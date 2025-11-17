AI Hasbara: Israel investiert Millionen in Einflussnahme in den USA und richtet sich dabei an Evangelikale in Kirchen und ChatGPT

Von Omer Benjakob

Verträge zwischen Israel und mit Trump verbundenen Unternehmen enthüllen Kampagnen und Pläne, Millionen von US-Kirchengängern anzusprechen, Bots einzusetzen, Influencer zu engagieren und zu versuchen, ChatGPT pro-israelischer zu machen.

Die israelische Regierung hat in den letzten Monaten Verträge im Wert von mehreren Millionen Dollar unterzeichnet, um das Ansehen Israels in der amerikanischen Öffentlichkeit sowohl online als auch offline wiederherzustellen. Angesichts eines starken Rückgangs der Unterstützung durch die konservative Rechte hat Israel Unternehmen beauftragt, nicht nur „Hasbara-Kampagnen“ (öffentliche Diplomatie) durchzuführen, sondern auch Kampagnen, die sich an Millionen von christlichen Kirchgängern richten, Bot-Netzwerke, um pro-israelische Botschaften online zu verstärken, und Bemühungen, sowohl Suchergebnisse als auch die Antworten beliebter KI-Dienste wie ChatGPT zu beeinflussen.

Zu den rekrutierten Experten gehört ein ehemaliger Wahlkampfmanager von Donald Trump, und viele der anderen Firmen stehen in Verbindung mit der Republikanischen Partei oder evangelikalen Gemeinschaften, was darauf hindeutet, dass Israel massive Anstrengungen auf Gemeinschaften konzentriert, die einst automatisch als pro-israelisch galten. Zu den Zielen der Kampagnen gehört die Bekämpfung des Antisemitismus, der parallel zum Rückgang der Unterstützung für Israel zugenommen hat. Zusammen signalisieren diese Kampagnen eine neue Phase in der öffentlichen Diplomatiestrategie Israels nach dem Krieg und eine Veränderung in der Art und Weise, wie es Agenten – sowohl KI als auch menschliche Influencer – für Hasbara im Ausland einsetzt.

Amerikanische Firmen, die ausländische Regierungen vertreten, müssen sich gemäß dem Foreign Agents Registration Act beim US-Justizministerium registrieren lassen. Aus den in den letzten zwei Monaten eingereichten Dokumenten geht hervor, dass die israelische Regierung – über das Außenministerium, das Tourismusministerium und die staatliche Werbeagentur (LAPAM) – mehrere Verträge in den Vereinigten Staaten unterzeichnet hat, um die Interessen Israels zu fördern.

Die Zahlungen werden über die Havas Media Germany GmbH abgewickelt, eine Tochtergesellschaft des internationalen Werbe- und PR-Giganten Havas. In der Praxis fungiert Havas als Vermittler und führt Verträge mit US-Firmen im Namen Israels aus. Aus den Unterlagen geht hervor, dass das Unternehmen seit 2018 mindestens 100 Millionen Dollar für die Förderung israelischer Tourismuskampagnen in den Vereinigten Staaten erhalten hat und auch mit anderen Ländern, darunter mehreren Golfstaaten, an ähnlichen Projekten arbeitet.

Dies könnte der erste öffentlich dokumentierte Fall sein, in dem ein Staat versucht, den Diskurs durch generative KI-Systeme wie ChatGPT und Claude zu beeinflussen.

Der größte der neuen Hasbara-Verträge wurde im August mit einer Firma namens Clock Tower X unterzeichnet, deren Eigentümer Brad Parscale ist, der 2016 und 2020 eine führende Rolle in Trumps digitalen Wahlkampagnen spielte. Der Viermonatsvertrag über 6 Millionen Dollar, der zwischen seiner Firma und Havas Media im Namen der israelischen Regierung unterzeichnet wurde, sieht „strategische Beratung, Planung und Kommunikationsdienstleistungen zur Entwicklung und Durchführung einer breit angelegten US-Kampagne zur Bekämpfung des Antisemitismus” vor.

