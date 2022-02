Afghanistan am Rande der Katastrophe

Schwulenrechte, Frauenrechte – in Wirklichkeit sind sie für viele Konservative in den USA ein Ärgernis, aber die Behauptung, diese Rechte auf der anderen Seite des Planeten zu schützen, ist ein guter Vorwand, um Krieg zu spielen.

Und zum Spielen braucht man keine Bomben. Alles, was man braucht, ist der Wille zur Vorherrschaft und die Fähigkeit, „den Feind“ zu entmenschlichen, so dass sein Leben ausgelöscht werden kann, wenn (und falls) nötig.

Ich muss gestehen, dass ich sprachlos bin, wenn ich vom drohenden Schicksal Afghanistans erfahre, dass Präsident Biden sich weigert, 9,4 Milliarden Dollar an die Zentralbank des Landes auszuzahlen, die das Land während des 20-jährigen Krieges im Ausland vor allem bei der US-Notenbank deponiert hatte. Als die Taliban nach dem Abzug der USA im vergangenen August die Macht zurückeroberten, ergriff der Präsident die Kontrolle über diese Vermögenswerte, was Afghanistan in den wirtschaftlichen freien Fall stürzen könnte.

„Beamte der Vereinten Nationen warnen, dass Millionen von Afghanen vor dem Winter keine Nahrungsmittel mehr haben könnten, wobei eine Million Kinder vom Hungertod bedroht sind …

„Keine Aufstockung der Nahrungsmittel- und medizinischen Hilfe kann den makroökonomischen Schaden ausgleichen, der durch die steigenden Preise für Grundstoffe, den Zusammenbruch der Banken, die Zahlungsbilanzkrise, das Einfrieren der Gehälter im öffentlichen Dienst und andere schwerwiegende Folgen entsteht, die sich auf die gesamte afghanische Gesellschaft auswirken und die Schwächsten treffen.“

Diese Worte stammen aus einem von 48 Kongressmitgliedern unterzeichneten Brief an Biden vom Dezember letzten Jahres, in dem er aufgefordert wird, mit dem afghanischen Volk keinen Wirtschaftskrieg zu führen, auch wenn die Taliban an der Macht sind. 20 Jahre Krieg zu ertragen ist eine Sache, aber das ist nichts im Vergleich zu einem Leben inmitten eines totalen wirtschaftlichen Zusammenbruchs.

Eine Million Kinder könnten verhungern.

Das ist fast unbegreiflich. In der Tat sind die Familien gezwungen, unvorstellbare Maßnahmen zu ergreifen, um zu überleben.

„Viele von Afghanistans wachsender Zahl an mittellosen Menschen treffen verzweifelte Entscheidungen, während ihr Land in einen Strudel der Armut gerät“, heißt es in der Associated Press. Zum Beispiel: „Arrangierte Ehen für sehr junge Mädchen sind in der gesamten Region eine häufige Praxis. Die Familie des Bräutigams – oft entfernte Verwandte – zahlt Geld, um das Geschäft zu besiegeln, und das Kind bleibt in der Regel bei seinen eigenen Eltern, bis es mindestens 15 oder 16 Jahre alt ist. Da sich viele von ihnen nicht einmal die Grundnahrungsmittel leisten können, geben einige an, dass sie potenziellen Bräutigamen erlauben würden, sehr junge Mädchen zu nehmen, oder sogar versuchen, ihre Söhne zu verkaufen.“

Jean Athey von Peace Action stellt fest, dass die USA etwa 2,3 Billionen Dollar für den Krieg in Afghanistan ausgegeben haben, und weist darauf hin, dass „für das afghanische Volk der Krieg noch nicht zu Ende ist, ebenso wenig wie das Töten. Es wird erwartet, dass der neue Wirtschaftskrieg in diesem Winter in vier Monaten mehr Afghanen töten wird als der ‚kinetische‘ Krieg in zwanzig Jahren. Niemand erwartet, dass die Führer der Taliban darunter leiden werden. Aber alle sind sich einig, dass Hunderttausende von Babys sterben werden. In der Tat zeichnet sich ab, dass Afghanistan im Jahr 2022 eine der schlimmsten, wenn nicht sogar die schlimmste humanitäre Katastrophe in der Geschichte eines Landes erleben wird.

Solche Daten werfen endlose Fragen auf, die sich alle auf ein einziges Wort reduzieren lassen: Warum? Warum? Warum?

Die Denkweise des Krieges regiert immer noch. Die grundlegende, abstrakte Antwort lautet einfach: die Taliban. Sie sind grausam und brutal und verweigern vielen Menschen ihre Grundrechte als menschliche Wesen. So wahr das auch sein mag, wie können die US-Regierung und ihre unhinterfragten Unterstützer die Ironie unserer vorgetäuschten Empörung darüber übersehen, wo wir doch seit Jahrzehnten ungestraft Zivilisten dort töten und nun bereit sind, einem Hungerholocaust vorzustehen? Darüber hinaus unterstützen und verbünden wir uns gerne mit brutal unterdrückerischen Regierungen auf der ganzen Welt, solange sie sich unseren Wünschen beugen und sich mit unseren „Interessen“ in Einklang bringen.

Es ist an der Zeit, uns mit einer Million Kinder zu verbünden, die am Rande des Verhungerns stehen, und das endlose Scheitern von Kriegen, einschließlich Wirtschaftskriegen, direkt anzuerkennen. Die ersten Opfer sind immer die Unschuldigen.

Der Brief an Biden von 48 Mitgliedern des Kongresses – kaum 10 Prozent des Repräsentantenhauses – befasst sich mit dem Thema wie folgt:

„Wir bedauern die schweren Menschenrechtsverletzungen der neuen Taliban-Regierung, das harte Durchgreifen gegen die Zivilgesellschaft und die Unterdrückung von Frauen und LBGTQ-Personen. Dennoch ist ein pragmatisches Engagement der USA gegenüber den De-facto-Behörden der Schlüssel zur Abwendung von noch nie dagewesenem Schaden für Millionen von Frauen, Kindern und unschuldigen Zivilisten. Eine strafende Wirtschaftspolitik wird die Taliban-Führer nicht schwächen, die vor den schlimmsten Konsequenzen geschützt werden, während die überwältigende Wirkung dieser Maßnahmen unschuldige Afghanen treffen wird, die bereits Jahrzehnte des Krieges und der Armut erlitten haben.

Der Brief endet mit einem Zitat von Mary-Ellen McGroarty vom Welternährungsprogramm: „Wir müssen die Politik vom humanitären Imperativ trennen.“

Wenn wir stattdessen weiterhin den „Krieg gegen das Böse“ führen, den George W. Bush begonnen hat, werden wir weiterhin Teil dieses Übels sein. Denken Sie an die Millionen Afghanen, die in ihrem zerrütteten Land verhungern müssen, und stellen Sie sich dann die Folgen vor, die uns daraus entstehen werden.