Die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID führten zu einer 23-fachen Zunahme der COVID-Todesfälle

Die nicht geimpften Amish waren die Kontrollgruppe. Ihre durch COVID verursachte Sterblichkeitsrate war 23 Mal niedriger als die der umliegenden Gemeinden. Ihr Geheimnis? Sie ignorierten ALLE Empfehlungen der CDC.

Zusammenfassung

Am 22. Mai 2023 setzte ich eine Belohnung von 2.500 Dollar für denjenigen aus, der mir die Namen von mehr als fünf Amish-Personen in Lancaster, PA (mit über 45.000 Einwohnern die größte Amish-Gemeinde der Welt) nennt, die an COVID gestorben sind.

Niemand konnte das tun. Ich habe ein paar Namen. Und niemand konnte mir jemanden unter 50 Jahren nennen, der im Verdacht stand, an COVID gestorben zu sein. Das Beste, was man tun konnte, war, 5 Namen zu nennen, die 52 Jahre und älter waren, meist sehr alte Menschen.

Mit anderen Worten, die Amischen haben nichts getan, um sich vor COVID zu schützen: keine Abriegelungen, keine Impfungen, keine Masken, keine soziale Distanzierung, keine Vorschriften, keine Schulschließungen, nichts. Wenn sie krank wurden, verwendeten sie Ivermectin und andere Methoden, die von der CDC oder der FDA nicht empfohlen wurden.

90 % der Amischen haben sich mit COVID infiziert, aber nur 5 der Amischen sind möglicherweise an COVID gestorben.

Das bedeutet, dass die COVID-Infektionssterblichkeitsrate (IFR) für alle Altersgruppen 0,011 % beträgt, und für die unter 50-Jährigen liegt die IFR bei 0 %. Bei den über 60-Jährigen liegt die IFR bei 0,044 % und damit 23 Mal niedriger als in den umliegenden Gemeinden.

In den USA liegt die IFR für die Altersgruppe <60 bei 0,09 % und für die Altersgruppe <70 bei 0,18 % (siehe Ioannidis-Papier).

Mein Angebot hat fast 500.000 Aufrufe, aber keine Gewinner

Die Berechnung

Nehmen wir an, dass 22 % der amischen Bevölkerung in Lancaster, PA, 60 Jahre oder älter sind (ich habe diese Quelle verwendet; es könnte eine bessere Quelle geben).

Von 45.000 Amischen sind also etwa 10.000 über 60 und 35.000 unter 60.

Über 90 % der Amischen haben sich infiziert.

Also haben wir:

Die *IFR für die <60-Jährigen lag bei 1 von 31 500 Infizierten = 0,003 %. Die IFR für die <70-Jährigen lag bei 3 von 34 355 = 0,009 %. Bei den über 60-Jährigen lag die IFR bei 4 von 9.000 = 0,044 %.

*IFR Infection Fatality Rate, englisch für Infizierten-Verstorbenen-Anteil

Vergleichen Sie nun mit den Statistiken für den Rest von Lancaster, PA. Wir geben ihnen sogar den Vorteil des Zweifels, indem wir die Zeitspanne auf den 17. März 2021 beschränken. Und um ihnen noch mehr Sicherheit zu geben, gehen wir davon aus, dass 100 % der 545.000 Einwohner infiziert waren.

Im Artikel steht Folgendes:

COVID-19 hat sich verheerend auf die Senioren in Pennsylvania ausgewirkt: neun von zehn Todesopfern waren 60 Jahre und älter. In Lancaster County waren bis zum 17. März 96 % der COVID-19-Todesopfer – 926 von 968 – Menschen im Alter von 60 Jahren oder älter.

Die IFR für unter 60-Jährige wäre also 968-926= 42 Todesfälle.

Nehmen wir an, dass 90 % in Lancaster County infiziert sind und 80 % unter 60 Jahre alt sind. Damit hat diese Gruppe die niedrigste IFR, die wir mit den Amischen vergleichen können. Also geben wir ihnen den Vorteil des Zweifels. Also 500.000 Nicht-Amische, 400.000 unter 60, 90 % infiziert sind 360.000 und 42 Todesfälle bei den 360.000 unter 60 = 0,011 %. Die Sterblichkeitsrate war also etwa viermal so hoch, aber die Zahlen sind für die Amish zu klein, um dies wirklich genau zu erfassen.

