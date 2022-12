COVID-Lockdowns haben das Darmmikrobiom von Kindern verändert – warum das ein Problem ist

Millionen haben in bester Absicht gehandelt, aber das Vertrauen in diese „Seifenblasen-Wissenschaft“ könnte unbeabsichtigte Langzeitfolgen haben (u. a. Asthma, Allergien und Schlimmeres), die Ihr Blut in Wallung bringen werden.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Kinder, die nicht regelmäßig mit Keimen in Kontakt kommen, haben ein anderes Mikrobiom als Kinder, die regelmäßig mit Keimen in Kontakt kommen. Das Mikrobiom wiederum spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie gut das Immunsystem eines Menschen funktioniert

Die Exposition gegenüber nicht pathogenen Mikroorganismen trägt zur Vorbeugung immunvermittelter chronischer Erkrankungen bei, da sie als immunmodulatorische Signalstoffe wirken. Sie trainieren Ihr Immunsystem, normal zu funktionieren und nicht übermäßig oder unnötig zu reagieren

Es gibt auch Hinweise darauf, dass bestimmte Infektionen in der Kindheit das Risiko für bestimmte chronische Krankheiten verringern können. Eine Maserninfektion zum Beispiel könnte das zukünftige Krebsrisiko senken

Im August 2021 warnte eine französische Gruppe von Experten für pädiatrische Infektionskrankheiten, dass die „Immunitätsschuld“, die durch die fehlende Exposition gegenüber häufigen Viren und Bakterien während der COVID-Schließungen und Schulschließungen verursacht wird, Kinder dazu prädisponieren könnte, in Zukunft mehr Infektionen zu erleiden

Die potenziellen Vorteile natürlicher Infektionen sind auf der Strecke geblieben, weil man sich nur noch auf das Impfen konzentriert hat. Die medizinische Industrie versucht nun, das Wissen über den lebenslangen Nutzen von Infektionen, insbesondere von Infektionen im Kindesalter, zu zerstören

Wie The Atlantic Anfang November 2022 berichtete, haben Kinder, die nicht regelmäßig mit Keimen in Kontakt kommen, ein anderes Mikrobiom als Kinder, die dies tun. Im April 2021, ein Jahr nach den weit verbreiteten COVID-Sperren und der obsessiven Konzentration auf antibakterielle Mittel, sagte der Mikrobiologe Brett Finlay voraus, dass „wir in fünf Jahren eine große Anzahl von Kindern mit Asthma und Fettleibigkeit sehen werden“.

Kontakt mit Mikroben trainiert das Immunsystem

Die „Hygienehypothese“ wurde ursprünglich 1989 von dem Epidemiologen Dr. David Strachan vorgeschlagen. Er war der Ansicht, dass die zunehmende Häufigkeit von Allergien mit der geringeren Exposition gegenüber Viren und Bakterien zusammenhängt, was auf kleinere Familiengrößen zurückzuführen ist, d. h. weniger Geschwister, von denen Säuglinge mit Keimen und Infektionen in Kontakt kommen.

Im Jahr 2003 verfeinerte Graham Rook die Hypothese und nannte sie in „alte Freunde“-Hypothese um (ein Name, der sich nicht gehalten hat). Anstatt gute und schlechte Keime zu berücksichtigen, betonte Rook in seiner Version der Hygienehypothese die Bedeutung der Exposition gegenüber nichtpathogenen (freundlichen) Mikroorganismen für die Entwicklung einer robusten Immunfunktion.

Nach dieser verengten Sichtweise der Hygienehypothese ist die Exposition gegenüber nichtpathogenen Mikroorganismen ein wichtiger Weg, um immunvermittelte chronische Erkrankungen zu verhindern, da sie als immunmodulatorische Signalstoffe wirken und das Immunsystem im Grunde darauf trainieren, normal zu funktionieren und nicht übermäßig oder unnötig zu reagieren.

