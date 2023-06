Die Finanzierung des Kontrollnetzes, Teil 2: Der psychologische Rahmen

„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, bilden eine unsichtbare Regierung, die die wahre herrschende Macht in unserem Land darstellt. … Wir werden regiert, unser Geist wird gebildet, unser Geschmack geformt, und unsere unsere Ideen uns größtenteils von Männern vorgeschlagen, von denen wir noch nie gehört haben.“ – Edward Bernays

Jahrzehntelang haben Behörden und Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, Milliarden von Steuergeldern eingesetzt, um ein Netz psychologischer Kontrolle über die Bevölkerung zu schaffen. Das psychologische Kontrollnetz besteht aus psychologischen Operationen, narrativen Kontrollkampagnen, Indoktrinationsprogrammen und daraus, das psychische Gesundheitssystem als Waffe einzusetzen.

Genau diese Behörden und Organisationen haben durch den Omnibus-Gesetzentwurf und den „National Defense Authorization Act 2023“ eine Aufstockung der Mittel erhalten, um ihre Operationen auszuweiten. Der Zweck dieses Berichts ist es, die Behörden und Organisationen zu skizzieren, die zum psychologischen Kontrollnetz beitragen – und zwar in komprimierter Form, basierend auf 6.000 Seiten an Gesetzestexten, die Ende 2022 durch den Kongress gepeitscht wurden.

Hintergrund und Kontext

Psychologische Operationen

Kampagnen zur Narrativkontrolle

Indoktrinationsprogramme

Einsatz des psychischen Gesundheitssystems als Waffe

Wenn die Geschichte ein Indikator ist, werden die Behörden und Organisationen, die zum psychologischen Kontrollnetz beigetragen haben, ihre ruchlosen Aktivitäten mit zusätzlichen Mitteln aus dem Omnibus und dem NDAA fortsetzen, indem sie psychologische Operationen, narrative Kontrollkampagnen, Indoktrinationssysteme und Programme zum Einsatz der psychischen Gesundheit als Waffe auferlegen werden.

Omnibus & NDAA verstärken psychologisches Kontrollnetz

Der Gesamtbetrag der Mittel aus dem Omnibus-Gesetz 2023 beläuft sich auf 1,7 Billionen Dollar, was einen Anstieg um 134 Milliarden Dollar gegenüber dem Haushalt 2022 bedeutet. Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen des NDAA 2023 beläuft sich auf 858 Mrd. USD, was einem Anstieg von 80 Mrd. USD gegenüber dem Verteidigungshaushalt 2022 entspricht. Die Abschnitte und Seitenzahlen, auf die unten verwiesen wird, finden Sie hier im Omnibus-Gesetz und im NDAA.

An der Narrativkontrolle beteiligte Behörden und Organisationen

Die CDC erhält 9,2 Mrd. $, eine Erhöhung um 760 Mio. $.

CISA erhält 2,9 Mrd. $, eine Erhöhung um 313 Mio. $.

Die „Corporation for Public Broadcasting“ (CPB) erhält 535 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 10 Millionen Dollar, plus 60 Millionen Dollar für die Verbesserung der Infrastruktur.

Der Demokratiefonds (Außenministerium, USAID) erhält 355,7 Mio. $, eine Erhöhung um 15 Mio. $.

Die Demokratieprogramme erhalten 2,9 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 300 Millionen Dollar entspricht.

Das DHS erhält 60,7 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 3,2 Milliarden Dollar.

Das DOJ erhält 38,5 Mrd. $, eine Erhöhung um 3,3 Mrd. $.

Das FBI erhält 11,3 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 569,6 Millionen Dollar entspricht.

Für die Programme des militärischen Nachrichtendienstes (MIP) wurden 26,6 Mrd. $ beantragt, was einer Erhöhung um 2,5 Mrd. $ entspricht.

„National Endowment for Democracy“ (NED) erhält 315 Millionen Dollar.

Die NIH erhalten 47,5 Mrd. $, eine Erhöhung um 2,5 Mrd. $.

