Robert F. Kennedy Jr: Das dunkle Pferd unter den Präsidenten

Als ich das Archiv des Crisis Magazine durchstöberte, fiel mir auf, dass Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) nicht ein einziges Mal erwähnt wurde. Daher dachte ich, dass angesichts seiner kürzlich angekündigten Kandidatur für die Führung der Demokratischen Partei ein Artikel über ihn für die Leser von Crisis von Interesse sein könnte.

Sein Onkel, John F. Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, wurde 1963 ermordet. Fünf Jahre später, 1968, wurde auch sein Vater, Robert F. Kennedy, der frühere Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, der zu dieser Zeit für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten kandidierte, ermordet. Sein Cousin, der Sohn von JFK, auch bekannt als John-John oder JFK Jr., der ein amerikanischer Anwalt, Journalist und Zeitschriftenverleger war, kam 1999 auf tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Familie Kennedy von einer Tragödie heimgesucht wurde.

Wer also ist RFK Jr. und warum sollten sich die amerikanischen Wähler dafür interessieren? Ich werde die Hauptgründe skizzieren, warum ich glaube, dass RFK Jr. ein starker Kandidat jenseits der Parteigrenzen für diejenigen sein könnte, die für eine Person jenseits der Enttäuschung zweier politischer Parteien stimmen wollen. Mit seinen 69 Jahren ist er das vierte Mitglied der Kennedy-Familie, das für die Nominierung der Demokraten für das Präsidentenamt kandidiert. Er ist Umweltanwalt und Gründer und Vorsitzender (derzeit im Beurlaubt) der Organisation Children’s Health Defense (CHD).

Die CHD ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für den Schutz von Kindern und deren Grundrechte einsetzt. Nach Angaben der Organisation sind 54 Prozent der Kinder in den USA chronisch krank. Ihre Aufgabe ist es, die Gesundheitsepidemien bei Kindern zu beenden, indem sie nach Möglichkeiten sucht, Kinder vor schädlichen Einflüssen zu schützen, und Einrichtungen wie Pharmaunternehmen, die ihrer Meinung nach dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zieht. Zu ihrem Auftrag gehört auch der Kampf gegen Korruption, Massenüberwachung und Zensur, die darauf abzielen, den Profit über das Wohl der menschlichen Zivilisation zu stellen. Und sie bemühen sich um den Schutz der gesundheitlichen Freiheit und der körperlichen Autonomie.

Ansichten zur Sicherheit von Impfstoffen

Seit Jahren ist RFK Jr. wegen seiner Skepsis gegenüber der Sicherheit von Impfstoffen einer Verleumdungskampagne ausgesetzt. Er wurde als Impfgegner tituliert, obwohl er in seinem 2015 erschienenen Buch Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury-a Known Neurotoxin-from Vaccines:

Menschen, die sich für sicherere Impfstoffe einsetzen, sollten nicht ausgegrenzt oder als Impfgegner denunziert werden. Ich bin für Impfungen. Ich habe alle meine sechs Kinder impfen lassen. Ich glaube, dass Impfstoffe im letzten Jahrhundert das Leben von Hunderten Millionen Menschen gerettet haben und dass ein breiter Impfschutz für die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. Aber ich möchte, dass unsere Impfstoffe so sicher wie möglich sind.

Im Jahr 2015 argumentierten RFK Jr. und die CHD, dass das in Thimerosal-Impfstoffen enthaltene Ethylquecksilber, die Fluoridierung des Trinkwassers, Aluminium, schnurlose Telefone und Paracetamol wesentlich zum Anstieg von Lebensmittelallergien, Krebs, Autismus und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) bei Kindern beitragen. Im Februar 2017 gaben RFK Jr. und der Schauspieler Robert De Niro (der glaubt, dass Thimerosal-Impfstoffe die Ursache für den Autismus seines Sohnes waren) eine Pressekonferenz, in der sie argumentierten, dass die Mainstream-Medien explizit als Propaganda zur Förderung der 35 Milliarden Dollar schweren Impfindustrie fungieren und die Debatte über die Sicherheit von Impfstoffen ersticken.