Laut der Einreichung wird Parscales Unternehmen „mindestens 100 Kerninhalte pro Monat” – darunter Videos, Audio, Podcasts, Grafiken und Texte – sowie „5.000 abgeleitete Versionen” pro Monat produzieren, mit dem Ziel, 50 Millionen Impressionen pro Monat zu erreichen. Achtzig Prozent der Inhalte richten sich an junge Amerikaner auf TikTok, Instagram und YouTube. Die Kampagnenbotschaften werden über Salem Media Network verbreitet, eine konservative christliche Mediengruppe, die mehr als 200 Radiosender und Websites besitzt. Parscale wurde in diesem Jahr zum Leiter der Strategie von Salem ernannt.

Geo-Tagging von Evangelikalen

Vor dem Krieg im Gazastreifen wäre die Konzentration auf christliche Zielgruppen überraschend gewesen, da diese, insbesondere die Evangelikalen, historisch gesehen als die pro-israelischste Gruppe in den USA galten. Pew-Umfragen, die zwischen 2022 und 2025 durchgeführt wurden, zeigen jedoch einen rapiden Rückgang der Unterstützung für Israel während des Krieges im Gazastreifen – selbst unter Konservativen. Im Jahr 2022 hatten etwa 42 Prozent der Amerikaner eine negative Meinung von Israel; drei Jahre später stieg dieser Anteil auf 53 Prozent. Der Einbruch der Unterstützung beschränkt sich nicht nur auf die Demokraten: Die Hälfte der jungen Republikaner (unter 50 Jahren) hat mittlerweile eine negative Meinung von Israel, ein Anstieg von 15 Prozent seit Beginn des Krieges.

Ein Bericht des Center for the Study of the United States an der Universität Tel Aviv aus dem Jahr 2024 weist auf einen ähnlichen Trend unter jungen Evangelikalen hin, die Israel kritischer gegenüberstehen und es nicht mehr automatisch unterstützen, im Gegensatz zu ihren Eltern. Erschwerend kommt hinzu, dass nach der Ermordung des konservativen Kommentators Charlie Kirk Verschwörungstheorien in rechtsextremen Medien und in Online-Desinformationsnetzwerken verbreitet wurden, wonach Israel ihn wegen seiner Kritik am Gaza-Krieg ermordet habe.

“My moral character is now being called into question… I don't need lectures on my coverage…"

@MegynKelly and @charliekirk11 push back against some Israel supporters demanding their 100% Israel support.



Watch below, and subscribe:https://t.co/Y12z2uLeBJ pic.twitter.com/bQ2HepsIaf — The Megyn Kelly Show (@MegynKellyShow) August 6, 2025

Charlie Kirk in der Show von Megyn Kelly. Kritisierte Israel und wurde angegriffen.

Das Versagen des israelischen Apparats für öffentliche Diplomatie – der seit langem sowohl direkte als auch indirekte staatliche Unterstützung genießt und im Inland nach wie vor beliebt ist, wobei sich Prominente häufig freiwillig für solche Projekte engagieren – ist alarmierend. Es wird im Mittelpunkt eines Berichts des Rechnungshofs stehen, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird und Teil einer Reihe von Berichten ist, die sich mit Versäumnissen in Kriegszeiten befassen.

Eine weitere israelische Kampagne, die vom Außenministerium in Auftrag gegeben wurde, wurde von Show Faith by Works vorgeschlagen, einem Unternehmen des republikanischen Beraters Chad Schnitger, einem evangelikalen Aktivisten mit Verbindungen zur christlichen Rechten. Das Budget der Kampagne beläuft sich auf über 3 Millionen Dollar, von denen bereits ein Zehntel über Havas bezahlt wurde, obwohl der endgültige Vertrag noch nicht unterzeichnet ist. In den im September eingereichten Unterlagen wird ein Schwerpunkt auf „Kirchen und christliche Organisationen im Westen der Vereinigten Staaten” beschrieben, mit dem Ziel, dem „rückläufigen Rückhalt für Israel unter evangelikalen Christen” entgegenzuwirken und „das Bewusstsein für die Verbindungen der Palästinenser zur Hamas und ihre Unterstützung des Terrorismus zu schärfen”.

Junge Evangelikale stehen Israel kritischer gegenüber und unterstützen es nicht mehr automatisch, im Gegensatz zu ihren Eltern, die zuvor als Israels loyalste Unterstützerbasis in den Vereinigten Staaten galten.