„National Intelligence Programs“ (NIP) beantragte 67,1 Mrd. $, eine Erhöhung um 1,4 Mrd. $.

Die US-Agentur für globale Medien (USAGM) erhält 875 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 24,7 Millionen Dollar.

Das Weiße Haus erhält 878 Mio. $, was einer Erhöhung um 92 Mio. $ entspricht.

*Details zu den Mitteln für Intelligence-Programme und zur Gesetzgebung sind geheim. Das ODNI ist verpflichtet, den „Gesamtbetrag der vom Kongress bewilligten Mittel“ für die nationalen Nachrichtendienstprogramme (NIP) spätestens 30 Tage nach Ende des Haushaltsjahres zu veröffentlichen. Bis dahin werden vom ODNI nur die für 2023 beantragten Budgets für Nachrichtendienstprogramme bereitgestellt.

Ministerien, die zur Indoktrination beitragen

Die Verwaltung für Kinder und Familien („Administration for Children and Families“, ACF) erhält 35 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 2,5 Milliarden Dollar entspricht. Die Programme für die frühkindliche Bildung werden um über 2,8 Milliarden Dollar aufgestockt.

Das CDC-„Healthy Schools Program“ beantragt 50 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 34,6 Millionen Dollar.

Das Bildungsministerium (ED) erhält 79,6 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 3,2 Milliarden Dollar. K-12 Programme erhalten 45 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 2,4 Milliarden Dollar. Programme für die Hochschulbildung erhalten 3,5 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 532 Millionen Dollar.

„Title X“-Familienplanung („Planned Parenthood“) erhält 286,5 Millionen Dollar.

Organisationen, die an Krisen im Bereich der psychischen Gesundheit beteiligt sind

Das „Behavioral Health Crisis Coordinating Office“ erhält 5 Millionen Dollar pro Jahr 2023-2027.

Die „Health Resources and Services Administration“ (HRSA) erhält 9,7 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 852 Millionen Dollar.

Das „National Institute of Mental Health“ (NIMH) erhält 2,34 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 120,9 Millionen Dollar entspricht.

Die „Substance Abuse and Mental Health Services Administration“ (SAMHSA) erhält 7,5 Mrd. $, was einer Erhöhung um 970 Mio. $ entspricht.

Programme zur Narrativkontrolle

Indoktrinations-Initiativen

Das Bildungsministerium erhält 79,6 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 3,2 Milliarden Dollar entspricht. Für Programme für den Kindergarten bis zur 12. Klasse werden 45 Mrd. $ bereitgestellt, was einer Erhöhung um 2,4 Mrd. $ entspricht. Die Zuschüsse für die Unterstützung von Schülern und die akademische Förderung belaufen sich auf insgesamt 1,4 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 100 Millionen Dollar entspricht. Auf Titel I-Zuschüsse entfallen 18,4 Mrd. USD, was einer Erhöhung um 850 Mio. USD entspricht. Titel I-Zuschüsse können zur Finanzierung von SEL-Programmen verwendet werden, einem trojanischen Pferd für Gehorsamstraining und Indoktrination von Wahnideologien (siehe unten).

Amerikanische Geschichts- und Staatsbürgerkundeprogramme erhalten 23 Millionen Dollar, eine Aufstockung um 15 Millionen Dollar, obwohl das Bildungsministerium im April 2021 eine Regelung vorgeschlagen hat, um Bundesmittel im Rahmen dieses Programms zur Förderung des 1619-Projekts und der Einbeziehung „antirassistischer Praktiken in den Unterricht und das Lernen“ zu verwenden. Das Ministerium wurde von zwanzig Generalstaatsanwälten gegen die Verwendung von Bundesmitteln zur Förderung von CRT in Schulen protestiert. In der Zwischenzeit haben mehrere Staaten CRT-Lehrpläne in Schulen verboten, und viele andere befinden sich im Gesetzgebungsverfahren. Ein kürzlich erschienener Bericht von „Project Veritas“ hat jedoch aufgedeckt, wie CRT-Programme auch in Staaten, die sie verboten haben, weiterhin finanziert werden, indem sie sich als Programme für „Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration“ tarnen.

