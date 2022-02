Kanadischer Abgeordneter beschreibt, wie das Bankkonto einer alleinerziehenden Mutter vom Trudeau-Regime eingefroren wurde

Weil sie es wagte, 50 Dollar an die Trucker zu spenden

Der kanadische Abgeordnete Mark Strahl berichtete, wie das Bankkonto einer alleinerziehenden Mutter aus seinem Wahlkreis vom Trudeau-Regime komplett eingefroren wurde, nachdem sie völlig legal 50 Dollar an den Trucker Freedom Convoy gespendet hatte.

„Briane ist eine alleinerziehende Mutter aus Chilliwack, die einen Mindestlohnjob hat“, twitterte Strahl und fügte hinzu: „Sie hat 50 Dollar an den Konvoi gespendet, als das zu 100% legal war. Sie hat sich in keiner anderen Weise beteiligt. Ihr Bankkonto wurde nun eingefroren.“

Der Abgeordnete forderte weiter: „Das ist es, worauf Justin Trudeau mit seinen Notstandsgesetzen eigentlich abzielt.“

Briane is a single mom from Chilliwack working a minimum wage job. She gave $50 to the convoy when it was 100% legal. She hasn’t participated in any other way. Her bank account has now been frozen. This is who Justin Trudeau is actually targeting with his Emergencies Act orders.