Das folgende Video zeigt, wie Rückkopplungsschleifen in der Natur, bei denen sich X auf Y und Y auf X auswirkt, dazu beitragen, die Natur im Gleichgewicht zu halten und die Widerstandsfähigkeit der natürlichen Systeme zu fördern. Die gleiche Art von Rückkopplungsschleifen gibt es auch im menschlichen Körper, zwischen Mikroben und verschiedenen Systemen wie dem Immunsystem sowie zwischen dem Körper und seiner Umwelt.

Können bestimmte Infektionen einen langfristigen Nutzen bringen?

Es gibt auch Hinweise darauf, dass bestimmte Infektionen in der Kindheit das Risiko für bestimmte chronische Krankheiten verringern können. Eine solche Theorie besagt, dass eine Maserninfektion das Krebsrisiko senken kann.

Forscher haben herausgefunden, dass 1 von 4 Krebspatienten keine Antikörper gegen Masern und mehr als 1 von 3 keine Antikörper gegen Mumps haben, was darauf hindeutet, dass sie nie an Mumps oder Masern erkrankt waren und eine etwaige Impfung abgeklungen ist.

Übrigens werden Masernviren auch in der Krebsbehandlung eingesetzt. In einem Fall wurde berichtet, dass eine Frau mit unheilbarem Blutkrebs nach der Verabreichung einer großen Menge an Masernviren in Remission ging.

Leider ist der potenzielle Nutzen natürlicher Infektionen in den Hintergrund getreten, da man sich auf die Impfung konzentriert hat. Heutzutage geht es darum, jede Infektion zu verhindern, selbst wenn eine Infektion Vorteile mit sich bringt und selbst wenn die Impfung nachteilige Folgen hat.

Die COVID-Schuldenblase ist geplatzt

Im August 2021 warnte eine französische Gruppe von Experten für pädiatrische Infektionskrankheiten, dass die „Immunitätsschuld“, die durch die fehlende Exposition gegenüber häufigen Viren und Bakterien während der COVID-Schließungen und Schulschließungen verursacht wird, Kinder dazu prädisponieren könnte, in Zukunft mehr Infektionen zu erleiden.

Sie sagten voraus, dass der Rückgang der Exposition gegenüber Viren und Bakterien, die das Immunsystem trainieren, zu einem erneuten Auftreten einer Reihe von Infektionskrankheiten führen könnte, darunter Influenza und Respiratorische Synzytialviren (RSV), wie wir sie jetzt, kurz vor dem Winter 2022, erleben. So die Autoren:

„Während NPIs [nicht-pharmazeutische Maßnahmen] die Übertragung von SARS-CoV-2 einschränkten, reduzierten sie auch die Ausbreitung anderer Krankheitserreger während und nach den Sperrzeiten … Die fehlende Immunstimulation aufgrund der reduzierten Zirkulation mikrobieller Erreger … könnte negative Folgen haben, wenn die Pandemie unter Kontrolle ist und die NPIs aufgehoben werden. Je länger diese Perioden der ‚viralen oder bakteriellen Niedrig-Exposition‘ sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit künftiger Epidemien. Dies ist auf einen wachsenden Anteil ‚anfälliger‘ Menschen und eine abnehmende Herdenimmunität in der Bevölkerung zurückzuführen“.

In einem Artikel für Wired schrieb die Journalistin Maryn McKenna Ende April 2021 ebenfalls:

„Soziale Distanzierung, Abriegelung und Maskierung … scheinen einige der anderen Atemwegserkrankungen, die im Winter zirkulieren, unterdrückt zu haben. Grippe, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV), Enterovirus D68 – in diesem Jahr konnten die Überwachungsnetze, die diese Krankheiten verfolgen, sie kaum finden … Das ist gut … Und doch sind einige Forscher besorgt. Der Abwärtstrend bei der Grippe und anderen Atemwegserkrankungen … könnte auch eine Warnung vor unbeabsichtigten Folgen sein, die noch kommen werden. In der Immunologie ist es eine anerkannte Lehrmeinung, dass unser Immunsystem durch den frühen Kontakt mit Routineinfektionen und gewöhnlichen Mikroben lernt, was es bekämpfen soll und was es in Ruhe lassen soll. Wenn diese Exposition nicht zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, überreagiert das Immunsystem auf jede noch so kleine Beleidigung … Obwohl wir mit den besten Absichten gehandelt haben … haben wir möglicherweise ein weltweites natürliches Experiment zur Verringerung der Belastung durch Mikroben aller Art geschaffen. Jedes andere Beispiel in unserer Geschichte, in dem wir die Exposition gegenüber guten Mikroben unterbrochen haben, hatte unbeabsichtigte Folgen“, sagt B. Brett Finlay … Finlay ist einer von 23 prominenten Forschern aus sechs Ländern, die im Februar in den Proceedings of the National Academy of Sciences vor den langfristigen Folgen einer hyperhygienischen, abgeschotteten Welt für Kinder warnten.

