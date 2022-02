Aktien von Bestattungsunternehmen steigen, Sterbe- und Invaliditätsauszahlungen nehmen zu

Mecola.com

Das Geschäft der Bestattungsunternehmen in den USA boomt, da die Sterberaten steigen, insbesondere bei jungen Menschen im arbeitsfähigen Alter

Der ehemalige Blackrock-Fondsmanager Ed Dowd hat Daten über die Sterblichkeitsraten vor und nach der Verbreitung der COVID-19-Impfung analysiert und festgestellt, dass sich die Sterberaten im Jahr 2021 – nach der Verbreitung der Impfung – im Vergleich zu 2020 verschlechtert haben.

Die Versicherungsgesellschaften verzeichnen einen Anstieg der Auszahlungen für Todesfälle und Invalidität; Lincoln National gab an, dass die Todesfälle im Jahresvergleich um 13,7 % und im vierten Quartal um 54 % im Vergleich zu 2019 gestiegen sind.

Scott Davison, CEO des Versicherungsunternehmens OneAmerica, berichtete, dass die Sterblichkeitsrate bei den 18- bis 64-Jährigen im Vergleich zu vor der Pandemie um 40 % gestiegen ist

Eine Studie von Dr. Peter McCullough und Kollegen legt nahe, dass Menschen, die gegen COVID-19 geimpft wurden, eine Schädigung ihres angeborenen Immunsystems aufweisen, die zu einer Form des erworbenen Immundefektsyndroms führt

Das Geschäft der Bestattungsunternehmen in den USA boomt, da die Sterblichkeitsraten schleichend ansteigen, insbesondere bei jungen Menschen im arbeitsfähigen Alter. Der ehemalige Blackrock-Fondsmanager Ed Dowd hat Daten über die Sterblichkeitsraten vor und nach der Verbreitung der COVID-19-Impfung analysiert und festgestellt, dass sich die Sterblichkeitsraten im Jahr 2021 – nach der Verbreitung der Impfung – im Vergleich zu 2020 verschlechtert haben.

Wie Zero Hedge berichtet, wies Dowd darauf hin, dass „ein Anstieg der Sterblichkeitsrate bei jüngeren Menschen im arbeitsfähigen Alter mit den Impfvorschriften zusammenfiel. Die Spitze bei den jüngeren Todesfällen erreichte ihren Höhepunkt im dritten Quartal 2021, als die COVID-Todesfälle extrem niedrig waren (aber bis Ende September anstiegen).

Dowd berichtete auch über Daten des öffentlichen Bestattungsunternehmens Carriage Services, das einen Anstieg von 28 % im September 2021 im Vergleich zum September 2020 meldete, während der August einen Anstieg von 13 % aufwies. Er tweetete:

Das Geschäft läuft seit der Einführung der Impfstoffe recht gut & die Aktie ist 2021 um 106% gestiegen. Seltsam, oder? Leute, das ist schockierend, da 89% der Bestattungsinstitute in den USA privat sind. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs.

Auszahlungen von Lebensversicherungen nehmen zu

Die Versicherungsunternehmen verzeichnen auch einen Anstieg der Auszahlungen für Tod und Invalidität. Dowd twitterte am 1. Februar 2022, dass die Finanzversicherungsgesellschaft Unum einen Anstieg der Leistungsquote (Auszahlungen im Verhältnis zu den Prämien) in ihrem Lebensversicherungssegment um 9 % verzeichnete. Dowd twitterte:

Im Jahr 2021 haben sie einen Anstieg von 17,4% gegenüber 2020 verzeichnet. Das ist höher als der Anstieg von 13,3% gegenüber 2019. Die höheren Auszahlungen im Jahr 21 treten also mit einem Wunderimpfstoff und weniger virulenten Stämmen auf … 2019 hatte die Einheit einen Gewinn von 266 Millionen Dollar, letztes Jahr einen Gewinn von 82 Millionen Dollar und dieses Jahr einen Verlust von -192 Millionen Dollar. Ein Rückgang um 458 Millionen Dollar in 2 Jahren. Es ist wichtig, daran zu denken, dass es sich dabei um erwerbstätige Menschen im erwerbsfähigen Alter handelt.

Scott Davison, CEO des in Indiana ansässigen Versicherungsunternehmens OneAmerica, berichtete ebenfalls von beunruhigenden Statistiken: Die Sterblichkeitsrate bei den 18- bis 64-Jährigen ist im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 40 % gestiegen.