Den Unterlagen zufolge sollen diese Ziele durch „biblisch fundierte Argumente, die die Bedeutung Israels und des jüdischen Volkes für Christen hervorheben“ verfolgt werden, während gleichzeitig Botschaften verbreitet werden wie „die Palästinenser haben sich für die Hamas entschieden … sie ermorden christliche Helfer … sie haben das Massaker vom 7. Oktober gefeiert und beherbergen Terroristen … Palästinenser und Iran verfolgen beide genozidale Absichten gegenüber Israel“ und vieles mehr.

In den Unterlagen für die vorgeschlagene Kampagne wird erklärt, dass die Botschaften ihr Publikum durch „die größte Geofencing-Kampagne in der Geschichte der USA“ erreichen sollen – ein Konzept, bei dem die physischen Umrisse aller großen Kirchen und christlichen Hochschulen in Kalifornien, Arizona, Nevada und Colorado während der Gottesdienstzeiten kartiert werden, die Besucher anhand kommerzieller Daten identifiziert, verfolgt und weiterhin mit relevanten Anzeigen angesprochen werden. Die geschätzte Zielgruppe für das vorgeschlagene Projekt: acht Millionen Kirchgänger und vier Millionen christliche Studenten.

Netanjahu trifft sich während seines Besuchs in Washington im August mit evangelikalen Führern, darunter John Hagee (in Blau) und Mike Huckabee (zu seiner Linken). Bildnachweis: Avi Ohayon / GPO

Frühere Untersuchungen von Haaretz haben gezeigt, wie „Advertising-Intelligence”-Unternehmen (Adint) Tools einsetzen, mit denen Betreiber ein digitales Polygon auf einer Karte zeichnen, die Identifikationsdaten derjenigen extrahieren können, die sich physisch dort aufgehalten haben, und sie weiterhin online ansprechen können – eine Praxis, die eine ernsthafte Bedrohung für die Privatsphäre darstellt. Die Kampagne würde solche Tools nutzen, um potenzielle christliche Zielgruppen zu identifizieren, zu markieren und mit Botschaften des israelischen Außenministeriums anzusprechen. Dieser Teil des Projekts, so das Außenministerium, sei nicht umgesetzt worden und sei nur ein Vorschlag geblieben – obwohl die Praxis selbst legal ist und in Online-Werbekampagnen verwendet wird. In einer Erklärung gegenüber Haaretz hieß es, die Behauptungen, Israel würde Influencer bezahlen oder Geo-Targeting einsetzen, seien falsch und selbst Teil der Versuche, Israel zu diskreditieren.

Ein dem Antrag beigefügter Entwurf listet potenzielle prominente Teilnehmer auf, darunter den „Guardians of the Galaxy“-Schauspieler Chris Pratt, Jon Voight (Angelina Jolies Vater), den Footballspieler Tim Tebow und den NBA-Star Stephen Curry, wobei unklar ist, ob diese tatsächlich kontaktiert wurden. Die Kampagne umfasst auch eine Wanderausstellung namens „The October 7 Experience“, die von „Hollywood-Setbauern“ entworfen wurde und über immersive Virtual-Reality-Bildschirme verfügt, auf denen die Teilnehmer „die Schrecken des Hamas-Angriffs und des Massakers beim Nova-Musikfestival erleben“ können.

Von SEO zu Geo

Ein zentrales Element der israelischen Kampagne ist der Versuch, Einfluss auf die beliebten Chatbots mit künstlicher Intelligenz zu nehmen, die in den letzten Jahren einen Boom erlebt haben. Eine Klausel im Vertrag von Clock Tower X enthüllt eine „Such- und Sprachoperation“, die nicht nur darauf abzielt, die Kampagne auf Google und anderen Suchmaschinen zu bewerben, sondern auch „Framing-Ergebnisse in GPT-Konversationen und KI-basierten Dialogsystemen zu generieren“.

Das Projekt wird „die größte Geofencing-Kampagne in der Geschichte der USA“ nutzen, um die physischen Grenzen jeder größeren Kirche und christlichen Hochschule zu kartieren, die Besucher zu identifizieren, sie zu verfolgen und gezielt anzusprechen. Die geschätzte Zielgruppe: acht Millionen Kirchgänger und vier Millionen christliche Studenten.

