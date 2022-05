Aktuelle US-Daten zeigen fast 30.000 Todesfälle nach COVID-Impfungen und weiter steigende Zahlen bei den Impfschäden

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 1.261.149 Meldungen von unerwünschten Ereignissen aus allen Altersgruppen nach COVID-19-Impfstoffen, darunter 27.968 Todesfälle und 228.477 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 6. Mai 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 6. Mai 2022 insgesamt 1.261.149 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 27.968 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 210 gegenüber der Vorwoche – und 228.477 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 1.774 gegenüber der Vorwoche. Gegenüber der Vorwoche wurden insgesamt 5 794 zusätzliche unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 6. Mai 2022 insgesamt 815.384 unerwünschte Ereignisse, darunter 12.899 Todesfälle und 81.830 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 6. Mai gemeldeten 12.899 Todesfällen in den USA traten 16 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 20 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 6. Mai 578 Millionen COVID-19-Impfdosen verabreicht worden, darunter 341 Millionen Dosen von Pfizer, 218 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 6. Mai 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

10.560 unerwünschte Ereignisse, darunter 272 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

20 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

Dem Defender ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass Berichte über Myokarditis und Perikarditis in dieser Altersgruppe von der CDC aus dem VAERS-System entfernt worden sind. Eine Erklärung dafür wurde nicht gegeben.

43 Berichte über Blutgerinnungsstörungen.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 6. Mai 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

31.504 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.812 als schwerwiegend eingestufte und 43 gemeldete Todesfälle. VAERS meldete letzte Woche 44 Todesfälle in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen.

65 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

650 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 638 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

166 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 6. Mai 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 6. Mai meldeten 5.503 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, darunter 1.720 Meldungen über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.629 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

873 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 29 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.331 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.698 Berichte über Myokardinfarkte.

13.922 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.248 Berichte Pfizer, 4.972 Berichte Moderna und 2.661 Berichte J&J zugeschrieben.

4.183 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 2.562 Fälle dem Impfstoff COVID-19 von Pfizer, 1.424 Fälle dem Impfstoff von Moderna und 184 Fälle dem Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

Die Wirksamkeit von COVID von Pfizer lässt nur wenige Wochen nach der zweiten und dritten Dosis rasch nach

Die zweite und dritte Dosis des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer schützt nur wenige Wochen lang vor der Omikron-Variante, so eine heute in JAMA Network Open veröffentlichte, von Experten begutachtete Studie.

„Unsere Studie ergab einen raschen Rückgang der Omikron-spezifischen neutralisierenden Serum-Antikörper-Titer nur wenige Wochen nach der zweiten und dritten Dosis von [Pfizer-BioNTech] BNT162b2“, schreiben die Autoren des Forschungsbriefs.

Die Autoren sagten, ihre Ergebnisse „könnten die Einführung zusätzlicher Auffrischungsimpfungen für gefährdete Personen unterstützen, da die Variante einen Anstieg neuer Fälle im ganzen Land verursacht“, berichtete Forbes.

Die dänischen Forscher untersuchten Erwachsene, die zwischen Januar 2021 und Oktober 2021 zwei oder drei Dosen BNT162b2 erhalten hatten oder die vor Februar 2021 infiziert und dann geimpft worden waren.

Sie stellten fest, dass nach einem anfänglichen Anstieg der Omikron-spezifischen Antikörper nach der zweiten Pfizer-Impfung die Werte rasch abfielen, und zwar von 76,2 % in Woche 4 auf 53,3 % in Woche 8 bis 10 und 18,9 % in Woche 12 bis 14.

Nach der dritten Impfung fielen die neutralisierenden Antikörper gegen Omicron zwischen Woche 3 und Woche 8 um das 5,4-fache.

COVID-Impfstoffe für Kinder unter 6 Jahren müssen den FDA-Standard von 50 % Wirksamkeit nicht mehr erfüllen

Der oberste Impfstoffbeauftragte der FDA erklärte am 6. Mai vor einem Kongressausschuss, dass die COVID-19-Impfstoffe für Kinder unter 6 Jahren nicht den von der Behörde festgelegten Schwellenwert von 50 % Wirksamkeit bei der Blockierung symptomatischer Infektionen erfüllen müssen, um eine Notfallzulassung zu erhalten.