Der Omnibus-Gesetzentwurf sieht eine „fortgesetzte Unterstützung für Initiativen zum sozialen und emotionalen Lernen (SEL)“ vor, die angeblich einen „ganzheitlichen Ansatz für die Bildung“ bieten. Zu den durch den Omnibus finanzierten SEL-Programmen gehören 87 Millionen Dollar, eine Aufstockung um 5 Millionen Dollar, für „evidenzbasierte, feldinitiierte Zuschüsse, die auf die sozialen, emotionalen und kognitiven Bedürfnisse von Schülern im Rahmen des Programms für Bildungsinnovation und -forschung eingehen“. Darüber hinaus erhält das Programm „Supporting Effective Educator Development“ (SEED) 90 Millionen Dollar, eine Aufstockung um 5 Millionen Dollar, mit einer „Priorität für berufliche Entwicklung und Wege in den Lehrerberuf, die eine solide Grundlage in SEL und Strategien für das ganze Kind“ beinhalten. Darüber hinaus erhalten Full-Service Community Schools 150 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 75 Millionen Dollar, für SEL-Programme, um „umfassende Dienste anzubieten und evidenzbasierte Modelle zu erweitern, die den ganzheitlichen Bedürfnissen von Kindern, Familien und Gemeinden gerecht werden“. SEL-Programme sind „die Vision für ein neues Modell im amerikanischen Bildungswesen“, das in alle Lehrpläne eingebettet ist und sich auf Gehorsamstraining, emotionale und Verhaltensmodifikation und Indoktrination unter Verwendung von Schlüsselbegriffen wie Vielfalt, Gleichheit, Inklusion, Geschlechtsidentität, soziale Gerechtigkeit und Weltbürgerschaft konzentriert. Eine vollständige Aufschlüsselung der SEL-Programme finden Sie im Bericht von Corey’s Digs mit dem Titel „ALERT: 2030 Psychological Agenda – Obedience Training for PreK-Adults Already Global with Billions In Funding for Full Control“.

Die „Administration for Children and Families“ (ACF) wird 35 Milliarden Dollar erhalten, eine Erhöhung um 2,5 Milliarden Dollar. Im Rahmen dieser Finanzierung erhalten die Programme für die frühkindliche Bildung einen Zuwachs von über 2,8 Milliarden Dollar. Der „Child Care and Development Block Grant“ erhält 8 Mrd. $, eine Erhöhung um 1,9 Mrd. $, während 12 Mrd. $ für „Head Start“ bereitgestellt werden, was einer Erhöhung um 960 Mio. $ entspricht. Die Vorschulentwicklungszuschüsse erhalten 315 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 25 Millionen Dollar. Frühkindliche Programme wie „Head Start“ fördern auch die Einbeziehung von sozialem und emotionalem Lernen (SEL) in ihre Lehrpläne. Auch hier sind SEL-Programme „die Vision für ein neues Modell in der amerikanischen Bildung“, das darauf abzielt, ein System der Gehorsamserziehung und der Indoktrination von Wunschideologien zu schaffen, das in den frühesten Stadien der Kindheit beginnt und das ganze Leben lang andauert.

Programme zur psychischen Gesundheit

Der Omnibus-Gesetzentwurf sieht mindestens 10 Milliarden Dollar für die psychische und verhaltensbezogene Gesundheit vor.

Koordinierung von Programmen zur psychischen Gesundheit auf hoher Ebene

Auf Seite 3002 in Abschnitt 1101 wird unter dem „Behavioral Health Crisis Coordinating Office“ ein neues Büro innerhalb der SAMSHA eingerichtet, das alle Arbeiten im Zusammenhang mit der „verhaltensmedizinischen Krisenversorgung“ über alle Abteilungen des HHS hinweg koordinieren soll. Dieses Koordinierungsbüro wird Top-Down-Empfehlungen für „bewährte Praktiken“ geben, die von Gesundheitsdienstleistern für ein „Kontinuum der Versorgung“ von Patienten (einschließlich Kindern und Jugendlichen), die sich in einer Krise der psychischen Gesundheit oder des Drogenmissbrauchs befinden, verwendet werden sollen.

