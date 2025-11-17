Was geschieht wirklich in Venezuela? Erklärung der Angriffe der USA und der wirtschaftliche Lage

Eine Analyse der Angriffe Donald Trumps auf Venezuela, der wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Sanktionen sowie der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum erfolgreichen Krieg des Westens gegen Syrien, der zu einem Regimewechsel führte.



Eine regierungsfreundliche Demonstration in Caracas, Venezuela, gegen Donald Trump und die Angriffe der USA, 2019 in Caracas (Bildnachweis: Ben Norton)

Ein chinesischer Journalist interviewte Ben Norton, Chefredakteur des Geopolitical Economy Report, zur Lage in Venezuela, und seine Analyse wurde ins Chinesische übersetzt. Im Folgenden finden Sie seine ursprünglichen Äußerungen in englischer Sprache:

FRAGE: Ben, Sie sind viel in Lateinamerika gereist, unter anderem auch in Venezuela. Ich würde gerne Ihre Meinung zu Maduro hören. Wird seine Regierung vom venezolanischen Volk unterstützt oder könnte ihm ein ähnliches Schicksal wie Baschar al-Assad in Syrien bevorstehen? Wie Sie wissen, plant Trump Angriffe innerhalb Venezuelas. Glauben Sie also, dass Maduros Regierung wie die von Assad stürzen wird?

MEINE ANTWORT: Es gibt zwar einige Parallelen zwischen Venezuela und Syrien, aber es gibt mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten.

Venezuela ist politisch sehr gespalten, aber im Allgemeinen hat die Bolivarische Revolution, die vom früheren Präsidenten Hugo Chávez initiiert und vom derzeitigen Präsidenten Nicolás Maduro fortgesetzt wurde, immer noch große Unterstützung bei den armen und arbeitenden Venezolanern. Die meisten reichen Leute und Eliten sind pro-amerikanisch und gegen die Regierung. Viele von ihnen haben das Land verlassen, aber es gibt immer noch einige in Venezuela (vor allem in wohlhabenden Gegenden wie Chacao).

In Venezuela sind die meisten Menschen der politischen Konflikte und Gewalt überdrüssig und wünschen sich einfach nur Stabilität. Die rechte Opposition hat innerhalb des Landes nicht viele aktive Anhänger. Wenn sie versucht, eine Demonstration zu organisieren, kommen nur wenige hundert Menschen. Obwohl sie zahlenmäßig klein ist, verfügt sie dennoch über viel Macht, die sich auf private Unternehmen, Medien und von westlichen Regierungen finanzierte „NGOs“ konzentriert.

Maduro wird nicht von Menschen innerhalb Venezuelas gestürzt werden. Der einzige Weg, wie die venezolanische Regierung meiner Meinung nach stürzen könnte, wäre eine Invasion des US-Militärs in Venezuela und/oder ein direkter Krieg auf venezolanischem Territorium mit Bombardierungen von Caracas – so wie es die USA im Irak, in Libyen, Jugoslawien, Panama, Grenada usw. getan haben (auch wenn die Taktiken in jedem dieser Kriege unterschiedlich waren).

Trump hat das US-Militär bereits angewiesen, Dutzende Venezolaner in illegalen, außergerichtlichen Hinrichtungen in internationalen Gewässern zu töten. Bislang hat er keine direkten Angriffe innerhalb Venezuelas gestartet, obwohl er bestätigte, dass er die CIA ermächtigt hat, Destabilisierungsoperationen innerhalb des Landes durchzuführen.

Es gibt Berichte, dass Trump plant, Ziele innerhalb Venezuelas zu bombardieren. Dies wäre ein extremer Akt der Aggression und durchaus möglich, sogar wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er US-Truppen nach Venezuela schicken wird – es ist sicherlich möglich, aber es wäre im eigenen Land sehr unpopulär, insbesondere bei seiner sogenannten „MAGA”-Basis.

Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das US-Militär Angriffe mit Raketen und/oder Luftangriffen auf venezolanisches Territorium startet, bei 66 % liegt; und die Wahrscheinlichkeit, dass US-Truppen in das Land einmarschieren und versuchen, die Kontrolle über Häfen, Flughäfen, Hauptverkehrsstraßen und/oder Ölfelder zu übernehmen, bei 25 %.

Umfragen zeigen, dass Trumps Krieg gegen Venezuela in den USA sehr unpopulär ist. Eine knappe Mehrheit der Amerikaner, 55 %, würde eine US-Invasion in Venezuela ablehnen, während nur 15 % sie unterstützen würden. Eine klare Mehrheit von 45 % lehnt den Einsatz des US-Militärs zum Sturz von Präsident Maduro ab, während nur 18 % dies unterstützen. Allerdings hat die öffentliche Opposition Washington noch nie davon abgehalten, seine Pläne umzusetzen.

Tatsächlich zeigen wissenschaftliche Studien, dass die öffentliche Meinung keinen Einfluss auf die Politik der US-Regierung hat.



