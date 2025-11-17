Die digitale ID ist der Schlüssel zur Freischaltung der digitalen Identität für das DPI-Panoptikum

Von The Sociable

Ihre biometrischen Daten sind Ihre Identifikation, Ihre Identität sind Sie selbst; zusammen speisen sie das interoperable digitale Kontrollnetz: Perspektive

Digitale ID und digitale Identität sind zwei Begriffe, die oft synonym verwendet werden, aber für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben.

ID steht für Identifikation; sie ist etwas, das zeigt oder beweist, wer Sie sind.

Identität hingegen sind Sie selbst! Es ist Ihr charakteristisches Merkmal oder Ihre Persönlichkeit, die Ihre Überzeugungen und Verhaltensweisen umfasst.

„Unsere Identität ist buchstäblich das, was wir sind, und mit dem Fortschreiten der digitalen Technologien der vierten industriellen Revolution wird unsere Identität zunehmend digitaler […] Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Weltwirtschaftsforum, Identität in einer digitalen Welt: Ein neues Kapitel im Sozialvertrag, September 2018

Wenn man digitale ID und Identität vergleicht, ist die ID wie ein Schlüssel, der die Tür zum Reich der Verhaltensdaten öffnet, das Ihre Identität ausmacht.

Eine ID kann eine physische Karte mit einem Foto und einem Barcode sein, aber auch eine App, eine Nummer oder Ihre biometrischen Daten.

Hinter der ID, egal in welcher Form, verbirgt sich jedoch ein umfangreiches und interoperables System, das Ihre digitale Identität umfasst und alles über Sie enthält – Ihre Online-Transaktionen, Ihre Beiträge in sozialen Medien, Ihren CO2-Fußabdruck, Ihre Krankengeschichte, Ihre Interaktionen mit dem Staat und so weiter.

Und hinter der digitalen Identität verbirgt sich die digitale öffentliche Infrastruktur (DPI), ein bürgerlicher Technologie-Stack, der aus drei Hauptkomponenten besteht: digitale Identität, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

Digital ID & Digital Public Infrastructure (DPI) for vaccine passports, tax collection, toll payments, climate adaption & circular economy: Nandan Nilekani at the B20 India Summit.

Source: https://t.co/fL9CuuKbNb pic.twitter.com/GpGFUTAhTQ — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 29, 2023

Übersetzung von „X“: Digitale ID und digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) für Impfpässe, Steuererhebung, Mautzahlungen, Klimaanpassung und Kreislaufwirtschaft: Nandan Nilekani auf dem B20-Gipfel in Indien. Quelle: https://youtube.com/live/jun-BrCj_

Wenn Menschen fragen, ob die digitale ID das ist, worauf es ankommt, meinen sie dann die digitale Identifizierung oder die digitale Identität? Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem.

Man kann sagen, dass man sich niemals freiwillig für eine digitale ID anmelden würde, und das mag auch stimmen, aber sobald die digitale ID über eine App auf dem Smartphone hinausgeht, spielt das keine Rolle mehr, denn man selbst – also der eigene physische Körper – wird zur digitalen ID.

Da Kameras, Drohnen und Sensoren allgegenwärtig sind, können Gesichtserkennung, Iris-Scans, Handflächen-Scans, Fingerabdrücke, Herzmonitore, Gehirnscanner und Gangerkennung zu Identifizierungszwecken verwendet und dann zur Bestätigung mit bestehenden Datensätzen abgeglichen werden.

Wir werden in der realen Welt ständig identifiziert, zunehmend auch in digitalen Überwachungs-Sandkästen wie Flughäfen und 15-Minuten-Smart-Cities, ohne jemals irgendeine Art von Dokument vorlegen zu müssen.

Collaborative Sensing is "enormously intrusive… You know where everybody is at all times. What they're doing. Where they're going.. An ethical dilemma, but it's coming" pic.twitter.com/fOpqPX0IKY — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) July 8, 2025

Übersetzungen von „X“: WEF Collaborative Sensing = Smart City Panopticon / Totalüberwachung: Kameras sind in jeder Stadt allgegenwärtig. Jede Straßenlaterne wird gesteuert. Jedes Fahrzeug kommuniziert mit einer zentralen Stelle. Vehicle 2 Everything (V2X)-Technologie: IBM-CIO Bernie Meyerson https://youtube.com/watch?v=QVTprD

Kollaborative Sensorik ist „enorm aufdringlich … Man weiß jederzeit, wo sich jeder befindet. Was er tut. Wohin er geht … Ein ethisches Dilemma, aber es kommt auf uns zu.“

Und digitale IDs sind nicht nur für Menschen gedacht.