Dies könnte der erste öffentlich dokumentierte Fall sein, in dem ein Staat versucht, den Diskurs durch generative KI-Systeme wie ChatGPT und Claude zu beeinflussen – und damit die Darstellung von Themen im Zusammenhang mit Israel zu beeinflussen. Dies ist eine Abkehr von der „Suchmaschinenoptimierung“ (SEO), die darauf abzielt, pro-israelische Websites in den Suchergebnissen zu fördern, hin zu Chatbot-orientierten Bemühungen, die darauf abzielen, wie Antworten zu Israel und Palästina formuliert werden.

Dennoch hat Israel klassische Plattformen nicht aufgegeben: Eine Ausnahmeregelung der Regierung ergab, dass der Staat in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 über 45 Millionen Dollar für reguläre Online-Werbung bei Google, YouTube, Twitter (X) und Outbrain ausgegeben hat.

Jane Zirkle auf einer gesponserten Reise nach Israel. Sie sah sich wegen dieses Besuchs heftigen Reaktionen seitens einiger ihrer rechtsgerichteten Anhänger ausgesetzt.

Eine weitere israelische Kampagne, die in den Unterlagen zum Foreign Agents Registration Act offengelegt wurde, wurde mit SKDKnickerbocker unterzeichnet, ebenfalls über Havas für das Außenministerium, im Wert von rund 2,5 Millionen Schekel. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen – das eigentlich als dem Demokratischen Lager nahestehend gilt – ein „botbasiertes Programm für verschiedene Social-Media-Kanäle entwickeln, das die Zone mit pro-israelischen Botschaften des Außenministeriums überschwemmt“.

Das Unternehmen wird außerdem bis zu fünf Sprecher rekrutieren, die israelische Botschaften in internationalen Medien und sozialen Medien verbreiten sollen, sowie Bots, die auf TikTok, Instagram, LinkedIn und YouTube eingesetzt werden. Eine separate Kampagne von Targeted Communications Global für das Tourismusministerium wird Influencer und kommerzielle Inhalte nutzen, um für Reisen nach Israel zu werben, für 1,2 Millionen Dollar.

„Projekt Esther“

Eine weitere Influencer-Kampagne wurde mit Bridges Partners vereinbart, einer in Washington ansässigen Beratungsfirma, die Yair Levi und Uri Steinberg, dem ehemaligen israelischen Tourismusattaché in Nordamerika, gehört. Der Vertrag über 1 Million Dollar, der über Havas im Namen des Außenministeriums und LAPAM unterzeichnet wurde, finanziert Social-Media-Influencer, die für Israel werben.

Laut den im September beim US-Justizministerium eingereichten Unterlagen ist das Ziel der Kampagne, „den kulturellen Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und Israel durch Influencer-basierte Inhalte und damit verbundene Aktivitäten zu fördern”. Dazu gehört die Rekrutierung und Betreuung von 14 bis 18 Influencern, die jeweils 25 bis 30 Mal pro Monat auf Instagram, YouTube, TikTok und X posten.

Der Fokus auf Influencer hat in letzter Zeit an Dynamik gewonnen. Im Juli berichtete Haaretz, dass das Außenministerium einer gemeinnützigen Organisation, die damit beauftragt ist, amerikanische rechte Influencer nach Israel zu holen – also genau die Bevölkerungsgruppe, die den stärksten Rückgang an pro-israelischer Stimmung aufweist –, im Rahmen einer Ausschreibungsbefreiung Hunderttausende Schekel gewährt hat. Im August kamen sie an und unternahmen eine Rundreise, einschließlich Besuchen in Siedlungen, die das Ministerium als Besuch von „medialem, diplomatischem und öffentlichkeitswirksamem Wert” bezeichnete. Während seines Besuchs in New York im September traf Premierminister Netanjahu mit amerikanischen Influencern zusammen und forderte sie auf, soziale Medien als Schlachtfeld zu betrachten.

Netanjahu trifft sich während seines jüngsten Besuchs in New York im September mit Social-Media-Influencern. Bildnachweis: Avi Ohayon / GPO

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Bridges Partners bereits mehrere Personen bezahlt hat, darunter Nadav Shtrauchler (15.000 Dollar), einen Kommunikationsberater, der zuvor mit Netanjahu und dem Forum für Geiseln und vermisste Familien zusammengearbeitet hat, sowie Pnina Rezidor (10.000 Dollar), eine israelische Strategin für digitales Marketing.

