Die CDC gibt zu, dass sie der Öffentlichkeit Daten vorenthalten hat, weil sie keine Skepsis gegen die Impfungen wecken wollte

Dies ist von der NY Times. Die Wahrheit ist, dass die Daten ihr Narrativ nicht stützen, also haben sie sie versteckt. Glauben Sie, sie würden die Daten verbergen, wenn sie zeigen würden, dass die Impfstoffe wirken? Nein, natürlich nicht!

Hier ist die Geschichte über die Zurückhaltung von Daten durch die CDC im Gateway Pundit.

Aber Leute mit blauen Pillen lesen nur die New York Times.

OK, gut.

CDC gibt zu, dass sie ungünstige Daten zurückhält

Hier ist die Geschichte in der NY Times, die besagt:

The CDC’s response when questioned about their withholding of Covid data and lack of transparency is essentially “we don’t trust you to be able to understand the truth.”



The condescension is palpable. The wheels are finally coming off. https://t.co/74ScUienhs