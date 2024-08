Affenpocken – Nächste P(L)andemie im Anmarsch?

Liebe Mitbürger,

der folgende Text enthält einige Premium-Verschwörungstheorien zum Thema „Affenpocken“. So würden es zumindest jene behaupten, die auf das hören, was der Fernseher sagt. Weil sich aber die alten Verschwörungstheorien inzwischen fast alle bewahrheitet haben, bekommen wir jetzt wieder Nachschub:

Wie Sie sicher wissen, hat die WHO bereits vergangene Woche hinsichtlich der Affenpocken (Mpox) den höchsten globalen Gesundheitsalarm ausgelöst, obwohl sich die Ausbreitung nur auf einige Regionen Afrikas beschränkt.

Bestimmt wissen Sie auch, daß bereits 2021 auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein Planspiel zum Thema „Affenpocken“ stattfand. Daran beteiligt war u.a. Jeremy Farrar, der damalige Direktor der milliardenschweren Gesundheitsstiftung „Wellcome Trust“ (gefördert u.a. von der Bill & Melinda Gates Foundation). Wie es der Zufall will, ist Farrar seit letztem Jahr Chefwissenschaftler bei der WHO.

Ende 2023 geht derweil BioNTech eine strategische Partnerschaft mit der „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI) ein. Die CEPI wurde 2016 in Davos (WEF lässt grüßen) gegründet und ist eine Allianz aus WHO, EU-Kommission, einzelnen Regierungen, Pharmaunternehmen, sowie (privaten) Geldgebern und Stiftungen. In der Investorenübersicht 2024 stechen hier wiederum der „Wellcome Trust“, die Gates Foundation und die UNO heraus.

Im Mai 2024 teilten BioNTech und CEPI mit, dass sie ihr Portfolio für mRNA-Impfstoffe erweitern – u.a mit Impfstoffen gegen Mpox. Parallel wird in Dänemark bereits der Pockenimpfstoff „Imvanex“ von „Bavarian Nordic“ hergestellt, der als einziger über eine Zulassung sowohl in der EU als auch den USA verfügt.

Soweit die glasklaren Fakten. Wer es noch genauer wissen möchte