Die Rolle des Darmmikrobioms

Im November 2022 veröffentlichte die Epidemiologin Dr. Keren Landman einen Artikel in der Zeitschrift Vox, in dem sie nicht nur die Hypothesen über Hygiene und Immunität, sondern auch die Rolle des Darmmikrobioms untersuchte:

„Es gibt … falsche Vorstellungen darüber, welche Mikroben unser Immunsystem am effektivsten ‚trainieren‘, sagen die Forscher. Es sind nicht die Viren der Atemwege wie Erkältung und Grippe. Vielmehr sind es die Milliarden von Mikroben, die friedlich in unserem Körper leben und manchmal auch als Mikrobiom bezeichnet werden, sagte Marsha Wills-Karp, eine Immunologin an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, die die umweltbedingten Faktoren allergischer Atemwegserkrankungen untersucht. In diesem Mikrobiom gibt es viele „Lehrer“, wie z. B. Bakterien, die das Immunsystem von Säuglingen zur Entwicklung von Lymphoidzentren erziehen, den B-Zell-Fabriken, die zur Antikörperproduktion beitragen, oder die Makrophagen und andere Immunzellen darauf trainieren, auf pathogene Eindringlinge (d. h. Keime) zu reagieren. Viele Arbeiten, die die Hygienehypothese unterstützen, deuten darauf hin, dass der größte Teil der wichtigen Ausbildung des Immunsystems durch das Mikrobiom aus dem Darm stammt – und dass daher das, was Kinder schlucken, mehr zu ihrer Immunentwicklung beiträgt als das, was sie einatmen … Es gibt ein kleines Mikrobiom in den oberen Atemwegen und der Lunge, aber es ist viel weniger vielfältig als das des Verdauungstrakts, sagte Wills-Karp. Obwohl das Mikrobiom der Atemwege eine Rolle bei Gesundheit und Krankheit spielt, „scheint die Hygienehypothese in Bevölkerungsstudien und Tierstudien eher mit einem gesunden Darmmikrobiom verbunden zu sein“, sagte sie. Die Quintessenz ist hier: Es gibt derzeit kaum Beweise für die Annahme, dass die Zugabe von mehr Viren in die Atemwege eines Menschen das Immunsystem oder die Gesundheit auf andere Weise verbessert … Die Immunsysteme sollten auf die sicheren Umwelt- und Lebensmittelmikroben geschult werden, die in unseren Eingeweiden leben – Expositionen, die Kinder und Erwachsene durch das Leben in einer nicht sterilen Umgebung ohnehin erhalten, die aber durch bestimmte Faktoren wie das Zusammenleben mit Tieren und den Verzehr von fermentierten und ballaststoffreichen Lebensmitteln angereichert werden“.

COVID-Maßnahmen haben das Darmmikrobiom auf der ganzen Welt verändert

Laut Landman haben alternative Medien die Immunitätsschuldtheorie falsch interpretiert, um die Idee zu verbreiten, dass wir uns nicht vor Virusinfektionen schützen und uns sogar anstecken lassen sollten. Was mich betrifft, so habe ich noch niemanden getroffen, der dies tatsächlich befürwortet.

Am Ende verweist Landman auf die Rolle des Darmmikrobioms und betont, dass dort der Großteil des Immuntrainings stattfindet und nicht durch die Exposition gegenüber Viren.