Für die über 60-Jährigen können wir ein genaueres IFR-Verhältnis berechnen.

926 von 100.000 Nicht-Amischen, von denen 90% infiziert sind, ergibt eine IFR für >60 von 926/90.000=1%, was nicht unerwartet ist, wenn man bedenkt, dass die Ioannidis-Studie 0,506% bei 60-69 Jahren ergab. Wenn man also die über 69-Jährigen hinzurechnet, würde man eine höhere IFR erwarten, und genau das haben wir hier.

Aber das große Problem ist natürlich, dass die IFR für die über 60-Jährigen zu hoch ist:

Die über 60 Jahre alten Amish hatten eine um das 23-fache niedrigere IFR als andere im selben Bezirk.

Kurz gesagt, die Amish starben 23-mal seltener, obwohl sie nicht geimpft, maskiert, sozial distanziert und abgesperrt waren und die westliche medizinische Versorgung zur Behandlung von COVID mieden.

Was die Amish so großartig macht, ist, dass niemand es bestreiten kann, weil niemand die Namen von >5 Amish-Leuten in Lancaster, PA, die an COVID gestorben sind, finden kann

Normalerweise können die Gesundheitsbehörden die wirklichen Statistiken über die Zahl der nicht geimpften Menschen und der Menschen, die an COVID gestorben sind, vollständig verbergen. Niemand würde es je erfahren.

Aber bei den Amish gibt es keinen Platz zum Verstecken. Alles ist für jedermann sichtbar.

Die Gemeinschaft der ungeimpften Amischen ist groß genug, um gute Zahlen zu haben, und doch klein genug, um die Todesfälle nicht verstecken zu können. Sie sind das „Goldlöckchen“ für die COVID-Minderung: nicht zu klein, nicht zu groß, sondern genau die richtige Größe. Sie können die Todesfälle leicht nachweisen. Und da praktisch jeder zu Beginn der Pandemie infiziert war, als die Menschen mit einem verräterischen „zunehmend schwerer zu atmenden“ Atemzustand starben, waren COVID-Todesfälle für jeden erkennbar.

Es gibt also keine Möglichkeit, dies anzugreifen.

Auch kann niemand behaupten, dass die Amischen ein Schutzgen haben, das sie vor COVID schützt. 90 % waren infiziert. Das Verteidigungsministerium untersucht die Amischen seit mehr als 50 Jahren. Wenn es ein schützendes Gen gäbe, hätten sie es schon längst gefunden.

Der Mangel an Transparenz der Daten auf Datensatzebene seitens der Gesundheitsbehörden weltweit sollte Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen

Die Amish haben nichts weiter getan, als uns mit Statistiken zu versorgen, die öffentlich nachprüfbar sind.

Auf der anderen Seite haben die US-Gesundheitsbehörden in allen Bundesstaaten und Ländern die Aufzeichnungen über Impftodesfälle absichtlich der Öffentlichkeit vorenthalten und nur zusammenfassende Daten zur Verfügung gestellt.

Man kann von keinem Staat und keiner Bundesregierung der Welt verknüpfte Daten über Impftodesfälle erhalten: Alle weigern sich, sie herauszugeben. Es gibt keine Ausnahmen.

Ich habe mit einem Senator meines Bundesstaates über eine Stunde lang darüber gesprochen, eine Gesetzesvorlage zu unterstützen, und er sagte nur, dass er „darüber nachdenken“ würde.

Nachdem ich unsere staatliche Epidemiologin Erica Pan gefragt hatte, ob sie an die Datentransparenz der öffentlichen Gesundheitsdaten glaube, beantwortete sie meine E-Mails nicht mehr.

Auch lässt niemand von uns Einsicht in die Unterlagen nehmen.

Es ist einfach niemandem gestattet, die Daten einzusehen und die Wahrheit zu erfahren.

Wir sollen ihnen alle vertrauen.

Manchmal habe ich Glück und erhalte durchgesickerte Daten in meinem Briefkasten. Die wenigen Daten, die ich aus den öffentlichen Gesundheitsakten entnehmen konnte, zeigen, dass die COVID-Impfstoffe tödlich sind. Die Zahl der Todesfälle sollte nach der Impfung sinken, nicht steigen.