Obwohl ich die Korruption der Pharmaindustrie in meinen Büchern Making Sense of Nonsense und COVID-19: A Dystopian Delusion kritisiert habe, geht es mir in diesem Fall nicht darum, darüber zu streiten, ob die Behauptungen von RFK Jr. und CHD richtig sind oder nicht, sondern lediglich darum, die Aufmerksamkeit auf ihre Behauptungen zu lenken, damit die Leser selbst entscheiden können.

Leider leidet RFK Jr. an einer spasmodischen Dysphonie (Kehlkopfdystonie), einer neurologischen Störung, die die Muskeln im Kehlkopf (Stimmlippenkasten) betrifft. Dies macht es manchmal schwierig, ihn in Interviews und Reden zu verstehen. In den vergangenen Jahren scheint sich sein Zustand jedoch gebessert zu haben. Viele Jahre lang waren RFK Jr. und viele Ärzte über die Ursache seiner 1996 aufgetretenen Erkrankung im Unklaren. In einem kürzlich geführten Interview erklärte er jedoch, dass er vor drei Jahren, als er gegen alle Unternehmen prozessierte, die bestimmte Grippeimpfstoffe herstellen, einen Blick auf die Liste der Nebenwirkungen dieser Impfstoffe warf, die auf den Beipackzetteln der Hersteller zu finden ist, und entdeckte, dass spasmodische Dysphonie eine der häufigsten Verletzungen war – ein Hinweis auf den Grippeimpfstoff als Ursache seiner Erkrankung.

Man kann nicht behaupten, dass die Mission von RFK Jr. und der CHD, sich für strengere Test- und Sicherheitsprotokolle bei der Entwicklung von Impfstoffen und für die Verringerung der potenziell schädlichen Exposition gegenüber Chemikalien und Strahlung einzusetzen, kein lohnendes humanitäres Ziel ist. Man sollte sich auch nicht über dieses Unterfangen wundern, wenn man bedenkt, dass er erst in jüngster Vergangenheit entdeckt wurde, was für einen prominenten Aktivisten und eine öffentliche Persönlichkeit wie ihn eine Quelle großer Frustration war. Anstatt den pejorativen Begriff „Anti-Impf-Aktivist“ zu verwenden, den die Mainstream-Medien absichtlich und irreführend immer benutzen, wäre es passender und fairer, ihn als „Aktivist für Impfstoffsicherheit“ zu bezeichnen.

Über das Covid-19-Fiasko

Die Verleumdungskampagne der Mainstream-Medien hat sich seit dem Covid-Fiasko der letzten drei Jahre nur noch verschärft. RFK Jr. wurde als Verschwörungstheoretiker abgestempelt und als einer der „Desinformations-Dutzend“ aufgeführt, eine Liste von zwölf Personen, die laut New York Times „für die Verbreitung von 65 Prozent aller Anti-Impf-Botschaften in den sozialen Medien verantwortlich sind“. Im Gegensatz zu den meisten Politikern, Wissenschaftlern, Ärzten, Anwälten, Richtern und anderen – sei es aufgrund von Einschüchterung, Angst oder Anreizen – hat RFK Jr. alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 äußerst kritisch betrachtet, einschließlich der Abriegelungen, der Medienzensur, der Dämonisierung früher Covid-Behandlungen, der Einführung des Covid-Impfstoffs und der damit verbundenen Propaganda sowie der Verletzung der Rechte und Freiheiten der Menschen.

Ende des Jahres 2021 veröffentlichte RFK Jr. ein Buch mit dem Titel The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health (Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit), in dem er Anthony Faucis Korruption und seine tödliche und drakonische Covid-19-Politik kritisiert. Darin erklärt er:

Anthony Fauci scheint nicht bedacht zu haben, dass seine beispiellose Quarantäne der Gesunden weit mehr Menschen töten würde als COVID, die Weltwirtschaft auslöschen, Millionen in Armut und Bankrott stürzen und die verfassungsmäßige Demokratie weltweit schwer verwunden würde. Wir wissen nicht, wie viele Menschen an Isolation, Arbeitslosigkeit, fehlender medizinischer Versorgung, Depressionen, psychischen Erkrankungen, Fettleibigkeit, Stress, Überdosierungen, Selbstmord, Sucht, Alkoholismus und den Unfällen, die so oft mit Verzweiflung einhergehen, gestorben sind. Wir können die Vorwürfe nicht von der Hand weisen, dass seine Abriegelungen tödlicher waren als die Ansteckung.