Das ist meiner Meinung nach richtig – und Tatsache ist, dass das Darmmikrobiom von Kindern durch unsere COVID-Maßnahmen tatsächlich beeinträchtigt wurde. Es ist nicht nur so, dass sie weniger Infektionen ausgesetzt waren, sondern auch weniger nützlichen Mikroben.

„Welche mikrobiellen Funktionen könnten wir durch die COVID-19-Präventionsbemühungen verlieren? Was sind die Folgen, wenn die Menschen in zukünftigen Generationen weiterhin mit Ernährungs- und Immunitätsproblemen konfrontiert werden, und was kann getan werden, um diese zu mildern?“ ~ Proceedings der Nationalen Akademie der Wissenschaften

Die negativen Auswirkungen auf das Mikrobiom des Darms stehen im Mittelpunkt der in dem vorangegangenen Zitat zitierten Arbeit der Proceedings of the National Academy of Sciences. Darin stellen Finlay und seine Mitautoren fest, dass:

„Die derzeitigen Pandemiebekämpfungsmaßnahmen und -praktiken werden weitreichende, ungleichmäßige und potenziell langfristige Auswirkungen auf das menschliche Mikrobiom auf der ganzen Welt haben, wenn man bedenkt, dass eine physische Trennung, umfassende Hygiene, Reisesperren und andere Maßnahmen eingeführt werden, die den gesamten mikrobiellen Verlust und die Unfähigkeit zur Reinokulation beeinflussen … Die Überschneidung der Hygienepraktiken des vergangenen Jahrhunderts mit den jüngsten COVID-19-Pandemiebekämpfungsmaßnahmen kann das Mikrobiom und damit die menschliche Gesundheit auf mehreren Zeitskalen negativ beeinflussen. In dem Maße, wie Morbidität und Mortalität im Zusammenhang mit diesen mikrobiellen Veränderungen zunehmen, könnten sich auch die Entwicklungspfade des Menschen verändern. Studien an Mäusen haben beispielsweise gezeigt, dass bestimmte mikrobielle Taxa, wenn sie einmal über Generationen aus einer Population verschwunden sind, nur schwer wiederhergestellt werden können. Der damit verbundene Verlust mikrobieller Funktionen kann die Fähigkeit des Wirts, in bestimmten Umgebungen zu überleben oder Infektionen zu widerstehen, stark einschränken. Eine grundlegende Frage ist daher, welche mikrobiellen Funktionen wir durch die COVID-19-Präventionsbemühungen verlieren könnten? Was sind die Folgen, wenn die Menschen in künftigen Generationen weiterhin mit Ernährungs- und Immunitätsproblemen konfrontiert werden, und was kann getan werden, um diese zu mildern? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie körperliche Distanz und Hygienepraktiken eingesetzt werden können, um die Übertragung von COVID-19 zu verhindern, aber auch um die Vielfalt des Mikrobioms zu erhalten und zu schützen. Es ist wichtig, besser zu verstehen, wie sich diese Praktiken auf das Mikrobiom auswirken, und dann als Reaktion darauf öffentliche Maßnahmen und Praktiken zu entwickeln, die gegebenenfalls die Exposition gegenüber nützlichen Mikroben erhöhen und gleichzeitig das Risiko einer COVID-19-Übertragung verringern können.“

Das Widerstands-Rätsel

Erschwerend kommt hinzu, dass die Impfung von Milliarden von Menschen gegen ein Virus während eines aktiven Ausbruchs die Entstehung resistenter Varianten fördert, und das haben wir in den letzten anderthalb Jahren mit Sicherheit gesehen. Ich verwende den Begriff „impfen“ in diesem Zusammenhang sehr großzügig, da die COVID-Impfungen technisch gesehen keine Impfstoffe sind. Im besten Fall sind sie Gentherapien. Im schlimmsten Fall sind sie Biowaffen. In jedem Fall bleibt der Mechanismus der Resistenzbildung derselbe.

