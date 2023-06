Die Europäische Kommission hat vier paneuropäische Projekte für digitale IDs initiiert

Die Europäische Kommission hat 46 Mio. EUR (ca. 40 Mio. £) für vier europaweite Pilotprojekte der Europäischen digitalen Identität („EUDI“) zur Verfügung gestellt. Die Projekte stellen zusammen eine Investition von über 90 Mio. Euro in die EU-Pläne zur digitalen Identität dar und werden zu 50 % von der Kommission kofinanziert.

Die EUDI ist eine Smartphone-App, auf der die Bürger aller 27 EU-Mitgliedstaaten eine digitale ID speichern und gemeinsam nutzen können. Mögliche Verwendungszwecke der EUDI sind:

Öffentliche Dienstleistungen wie die Beantragung von Geburtsurkunden, ärztlichen Bescheinigungen, die Meldung einer Adressänderung

Eröffnung eines Bankkontos, Beantragung eines Bankkredits

Abgabe von Steuererklärungen

Bewerbung an einer Universität im eigenen Land oder in einem anderen Mitgliedstaat

Aufbewahrung eines ärztlichen Rezepts, das überall in Europa verwendet werden kann

Ihr Alter nachweisen

Anmietung eines Autos mit einem digitalen Führerschein

in einem Hotel einchecken

An den vier EUDI-Projekten werden 250 öffentliche und private Organisationen in fast allen Mitgliedstaaten sowie in Island, Norwegen und der Ukraine beteiligt sein, und sie werden mindestens zwei Jahre laufen. Die vier Projekte sind:

Pilotprojekt für europäisches Konsortium für digitale Identitätsbrieftaschen („POTENTIAL“) – koordiniert von Deutschland und Frankreich unter Beteiligung von 17 Mitgliedstaaten und der Ukraine.

EU Digital Identity Wallet Consortium (EU-Konsortium für digitale Identitätsbörsen) („EWC“) – koordiniert von Schweden unter Beteiligung von 18 Mitgliedstaaten und der Ukraine.

Nordic-Baltic eID Wallet Consortium (Nordisch-baltisches eID-Wallet-Konsortium ) („NOBID“) – koordiniert von Norwegen unter Beteiligung von 8 Mitgliedstaaten und EWR-Ländern.

Digital Credentials for Europe Consortium (Konsortium „Digitale Ausweise für Europa ) („DC4EU“) – koordiniert von Spanien unter Beteiligung von 23 Mitgliedstaaten und der Ukraine.

In ihrer Ankündigung vom vergangenen Dienstag erklärte die Kommission, dass die Projekte dazu beitragen werden, das Ziel des politischen Programms für das digitale Jahrzehnt zu erreichen, wonach jeder in der EU lebende Mensch bis 2030 Zugang zu einer elektronischen Identität (eID“) haben soll. Ziel ist es, dass die Mitgliedstaaten jedem EU-Bürger Zugang zu einer EUDI-Brieftasche auf einem Mobiltelefon oder einem anderen digitalen Gerät gewähren.

Die Pilotprojekte werden den EU-Mitgliedstaaten auch dabei helfen, sich auf das Inkrafttreten der europäischen Verordnung zur digitalen Identität vorzubereiten. Das EU-Parlament hat bereits die Verhandlungsposition des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (ITRE“) gebilligt, der mit dem Gesetzesvorschlag betraut wurde. ITRE hat die Verhandlungen mit anderen Institutionen im März 2023 aufgenommen.