Über Freiheit

RFK Jr. hat sich als Verfechter der Rechte und Freiheiten der Menschen erwiesen. Er hat die ungerechtfertigten und beispiellosen Maßnahmen von Premierminister Justin Trudeau und der stellvertretenden Premierministerin Chrystia Freeland kritisiert, wie ich in meinem satirischen Buch „Beacons of Hope“ dargelegt habe. Er verteidigte zu Recht die friedliche Demonstration der kanadischen Trucker und das Recht der Bürger, frei von staatlichen Anordnungen zu sein, sich frei zu versammeln, frei zu sprechen und frei Petitionen einzureichen.

Er kritisierte auch die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Notstandsgesetzes und das Einfrieren der Bankkonten der kanadischen Trucker und ihrer Unterstützer. Das Einfrieren der Bankkonten der Kanadier war einer der ungeheuerlichsten Verstöße gegen die Menschenrechte in der jüngeren kanadischen Geschichte, aber auch eine Demonstration dessen, wozu eine tyrannische und korrupte Regierung in der Lage ist, wenn es um ihre Bürger geht. Dem aufmerksamen Beobachter öffneten sich definitiv die Augen.

Als er den Konvoi der kanadischen Trucker verteidigte, stellte er fest, dass „freies Geld“ (das nicht von der Regierung kontrolliert wird) genauso wichtig ist wie die freie Meinungsäußerung. In diesem Sinne twitterte er am 3. Mai 2023 eine Reihe von Tweets, in denen er Folgendes feststellte:

Einige befürworten eine strenge Kontrolle von Kryptowährungen, um ihre Verwendung durch Kriminelle zu verhindern. Aber nicht nur Kriminelle wollen ihre Privatsphäre schützen. Das wollen auch Dissidenten und normale Bürger. Regierungen schikanieren ihre Feinde und unterdrücken abweichende Meinungen, indem sie Bankkonten und Zahlungsplattformen kontrollieren. Bis wir das Vertrauen in die Regierung wiederherstellen (eine ferne Aussicht), benötigen wir Bargeld und Kryptowährungen, um die Freiheit zu sichern.

Er twitterte außerdem, dass:

Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, sind zusammen mit anderen Kryptotechnologien ein wichtiger Innovationsmotor. Es ist ein Fehler, wenn die US-Regierung die Branche ausbremst und Innovationen in andere Bereiche treibt. Bidens vorgeschlagene 30%ige Steuer auf das Mining von Kryptowährungen ist eine schlechte Idee.

RFK Jr. ist gegen die „FedNow“ Central Bank Digital Currency (CBDC), die im Juli 2023 eingeführt werden soll. Er sieht die drohenden Gefahren einer massenhaften staatlichen Überwachung durch eine zentralisierte digitale Währung und deren ominöse Verbindung mit einem sozialen Kreditsystem, wie er am 5. April 2023 twitterte: „CBDC, verbunden mit digitaler ID und sozialer Kreditwürdigkeit, wird es der Regierung ermöglichen, Ihr Vermögen einzufrieren oder Ihre Ausgaben auf zugelassene Anbieter zu beschränken, wenn Sie willkürlichen Diktaten, d.h. Impfstoffmandaten, nicht nachkommen.“ Die übermäßige Zentralisierung unserer Bank- und Finanzsysteme hat erwiesenermaßen zu größerer Tyrannei geführt.

Den Sumpf trockenlegen?