Die Kampagne trägt den Titel „Esther-Projekt”. Es ist unklar, ob sie mit dem „Projekt Esther” der Heritage Foundation in Verbindung steht, einem Konzept zur Bekämpfung von Antisemitismus, das von dem konservativen Think Tank hinter den umstrittenen Plänen zur Umgestaltung der Bundesregierung unter Trumps zweiter Amtszeit entwickelt wurde. „Projekt Esther” wird als nationale Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum Schutz jüdischer Gemeinden präsentiert – Kritiker, darunter jüdische und progressive Gruppen, sagen jedoch, dass das eigentliche Ziel darin bestehe, pro-palästinensischen Aktivismus unter Strafe zu stellen. Es wurde vorgeschlagen, Studentenvisa zu beschränken und die Bundesmittel für Universitäten zu kürzen, die solche Aktivitäten beherbergen – Maßnahmen, die unmittelbar nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus umgesetzt wurden.

Ein zentrales Instrument

Die in den Unterlagen offenbarten Kampagnen deuten darauf hin, dass Israels frühe Experimente mit künstlicher Intelligenz nun zu einer strukturierten Strategie der öffentlichen Diplomatie in den Vereinigten Staaten gereift sind. Interne Dokumente, die Haaretz vorliegen, zeigen, dass KI ausdrücklich als „Kerninstrument” im technologischen Arsenal von Voices for Israel, einer von der Regierung unterstützten gemeinnützigen Organisation (früher bekannt als Concert), und ihrem Sponsor, dem Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten und Bekämpfung von Antisemitismus, definiert wurde. Die Aufgabe von Voices for Israel besteht darin, im Rahmen des Kampfes Israels gegen „Delegitimierungskampagnen” weltweit massive Online-„Wahrnehmungsoperationen” durchzuführen.

Ein Kriegsdokument aus der Anfangsphase des Konflikts forderte die Einrichtung eines „Technological War Room” (technologischer Kriegsraum), der mit „Überwachungssystemen, KI, Big Data, Verbreitungs- und Störungsfähigkeiten, Aktivierungswerkzeugen und mehr” ausgestattet sein sollte. Die Strategie wurde ursprünglich im Rahmen des ebenfalls vom Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten finanzierten „Project Max” umgesetzt.

Unter dem Titel „Bekämpfung der Hassrede im Internet durch Influencer und KI“ diente das Projekt Max als Vorläufer der heutigen Einflussnahmeoperationen. Eine Untersuchung der Zeitung Haaretz Anfang dieses Jahres deckte außerdem staatlich geförderte Bemühungen zur Entwicklung eines KI-basierten Hasbara-Bots auf, der jedoch fehlerhaft funktionierte und antisemitische und antiisraelische Inhalte produzierte.

Die neu aufgedeckten Kampagnen deuten auf eine parallele Strategie hin, bei der menschliche Influencer mit KI-gesteuerten Agenten kombiniert werden, um Israels Botschaft im Ausland zu verbreiten.

Als Reaktion auf diesen Bericht erklärte das Außenministerium: „Behauptungen über eine Vereinbarung zwischen dem Staat Israel und dem Unternehmen Show Faith bezüglich Geofencing und Zahlungen an Influencer sind falsch. Es gab keine solche Vereinbarung für diese Dienstleistungen.“

Das Ministerium fügte hinzu: „Diese Behauptungen sind ein Beispiel für eine breit angelegte, organisierte und falsche Desinformationskampagne, die in den letzten zwei Jahren gegen Israel geführt wurde und darauf abzielt, die Legitimität und das Existenzrecht des Staates Israel zu untergraben. Diese Propaganda wird unter anderem durch die Verbreitung von Desinformation und vorsätzlicher Irreführung betrieben.“

„Im Rahmen der intensiven Bemühungen Israels gegen diese Desinformationskampagne finden weltweit zahlreiche physische und digitale Ausstellungen und Präsentationen statt, die unter anderem die Gräueltaten des Massakers vom 7. Oktober und andere Materialien zeigen, die der ‚Flut von Desinformationen‘ entgegenwirken sollen. Dies sind die Arten von Aktivitäten, die Show Faith bisher durchgeführt hat“, schloss die Erklärung.