Wirtschaftlich hat Venezuela unter den illegalen US-Sanktionen und einem Wirtschaftsembargo extrem gelitten, wodurch Venezuela vom Zugang zum US-dominierten internationalen Finanzsystem ausgeschlossen wurde und daran gehindert wurde, sein Öl zu exportieren und seine Ölinfrastruktur zu reparieren/modernisieren, was zu einem Rückgang der Staatseinnahmen um erschreckende 99 % geführt hat (laut der führenden UN-Expertin für Sanktionen, der Sonderberichterstatterin Alena Douhan).

Allerdings befindet sich die venezolanische Wirtschaft heute in einem besseren Zustand als während des letzten von den USA angeführten Putschversuchs in den Jahren 2019-20, der eine Hyperinflation verursacht hatte. Die Inflationsrate ist stark gesunken. Die Reallöhne sind gestiegen. Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs sind erschwinglich. Die Wirtschaft ist jedoch stark dollarisiert, was die Währungshoheit der venezolanischen Regierung untergräbt.

Die jüngsten Angriffe der USA werden wahrscheinlich dazu führen, dass die Unterstützung für die venezolanische Regierung zunimmt, da sie deutlich machen, dass es nur zwei realistische Optionen gibt: entweder Maduro oder eine rechte Marionette der USA – wie die von der US-Regierung finanzierte rechtsextreme Putschistin María Corina Machado, die Washington an die Macht bringen will und die offen darüber spricht, dass sie die riesigen Ölreserven Venezuelas privatisieren und die Vermögenswerte des Landes an US-Konzerne verkaufen will.

Eine deutliche Ähnlichkeit zwischen Venezuela und Syrien war der vom Westen geführte Wirtschaftskrieg.

Die syrische Regierung stürzte unter anderem deshalb, weil die „Caesar“-Sanktionen der USA und der EU die Wirtschaft zerstört hatten. Syrien hatte keinen Zugang zu Hartwährungen und litt daher unter einer sehr hohen Inflation. Das syrische Militär war nicht in der Lage, seine Offiziere und Soldaten zu bezahlen, sodass diese nicht bereit waren zu kämpfen. Außerdem gab es Engpässe bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Öl. Syrien wurde der Zugang zu seinen Öl- und Weizenfeldern verwehrt, die militärisch von den USA besetzt waren.

Ein wesentlicher Unterschied ist der vom Westen unterstützte Krieg gegen Syrien, der 2011 begann.

Der syrische Staat wurde durch mehr als ein Jahrzehnt Krieg erheblich geschwächt. Darüber hinaus war Syrien von mehreren ausländischen Mächten, darunter den USA, der Türkei und Israel, überfallen worden. Große Teile seines Territoriums standen nicht unter der Kontrolle der Zentralregierung, sondern unter der Kontrolle extremistischer Gruppen und Söldner, die von den USA, der Türkei, Israel, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar finanziert und bewaffnet wurden.

Die Situation in Venezuela ist nicht vergleichbar. Es gab 2014 und 2017 gewalttätige Putschversuche von rechtsextremen Kräften, die von den USA unterstützt wurden, aber nichts, was auch nur annähernd das Ausmaß der Gewalt im Krieg in Syrien erreicht hätte.

FRAGE: In Maduros erster und zweiter Amtszeit befand sich die Wirtschaft in einem sehr schlechten Zustand. Warum verbessert sie sich jetzt?

MEINE ANTWORT: Die US-Sanktionen gegen Venezuela begannen 2015, als Obama Venezuela zu einer angeblichen „Bedrohung der nationalen Sicherheit” erklärte. Außerdem brach der weltweite Ölpreis von 2014 bis 2016 ein. Beide Faktoren verursachten enorme wirtschaftliche Probleme in Venezuela.

Die illegalen US-Sanktionen eskalierten dann unter Trump im Jahr 2017 erheblich. Und 2019 verhängte Trump ein Wirtschaftsembargo gegen Venezuela (ähnlich wie die illegale US-Blockade gegen Kuba, die seit mehr als sechs Jahrzehnten unter Verstoß gegen das Völkerrecht andauert).

Dies bedeutete, dass Venezuela kein Öl mehr exportieren konnte, das den größten Teil der Staatseinnahmen ausmachte. Die UN-Sonderberichterstatterin für einseitige Zwangsmaßnahmen, Alena Douhan, berichtete, dass Venezuela aufgrund der US-Sanktionen 99 % seiner Staatseinnahmen verloren habe. Die UN-Expertin betonte auch, dass diese einseitigen US-Sanktionen illegal sind, die Menschenrechte der Venezolaner verletzen und die Wirtschaft zerstört haben.

Die US-Sanktionen führten zu einer erheblichen Verknappung von Dollar und anderen Hartwährungen in Venezuela, was bedeutete, dass die Zentralbank nicht in der Lage war, die Landeswährung Bolivar zu stabilisieren. Darüber hinaus gab es massive Angriffe von Währungsspekulanten mit Sitz in den USA, die von Schwarzmarktgruppen wie DolarToday aus Florida unterstützt wurden. Die Zentralbank versuchte auch während dieser Spekulationsangriffe einen festen Wechselkurs aufrechtzuerhalten, was bedeutete, dass sie die wenigen Hartwährungen, über die sie verfügte, aufbrauchte, um den Bolivar zu verteidigen. Zusammen führten diese Faktoren zu einer Hyperinflation in Venezuela.