„Wenn diese Impfstoffe die Wirksamkeit bei Erwachsenen widerspiegeln und nur weniger wirksam gegen Omikron zu sein scheinen als bei Erwachsenen, werden wir wahrscheinlich trotzdem eine Genehmigung erteilen“, sagte Dr. Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research bei der FDA, vor dem House Select Subcommittee on the Coronavirus Crisis.

Die FDA prüft derzeit die Daten des Zweifachimpfstoffs von Moderna für Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren sowie für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Das Unternehmen beantragte am 28. April bei der FDA die Zulassung seines Impfstoffs COVID-19 mRNA-1273 für Kinder und führte dabei andere Wirksamkeitszahlen an als im März bekannt gegeben.

Die FDA wartet immer noch auf Daten über das Dreifach-Impfschema von Pfizer und BioNTech für Kinder unter 5 Jahren, nachdem zwei Dosen des pädiatrischen Impfstoffs bei Zwei-, Drei- und Vierjährigen keine Immunreaktion ausgelöst haben, die mit der bei Teenagern und Erwachsenen vergleichbar ist.

COVID-Impfstoffverletzung beendet 20-jährige Karriere eines Chirurgen

In einem Interview in der CHD.TV-Sendung „The People’s Testaments“ beschrieb Dr. Joel Wallskog, wie bei ihm nach der Verabreichung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna eine transversale Myelitis diagnostiziert wurde und warum er nun seine Zeit damit verbringt, anderen durch den Impfstoff Geschädigten zu helfen.

Im September 2020, so Wallskog, erkrankten die Mitarbeiter der Klinik, an die er Patienten verwies, an COVID-19. Obwohl Wallskog sich nicht krank fühlte, machte er einen Antikörpertest, der positiv ausfiel.

Als ein enger Freund an COVID-19 erkrankte und intubiert werden musste, beschloss Wallskog, sich impfen zu lassen, obwohl er Bedenken hatte und bereits eine natürliche Immunität erworben hatte.

Etwa eine Woche nach der Impfung wurden Wallskogs Füße taub, und er entwickelte „elektrische Empfindungen“ in den Beinen, wenn er den Kopf nach vorne neigte. Als er Probleme mit dem Stehen bekam, ordnete er eine MRT an, bei der eine Läsion des Rückenmarks festgestellt wurde.

Ein Neurologe diagnostizierte bei Wallskog eine transversale Myelitis, eine Erkrankung, die durch eine Entzündung des Rückenmarks verursacht wird.

Trotz verschiedener Behandlungen und Ruhepausen leidet Wallskog unter Schmerzen und Taubheitsgefühlen und ist nicht in der Lage, lange genug zu stehen, um Operationen durchzuführen. Seine Karriere endete Anfang 2021.

Rheumatologe: 40% von 3.000 geimpften Patienten berichteten über Impfschäden

Dr. Robert Jackson, ein seit 35 Jahren praktizierender Rheumatologe, sagte, dass 40 % der geimpften Patienten in seiner Praxis einen Impfschaden hatten, und 5 % sind immer noch verletzt. Jackson hat mehr als 5.000 Patienten, von denen etwa 3.000 mit COVID-19 geimpft wurden.

Jackson sagte, dass 12 Patienten nach der Impfung gestorben sind, während er normalerweise ein oder zwei Todesfälle pro Jahr bei seinen Patienten zu verzeichnen hat. Etwa 5 % seiner Patienten entwickelten eine neue Erkrankung, die sie anfälliger für Blutgerinnsel macht.

Jacksons Beobachtungen stimmen mit einer im BMJ veröffentlichten Studie überein, in der die Sicherheit von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 bei Menschen mit entzündlichen/autoimmunen rheumatischen und muskuloskelettalen Erkrankungen aus dem von Ärzten geführten EULAR Coronavirus Vaccine (COVAX)-Register untersucht wurde.

Die Studie ergab, dass bei 37 % der 5 121 Teilnehmer unerwünschte Ereignisse auftraten und bei 4,4 % der Patienten nach der Impfung ein Aufflackern der Krankheit auftrat.