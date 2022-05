Weltwirtschaftskrieg: Wer profitiert? (Und wie viel Zeit ist noch übrig?)

Ich warne schon seit vielen Jahren vor einem unvermeidlichen Wirtschaftskrieg zwischen Ost und West. Die Frage war nie eine Frage der Wahrscheinlichkeit, sondern immer nur eine Frage des Zeitpunkts. Wann wäre der günstigste Zeitpunkt für einen Dritten Weltkrieg?

Die Frage der „Bequemlichkeit“ mag seltsam klingen, aber ich möchte, dass sich die Leser an eine Regel erinnern: Alle Kriege sind Bankerkriege.

Es gibt nichts, was Sie in Bezug auf die Geopolitik nicht irgendwann verstehen könnten, solange Sie die Tatsache akzeptieren, dass internationale Konflikte im Allgemeinen konstruiert und immer so angelegt sind, dass sie einer bestimmten Gruppe von etablierten Machtmaklern und Finanzeliten zugute kommen. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die davon ausgehen, dass all diese Ereignisse lediglich „zufällige und unglückliche Zufälle“ sind, dann werden Sie für den Rest Ihres Lebens im Dunkeln tappen – und niemals begreifen, warum Ihnen so schreckliche Dinge widerfahren, während die Welt auseinanderfällt. Sie werden in ein frühes Grab gehen, weil Sie unvorbereitet waren, während Sie immer noch dachten, Sie seien der klügste Mensch im Raum.

In meinem Artikel Order out of Chaos: How the Ukraine Conflict Is Designed to Benefit Globalists (Ordnung aus dem Chaos: Wie der Ukraine-Konflikt den Globalisten nützt) habe ich die vielen Faktoren skizziert, die den Kreml mit globalistischen Institutionen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF), der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dem Internationalen Währungsfonds (IWF), Elitisten wie Henry Kissinger und internationalen Banken wie Goldman Sachs verbinden. Die Realität ist, dass Russland seit langem mit den Interessen der Globalisten verbunden ist, und das wird sich durch den Krieg in der Ukraine nicht ändern, genauso wenig wie nach der Annexion der Krim durch Russland.

China ist natürlich noch schlimmer, wenn es um Kollusion mit globalistischen Institutionen geht. Das Land hat Billionen von Dollar an Schulden angehäuft, weil dies eine Voraussetzung für die Aufnahme in den Währungskorb der Sonderziehungsrechte (SZR) des IWF ist. Ja, China ist von einer Nation mit minimaler Verschuldung zu einer Nation mit Billionen von Schulden geworden, nur weil der IWF „Liquidität“ für die Währung einer Nation verlangt, um sie für seine globale Zentralisierungsinitiative als lebensfähig zu betrachten. Das ist nicht das Verhalten eines Landes, das antiglobalistisch ist.

Ich werde hier nicht weiter auf die Fakten rund um die östlichen Nationen und ihre Anhängsel der Globalisten eingehen. Das habe ich bereits seit über einem Jahrzehnt getan, und ehrlich gesagt bin ich es leid, die Lektionen aufzuwärmen, die brillante Forscher wie Antony Sutton schon vor meiner Geburt fachkundig behandelt haben. Wenn es einen großen Krieg gibt, dann stecken Globalisten dahinter, die beide Seiten beeinflussen und versuchen, mehr Macht zu erlangen. Wenn Sie das bis jetzt noch nicht begriffen haben, werden Sie es auch nie.

Wozu Krieg gut ist

Warum einen Krieg anzetteln? Ganz einfach: Wenn man in einem Schachspiel beide Seiten ausspielt, ist man am Ende immer der Gewinner. Darüber hinaus ist das Chaos das ultimative Rezept für die Durchsetzung drakonischer Ziele, die die Öffentlichkeit in Friedenszeiten niemals zulassen würde.

Was ich hier stattdessen untersuchen möchte, ist die Frage des Timings und der Entwicklung: Wie wird sich dieser massive Wirtschaftskrieg abspielen, und wie lange wird er dauern, bis er stattfindet? Wenn wir die Phasen verstehen, können wir uns vielleicht auf die Auswirkungen einstellen und Maßnahmen ergreifen, um das Ergebnis zu ändern.

Der erste Schritt besteht darin, anzuerkennen, dass die östlichen Länder am Zug sind und dass ihr Handeln das Tempo der Ereignisse bestimmen wird.