„Wir erleben derzeit die höchsten Todesraten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica“, sagte Davison und fügte hinzu: „Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist: Ein Drei-Sigma-Fall oder eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren eintritt, würde einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten. Also sind 40 % einfach unerhört.“ Außerdem sind die meisten Todesfälle nicht auf COVID-19 zurückzuführen. Er sagte:

Die Daten zeigen uns, dass die Todesfälle, die als COVID-Todesfälle gemeldet werden, die tatsächlichen Todesfälle unter den Menschen im erwerbsfähigen Alter durch die Pandemie stark unterschätzen. Es ist vielleicht nicht alles COVID auf der Sterbeurkunde, aber die Zahl der Todesfälle ist einfach sehr, sehr hoch.

Invaliditätsansprüche und Krankenhaussterblichkeitsraten steigen an

Auch die Invaliditätsansprüche, zunächst kurzfristige Ansprüche und jetzt langfristige Ansprüche, sind gestiegen. Auf einer Pressekonferenz, auf der Davison sprach, bestätigte Brian Tabor, Präsident der Krankenhausvereinigung von Indiana, dass die Krankenhäuser ebenfalls eine weit verbreitete Krankheit und steigende Sterberaten verzeichnen. Zero Hedge berichtete:

Brian Tabor, der Präsident der Indiana Hospital Association, sagte, dass die Krankenhäuser im ganzen Bundesstaat mit Patienten „mit vielen verschiedenen Erkrankungen“ überschwemmt werden und dass sich „leider der durchschnittliche Gesundheitszustand der Hoosiers während der Pandemie verschlechtert hat“. In einem Folgeanruf sagte er, dass er keine Aufschlüsselung darüber habe, warum so viele Menschen in diesem Bundesstaat ins Krankenhaus eingeliefert werden – wegen welcher Krankheiten oder Beschwerden. Er sagte jedoch, dass die von Davison genannte außergewöhnlich hohe Sterblichkeitsrate mit den Zahlen übereinstimme, die in den Krankenhäusern des Bundesstaates zu beobachten seien. Für mich hat es bestätigt, dass es das bestätigt, was wir an der Front sehen …, sagte er.

Zu den anderen Versicherungsunternehmen, die höhere Sterblichkeitsraten angaben, gehört die Hartford Insurance Group, die bekannt gab, dass die Sterblichkeitsrate vor den Schüssen um 32 % im Jahr 2019 und um 20 % im Jahr 2020 gestiegen ist. Lincoln National gab ebenfalls an, dass die Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr um 13,7 % und im 4. Quartal um 54 % gegenüber 2019 gestiegen sind. Dowd twitterte:

Randy Frietag, CFO, hat gerade erklärt, dass sich der Anteil der jungen Menschen, die 2021 an Covid sterben, in der zweiten Jahreshälfte verdoppelt hat & das hat das Ergebnis für Lincoln & seine Konkurrenten angetrieben. Er führte an, dass 40 % im 3. Quartal und 35 % im 4. Quartal unter 65 Jahre alt waren … Die Vorschriften bringen die Leute um … Das sollte nicht passieren mit Wunderimpfstoffen in einer Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter und einem milden Omikron.

Wie ZeroHedge anmerkte, müssen wir von den Versicherungsgesellschaften wissen, was die führenden Todesursachen für 2020 und 2021 waren und wie viele von den Verstorbenen COVID-19-Impfungen erhielten.

Weiter heißt es: „Die Reinsurance Group of America beispielsweise meldete im vierten Quartal 2020 einen Gewinn, als der größte Teil der Bevölkerung ungeimpft war und ein tödlicherer Covid-19-Stamm grassierte, verzeichnete aber im vierten Quartal 2021 einen Verlust, da mehr als 60 % des Landes vollständig geimpft waren (und etwa 75 % mindestens eine Dosis erhalten hatten).

Mit anderen Worten, sie zahlten Ende 2021, nachdem die Impfungen weit verbreitet waren, mehr Sterbe- und Invaliditätsleistungen aus als auf dem Höhepunkt der Pandemie, als noch keine (oder nur wenige) Impfungen ausgegeben worden waren.

Die Zahl der Todesfälle steigt trotz der Masseninjektionskampagne weiter an

Rund um den Globus wird deutlich, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle trotz der Masseninjektionskampagne, die uns eigentlich retten sollte, weiterhin explodiert. In der Woche, die am 12. November 2021 endete, wurden in Großbritannien 2.047 mehr Todesfälle gemeldet als im gleichen Zeitraum zwischen 2015 und 2019.

