern“ zufolge wird die WHO weder befugt sein, die Gesundheitspolitik der USA im Rahmen der geänderten IHR oder des vorgeschlagenen Pandemievertrags zu diktieren, noch werden die Staaten ihrer Souveränität beraubt. Aber sie liegen völlig falsch. Der einzige Grund, warum sie diese Wahrheiten leugnen, ist, dass sie nicht wollen, dass die Öffentlichkeit Druck auf die Regierung ausübt, um diese Vorschläge abzulehnen, was sie auch tun sollte.

Wie Campbell und andere, darunter der Biowaffenexperte Francis Boyle, Ph.D., und der Forscher James Roguski festgestellt haben sind der Pandemievertrag und die IHR-Änderungen offensichtlich von Experten für nationales und internationales Recht verfasst worden und scheinen „hieb- und stichfest“ zu sein.

Es besteht einfach kein Zweifel daran, dass diese Instrumente in ihrer jetzigen Fassung rechtsverbindlich sind und lokale und nationale Gesetze ersetzen werden. Sie enthalten sogar Durchsetzungsinstrumente, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsstaaten die WHO-Verordnungen einhalten.

Ein weiterer falscher Propagandawinkel ist, dass diese Instrumente nur für Pandemien von Infektionskrankheiten gelten, aber auch das ist nicht wahr. Zu den Lebensbereichen, die unter dem Begriff „Gesundheit“ zusammengefasst werden, gehören das Klima, die Nahrungsmittelproduktion und sogar die Armut, so dass die WHO in der Lage sein wird, die alleinige globale Autorität über alles, was mit diesen Themen zu tun hat, zu beanspruchen.

In seinem Video geht Campbell auf mehrere der vorgeschlagenen IHR-Änderungen ein und erläutert, wie sie sich auf die nationale Souveränität und Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auswirken werden. Die artikelweise Zusammenstellung der vorgeschlagenen Änderungen ist hier zu finden.

Durchgestrichene Stellen im Text bedeuten, dass der Text gestrichen werden soll, und die Ergänzungen oder Änderungen sind fett unterstrichen. Nachfolgend sind einige der beunruhigendsten Änderungen aufgeführt, wobei die Streichungen und Einfügungen von Text angegeben sind.

Neue IHR werden verbindlich sein und können auf alles angewendet werden

Artikel 1 Begriffsbestimmungen – „Ständige Empfehlung“ ist eine von der WHO gemäß Artikel 16 herausgegebene unverbindliche Empfehlung für bestimmte laufende Risiken für die öffentliche Gesundheit in Bezug auf geeignete Gesundheitsmaßnahmen, die routinemäßig oder regelmäßig anzuwenden sind, um die internationale Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern oder einzudämmen und Störungen des internationalen Verkehrs auf ein Mindestmaß zu beschränken; ‚Vorläufige Empfehlung‘ ist eine unverbindliche Empfehlung, die von der WHO gemäß Artikel 15 für eine zeitlich begrenzte, risikospezifische Anwendung als Reaktion auf eine gesundheitliche Notlage von internationalem Belang herausgegeben wird, um die internationale Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern oder zu verringern und Störungen des internationalen Verkehrs zu minimieren.“

Da das Wort „nicht bindend“ gestrichen wurde, bedeutet dies, dass jede Empfehlung der WHO bindend ist und die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den Empfehlungen der WHO zu folgen.

Artikel 2 Anwendungsbereich und Zweck – „Zweck und Anwendungsbereich dieser Verordnungen sind die Verhütung, der Schutz, die Vorbereitung, die Kontrolle und die Reaktion des Gesundheitswesens auf die internationale Ausbreitung von Krankheiten, einschließlich der Bereitschaft und der Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme, in einer Weise, die dem Risiko für die öffentliche Gesundheit angemessen und auf dieses beschränkt ist alle Risiken, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken können, und die eine unnötige Beeinträchtigung des internationalen Verkehrs und Handels, der Existenzgrundlagen, der Menschenrechte und des gleichberechtigten Zugangs zu Gesundheitsprodukten, Gesundheitstechnologien und Know-how vermeiden.„

Dies öffnet der WHO wirklich Tür und Tor, um aus nahezu jedem Grund die Kontrolle zu übernehmen. Es muss sich nicht einmal um eine echte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit handeln. Es kann sich um eine potenzielle, unbewiesene oder vermutete Bedrohung handeln.