Derzeit treiben die UNO und die Rockefeller Foundation ein Projekt namens „Nature ID” voran, das als digitale Personenidentifikation zur Überwachung, Tokenisierung und Finanzialisierung von allem in der Natur dienen soll.

„Nature ID: Ein vorgeschlagenes digitales öffentliches Infrastruktursystem zur Integration und zum Austausch von Umwelt-, Sozial- und Verwaltungsdaten zur Unterstützung von Naturschutz- und Nachhaltigkeitsinitiativen” UNDP, The Case for Nature ID, März 2025

In diesem Szenario spielt es keine Rolle, was die Natur zum Thema digitale Identitäten zu sagen hat.

Die Biodiversität protestiert nicht, sie organisiert keinen Widerstand und sie hat kein Smartphone, um sich dafür oder dagegen zu entscheiden.

Nicht einmal Tiere wie Hunde und Kühe sind von der digitalen Identifizierung ausgenommen, da ihre einzigartigen Nasenabdrücke zu ihrer Identifizierung verwendet werden.

„Das System muss die digitale Speicherung und den Abruf umfassender Tiermetadaten ermöglichen, einschließlich Identifikationsdaten, Impfhistorie und Gesundheitsinformationen.“ Vereinte Nationen, AI for Good Innovate for Impact Zwischenbericht, Juli 2025

„Physische Identifikatoren wie Tags oder Mikrochips sind anfällig für Manipulationen oder Missbrauch, was zu Identitätsbetrug bei Tieren führen kann, bei dem ein Tier absichtlich oder versehentlich als ein anderes ausgegeben wird. Dies untergräbt die Integrität von Registrierungs-, Rückverfolgbarkeits- und Seuchenbekämpfungssystemen“ Vereinte Nationen, AI for Good Innovate for Impact Interim Report, Juli 2025

Menschen, Natur und Tiere erhalten digitale IDs, aber das ist noch nicht alles. Auch unbelebte Objekte bekommen sie.

Von Batteriepässen über landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen bis hin zu Handelsgütern – alles wird mit einer digitalen ID und Identität versehen.

„Die durchgängige Digitalisierung des Handels erfordert einen globalen Ansatz für die digitalen Identitäten von natürlichen und juristischen Personen sowie von physischen und digitalen Objekten, die elektronische Informationen senden oder empfangen, um die Entstehung von digitalen Identitätssilos zu vermeiden.“ WEF & WTO, The Promise of TradeTech: Policy Approaches to Harness Trade Digitalization, April 2022

Für Menschen ist eine digitale ID erforderlich, um Ihre digitale Identität aufzubrechen, sie den Datenbrokern zum Abschöpfen freizugeben und sie an den Meistbietenden zu verkaufen.

In einigen Fällen ist dieser Bieter das US-amerikanische Amt des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI), das eine zentrale Anlaufstelle für Anbieter einrichtet, um Ihre intimsten und „anonymisierten” Daten an Nachrichtendienste zu verkaufen.

Das Office of the Open Source Intelligence Executive „sucht nach einem Ansatz […], um den Zugang zu CAI [Commercially Available Information, kommerziell verfügbaren Informationen] für die gesamte IC [Intelligence Community, Geheimdienstgemeinschaft] zu optimieren und diese Informationen den Missionsnutzern auf eine kohärentere, effizientere und kostengünstigere Weise zur Verfügung zu stellen“. ODNI, Solutions Solicitation: Intelligence Community (IC) Data Consortium (ICDC), April 2025

Das Office of the Open Source Intelligence Executive „strebt einen zentralisierten Ansatz für den Zugriff auf CAI [Commercially Available Information, kommerziell verfügbare Informationen] über drei primäre Optionen – API-Abfrage, Plattformzugriff und Massendatenzugriff – von kommerziellen Anbietern an“. ODNI, Solutions Solicitation: Intelligence Community (IC) Data Consortium (ICDC), April 2025

Nachdem die digitale ID-Sichel Ihre Identität zerschlagen hat, kommen programmierbare digitale Währungen ins Spiel, die mit einer weiteren Schlüsselkomponente von DPI zusammenpassen: schnellen Zahlungssystemen.