Auf Seite 3037 wird unter Abschnitt 1121 ein neuer Ausschuss mit der Bezeichnung „Interdepartmental Serious Mental Illness Coordinating Committee“ [Interministerieller Koordinierungsausschuss für schwere psychische Erkrankungen, Anm. d. Übersetzers] eingerichtet, der sich aus dem Gesundheitsminister, dem stellvertretenden Sekretär für psychische Gesundheit und Substanzgebrauch, dem Generalstaatsanwalt, dem Sekretär für Veteranenangelegenheiten, dem Verteidigungsminister, dem Sekretär für HUD, dem Bildungsminister, dem Arbeitsminister, dem Verwalter für „Medicare“ und „Medicaid“, dem Verwalter für gemeinschaftliches Wohnen und dem Beauftragten für soziale Sicherheit zusammensetzt. Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Fortschritte in der Erforschung schwerer psychischer Erkrankungen und die Bundesprogramme zu deren Bekämpfung zu bewerten sowie Empfehlungen für Bundesbehörden in der gesamten Regierung zu geben, um die psychischen Gesundheitsdienste für Kinder und Erwachsene mit schweren psychischen Erkrankungen oder emotionalen Störungen besser zu koordinieren.

Auf Seite 3055 in Abschnitt 1124 wird der Direktor des HHS zusammen mit dem stellvertretenden Sekretär für psychische Gesundheit und Substanzgebrauch, dem stellvertretenden Sekretär für Planung und Bewertung, dem Generalstaatsanwalt, dem Arbeitsminister und dem Sekretär des HUD angewiesen, eine Studie über „die direkten und indirekten Kosten schwerer psychischer Erkrankungen“ durchzuführen. Die Studie muss die Kosten für das Gesundheitssystem (einschließlich der Kosten für Medikamente), die Kosten für stationäre Einrichtungen, die Kosten für die Strafverfolgung im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit, die Kosten für Beschäftigung und Pflegepersonal sowie alle anderen relevanten Kosten für die Nation im Zusammenhang mit „schweren psychischen Erkrankungen“ umfassen.

Ausbau und Integration von Primärversorgung und psychosozialer Betreuung

Auf Seite 989 werden unter dem Ministerium für Gesundheit und Humandienste (HHS) 1,859 Milliarden Dollar für die medizinische Grundversorgung bereitgestellt, wovon 1,39 Milliarden Dollar auf die „Arbeitskräfte im Gesundheitswesen“ entfallen. Von diesen Mitteln gehen 6 Millionen Dollar an gemeindebasierte Programme für Krankenschwestern und -pfleger, die in der Grundversorgung oder im Bereich der Verhaltensmedizin tätig sind. In diesem Abschnitt stehen weiterhin 60 Millionen Dollar für Zuschüsse an Hochschulen für die Ausbildung von Ärzten für die Primärversorgung zur Verfügung, wobei Staaten, die bis 2025 einen Mangel an Ärzten für die Primärversorgung prognostizieren, Vorrang erhalten.

Auf Seite 1015 werden unter den SAMSHA-Mitteln bis September 2025 385 Millionen Dollar für Zuschüsse an gemeindebasierte Kliniken für Verhaltensmedizin zur Verfügung gestellt, was einer Erhöhung um 70 Millionen entspricht.

Auf Seite 3047 unter Abschnitt 1122 werden für die Ausbildungszuschüsse zur Förderung der psychischen Gesundheit 25 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2023 bis 2027 bereitgestellt, eine Erhöhung von 14,7 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2018 bis 2022.

Auf Seite 3062 in Abschnitt 1141 erhält der „Community Mental Health Services Block Grant“ 857,6 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2023 bis 2027, eine Erhöhung von 532,6 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2018 bis 2022.

Auf Seite 3065 in Abschnitt 1151 erhalten „Peer-Supported Mental Health Services“ 13 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2023 bis 2027.