Menschenwürde, Rechte und Freiheiten werden nicht berücksichtigt

Artikel 3 Grundsätze – „Die Durchführung dieser Verordnungen erfolgt unter uneingeschränkter Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Personen auf der Grundlage der Grundsätze der Gleichheit, der Inklusivität und der Kohärenz sowie im Einklang mit den gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten der Vertragsstaaten unter Berücksichtigung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.“

Mit anderen Worten: Die körperliche Autonomie und die persönliche Entscheidung werden durch eine Einheitsmedizin ersetzt, die weder die Menschenwürde noch die Menschenrechte noch die Grundfreiheiten achtet. Das Recht auf eine eigene Meinung wird auch auf nationaler Ebene abgeschafft.

Artikel 10 Überprüfung – „Nimmt der Vertragsstaat das Angebot zur Zusammenarbeit nicht innerhalb von 48 Stunden an, so kann die WHO, wenn dies aufgrund des Ausmaßes des Risikos für die öffentliche Gesundheit gerechtfertigt ist, die ihr vorliegenden Informationen unverzüglich an andere Vertragsstaaten weitergeben und gleichzeitig den Vertragsstaat ermutigen, das Angebot der WHO zur Zusammenarbeit anzunehmen, wobei die Ansichten des betreffenden Vertragsstaats zu berücksichtigen sind .“

Wenn die WHO also den Verdacht hat, dass ein Ausbruch in einem Land eine internationale Bedrohung darstellen könnte, das betreffende Land aber nicht mit der WHO zusammenarbeiten will, wird die WHO die anderen Mitglieder unverzüglich über die vermutete Bedrohung informieren, was Druck auf das unkooperative Land ausübt, und die Ansichten dieses Landes werden als irrelevant betrachtet.

Andere Änderungsanträge in diesem und anderen Artikeln heben ebenfalls ausdrücklich jegliche Beteiligung der Nation an der Entscheidungsfindung der WHO auf. Artikel 13 ist nur ein Beispiel dafür. Wie Campbell feststellte, wird der Generaldirektor wiederholt als alleinige Autorität genannt, wenn es darum geht, Bewertungen und Entscheidungen zu treffen. Der Generaldirektor kann auch Sanktionen gegen Nationen verhängen, die sich weigern, seinem Diktat zu folgen.

Wie kann eine einzige Person die Befugnis erhalten, Entscheidungen für die ganze Welt zu treffen? Diese Art von autoritärem Top-Down-System kann der öffentlichen Gesundheit nur schaden, denn der öffentlichen Gesundheit ist am besten mit lokalen Entscheidungsträgern gedient, die Zugang zu lokalen Daten haben.

Generaldirektor kann auf bloßen Verdacht hin einseitig handeln

Artikel 12 Feststellung einer internationalen gesundheitlichen Notlage, einer regionalen gesundheitlichen Notlage oder eines vorläufigen Gesundheitsalarms – „Ist der Generaldirektor auf der Grundlage einer Bewertung nach dieser Regelung der Auffassung, dass eine potenzielle oder tatsächliche internationale gesundheitliche Notlage vorliegt, so unterrichtet er alle Vertragsstaaten und bemüht sich um Konsultationen mit dem Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis eintritt, über diese vorläufige Feststellung …“

Das Hauptproblem ist hier der Zusatz „potenziell oder tatsächlich“. Die WHO kann die Verantwortung übernehmen, wenn der Generaldirektor nur den Verdacht hat, dass sich ein gesundheitlicher Notfall zusammenbrauen könnte. Die Bedrohung muss nicht real oder offensichtlich sein.