COVID-19 kann jedoch nicht die alleinige Schuld daran tragen, da es nur bei 1.197 Menschen auf den Totenscheinen aufgeführt war. Darüber hinaus sind die Todesfälle in Großbritannien, die nicht auf COVID zurückzuführen sind, seit Juli höher als der wöchentliche Durchschnitt in den fünf Jahren vor der Pandemie.

Herzkrankheiten und Schlaganfälle scheinen die Ursache für viele der überzähligen Todesfälle zu sein, wie die Financial Times berichtet: „Die neue Phase der überzähligen Todesfälle lässt die Möglichkeit aufkommen, dass seit dem Sommer mehr Menschen ihr Leben verloren haben, weil der NHS überlastet war oder schwere Krankheiten nicht rechtzeitig diagnostiziert wurden …

Auf Twitter enthüllte der Software-Ingenieur Ben M. (@USMortality) aus dem Silicon Valley in ähnlicher Weise, dass allein in einem Zeitraum von 13 Wochen etwa 107.700 Senioren über der normalen Rate starben, trotz einer Impfrate von 98,7 %. In einem anderen Beispiel verwendete er Daten der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, census.gov und seine eigenen Berechnungen, um zu zeigen, dass die überzähligen Todesfälle in Vermont ansteigen, obwohl die Mehrheit der Erwachsenen geimpft wurde.

„In Vermont waren bis zum 1. Juni 2021 71% der gesamten Bevölkerung geimpft“, twitterte er. „Das sind 83% der erwachsenen Bevölkerung, und trotzdem gibt es dort jetzt die meisten Todesfälle seit der Pandemie!

Eine Untersuchung von The Exposé, die sich auf offizielle Daten des NHS und des britischen Amtes für Nationale Statistik (ONS) stützt, ergab außerdem, dass die Zahl der Todesfälle unter Teenagern um 47 % gestiegen ist, seit sie die COVID-19-Impfung erhalten. Und nicht nur das, auch die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 stieg bei den 15- bis 19-Jährigen an, nachdem die Impfung für diese Altersgruppe eingeführt worden war.

COVID-19-Impfungen verursachen das erworbene Immundefektsyndrom

Eine Studie des Internisten, Kardiologen und Herausgebers zweier medizinischer Fachzeitschriften, Dr. Peter McCullough, und seiner Kollegen legt nahe, dass Menschen, die COVID-19-Impfungen erhalten haben, möglicherweise eine Schädigung ihres angeborenen Immunsystems aufweisen, die zu einer Form des erworbenen Immunschwächesyndroms führt.

Bei den COVID-19-Impfungen wird genetisch veränderte mRNA verwendet, die für Spike-Proteine kodiert. Dies führt dazu, dass die mRNA vor der zellulären Abwehr verborgen bleibt, „eine längere biologische Halbwertszeit der Proteine fördert und insgesamt eine höhere Produktion von Spike-Proteinen bewirkt“, so die Studie.

Die Forscher stellen fest, dass experimentelle und beobachtete Beweise zeigen, dass die menschliche Immunreaktion auf COVID-19-Spritzen sich stark von der Reaktion unterscheidet, die durch die Exposition gegenüber SARS-CoV-2 ausgelöst wird:

Die genetischen Veränderungen, die durch den Impfstoff hervorgerufen werden, sind wahrscheinlich die Ursache für diese unterschiedlichen Reaktionen. In diesem Beitrag präsentieren wir den Nachweis, dass eine Impfung im Gegensatz zu einer natürlichen Infektion eine tief greifende Beeinträchtigung der Typ-I-Interferon-Signalgebung hervorruft, die verschiedene negative Folgen für die menschliche Gesundheit hat. Wir erklären den Mechanismus, durch den Immunzellen große Mengen von Exosomen in den Blutkreislauf freisetzen, die Spike-Proteine zusammen mit kritischen microRNAs enthalten, die eine Signalreaktion in Empfängerzellen an entfernten Stellen auslösen.

Wir identifizieren auch potenziell tiefgreifende Störungen in der regulatorischen Kontrolle der Proteinsynthese und der Krebsüberwachung. Diese Störungen stehen möglicherweise in direktem Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen, Myokarditis, Immunthrombozytopenie, Bellscher Lähmung, Lebererkrankungen, beeinträchtigter adaptiver Immunität, verstärkter Tumorbildung und DNA-Schäden.

