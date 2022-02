Dr. Robert W. Malone: Wir, das Volk, wollen die Daten sehen! Es ist an der Zeit, den Wahnsinn zu beenden

Von Dr. Robert W. Malone

Dass die CDC Beweise für die Sicherheit des COVID-Impfstoffs zurückhält, ist wissenschaftlicher Betrug.

Die US-Gesundheitsbehörde C.D.C. wollen einen großen Teil der von ihr gesammelten Covid-Daten nicht veröffentlichen – New York Times, 21. Februar 2022

Die Behörde hat wichtige Daten über Auffrischungsimpfungen und Krankenhausaufenthalte zurückgehalten… Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie hat die Behörde, die für die Reaktion des Landes auf den Gesundheitsnotstand zuständig ist, nur einen winzigen Teil der gesammelten Daten veröffentlicht, so mehrere Personen, die mit den Daten vertraut sind. Viele der zurückgehaltenen Informationen könnten den staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden dabei helfen, ihre Bemühungen zur Eindämmung des Virus gezielter einzusetzen…

Zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie hat die Behörde, die für die Reaktion des Landes auf den Gesundheitsnotstand zuständig ist, nur einen winzigen Teil der gesammelten Daten veröffentlicht, so mehrere Personen, die mit den Daten vertraut sind… Die C.D.C. ist sowohl eine politische als auch eine gesundheitspolitische Organisation“, sagte Samuel Scarpino, leitender Direktor der Erregerüberwachung am Pandemic Prevention Institute der Rockefeller Foundation. „Die Schritte, die nötig sind, um so etwas freizugeben, liegen oft außerhalb der Kontrolle vieler Wissenschaftler, die bei der C.D.C. arbeiten.

Lassen Sie mich dieses Zitat für Sie übersetzen. Im Grunde genommen wirft ein nicht staatlicher Sprecher der „offiziellen“ wissenschaftlichen Gemeinschaft des öffentlichen Gesundheitswesens Rochelle Walinsky den schwarzen Peter zu und behauptet, die Politiker hätten uns gezwungen, wissenschaftlichen Betrug zu begehen, indem sie wichtige Daten zurückhielten.

Die Ärzte des Global Summit und andere mutige Mediziner, die sich den Lügen und der Tyrannei widersetzt haben – die schikaniert wurden, ihre Arbeitsplätze verloren haben, ihre medizinische Zulassung verloren haben, verleumdet und verleumdet wurden – haben Recht. Die Daten werden zurückgehalten.

Die Mainstream-Medien schulden vielen von uns Wissenschaftlern und Ärzten eine Entschuldigung. Die Mainstream-Medien müssen aufhören, das Sprachrohr der Regierung zu sein. Wir sind hier nicht im kommunistischen China!

Die Regierung schuldet dem amerikanischen Volk eine riesige Entschuldigung. Die Leute in der Regierung, die das amerikanische Volk belogen haben, müssen angeklagt und rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Wir, das Volk, müssen verlangen, ALLE Daten von der CDC und der FDA zu sehen.

Lassen Sie uns über Daten sprechen. Die CDC verwendet kumulative Daten vom Beginn der Einführung des Impfstoffs Anfang 2021, um die Lüge zu stützen, dass diese Impfstoffe gegen Omicron wirksam sind.

Die CDC verschweigt eindeutig die Daten zur Sicherheit. In dem (durch und durch voreingenommenen) NYT-Artikel oben wird dies weiter ausgeführt.

Die Daten von Pfizer unterstützen die Sicherheit des Impfstoffs, aber die Forscher sagen, dass die Wirksamkeit bei zwei Impfungen nicht gegeben ist. Bei den jüngeren Kindern, also den sechs Monaten bis zwei Jahren, war der Impfstoff wirksam, aber in der Altersgruppe der Zwei- bis Vierjährigen erreichte er nicht ganz das erwartete Niveau der Antikörperreaktion, sagte Dr. Christina Canody, medizinische Leiterin der BayCare Pediatric Service Line.

Anstatt nur eine EUA-Sitzung über zwei Dosen abzuhalten, setzt Pfizer nun die Studie über drei Dosen fort und wird diese Daten vorlegen, sobald sie vorliegen… Die Besorgnis über die Fehlinterpretation von nach Impfstatus aufgeschlüsselten Daten über Krankenhausaufenthalte beschränkt sich nicht nur auf das C.D.C. Am Donnerstag erklärten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens in Schottland, dass sie die Veröffentlichung von Daten über Covid-Krankenhausaufenthalte und -Todesfälle nach Impfstatus einstellen würden, weil sie ähnliche Befürchtungen haben, dass die Zahlen von Impfgegnern falsch dargestellt werden könnten.

Das ist genau das, was wir schon immer gesagt haben.

Warum ist das wichtig?

Wenn die CDC die altersgeschichteten Daten für COVID veröffentlichen würde, wäre klar, dass eine Impfung für die meisten Amerikaner nicht notwendig ist. Würde das Risikoverhältnis zwischen geimpften und hospitalisierten Personen für Omicron veröffentlicht, wäre klar, dass der Nutzen des Impfstoffs nicht zu beobachten ist.

Die FDA hat keine Angaben zur Wirksamkeit der Auffrischungsimpfungen für Kinder gemacht. Sie hat die Sicherheitsdaten nicht veröffentlicht. Sie haben die Sicherheitsdaten für die Impfstoffe für Kinder und Erwachsene zurückgehalten.