Ein weiterer sehr wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist, dass der Großteil der Technologie und der Ölinfrastruktur, die in Venezuela im letzten Jahrhundert genutzt wurde, von westlichen Unternehmen entwickelt worden war. Die Ölindustrie war zwar von Chávez verstaatlicht worden, aber die Technologie, auf die sie angewiesen war, war nach wie vor geistiges Eigentum von US-amerikanischen und europäischen Unternehmen.

Die Sanktionen hinderten Venezuela also daran, seine Ölausrüstung zu reparieren und die neuen Maschinen zu kaufen, die für die Instandhaltung und Modernisierung seiner Ölinfrastruktur erforderlich waren. Dies führte zu einem enormen Rückgang der Erdölproduktion Venezuelas.

Tatsächlich prahlte die Energieinformationsbehörde (EIA) der US-Regierung im Jahr 2019 – während eines von den USA unterstützten Putschversuchs – damit, dass die venezolanische Rohölproduktion auf den niedrigsten Stand seit 2003 (nach einem weiteren von den USA unterstützten Putschversuch) gefallen sei. Die EIA räumte sogar ein, dass die US-Sanktionen ein Faktor waren, der zu diesem erheblichen Rückgang beigetragen hatte.

Die Situation hat sich in den letzten Jahren verbessert, da Venezuela einen Teil seiner Ölmaschinen durch Technologie aus dem Iran, Russland und China ersetzen konnte. Techniker aus dem Iran, Russland und China halfen Venezuela außerdem bei der Reparatur und Modernisierung seiner Ölinfrastruktur.

Dadurch konnte Venezuela mehr Rohöl exportieren, vor allem nach China. Die Ölproduktion ist heute immer noch viel geringer als vor Beginn der US-Sanktionen im Jahr 2015, aber sie steigt langsam an und liegt nun bei mehr als 1 Million Barrel pro Tag, was dem höchsten Stand seit dem letzten von den USA angeführten Putschversuch während Trumps erster Amtszeit entspricht.

Das bedeutet, dass Venezuela nun mehr harte Währung verdient, die es zur Stabilisierung seiner eigenen Währung und zur Senkung der Inflation verwenden kann.

Die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Tatsächlich war die Inflation in Argentinien unter seinem von den USA unterstützten libertären Präsidenten Javier Milei höher als in Venezuela.

FRAGE: Gibt es andere lateinamerikanische Länder, die Venezuela helfen oder unterstützen?

ANTWORT: Kuba und Nicaragua haben Venezuela geholfen. Aber sie sind sehr klein und verfügen nicht über viele Ressourcen und leiden ebenfalls unter den illegalen US-Sanktionen. Sie leisten hauptsächlich politische und diplomatische Unterstützung.

Die rechtsgerichteten Regierungen in Lateinamerika sind alle extrem pro-amerikanisch und anti-venezolanisch eingestellt. Viele der linksgerichteten Regierungen sind in ihrer Außenpolitik unabhängiger, aber sie scheuen sich davor, Venezuela zu nahe zu kommen, weil sie Drohungen der US-Regierung fürchten, insbesondere die Androhung von Sekundärsanktionen, und weil sie mit einer Gegenreaktion der Rechten im eigenen Land rechnen müssen.

Venezuelas Nachbarland Kolumbien war historisch gesehen der treueste Verbündete der USA in der Region, und seine Regierung wurde jahrzehntelang von reichen rechten Oligarchen dominiert. Heute hat Kolumbien zum ersten Mal eine linke Regierung unter der Führung von Präsident Gustavo Petro.

Petro hat die USA öffentlich kritisiert und sich lautstark gegen ihre Angriffe auf Venezuela ausgesprochen. Als Reaktion darauf verhängte Trump Sanktionen gegen Präsident Petro und seine Familie. Dies war ein eklatanter Akt der Aggression gegen die Souveränität Kolumbiens und ein klares Beispiel für die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten des Landes. Es war auch offensichtlich als Drohung gegen andere Staats- und Regierungschefs in der Region gedacht, damit sie sich nicht zu Wort melden und den Krieg der USA in Frage stellen.

Dennoch hat Petro immer noch Angst, sich Venezuela zu sehr anzunähern, weil er von den rechten Medien in Kolumbien angegriffen wird und weil 2026 Wahlen anstehen und er nicht möchte, dass seine linken Verbündeten Schaden nehmen.

Von den USA unterstützte rechte Kräfte gewinnen in vielen Teilen Lateinamerikas an Einfluss. Der Krieg gegen Venezuela ist Teil einer größeren Strategie des US-Imperiums, den linken antiimperialistischen Widerstand zu schwächen, rechte oligarchische Gruppen zu stärken, die den Interessen der US-Konzerne dienen, und die Hegemonie der USA in der gesamten Region durchzusetzen.