Um den Sumpf trocken zu legen, müssen nicht nur die Politik, die Regierung, der militärische Komplex und das Bankensystem von einem Großteil der ihnen innewohnenden Korruption gesäubert werden. Obwohl Präsident Donald Trump im Laufe seiner Präsidentschaft eine Reihe von Erfolgen verbuchen konnte – darunter bedeutende Friedensabkommen, sogar mit Israel und Ländern des Nahen Ostens; ein Wirtschaftsboom; seine Verteidigung des Lebens und die Ernennung von Verfassungsrechtlern; sein Angriff auf die Mainstream-Medien und ihre Bezeichnung als „Fake News“; und viele andere Errungenschaften, ob unter seiner Kontrolle oder nicht -, war er nicht in der Lage, sein Versprechen, den Sumpf auszutrocknen, zu erfüllen.

Nicht anders als Präsident Trump sieht RFK Jr. die tiefe Korruption nicht nur in der amerikanischen Politik, sondern in vielen amerikanischen und globalistischen Institutionen. Er hat die Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht stark kritisiert, die seiner Meinung nach eine Form der unternehmerischen Kleptokratie darstellt, was einem klassischen Verständnis von Faschismus entsprechen würde. Er sieht die Demokratische Partei derzeit als die Partei des Krieges, der Zensur, der Angst, der Neocons und der Wall Street. Deshalb hat er öffentlich erklärt, dass er mit der Richtung, in die Präsident Joe Biden und seine Regierung die USA führen, grundsätzlich nicht einverstanden ist. Genau deshalb will er diese korrupte Verbindung zwischen staatlicher und unternehmerischer Macht infrage stellen und die politischen Gräben der Nation überwinden.

Er hat den Krieg in der Ukraine scharf kritisiert. Er beschuldigte die amerikanischen Neocons und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij, Russland absichtlich zum Einmarsch in die Ukraine angestiftet zu haben, und sagte, der Krieg habe den Ukrainern ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Leid zugefügt, da er für den Tod von 300.000 ukrainischen Soldaten und 14.000 Zivilisten verantwortlich gewesen sei. In einem kürzlichen Interview mit Tucker Carlson wies er darauf hin, dass die US-Regierung bis April 2023 113 Milliarden Dollar an Hilfen für den Krieg in der Ukraine bereitgestellt hat, was deutlich mehr ist als das gesamte Budget der EPA (Environmental Protection Agency) und der CDC (Centers for Disease Control and Prevention), das etwa ein Fünftel davon ausmacht (insgesamt 23 Milliarden Dollar).

Ferner können 57 Prozent der Amerikaner keine 1.000 Dollar für sich beanspruchen, und 25 Prozent hungern. Er argumentierte, dass die amerikanische Regierung einen Krieg finanziert, den sie sich nicht leisten kann, indem sie übermäßig viel Geld druckt (das Äquivalent von zehn Jahrhunderten Geld in den vergangenen 14 Jahren), was zu einer hohen Inflation führt, die wiederum einen Anstieg der Lebensmittelpreise verursacht und folglich die Mittelschicht und die Armen unter sich begräbt, während sie gleichzeitig Mittel zur Rettung von Banken bereitstellt.

In einem Interview mit ABC sagte RFK Jr: „Ich glaube, ich weiß mehr darüber, wie man Regulierungsbehörden in Ordnung bringt, als jeder andere Politiker in diesem Land, weil ich 40 Jahre lang gegen sie geklagt habe.“ Dies würde ihn im Gegensatz zu Joe Biden und anderen Präsidentschaftskandidaten dazu befähigen, einen Großteil der Korruption zu beseitigen, die diese Regulierungsbehörden durchdringt.

Auch bei seiner Kritik an der CIA (Central Intelligence Agency) hat er nicht mit der Feder gegeizt. Er hat öffentlich erklärt, dass es überwältigende Beweise dafür gibt, dass sie für die Ermordung seines Onkels JFK verantwortlich waren, und dass viele dieser Beweise dem amerikanischen Volk immer noch vorenthalten werden. Er hat sie auch für die Ermordung seines Vaters, RFK, verantwortlich gemacht. Kürzlich hat er erklärt, dass er die CIA so umstrukturieren würde, dass sie zur Rechenschaft gezogen wird, da sie in den 76 Jahren ihres Bestehens an zahlreichen Staatsstreichen in einem Drittel der Länder der Welt beteiligt war.