Regierungen und Unternehmen können digitale Währungen so programmieren, dass sie einschränken, was Sie kaufen können, wo Sie kaufen können und wann.

"You could have a potentially […] darker world where the government decides that [CBDC] can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable like say ammunition, or drugs, or pornography, or something of the sort": Eswar Prasad, WEF #AMNC23 pic.twitter.com/KkWgaEWAR5 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 28, 2023

Übersetzung von „X“: „Es könnte eine potenziell […] düsterere Welt entstehen, in der die Regierung beschließt, dass [CBDC] für den Kauf bestimmter Dinge verwendet werden darf, aber nicht für andere Dinge, die sie für weniger wünschenswert hält, wie beispielsweise Munition, Drogen, Pornografie oder ähnliches“: Eswar Prasad, WEF #AMNC23

In einigen Geschäften kann man bereits bezahlen, ohne jemals einen Ausweis vorzeigen, sein Smartphone scannen oder eine physische Karte durchziehen zu müssen.

Alles, was man dafür tun muss, ist mit der Handfläche zu winken.

Und wenn die digitale Welt immer mehr mit der physischen Welt verschmilzt, entsteht ein Metaversum. Man wird jederzeit über 80 KI-Agenten verfügen, die in digitaler Form für einen handeln.

Agentic AI as another excuse for digital ID?

"In the future for every Human Identity there will be about 80 Machine-Based Identities" Helmut Reisinger, Palo Alto Networks

WEF Global Future Councils & Cybersecurity Meetings #AMGFCC25 https://t.co/Gvf4u0l7l0 pic.twitter.com/mmLgcCR6tR — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) October 14, 2025

Übersetzung von „X“: Agentische KI als weitere Rechtfertigung für digitale IDs? „In Zukunft wird es für jede menschliche Identität etwa 80 maschinengestützte Identitäten geben.“ Helmut Reisinger, Palo Alto Networks WEF Global Future Councils & Cybersecurity Meetings #AMGFCC25 https://weforum.org/meetings/annua

Da immer mehr Regierungen Gesetze verabschieden, die Online-Altersüberprüfungen vorschreiben, die im Wesentlichen Internet-Pässe sind, können Sie sich entweder für die Verwendung einer digitalen ID entscheiden oder sich jedes Mal, wenn Sie auf das Internet oder das kommende Metaversum zugreifen möchten, biometrischen Lebendigkeitstests wie Selfies oder Videos unterziehen.

„Diese benutzerfreundliche und datenschutzkonforme Lösung zur Altersüberprüfung basiert auf dem robusten Rahmenwerk der europäischen digitalen Identitätsbörse und ermöglicht es Einzelpersonen, ihre Berechtigung für altersbeschränkte Online-Dienste, wie beispielsweise solche, die Erwachsenen vorbehalten sind, nachzuweisen, ohne mehr personenbezogene Daten preiszugeben als unbedingt notwendig.“ Europäische Kommission, EU-Lösung zur Altersüberprüfung, Juli 2025

Die digitale Identität kann auch wie eine Voodoo-Puppe wirken, bei der alles, was Sie in der realen Welt tun, mit Ihrer digitalen Darstellung in der Cyberwelt – dem Metaversum – verknüpft werden kann.

Was auch immer Sie in dieser simulierten Welt sagen, denken oder tun, kann Auswirkungen auf die physische Welt haben und umgekehrt.

Was Sie nicht sagen oder tun, aber was der Algorithmus für möglich hält, dass Sie in Zukunft sagen oder tun könnten, kann in diesen dystopischen, präventiven Gedankenpolizei-Szenarien, an deren Umsetzung DARPA seit Jahrzehnten arbeitet, gegen Sie verwendet werden.

„MAGICS ARC fordert paradigmenverändernde Ansätze für die Modellierung komplexer, dynamischer Systeme zur Vorhersage kollektiven menschlichen Verhaltens.“ DARPA, MAGICS ARC, April 2025

Angesichts der rasanten Entwicklung von Wearables zur Entschlüsselung des Gehirns und von Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCIs) werden Ihre Gedanken bald nicht mehr Ihre eigenen sein.