Die Studie enthält Beweise aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), um ihre Hypothese zu untermauern. Während sich die Gesundheitsbehörden weigern anzuerkennen, dass COVID-19-Impfungen Todesfälle verursacht haben, analysierten klinisch geschulte Gutachter eine Stichprobe von COVID-19-Impfstoff-Todesfällen, die in VAERS gemeldet wurden, und stellten fest, dass nur 14 % von ihnen mit Sicherheit nicht auf den Impfstoff zurückzuführen waren.

Das bedeutet, dass die restlichen 86 % möglicherweise mit den Impfungen in Verbindung standen. Während oft behauptet wird, dass VAERS-Meldungen von Laien gemacht werden und daher unzuverlässig sind, ergab die Untersuchung, dass mindestens 67 % der analysierten COVID-19-Todesfälle von Mitarbeitern des Gesundheitswesens gemeldet wurden.

Insgesamt warnen McCullough und Kollegen, dass die COVID-19-Impfung die angeborene Immunität untergräbt, was die Fähigkeit zur Bekämpfung künftiger Infektionen beeinträchtigen könnte. Wenn das Immunsystem durch die Impfung geschädigt ist, kann es außerdem weniger gut bösartige Veränderungen in den Zellen erkennen und verhindern.

Sie vermuten auch, dass die Exposition gegenüber Spike-Protein-haltigen Exosomen und mRNAs eine Entzündungskaskade auslösen kann, die zu weiteren Erkrankungen führt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass COVID-19-Impfungen keinen positiven Beitrag zur öffentlichen Gesundheit leisten, und stellt fest:

Letztendlich übertreiben wir nicht, wenn wir sagen, dass Milliarden von Leben auf dem Spiel stehen. Wir fordern die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen auf, mit Beweisen zu belegen, warum die in diesem Papier diskutierten Fragen für die öffentliche Gesundheit nicht relevant sind, oder anzuerkennen, dass sie es sind, und entsprechend zu handeln. Solange unsere öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in dieser Hinsicht nicht das Richtige tun, ermutigen wir jeden Einzelnen, seine eigenen Entscheidungen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung zu treffen und dabei diese Informationen mit einzubeziehen.

Können Sie den möglichen Schaden verringern?

Wer eine COVID-19-Spritze in Erwägung zieht, muss die nachgewiesenen Risiken sorgfältig abwägen, bevor er eine Entscheidung trifft. Wenn Sie jedoch bereits eine Injektion erhalten haben und Ihr Risiko für mögliche Komplikationen verringern möchten, empfehle ich Ihnen einige grundlegende Strategien:

Messen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel und nehmen Sie genügend Vitamin D oral ein (bei den meisten Erwachsenen etwa 8.000 Einheiten/Tag) und/oder setzen Sie sich ausreichend der Sonne aus, um sicherzustellen, dass Ihr Spiegel bei 60 bis 80 ng/ml (150 bis 2000 nmol/l) liegt.

Verzichten Sie auf alle pflanzlichen (Samen-)Öle in Ihrer Ernährung, was bedeutet, dass Sie fast alle verarbeiteten Lebensmittel und die meisten Mahlzeiten in Restaurants meiden sollten, es sei denn, Sie können sicher sein, dass der Koch nur mit Butter kocht. Vermeiden Sie alle Soßen und Salatdressings in Restaurants, da diese mit Samenölen versetzt sind. Vermeiden Sie auch Hühner- und Schweinefleisch, da sie reich an Linolsäure sind, dem Omega-6-Fett, das fast jeder in viel zu großen Mengen zu sich nimmt und das zu oxidativem Stress beiträgt.

Erwägen Sie die Einnahme von etwa 500 Milligramm NAC pro Tag, da es zur Vorbeugung von Blutgerinnseln beiträgt und eine Vorstufe für die körpereigene Produktion des wichtigen Antioxidans Glutathion ist.

Erwägen Sie die Einnahme von fibrinolytischen Enzymen, die das Fibrin auflösen, das zu Blutgerinnseln, Schlaganfällen und Lungenembolien führt. Die Dosis beträgt in der Regel zweimal täglich, muss aber auf nüchternen Magen eingenommen werden, entweder eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit. Andernfalls verdauen die Enzyme Ihre Nahrung und nicht das Fibrin im Blutgerinnsel.