Zur Gender-Ideologie

Obwohl er sich nicht ausführlich zur Geschlechterideologie geäußert hat, ist er gegen den Wettbewerb zwischen biologischen Männern und biologischen Frauen.

Zum Thema Abtreibung

Obwohl die Kampagne von RFK Jr. und sein Eintreten für die westlichen Werte viele positive Aspekte aufweisen und er ein gläubiger Katholik ist (er besucht täglich die Messe), gibt es einige problematische Aspekte in seinen Ansichten. Einer davon ist sein Versprechen, „die Regierung von der Entscheidung der Frauen über das Kinderkriegen fernzuhalten“.

Gibt es einen Weg zum Sieg?

Mit der Zeit verliert Biden mehr und mehr die Unterstützung der Demokraten. Und wenn Integrität, Ehrlichkeit, Intelligenz, Kohärenz und Kompetenz Korruption, Unehrlichkeit, Idiotie, Senilität und Inkompetenz überwinden könnten, dann hätte RFK Jr. eine gute Chance, die Kandidatur für die Führung der Demokraten zu gewinnen. Aber meistens stimmt die Art und Weise, wie die Dinge sein sollten, nicht mit der überein, wie sie tatsächlich sind.

Historisch gesehen steht RFK Jr. vor einer unüberwindbaren Herausforderung. Sollte er die Vorwahlen gegen den Amtsinhaber gewinnen, wäre dies das erste Mal in der modernen Geschichte der USA. Interessanterweise, obwohl Ursache und Wirkung nicht bekannt sind, schaden laut Robert G. Boatright, dem Herausgeber von The Routledge Handbook of Primary Elections, Vorwahlgegner den amtierenden Präsidenten in den allgemeinen Wahlen, sodass dies gut für Bidens Abgang aus dem Oval Office sein könnte. Ohnehin, es sieht nicht gut aus für Biden.

Eine Stichwahl zwischen dem ehemaligen Präsidenten Trump und RFK Jr. wäre ein faszinierender Vorschlag, wenn nur beide ihre Vorwahlen gewinnen könnten. (Dies setzt auch voraus, dass Trump die Vorwahlen gegen Kandidaten wie Ron DeSantis und andere gewinnen kann). Beide sind in gewisser Weise politische Außenseiter und Anti-Establishment-Figuren, obwohl der eine ein ehemaliger Präsident ist und der andere eine lange Reihe von Verwandten hat, die in der Politik tätig sind. Beide scheinen das Zweiparteiensystem als Einheitspartei zu betrachten, oder, anders gesagt, als zwei Seiten derselben Medaille. Beide scheinen jedoch darauf bedacht zu sein, ihre Parteien zu erneuern.

Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Möglichkeit ist äußerst gering, aber man kann sie nicht einfach abschreiben, da wir in einer beispiellosen Zeit leben. Und wenn dies der Fall wäre, könnte dann RFK Jr. der 47. Präsident der Vereinigten Staaten werden? Abgesehen davon sagt RFK Jr., dass er bessere Chancen als jeder andere habe, Trump zu schlagen, und dass er weiß, dass er gewinnen kann. Er spekuliert darauf, dass er Trump Anhänger wegnehmen kann – was keinem anderen demokratischen Kandidaten gelingt – und dass er mehr unabhängige Wähler als jeder andere gewinnen kann. Außerdem kann er Präsident Trump an zwei Fronten konfrontieren, wie es kein anderer Demokrat kann: erstens bei der Unterstützung von Abriegelungsmaßnahmen und zweitens bei seinem Vorstoß für die Entwicklung von Covid-Impfstoffen und seiner späteren Schadenfreude über die „Operation Warp Speed“. Que será, será, aber ich denke, zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten gibt es endlich einen respektablen Kandidaten, wenn auch ein unbeschriebenes Blatt, der für die Führung der Demokraten kandidiert.