Zweifellos haben Sie schon von Antibiotikaresistenz gehört, die auftritt, wenn Bakterien unzureichend mit Antibiotika behandelt werden, so dass ein Teil der Bakterien überlebt, und wenn Antibiotika oder antibakterielle Produkte übermäßig eingesetzt werden. Die überlebenden Bakterien sind widerstandsfähiger als diejenigen, die während der Behandlung untergegangen sind, und mit der Zeit wächst ihre Resistenz, bis das Antibiotikum keine Wirkung mehr hat.

Das Gleiche passiert, wenn Schädlinge mit Pestiziden überbehandelt werden und wenn ein Impfstoff „undicht“ ist, d. h. ein Impfstoff, der die Infektion und/oder die Verbreitung eines Virus nicht verhindert.

Mitte März 2021 berichtete die New York Times, dass sich COVID-19-Varianten „wahrscheinlich in Menschen mit schwachem Immunsystem entwickelt haben“. Die Antwort, so schlug die NYT vor, besteht darin, dafür zu sorgen, dass immungeschwächte Menschen die Impfung zuerst erhalten, um „das Risiko zu verringern, dass ihre Körper zu Brutkästen für die nächste superstarke Mutante der Welt werden.“

Etwa sechs Wochen später veröffentlichte die Fachzeitschrift Cell Forschungsergebnisse, die zeigten, dass die Hälfte der zehn getesteten zirkulierenden SARS-CoV-2-Varianten bereits eine Resistenz gegen die durch die COVID-Impfung ausgelösten Spike-Antikörper entwickelt hatte. Drei davon waren hochgradig resistent gegen die Neutralisierung. Wie die Autoren feststellten, „kann eine relativ kleine Anzahl von Mutationen eine wirksame Flucht aus der Impfstoffreaktion bewirken“.

Nur drei Monate später, Ende Juli 2021, warnte die Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, dass wir nur „ein paar Mutationen“ von einer völlig impfstoffresistenten Variante entfernt seien.

Diese impfresistenten Varianten sind wahrscheinlich nicht in den ungeimpften Menschen mutiert. Nein, sie mutierten in denjenigen, die die Impfung erhalten haben und trotzdem infiziert wurden, da die Impfung die Infektion nicht verhindert. Da die Impfung auch die Ausbreitung nicht verhindert, wurden diese mutierten Stämme dann von einer geimpften Person auf eine andere übertragen und überholten schnell die vorherigen Varianten.

Der menschliche Körper ist nicht für ein Leben in einer Blase geschaffen

Die Idee, dass das Immunsystem ein regelmäßiges „Training“ in Form einer Exposition gegenüber Mikroorganismen, seien sie nun gutartig oder pathogen, benötigt, beruht auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage. Ein Beispiel aus der Praxis ist David Vetter, ein kleiner Junge aus Texas, der aufgrund eines schweren kombinierten Immundefekts (SCID) in einer sterilen Plastikblase leben musste.

Er wurde 1971 geboren und seine Mutter nahm ihn 1977 zum ersten Mal in die Arme, nachdem NASA-Ingenieure einen „Raumanzug“ für ihn entwickelt hatten, den er außerhalb der Blase tragen konnte. Er starb im Alter von 12 Jahren, nachdem eine Knochenmarktransfusion seiner Schwester das Epstein-Barr-Virus in sein System eingeschleust hatte.

Vetters Immunsystem funktionierte aufgrund einer seltenen genetischen Anomalie nicht. Aber die Isolation zu Hause, wo alles zwanghaft sterilisiert wurde, ähnelt in vielerlei Hinsicht dem, was diesem Jungen widerfahren ist. Ohne einen ständigen Strom von Immunherausforderungen wird das Immunsystem immer anfälliger für Krankheiten, wenn es einem fremden Eindringling gelingt, einzudringen.

Impfpropaganda macht die Wissenschaft zum Gespött

Während die Hygienehypothese in den letzten drei Jahrzehnten an wissenschaftlicher Stärke und Unterstützung gewonnen hat, versucht das medizinische System nun leider, die Uhr zurückzudrehen. Man will Ihnen weismachen, dass es nie einen Nutzen hat, krank zu werden, und dass die Hygienehypothese missverstanden und falsch angewandt wird.