Auf Seite 3158 in Abschnitt 1301 mit dem Titel „Improving Uptake and Patient Access to Integrated Care Services“ [Verbesserung der Inanspruchnahme und des Patientenzugangs zu integrierten Versorgungsdiensten, Anm. d. Übersetzers] wird das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst dahingehend geändert, dass es den Begriff „integrierte Versorgung“ enthält, der als ein Versorgungsmodell definiert ist, das die primäre Versorgung mit verhaltensbezogener und psychiatrischer Versorgung zusammenführt und als „Psychiatric Collaborative Care Model“ [Modell der kooperativen psychiatrischen Versorgung, Anm. d. Übersetzers] bezeichnet wird und von einem Primärversorgungsteam geleitet wird.

Auf Seite 3169 unter Abschnitt 1311 erhalten die Zuschüsse für die Aus- und Fortbildung im Bereich psychische und Verhaltensgesundheit von 2023 bis 2027 jährlich 31,7 Millionen Dollar, eine Erhöhung von 10 Millionen Dollar jährlich von 2018 bis 2022.

Auf Seite 277 in Abschnitt 737 des NDAA genehmigt der Kongress die Finanzierung eines Pilotprogramms, das zivilen Anbietern von Verhaltensmedizin im Austausch für ihre Dienste Stipendien gewährt. Die Studiengebühren werden für Personen übernommen, die sich für ein Studium der klinischen Psychologie, Sozialarbeit und Beratung eingeschrieben haben, und zwar im Gegenzug für die Vereinbarung, als zivile Anbieter von Verhaltensmedizin zu arbeiten, die im Rahmen des militärischen Gesundheitssystems versichert sind.

Auf Seite 286 in Abschnitt 742 des NDAA wird der Verteidigungsminister beauftragt, die Durchführbarkeit eines Praktikumsprogramms zu prüfen, das klinische Psychologen für die Arbeit als zivile Anbieter von Verhaltensmedizin ausbildet, die im Rahmen des militärischen Gesundheitssystems versichert sind.

Psychische Gesundheitsprogramme für Kinder und Heranwachsende

Auf Seite 3177 in Abschnitt 1402 erhalten Programme zur psychischen Gesundheit von Säuglingen und Kleinkindern 50 Millionen Dollar von 2023 bis 2027, eine Erhöhung von 20 Millionen Dollar im Zeitraum 2018 bis 2022.

Der Zugang zur pädiatrischen psychischen Gesundheit erhält 13 Mio. $, eine Erhöhung um 2 Mio. $.

Das Bildungsministerium erhält 111 Millionen Dollar für „schulbasierte psychische Gesundheitsprogramme, einschließlich der Erweiterung der Ausbildung für Schulpsychologen“. Wie bereits erwähnt, sind schulbasierte psychische Gesundheitsprogramme ein Tor zur geschlechtergerechten Versorgung von Schülern in Schulen.

Der Omnibus sieht 140 Millionen Dollar, d.h. eine Erhöhung um 20 Millionen Dollar, für das „Project AWARE“ vor, ein Kooperationsprogramm zwischen den Bundesstaaten und der Bundesregierung zur Sensibilisierung von K-12-Schülern für die psychische Gesundheit sowie zur Schulung von Personal, das auf Probleme der psychischen Gesundheit reagieren kann.

Auf Seite 1014 werden unter den SAMSHA-Mitteln 93,9 Millionen Dollar für die „National Child Traumatic Stress Initiative“ bereitgestellt, eine Erhöhung um 12 Millionen Dollar.

Auf Seite 3178 in Abschnitt 1404 wird der HHS-Sekretär zusammen mit dem stellvertretenden Sekretär für psychische Gesundheit und Substanzgebrauch und dem Bildungsminister Top-Down-Empfehlungen für „Interventionsteams für Verhalten und psychische Gesundheit“ geben, die von Grund-, Sekundar- und Hochschulschulen eingesetzt werden können, um auf die psychischen und verhaltensbezogenen Bedürfnisse von Schülern einzugehen. Interventionsteams für Verhalten und psychische Gesundheit bestehen aus Personen, die darin geschult sind, die psychischen und verhaltensbedingten Gesundheitsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu erkennen und zu beurteilen.