Die israelische Regierung kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Keine Todesfälle unter 50 Jahren bei Menschen ohne Komorbiditäten

Lesen Sie diesen Artikel: Neue israelische Daten: Keine bekannten Covid-Todesfälle bei gesunden Menschen unter 50.

Bei den ungeimpften Amischen gab es keine Todesfälle unter 50 Jahren, unabhängig vom Gesundheitszustand!

Denken Sie, ich liege falsch?

Posten Sie einfach einen Link zu Ihrem Substack oder Blog mit Ihren IFR-Berechnungen.

Ich kann es kaum erwarten, die Blogs von David Gorski, Susan Oliver, Dorit Reiss, Debunk the Funk, und anderen zu lesen!

Ich prophezeie, dass es sich dabei um Argumente handeln wird, die mit der Hand wedeln und die Daten verwerfen. Sie haben nie irgendwelche Beweise hinter ihren Argumenten.

Oder sie werden dies ignorieren, weil es einfach zu schwer anzugreifen ist.

Ihre Gegenargumente werden keine Mathematik enthalten, sondern nur eine Menge heiße Luft.

Wollen Sie mich überprüfen?

Wenn Sie ein Faktenprüfer sind, der für die Mainstream-Medien arbeitet, ist dies die Geschichte des Jahrzehnts darüber, wie alles, was sie uns tun ließen, unnötig war und die Dinge noch schlimmer machte.

Rufen Sie mich einfach auf meinem Mobiltelefon an. Meine Nummer ist leicht zu finden. Wir können eine nette Diskussion führen, die wir beide aufzeichnen werden.

Dank der Amish wissen wir heute, dass die gesamte Pandemiebekämpfung eine Katastrophe war. Diese Maßnahmen zusammengenommen erhöhten die COVID-Todesfälle um das 23-fache.

Es war nie notwendig, das Land auf den Kopf zu stellen, um auf das COVID-Virus zu reagieren.

Nicht nur, dass alle Maßnahmen (Impfstoffe, Masken, Abschottung, soziale Distanzierung, Krankenhausbehandlungsprogramme mit Remdesivir, Schließung von Schulen, Maskierung von Schulen, Zwangsimpfungen, …) unnötig waren, die von der CDC empfohlenen Maßnahmen haben die Zahl der Todesfälle um das 23-fache erhöht, als jemals nötig gewesen wäre.

Die Geschichte der Amish ist ein sehr überzeugender Beweis, den niemand mit Beweisen, die ihre „Erklärungen“ untermauern, „wegerklären“ konnte.

Die Faktenchecker werden es vermeiden, diesen Artikel zu überprüfen. Und wenn sie ihn doch prüfen, werden sie mich nicht anrufen. Ich bin gerne bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten, wenn sie mich anrufen und mit mir sprechen. Ich werde alle meine Quellen angeben. Jeder Faktenprüfer kann leicht an meine Nummer kommen. Aber das werden sie nicht tun, weil sie Angst vor den Fakten haben.

Wir wären viel besser dran gewesen, wenn wir als einzige Gegenmaßnahme frühzeitige Behandlungen eingesetzt hätten, wenn die Leute krank wurden.

Vielleicht sollte die CDC das nächste Mal ernsthaft den Menschen zuhören, die nicht mit ihr übereinstimmen, bevor sie ihre nächste Gesundheitsempfehlung abgibt. Ihre „Public Input“-Sitzungen sind ein Witz, sie antworten nie auf meine E-Mails, in denen ich sie um Erläuterungen zu den Daten bitte, und sie blockieren meine E-Mails.

Wird die CDC jemals zugeben, dass sie Mist gebaut hat und einfach eine frühzeitige Behandlung mit Ivermectin, Vitamin D, Nasenspülungen mit Povidon-Jod usw. hätte empfehlen sollen? Wahrscheinlich nicht zu meinen Lebzeiten, es sei denn, RFK Jr. wird zum Präsidenten gewählt.

Deshalb dachte ich, es sei wichtig, dass Sie wissen, was für eine Katastrophe die Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit waren, denn die Mainstream-Medien, die medizinische Gemeinschaft und Ihre gewählten Vertreter im Kongress werden es Sie einfach nicht wissen lassen.