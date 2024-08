Deshalb hatten Mitarbeiter Angst vor Bill Gates

Ein neues Enthüllungsbuch wirft kein gutes Licht auf den Charity-Chef Bill Gates.

In einem neuen Enthüllungsbuch haben Mitarbeiter von Bill Gates’ Charity-Organisation nichts Gutes über den Tech-Milliardär zu sagen. Sie berichten, Gates habe dort regiert wie ein „absolutistischer Monarch“, der alles kontrollieren wollte.

Bereits von seiner Zeit als Microsoft-Chef hörte man Ähnliches, wie Fortune in Erinnerung ruft: Dort habe Gates etwa die unpopuläre Meinung vertreten, dass er „nicht an Urlaub glaube“ und selbst an den Wochenenden gearbeitet habe. Im neuen Buch wird Gates als arroganter und kontrollsüchtiger Chef beschrieben, der Mitarbeiter eingeschüchtert haben soll.