Auf Seite 3182 in Abschnitt 1411 werden 125 Millionen Dollar für „Umfassende gemeindenahe psychische Gesundheitsdienste für Kinder mit schweren emotionalen Störungen“ für jedes Jahr von 2023 bis 2027 bereitgestellt, eine Erhöhung von 119 Millionen Dollar für jedes Jahr von 2018 bis 2022.

Programme für Drogenmissbrauch und psychische Gesundheit

Die „Substance Abuse and Mental Health Services Administration“ (SAMHSA) erhält 7,5 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 970 Millionen Dollar entspricht.

In Abschnitt 1122 mit den Titeln „Crisis Care Coordination“ und „Strengthening Community Crisis Response Systems“ wurde ein Pilotprogramm eingerichtet, um Zuschüsse an Bundesstaaten und Kommunen für die Einrichtung und Förderung von Krisenteams für psychische Gesundheit zu vergeben, die Fälle von psychischer Gesundheit und Drogenmissbrauch von den Strafverfolgungsbehörden wegleiten, einschließlich der Umleitung von Anrufen von der Notrufnummer 911 zu 988 für Angelegenheiten im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit und Drogenmissbrauch. Die Krisendienste für psychische Gesundheit und das neue 988-Programm erhalten 502 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 390 Millionen Dollar.

„Mental Health Crisis Response Grants“ erhalten 20 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 10 Millionen Dollar, „um Gemeinden dabei zu helfen, mobile Behavioral Health Crisis Response Teams zu bilden“.

Substanzmissbrauchsdienste erhalten 4,2 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 203 Millionen Dollar, was auch Mittel für die Opioidprävention und -behandlung umfasst. Von diesem Betrag erhält der „Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant“ (SABG) 2 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 100 Millionen Dollar.

„State Opioid Response Grants“ erhalten 1,6 Milliarden Dollar, was einer Erhöhung um 50 Millionen Dollar entspricht.

Die Präventionsdienste für Drogenmissbrauch erhalten 237 Millionen Dollar, was einer Erhöhung von 19 Millionen Dollar entspricht.

Erweiterung der Programme zur psychischen Gesundheit für die Untergruppe Gesundheit von Müttern

Der „Maternal and Child Health Block Grant“ erhält 823 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 87 Millionen Dollar. Darin enthalten sind 55 Millionen Dollar für staatliche Innovationszuschüsse für die Gesundheit von Müttern, was einer Erhöhung um 26 Millionen Dollar entspricht. Die „Maternal Mental Health Hotline“ erhält 7 Millionen Dollar, eine Erhöhung um 3 Millionen Dollar.

Für das Screening und die Behandlung von Depressionen bei Müttern werden 10 Millionen Dollar bereitgestellt, was einer Erhöhung um 3,5 Millionen Dollar entspricht.

Medicare & Medicaid

Mit dem Omnibus-Gesetzentwurf wird die Medicare-Deckung auf ambulante psychosoziale Programme, psychosoziale Berater und Eheberater ausgeweitet.

Medicaid ist der „größte Einzelzahler für psychische Gesundheitsdienste in den USA“ und hat die Zahl der Versicherten seit Covid um 26% erhöht, wodurch rund 91 Millionen Erwachsene und Kinder abgedeckt sind. Der Omnibus-Gesetzentwurf sieht die Einrichtung einer durchsuchbaren Datenbank für Anbieter vor, die auch psychosoziale Dienste umfasst.

Amerikanische Ureinwohner

Psychische Gesundheitsprogramme für amerikanische Ureinwohner erhalten 127,1 Millionen Dollar, eine Erhöhung von 121,9 Millionen Dollar.

„Native Behavioral Health Access Grants“ erhalten 80 Millionen Dollar von 2023 bis 2027.