Artikel 13 Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit – „ Auf Ersuchen eines Vertragsstaates arbeitet die WHO zusammen , um einem Vertragsstaat klar definierte Unterstützung bei der Reaktion auf Risiken für die öffentliche Gesundheit und andere Ereignisse anzubieten, indem sie fachliche Anleitung, Gesundheitsprodukte, Technologien, Know-how, den Einsatz von zivilem medizinischem Personal und Unterstützung bereitstellt und die Wirksamkeit der bestehenden Kontrollmaßnahmen bewertet, einschließlich der Mobilisierung internationaler Expertenteams zur Unterstützung vor Ort …“

Auch hier wird der Beitrag der Mitgliedstaaten nicht akzeptiert. Es geht nicht mehr darum, mit der WHO bei gesundheitlichen Notfällen zusammenzuarbeiten. Es geht darum, ihr zu gehorchen. Die WHO wird unabhängig entscheiden, was zu tun ist. Die WHO kann auch ihr eigenes medizinisches Personal entsenden, um die Situation zu bewältigen.

Neu hinzugefügte Artikel

Mehrere neue Artikel wurden hinzugefügt, um die Befugnisse der WHO zu konkretisieren und zu beschreiben und um zu erläutern, was die Mitgliedstaaten tun müssen, um dieser neuen Anordnung von oben nach unten nachzukommen. Hier sind zwei aufschlussreiche Artikel.

NEU Artikel 13A WHO-geführte internationale Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit – „Die Vertragsstaaten [sic] erkennen die WHO als die leitende und koordinierende Behörde für die internationale Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit bei Notfällen von internationalem Interesse an und verpflichten sich, bei ihrer internationalen Reaktion im Bereich der öffentlichen Gesundheit den Empfehlungen der WHO zu folgen.“

Mit anderen Worten: Die Mitgliedsstaaten müssen sich der WHO beugen und tun, was ihnen gesagt wird. In einem neu hinzugefügten Artikel 53 wird detailliert beschrieben, wie jedes Mitgliedsland einen Ausschuss für die Einhaltung der Richtlinien der WHO einsetzen muss, um sicherzustellen, dass diese eingehalten und ausgeführt werden.

Neuer Artikel 13A Zugang zu Gesundheitsprodukten, -technologien und -wissen für Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit – „(1) Unmittelbar nach der Feststellung einer Notlage im Bereich der öffentlichen Gesundheit von internationalem Belang gemäß Artikel 12 nimmt der Generaldirektor eine sofortige Bewertung der Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit der erforderlichen Gesundheitsprodukte vor und spricht Empfehlungen aus, einschließlich eines Zuteilungsmechanismus, um mögliche Engpässe bei Gesundheitsprodukten und -technologien zu vermeiden … (3) Die Vertragsstaaten sehen in ihren Gesetzen über geistiges Eigentum und den damit zusammenhängenden Gesetzen und sonstigen Vorschriften Ausnahmen und Beschränkungen der ausschließlichen Rechte der Inhaber geistigen Eigentums vor, um die Herstellung, Ausfuhr und Einfuhr der benötigten Gesundheitsprodukte, einschließlich ihrer Materialien und Bestandteile, zu erleichtern.“

Sobald also ein PHEIC angekündigt wird, erhebt die Generaldirektorin Anspruch auf alle medizinischen Ressourcen in den Mitgliedstaaten. Andere Zusätze legen fest, dass die WHO die Kontrolle übernimmt:

Die lokale Produktion von Gesundheitsprodukten

Geistiges Eigentum

Zelllinien für die Herstellung von Biotherapeutika und Impfstoffen

Zuteilung von medizinischen Ressourcen

Biologische Überwachung

Entwicklung von Leitlinien für die schnelle Zulassung von Gesundheitsprodukten

Zensur von „falschen und unzuverlässigen Informationen“ über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Präventionsstrategien und Pandemiebekämpfung