Das muss aufhören. Wir befinden uns tief im Bereich des wissenschaftlichen Betrugs.

Erinnern wir uns daran, wo das alles angefangen hat… Wir wurden von SEHR frühem Beginn dieser Pandemie an manipuliert. Die Regierung hat entschieden, was geschrieben, entfernt und von den Medien und den großen Tech-Giganten zensiert wurde. Das ist Propaganda.

Ich poste die GESCHICHTLICHEN Hinweise vom Beginn des Jahres 2020, um zu zeigen, dass unsere Regierung von Anfang an in wissenschaftlichen Betrug verwickelt war. Vergessen Sie nicht – dies geht zurück bis 2020.

Die Weltgesundheitsorganisation führt geheime Gespräche mit den Tech-Giganten Google, Facebook und Amazon, um die Verbreitung von Fehlinformationen über das Coronavirus zu bekämpfen. Daily Mail 17. Februar 2020.

Google, Facebook, Amazon und andere Tech-Giganten haben einen Tag lang geheime Gespräche mit der Weltgesundheitsorganisation geführt, um die Verbreitung von Fehlinformationen über das Coronavirus zu bekämpfen.

Social-Media-Unternehmen wie Twitter und Youtube haben bereits daran gearbeitet, Beiträge über das Virus zu entfernen, die sich als Fälschungen erwiesen haben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angeboten, direkt mit den Unternehmen bei der Überprüfung der Fakten zusammenzuarbeiten, um diesen Prozess zu beschleunigen.

Die Beiträge über das Virus, die entfernt werden mussten, reichten von der Behauptung, es handele sich um eine Modekrankheit oder sei von der Regierung erfunden worden, bis hin zu Behauptungen, das Virus könne mit Oregano-Öl behandelt werden.

Die teilnehmenden Unternehmen vereinbarten, mit der WHO an kollaborativen Instrumenten, besseren Inhalten und einem Callcenter zu arbeiten, bei dem die Menschen Ratschläge einholen können (CNBC berichtete).

Bloomburg. Amazon, Alphabet gehören zu den Tech-Unternehmen, die sich mit dem Weißen Haus über die Bekämpfung des Coronavirus treffen. LA Times. March 11, 2020.

Beamte des Weißen Hauses erörterten die Bekämpfung von Online-Fehlinformationen über das Coronavirus und andere Maßnahmen während einer Telefonkonferenz am Mittwoch mit Technologieunternehmen, darunter Google, Facebook und Twitter Inc. von Alphabet Inc.

Der Chief Technology Officer der USA, Michael Kratsios, leitete die Telefonkonferenz, an der auch Vertreter von Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. und IBM Corp. sowie anderer Unternehmen und Tech-Fachverbände teilnahmen.

Die Diskussion konzentrierte sich auf den Informationsaustausch mit der Bundesregierung, die Koordinierung im Bereich der Telemedizin und der Online-Ausbildung sowie die Schaffung neuer Instrumente zur Unterstützung von Forschern bei der Überprüfung von Stipendien, heißt es in einer Erklärung des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses.

„Spitzentechnologieunternehmen und große Online-Plattformen werden eine entscheidende Rolle in diesem Projekt spielen“, sagte Kratsios in einer Erklärung. Er kündigte an, dass sein Büro in den kommenden Tagen eine Datenbank mit Forschungsergebnissen über das Virus veröffentlichen werde.

Das Weiße Haus bittet das Silicon Valley um Hilfe bei der Bekämpfung des Coronavirus, der Verfolgung seiner Ausbreitung und der Unterbindung von Fehlinformationen. Washington Post. March 11, 2020.

Das Weiße Haus hat am Mittwoch Amazon, Google und andere Tech-Giganten um Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus gebeten, in der Hoffnung, dass das Silicon Valley die Bemühungen der Regierung, den Ausbruch zu verfolgen und genaue Informationen zu verbreiten, verstärken könnte…

Die Anfragen kamen während eines etwa zweistündigen Treffens zwischen hochrangigen Beratern der Trump-Administration, führenden Bundesgesundheitsbehörden und Vertretern von Unternehmen wie Cisco, Facebook, IBM, Microsoft und Twitter, als Washington versuchte, die leistungsstarken Werkzeuge der Tech-Industrie zu nutzen, um Arbeiter zu verbinden und Daten zu analysieren, um einen Ausbruch zu bekämpfen, der bereits mehr als 1.000 Menschen in den Vereinigten Staaten infiziert hat.

Drei Teilnehmer beschrieben das Telefon- und Videogespräch unter der Bedingung der Anonymität, weil die Sitzung privat war. Die meisten anwesenden Technologieunternehmen haben entweder nicht geantwortet oder lehnten eine Stellungnahme ab.

Die oben genannten Beweise machen kristallklar, dass die Regierung von Anfang an Daten manipuliert hat. Jetzt, wo Omikron hier ist und die Impfstoffe eindeutig nicht funktionieren. Da wir Daten aus anderen Ländern haben, die auf Probleme hindeuten, fordern wir dringend Transparenz und ein Ende der Manipulation des amerikanischen Volkes. Redefreiheit ist Redefreiheit.

Wissenschaftlern und Ärzten muss es erlaubt sein, Daten im Internet zu diskutieren. Wir ALLE müssen die Möglichkeit haben, Daten zu diskutieren. Es ist an der Zeit, den Wahnsinn zu beenden.