Veteranen

Veteranen erhalten 13,9 Milliarden Dollar für die psychische Versorgung. Aus diesem Fonds fließen 498 Millionen Dollar in die Suizidprävention, einschließlich der „Veterans Crisis Line“, für die in diesem Jahr ein Anstieg der Nachfrage um über 100 Prozent erwartet wird.

Programme zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch erhalten 183,3 Millionen Dollar, während Programme zur Vorbeugung von Opioidmissbrauch 663 Millionen Dollar erhalten, eine Erhöhung um 41 Millionen Dollar.

Mental- und Verhaltensforschung

Das „National Institute of Mental Health“ (NIMH) erhält 2,34 Milliarden Dollar, eine Erhöhung um 120,9 Millionen Dollar. Das NIMH ist „der größte Geldgeber für die Erforschung psychischer Störungen in der Welt“.

Auf Seite 1012 werden 80 Millionen Dollar aus NIH-Mitteln für „biomedizinische und verhaltenswissenschaftliche Forschungseinrichtungen“ bereitgestellt.

Auf Seite 1019, im Abschnitt „Gesundheitsüberwachung und Programmunterstützung“, werden 31,4 Millionen Dollar für „nationale Erhebungen über Drogenmissbrauch und psychische Gesundheit“ bereitgestellt.

Auf Seite 3191 in Abschnitt 1431 wird der Gesundheitsminister beauftragt, eine Studie über die Auswirkungen auf die emotionale, verhaltensmäßige und körperliche Entwicklung von Jugendlichen durchzuführen, die Smartphones und soziale Medien nutzen. Auf Seite 3192 in Abschnitt 1432 muss der HHS-Minister eine Studie über die geistige Gesundheit und die kognitive Entwicklung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen durchführen, die verschiedene Technologien einschließlich mobiler Geräte, Computer und Videospiele nutzen.

Auf Seite 274 in Abschnitt 735 des NDAA mit dem Titel „Brain Health Initiative of Department of Defense“ wird der Verteidigungsminister beauftragt, eine „umfassende Initiative für die Gesundheit des Gehirns, bekannt als die „Warfighter Brain Health Initiative“, ins Leben zu rufen. Ziel dieser Initiative ist es, Programme im gesamten Verteidigungsministerium zu konsolidieren, um „die kognitive Leistungsfähigkeit und die Gesundheit des Gehirns von Angehörigen der Streitkräfte zu verbessern“.

Mit dem NDAA werden 175 Millionen Dollar für die Forschung im Bereich der psychologischen Gesundheit und für Programme zur Behandlung von traumatischen Hirnverletzungen bereitgestellt.

Zusammenfassung

Edward Bernays, der das Buch über Propaganda geschrieben hat, erklärte: „In fast jeder Handlung unseres täglichen Lebens, sei es in der Politik oder im Geschäftsleben, in unserem sozialen Verhalten oder in unserem ethischen Denken, werden wir von einer relativ kleinen Anzahl von Personen beherrscht, die die mentalen Prozesse und sozialen Muster der Massen verstehen. Sie sind es, die die Drähte ziehen, die den öffentlichen Geist kontrollieren.“

Trotz überwältigender Beweise dafür, dass die in diesem Bericht beschriebenen Behörden und Organisationen Steuergelder zur Manipulation des Geistes der Massen verwendet haben, erhielten genau diese Einrichtungen durch den Haushalt 2023 eine Aufstockung der Mittel, die es ihnen ermöglicht, ihr psychologisches Kontrollnetz zu erweitern.

Es ist an der Zeit, dass die Massen sich dieses Krieges um unsere Köpfe bewusst und aktiv werden. Wir haben die Macht, die Kontrolle über das kollektive Bewusstsein zurückzuerlangen – indem wir dem Narrativ des Establishments entgegentreten, die Verantwortung für die Bildung zukünftiger Generationen übernehmen, Programme, die uns psychologisch versklaven, nicht mehr finanzieren und zusammenarbeiten, um neue Systeme aufzubauen, die die geistige Gesundheit fördern, anstatt sie zu zerstören.