Eine globale Gesundheitsdatenbank (die für die Einführung von Impfpässen erforderlich ist)

IHR-Änderung beleuchtet Interessenkonflikte

Die Änderungen lassen auch eindeutig Interessenkonflikte zu, die der öffentlichen Gesundheit schaden könnten. Nach Artikel 9 kann die WHO auf der Grundlage von Informationen aus nicht offengelegten Quellen einen Notstand der öffentlichen Gesundheit ausrufen. Zu diesen Quellen könnten Big Pharma, Geldgeber der WHO wie die Gates-Stiftung und die von Gates gegründete und finanzierte GAVI Alliance oder eine beliebige Anzahl anderer Akteure mit Interessenkonflikten gehören.

Wie The Defender berichtet „Eine der größten Veränderungen, die die WHO in ihrer 75-jährigen Geschichte erlebt hat, ist die Verlagerung von der Finanzierung durch souveräne Staaten zur Finanzierung durch private Parteien.“

Gegenwärtig stammt der größte Teil der Finanzierung der WHO von Bill Gates, und zwar durch Spenden der Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Gates finanziert auch das Weltwirtschaftsforum, und seine gemeinnützigen Organisationen nehmen Geld von Pharmaunternehmen an.

„Die IHR-Änderungen öffnen die Tür für medizinische Massenexperimente an der Menschheit ohne informierte Zustimmung, und wenn die COVID-Pandemie irgendein Anzeichen dafür ist, wird nichts Gutes dabei herauskommen.“

Das bedeutet, dass Gates und die Pharmaunternehmen enorme Macht über die WHO ausüben. Sie ist nicht einmal annähernd unabhängig. Ein Großteil der WHO-Gelder ist außerdem „spezifiziert“, das heißt, sie sind für bestimmte Programme vorgesehen. Die WHO kann diese Gelder also nicht dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden, und das hat auch einen massiven Einfluss darauf, was die WHO tut und wie sie es tut.

An diesem Punkt führt kein Weg vorbei: Die WHO ist eine Organisation, die das tut, was ihre Geldgeber von ihr verlangen, und das verheißt nichts Gutes für die globale Gesundheit, wenn man bedenkt, dass medizinische Fehler bereits eine der häufigsten Todesursachen sind, und das schon seit Jahrzehnten. Die IHR-Änderungen öffnen im Grunde die Tür für medizinische Massenexperimente an der Menschheit ohne informierte Zustimmung, und wenn die COVID-Pandemie irgendein Anzeichen dafür ist, wird nichts Gutes dabei herauskommen.

PHEIC-Definition auf nahezu alles ausgeweitet

Durch die Änderungen werden auch die Situationen, die einen PHEIC darstellen können, radikal erweitert. Ein PHEIC ist derzeit definiert als ein „außergewöhnliches Ereignis“ in einem Land, das „ein Risiko für die öffentliche Gesundheit anderer Staaten durch die internationale Ausbreitung von Krankheiten darstellt und möglicherweise eine koordinierte internationale Reaktion erfordert.“

Mit den Änderungsanträgen soll diese Definition ausgeweitet und erweitert werden, um z. B. Infektionscluster mit potenzieller, aber nicht bestätigter Übertragung von Mensch zu Mensch einzubeziehen. Die tatsächlichen Risiken solcher Cluster müssen nicht einmal bewertet werden. Darüber hinaus ist in der vorgeschlagenen Definition eines PHEIC nicht festgelegt, dass es sich um eine „schwere“ oder „lebensbedrohliche“ Krankheit handeln muss, so dass der Begriff für so gut wie alles verwendet werden kann.