Die wirtschaftliche Lektion, die der Westen vergessen hat

Wahrer Reichtum hat nichts mit Geld oder der Schaffung von Schulden zu tun; wahrer Reichtum entsteht durch Ressourcen, Produktionsmittel und Arbeit. Das ist etwas, was die Marxisten in ihrer Philosophie eigentlich richtig verstanden haben; das Problem ist, dass Marxisten nur an Möglichkeiten interessiert sind, Arbeit, Ressourcen und Produktion zu stehlen, während sie die Öffentlichkeit glauben machen, dass dieser Diebstahl eine gute Sache ist.

Östliche Nationen verstehen nach wie vor, was wirklicher Reichtum ist. Man kann alles Geld der Welt haben, aber wenn man keine Produktionsbasis oder Ressourcenentwicklung hat, hat man nichts.

So einfach ist das.

Wenn ein Land keinen wirklichen Reichtum hat und keine Mittel, ihn zu schaffen, wird keine Druckerpresse seine Wirtschaft retten.

Der Westen hat einen Großteil seiner Produktionsmittel aufgegeben und die Erkundung seiner eigenen Ressourcen durch vorgetäuschte Umweltsorgen wie „Kohlenstoffverschmutzung“ gelähmt. Der Osten hat dies nicht getan, zumindest nicht in einer Weise, die die langfristige Produktivität beeinträchtigt. Daher ist der Osten in der stärksten Position, um einen globalen Wirtschaftskonflikt zu überleben.

Der eigentliche Schlüssel für den Verlauf eines wirtschaftlichen Weltkriegs ist jedoch die Kombination der beteiligten Länder und ihre Handelsabkommen.

Russland und China beispielsweise haben seit vielen Jahren einen bilateralen Handel entwickelt, um den US-Dollar auszuschalten. Russland ist reich an Rohstoffen, und China verfügt über die weltweit größte Produktions- und Exportbasis. Ein Bündnis ist wirtschaftlich absolut sinnvoll. Und genau das ist nun geschehen.

Nur wenige Wochen vor dem Einmarsch in die Ukraine unterzeichnete Russland einen 30-jährigen Öl- und Gasvertrag mit China im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar. Dieser Vertrag fällt mit dem Bau einer großen Pipeline von Russland nach China zusammen, die bis 2025 fertig gestellt werden soll.

Auch Indien hat Vorkehrungen für verstärkte Öllieferungen aus Russland getroffen und wird ohne den Dollar (die ehemals einzige Petrowährung der Welt) zahlen. Darüber hinaus ist das Versprechen niedrigerer Preise, während der Rest der Ölwelt eine rapide Inflation der Energiepreise erlebt, sehr verlockend für diejenigen, die Öl, Erdgas oder Kohle aus Russland kaufen.

Die anderen Länder des BRICS-Blocks (Brasilien, Indien, China und Südafrika) haben trotz der westlichen Sanktionen und des Ausschlusses russischer Banken aus dem internationalen Zahlungsnetz SWIFT regen Handel mit Russland betrieben. Dies ist genau das, was ich schon vor vielen Jahren vorausgesagt habe.

Aber wie wirkt sich dieser Handelsblock auf den Zeitrahmen des Weltkriegs aus?

Ein Wirtschaftskrieg hat wirtschaftliche Ziele

Ich bin der Meinung, dass das eigentliche Ziel dieses Krieges nicht Russland oder China ist, sondern der US-Dollar und die amerikanische Wirtschaft. Ja, es wird weitreichende finanzielle Konsequenzen jenseits der USA geben, aber unsere Wirtschaft ist die einzige, die vollständig von dem globalen Reservestatus unserer Währung abhängig ist.

Ein Weltkrieg, der mit wirtschaftlichen Waffen und Taktiken geführt wird, ist die schlimmste Art von Krieg, die wir führen könnten, weil wir ihn nicht gewinnen können. Der globale Reservestatus des Dollars ist unsere Achillesferse. Er ist keine Stärke, sondern eine Schwäche.

Während alle Augen auf den Schießkrieg in der Ukraine auf der anderen Seite des Planeten gerichtet sind, erkennen nur sehr wenige, dass der schlimmste Schaden uns hier zu Hause treffen wird.