All dies ist Teil der sogenannten vierten industriellen Revolution, die laut Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), zu einer Verschmelzung unserer physischen, biologischen und digitalen Identitäten führen wird.

Die digitale Identität war schon immer dazu bestimmt, mit unserem physischen und biologischen Selbst zu verschmelzen – ganz ohne Smartphone-App.

Your thoughts are not your own. With smart headbands, hats, ear buds, tattoos:

"We can pick up emotional states like are you happy or sad or angry. We can pick up & decode faces that you're seeing in your mind. Your PIN number to your bank account": Nita Farahany #wef23 pic.twitter.com/3DUNnPoUNg — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2023

Übersetzung von „X“: Ihre Gedanken gehören nicht Ihnen allein. Mit intelligenten Stirnbändern, Hüten, Ohrhörern, Tattoos: „Wir können emotionale Zustände wie Freude, Traurigkeit oder Wut erkennen. Wir können Gesichter, die Sie in Ihrem Kopf sehen, erkennen und entschlüsseln. Ihre PIN-Nummer für Ihr Bankkonto“: Nita Farahany #wef23

Alles beginnt mit der digitalen ID, die die digitale Identität freischaltet, die wiederum in die digitale öffentliche Infrastruktur einfließt.

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, welche Lösungen gibt es dann?

Das Smartphone wegzuwerfen verschafft Ihnen etwas Zeit, aber das wird nicht ewig so bleiben.

Die Nutzung öffentlich-privater Technologiedienste zu verweigern, ist ebenfalls eine Option, aber wie lange dauert es, bis Sie ohne diese Dienste nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können oder bis die Steuerbehörden an Ihre Tür klopfen?

Sie können sich schwören, nur noch Bargeld zu verwenden, aber wenn Banken bargeldlos und vollständig digital werden, woher bekommen Sie dann Ihr Geld? Wie können Sie Lebensmittel kaufen, die Miete oder Hypothek bezahlen oder andere wichtige Dinge wie Gesundheitsversorgung bezahlen?

Der Aufbau paralleler Systeme ist ein weiterer Weg. Sie müssen genügend Menschen dafür gewinnen und den Aufbau dieser Systeme finanzieren, aber wie finanzieren Sie sie, ohne zu den Banken zu gehen? Tauschhandel?

Bitcoin und Kryptowährungen sind eine Option für die Finanzierung, aber selbst sie werden von Regierungen und mächtigen Personen und Unternehmen wie Larry Fink von BlackRock kooptiert.

Eine politische Lösung für den digitalen Gulag zu suchen, ist zwecklos. Politikern kann man niemals trauen.

Vielleicht könnte Lawfare funktionieren? Wenn es genügend Sammelklagen gäbe, die beweisen könnten, dass digitale IDs und Identitäten eine Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte der Menschen darstellen, dann könnte das vielleicht auch etwas Zeit gewinnen, zumindest in einigen Ländern.

Der Einsatz aller oben genannten Lösungen, zusätzlich zu anderen, die hier nicht erwähnt wurden, könnte in Kombination die Entwicklung verlangsamen, ähnlich wie ein Zermürbungskrieg.

Ein weiterer Weg des Widerstands könnte darin bestehen, Bewusstsein, Wissen und Informationen zu verbreiten, um diese tyrannischen Absichten aufzudecken.

So werden Gemeinschaften aufgebaut.

Wenn die Menschen erkennen, dass der Kaiser keine Kleider trägt, werden die Machthaber zur Lachnummer. Sie können verspottet und schneller aus der Stadt gejagt werden, als man „geteert und gefedert” sagen kann.

Wissen ist Macht.

Aber egal, wie sehr die globale öffentlich-private Partnerschaft versucht, die Kontrolle zu erlangen, sie wird unweigerlich auf die gleiche Gegenkraft treffen – denn jede Aktion hat eine gleich starke Gegenreaktion zur Folge.

Das Gleichgewicht wird letztendlich wiederhergestellt werden; es ist nur eine Frage der Zeit, und jederzeit kann etwas passieren, das die ganze Welt auf den Kopf stellt, sei es durch Zufall oder durch Absicht.

Digitale ID und digitale Identität sind zwei Seiten derselben Medaille, beide interoperabel und programmierbar für das öffentlich-private Panoptikum.