In einem der Änderungsanträge wird auch vorgeschlagen, dem Generaldirektor die Möglichkeit zu geben, einen „mittleren Gesundheitsalarm“ auszurufen, wenn die Situation die PHEIC-Kriterien nicht vollständig erfüllt. In einem solchen Fall könnten der Generaldirektor und/oder ein regionaler WHO-Direktor einen gesundheitlichen Notfall von regionaler Bedeutung (PHERC) ausrufen.

Wie von Campbell vorgeschlagen, sollten Sie, um wirklich zu verstehen, was hier versucht wird, die Zusammenstellung der vorgeschlagenen Änderungen Artikel für Artikel für sich selbst durch. Glauben Sie auf keinen Fall den „Faktenprüfern“, die behaupten, es gäbe hier nichts zu sehen.

Vertrag erweitert die Befugnisse der WHO über Pandemien hinaus

Wie bereits erwähnt, werden die Befugnisse der WHO durch den vorgeschlagenen Pandemievertrag sogar noch erweitert, da der Vertrag nicht nur die Notfallbefugnisse bei Pandemien ausweitet, sondern auch die „One Health“ betont und das deckt so ziemlich alles ab, was man sich vorstellen kann.

Wie in der Grafik veranschaulicht, basiert die One-Health-Agenda auf der Prämisse, dass eine Vielzahl von Lebens- und Umweltaspekten Auswirkungen auf die Gesundheit haben können und daher als „potenziell“ schädlich gelten.

Die unten stehende Grafik ist nicht umfassend. Der Geltungsbereich von One Health umfasst laut einem Dokument der One Health Commission auch die Bereiche Kommunikation, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Welthandel, Handel und Sicherheit, öffentliche Politik und Regulierung, Forschung, nicht übertragbare Krankheiten, landwirtschaftliche Bodennutzung (was bedeutet, dass Landwirte von ihrem Land vertrieben werden müssen), Katastrophenvorsorge und -bewältigung, Krankheitsüberwachung, die „Mensch-Tier-Beziehung“ (was auch immer das bedeutet) und vieles mehr.

Nach dem neuen Vertrag hat die WHO die einseitige Befugnis, Entscheidungen in all diesen Bereichen zu treffen, und ihr Diktat wird alle lokalen, bundesstaatlichen und föderalen Gesetze ersetzen und außer Kraft setzen. Im Rahmen von One Health wird die WHO beispielsweise in der Lage sein, den Klimawandel zu einem gesundheitlichen Notfall zu erklären und Klimasperren zu verhängen, um ihn zu bekämpfen.

One Health ist Teil der Great Reset Agenda

One Health spiegelt im Grunde die Agenda von The Great Reset wider. Sie verwendet nur einen anderen Namen und rechtfertigt all diese Great Reset-Veränderungen als Mittel zum „Schutz der Gesundheit“. Es überrascht nicht, dass One Health von einer langen Liste von Unterstützern des Great Reset finanziert und gefördert wird, darunter die Vereinten Nationen, die Europäische Union und verschiedene US-Bundesbehörden, die Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, der Wellcome Trust, UNICEF, CEPI, das Weltwirtschaftsforum und die Weltbank.

Doch während diese Einrichtungen offiziell die Pandemie-Industrie finanzieren, geht es in Wirklichkeit darum, dass sie mit Steuergeldern reiche Leute finanzieren, die wiederum die Armen ausbeuten. Von Philanthropie ist das weit entfernt.

Die Steuerzahler stellen das Geld zur Verfügung, während private Profiteure darüber entscheiden, wie das Geld ausgegeben wird, und zwar so, dass es ihnen selbst zugute kommt. Es handelt sich also um eine privat-öffentliche „Partnerschaft“, bei der die Öffentlichkeit beraubt wird und alle Vorteile dem privaten Sektor zugute kommen.

