Agenda 2030: So wollen sie dir dein Zuhause wegnehmen

Bald wird die Regierung Ihnen einen Brief schicken, in dem Sie aufgefordert werden, einige Änderungen an Ihrem Haus vorzunehmen, prophezeit der bekannte norwegische Blogger und YouTuber Bjørn Andreas Bull-Hansen. Diese müssen Sie übrigens aus eigener Tasche bezahlen. Und wenn Sie zur Miete wohnen, wird Ihr Vermieter Ihnen ein Schreiben aushändigen, in dem er Ihnen mitteilt, dass die Miete aufgrund dieser Änderungen steigen wird.

Die Rede ist von der sogenannten Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die Teil des europäischen Green Deal ist. Bull-Hansen erwartet, dass diese Pläne bald auch außerhalb der EU umgesetzt werden.

Das alles hat mit dem Weltwirtschaftsforum, dem Great Reset und der Agenda 2030 zu tun, erklärt er. Alle Privathäuser müssen bis 2033 das Energielabel D haben. Bis 2050 müssen alle Häuser emissionsfrei sein. Kosten pro Haus: etwa 100.000 €.

Viele Menschen sind nicht in der Lage, 100.000 € aufzubringen und werden gezwungen sein, ihre Häuser zu verkaufen. Sie werden nichts besitzen und glücklich sein. Und dürfen Sie ein solches Haus überhaupt verkaufen? Werden Sie zu einer Geldstrafe verurteilt? Werden sie dir dein Haus wegnehmen? Dies sei eindeutig ein Angriff auf die Mittelschicht, argumentiert Bull-Hansen.

Dann gibt es nur noch sehr reiche und arme Menschen. Auf diese Weise nähern wir uns einem feudalen System oder Feudalismus.

Bull-Hansen ist überzeugt, dass große Unternehmen diese Häuser aufkaufen werden und dass viele Menschen in Zukunft nicht mehr in der Lage sein werden, ein eigenes Haus zu kaufen.

Dagegen müssen wir uns wehren, betont er. „Wir müssen ungehorsam sein und dürfen das nicht über uns ergehen lassen. Dies ist eine Umverteilung des Reichtums, die wir nicht akzeptieren dürfen. Geben Sie nicht auf. Wir werden gewinnen.“