Das ist nicht schwer zu verkaufen, wenn man bedenkt, dass niemand wirklich krank werden will. Aber wenn man es genau nimmt, ist diese Vorstellung, dass man durch Impfungen alle Krankheiten sicher vermeiden kann, nichts als Impfpropaganda. Sie ist weder rational noch gesund.

Tragischerweise versucht die medizinische Industrie nun, das Wissen über den lebenslangen Nutzen von Infektionen, insbesondere von Infektionen im Kindesalter, zu zerstören. Im Grunde genommen entwickelt man eine Immunität. Im besten Fall kann man sein Risiko für andere chronische Erkrankungen wie Asthma, Allergien oder Krebs verringern. Dies sind keine geringen Kompromisse.

COVID-Impfung programmiert sowohl das adaptive als auch das angeborene Immunsystem neu

Wenn wir über COVID-Impfungen sprechen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass es sich dabei NICHT um herkömmliche Impfstoffe handelt. Sie verleihen keine Immunität und induzieren keine Antikörper gegen das gesamte Virus. Sie bringen Ihren Körper dazu, ein genetisch verändertes Spike-Protein zu produzieren, das dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 ähnelt, sich aber von diesem unterscheidet. Ihr Körper bildet dann Antikörper gegen dieses Spike-Protein.

Es handelt sich um eine sehr begrenzte Antikörperreaktion, weshalb das Virus schnell mutieren kann, um der Neutralisierung zu entgehen. Viren bestehen aus mehreren Teilen, und bei einer natürlichen Infektion reagiert Ihr Immunsystem auf alle Teile, nicht nur auf den Spike. Dies ist einer der Gründe, warum die natürliche Immunität so viel besser ist.

Die COVID-Impfungen scheinen auch direkt das Immunsystem zu schwächen. Laut einer Anfang Mai 2021 veröffentlichten Veröffentlichung programmiert die COVID-Impfung von Pfizer/BioNTech „sowohl die adaptive als auch die angeborene Immunantwort um“, was zu einer Verarmung des Immunsystems führt. Ich habe darüber in „Wie die endlosen Booster die Immunfunktion zerstören“ geschrieben.

Üben Sie gute Hygiene, aber übertreiben Sie es nicht

Wir alle sollten gute Hygiene praktizieren, z. B. unsere Hände mit warmem Wasser und Seife waschen. Aber antibakterielle Seifen, Tücher und Desinfektionsmittel schaden mehr als sie nützen, denn sie sind einer der Hauptverursacher der Antibiotikaresistenz. Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, werden bakterielle Infektionen, die früher einfach zu behandeln waren, tödlich. Wenn Sie wirklich etwas für das „Allgemeinwohl“ tun wollen, sollten Sie auf antibakterielle Produkte verzichten.

In ähnlicher Weise kann eine Welt, in der die Menschen gegen alle Arten von Virusinfektionen geimpft werden, nach hinten losgehen und zu aggressiveren und resistenten Viren führen, die schwerere Infektionen verursachen. Ich vermute, dass die Hypothese der Immunitätsschuld zutrifft und dass dies der Grund dafür ist, dass die Zahl der Kinder, die mit RSV und Influenza ins Krankenhaus eingeliefert werden, derzeit ansteigt.

Die beste langfristige Lösung besteht nicht darin, sie mit noch mehr Impfstoffen und Gentherapien vollzupumpen, sondern mit den natürlichen Rückkopplungsschleifen im menschlichen Körper und zwischen dem Körper und seiner Umwelt zu arbeiten, damit ihr Immunsystem eine größere Widerstandsfähigkeit entwickeln kann. Dies würde Dinge beinhalten wie:

Spielen im Freien

Gartenarbeit

Essen Sie reichlich pro- und präbiotische Lebensmittel wie fermentiertes Gemüse und ballaststoffreiches Bio-Obst und -Gemüse (Bio, um Pestizide wie Glyphosat zu vermeiden, die nützliche Darmbakterien abtöten)

Ausreichende Sonnenbestrahlung zur Aufrechterhaltung eines gesunden Vitamin-D-Spiegels von über 40 ng/ml

Unnötige Impfungen vermeiden