Ein Bericht von Paraschiva Florescu und Rob Verkerk, Ph.D., von der Alliance for Natural Health International:

„Der One-Health-Ansatz steht im Einklang mit dem linearen und reduktionistischen Denken der WHO, das alle potenziellen Lösungen auf eine Sichtweise der zugrundeliegenden Wissenschaft, eine Sichtweise der notwendigen Medikamente und nur eine Wahrheit reduzieren will. Dieser monolithische Ansatz birgt schwerwiegende Gefahren für die Menschheit, denn es sind die von unten nach oben gerichteten, dezentralen, regionalspezifischen Ansätze für komplexe Gesundheitsprobleme, die nachweislich immer funktioniert haben. Top-down-Ansätze nach dem Motto „Einheitsgröße für alle“ sind zum Scheitern verurteilt, vor allem, wenn sie von widersprüchlichen Interessen geprägt sind. Nur diejenigen, die das wissenschaftliche Gesamtbild nicht im Blick haben, sind bereit, sich selbst davon zu überzeugen, dass der erste globale Versuch der WHO, eine Pandemie mit Masken, Abriegelungen und genetischen Impfstoffen zu bewältigen, ein Erfolg war. Im Kern werden die erweiterten Befugnisse der WHO zu noch mehr Zensur führen und das Konzept der Konsenswissenschaft, die auf einer transparenten, wissenschaftlichen Methode beruht, demontieren … Ohne einen internationalen Aufstand der Basis werden diese Änderungen durchgehen. Unser Schweigen und unsere Passivität sind unsere Zustimmung. Es ist ohne Frage Teil des langsamen Abstiegs in den Totalitarismus, der uns immer weiter von Prinzipien und Werten entfernt, die viele Zivilisationen in den letzten Jahrtausenden geprägt haben, nämlich das Recht auf Freiheit, die Rechte des Einzelnen und die Bedeutung der nationalen Souveränität.“

Wenn Sie mehr erfahren möchten, sehen Sie sich das Webinar der Stop Vax Passports Task Force zu One Health verfügbar auf NTD.com.

Globales Netzwerk zur Erkennung von Bedrohungen gestartet

Die WHO hat bereits ein globales Netzwerk zur Erkennung von Bedrohungen, das International Pathogen Surveillance Network (IPSN), ins Leben gerufen, um „die Menschen mit Hilfe der Pathogengenomik vor Bedrohungen durch Infektionskrankheiten zu schützen“. Offensichtlich geht es davon aus, dass es mit allen Befugnissen ausgestattet wird, die die IHR-Änderungen und das Pandemie-Abkommen mit sich bringen werden.

Dieses Netzwerk wird für die Sammlung und Analyse von Erregerproben genutzt, die wiederum die Entscheidungen der WHO im Bereich der öffentlichen Gesundheit beeinflussen werden. Wie in einer Pressemitteilung beschrieben:

„Das IPSN, dessen Sekretariat vom WHO-Hub für Pandemie- und Epidemieaufklärung geführt wird, bringt weltweit Experten aus Regierungen, philanthropischen Stiftungen, multilateralen Organisationen, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und dem Privatsektor zusammen, die auf dem Gebiet der Genomik und Datenanalyse führend sind. Alle haben ein gemeinsames Ziel: Krankheitsbedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor sie zu Epidemien und Pandemien werden, und die routinemäßige Krankheitsüberwachung zu optimieren … COVID-19 hat gezeigt, welche entscheidende Rolle die Erregergenomik bei der Reaktion auf Pandemiebedrohungen spielt. Ohne die schnelle Sequenzierung des SARS-COV-2-Genoms wären die Impfstoffe nicht so wirksam gewesen und hätten nicht so schnell zur Verfügung gestanden. Neue, besser übertragbare Varianten des Virus wären nicht so schnell identifiziert worden. Die Genomik ist das Herzstück einer wirksamen Epidemie- und Pandemievorsorge und -bekämpfung sowie Teil der laufenden Überwachung einer breiten Palette von Krankheiten, von lebensmittelbedingten Krankheiten und Grippe bis hin zu Tuberkulose und HIV.“

Das Problem ist natürlich, dass die COVID-„Impfstoffe“, die mithilfe der Genomsequenzierung in Windeseile entwickelt wurden, weder wirksam noch sicher waren. Viele sind innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung gestorben, und nach mehreren Monaten war die Wirksamkeit nicht mehr gegeben. Diese Technologie wollen sie nun für alles einsetzen. Die Risiken, die mit diesem Vorhaben verbunden sind, sind nahezu unüberschaubar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Übernahme durch die Globalisten von der erfolgreichen Schaffung einer Rückkopplungsschleife abhängt, die aus der Überwachung von Virusvarianten, der Erklärung eines potenziellen Risikos und anschließenden Verboten und Beschränkungen besteht, gefolgt von der Massenimpfung der Bevölkerung, um die Pandemiebeschränkungen zu „beenden“, gefolgt von weiterer Überwachung und so weiter. Finanziert wird dieses System in erster Linie von den Steuerzahlern, während die Gewinne an die Unternehmen und ihre Investoren gehen.

Aktueller Zeitplan

Nach der Verabschiedung der Änderungen durch die Weltgesundheitsversammlung haben die Staaten nur eine begrenzte Zeit, sie abzulehnen. Jeder Staat, der die Änderungen nicht offiziell abgelehnt hat, ist dann rechtlich an sie gebunden, und jeder Versuch, sie nach Ablauf der sechsmonatigen Frist abzulehnen, ist null und nichtig.

Nach derzeitigem Stand wird über die IHR-Änderungen im Mai 2024 in der Weltgesundheitsversammlung (WHA) abgestimmt. Sie brauchen nur eine Mehrheit, um angenommen zu werden. Wenn diese Abstimmung wie geplant stattfindet, läuft die 10-monatige Frist für die Mitgliedstaaten, die Änderungen abzulehnen, im März 2025 ab, und die Änderungen treten im Mai 2025 in Kraft. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat dagegen, gelten für ihn die aktuellen IHR aus dem Jahr 2005.

Auch über den WHO-Pandemievertrag wird die WHA im Mai 2024 abstimmen. Für seine Verabschiedung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, und 30 Mitgliedsländer müssen ihn ratifizieren. Dreißig Tage nach der Ratifizierung wird der Vertrag für die Länder, die ihn unterzeichnet haben, in Kraft treten.

Gesetzesentwurf, der die Zustimmung des Senats erfordert, aber reicht das aus?

Glücklicherweise ist der US-Senat nicht völlig ahnungslos, was die Auswirkungen dieses Vertrags betrifft, und 17 republikanische Senatoren, angeführt von Senator Ron Johnson, R-Wis., haben einen Gesetzentwurf eingebracht, um die Machtübernahme der WHO zu vereiteln.

Der „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ der am 15. Februar 2023 eingebracht wurde, würde eine Zweidrittelmehrheit im Senat (67 Senatoren) erfordern, um den Pandemievertrag zu verabschieden.

Nach Ansicht von Boyle, einem Experten für internationales Recht und Verträge, könnte selbst dieses Gesetz nicht ausreichen, um uns zu schützen, wenn Präsident Biden den Vertrag unterzeichnet. Der Grund dafür ist, dass der Vertrag „speziell zur Umgehung des Genehmigungsverfahrens durch den Senat“ verfasst wurde.

Eine weitaus wirksamere Strategie wäre es, so Biden, wenn der Kongress seine jährlichen Beiträge an die WHO zurückhalten würde – und die USA dann ganz aus der WHO austreten würden.

Ich glaube, dass es sich lohnen könnte, alle diese Strategien zu unterstützen. Wenden Sie sich also bitte an Ihre Abgeordneten und fordern Sie sie auf, das Gesetz „No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act“ zu unterstützen, die Finanzierung der WHO zu verweigern und schließlich den Rückzug der USA aus der WHO zu unterstützen.