Die Sanktionen gegen Russland sind nur ein Teil des Problems, da sie eine allgemeine Abkopplung vom Dollarhandel vorantreiben. Das größere Problem sind die BRICS-Staaten (und ihre Export-/Importpartner), die sich weigern werden, Sanktionen zu akzeptieren, weil sie wirtschaftlich voneinander abhängig sind.

Ein Beispiel dafür ist die jüngste Ankündigung Ungarns, dass das Land jegliche Kürzung der russischen Öl- und Gasimporte ablehnen wird. Warum? Weil dies in ihrem Land eine Energiekrise auslösen würde, von der sie sich nicht mehr erholen könnten.

Viele andere Länder in der Welt folgen dieser Logik, und wenn die NATO weiterhin auf eine wirtschaftliche Isolierung Russlands drängt, werden diese Länder unweigerlich aufhören, den Dollar als Reservewährung zu verwenden.

Warum „unweigerlich“, werden Sie sich fragen – warum führt die wirtschaftliche Isolierung Russlands zum Ende des weltweiten Reservestatus des Dollars? Hier ist der Grund: Als die Regierung Biden und die Europäische Union (EU) Russland sanktionierten, froren sie auch Russlands Dollarkonten ein und beendeten Russlands Verbindung mit der internationalen Zahlungsplattform. Das war eine ganz klare Methode der Nötigung! Es ist, als hätte Biden Putin angerufen und ihm gesagt: „Verlassen Sie die Ukraine, sonst. Das ist eine wirklich schöne Wirtschaft, die Sie da haben. Es wäre eine Schande, wenn ihr etwas zustoßen würde…“.

Der Rest der Welt sah mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Entsetzen zu, wie der Westen Russland finanziell ausschaltete. Dieser Akt der wirtschaftlichen Kriegsführung ließ eine fast undenkbare Schlussfolgerung zu: Wenn sie es mit Russland getan haben, können sie es auch mit uns tun…

Zoltan Poszar, globaler Leiter der Zinsstrategie der Credit Suisse, sagte in der Bloomberg-Sendung „Odd Lots“:

…Kriege neigen dazu, sich zu wichtigen Wendepunkten für die Weltwährungen zu entwickeln, und mit dem Verlust des Zugriffs auf die russischen Devisenreserven wurde allen Ländern signalisiert, dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass diese Geldreserven im Falle von Spannungen auch wirklich ihnen gehören. Für die Verwalter der weltweiten Währungsreserven könnte es daher immer weniger Sinn ergeben, Dollars zur Sicherheit zu halten, da sie genau dann weggenommen werden könnten, wenn sie am dringendsten benötigt werden.

Dylan Grice von Calderwood Capital formulierte dies noch deutlicher:

eine bewaffnung des geldes in diesem ausmaß hat es noch nie gegeben… man kann die karte nur einmal ausspielen. china wird es zu einer priorität machen, keinen USD mehr zu brauchen, bevor es Taiwan angreift. es ist ein wendepunkt in der geldgeschichte: das ende der hegemonie des USD und die beschleunigung hin zu einer bipolaren geldordnung

Mit anderen Worten: Die etablierten Eliten in den USA und Europa schaffen die Bedingungen, die den Dollar zerstören können.

Der Status des Dollars hängt vollständig vom Glauben und der Überzeugung an seine Nachfrage ab. Wenn die Nachfrage nach Dollars wegen der weltweiten Sanktionen schwankt, werden all die Billionen von Dollar, die in Überseebanken gehalten werden, in die USA zurückfließen und die Nation tiefer in eine Stagflationskrise stürzen.

Die Globalisten wissen genau, dass dies die Folge sein wird. In der Tat zählen sie darauf.

Wir haben acht Jahre Zeit, uns vorzubereiten

Das Jahr 2030 wird von den Vereinten Nationen, dem IWF, dem WEF und dem Rest der Kabale der globalistischen Institutionen immer wieder als letzter Meilenstein für ihre Great Reset-Agenda genannt.

Wenn eine globale Wirtschaftskrise der Auslöser ist, wie es den Anschein hat, dann werden mehrere Jahre benötigt, um den Zusammenbruch ablaufen zu lassen – zusammen mit der Einführung einer „Lösung“ für das Problem. Das bedeutet, dass sich der Wirtschaftskrieg im nächsten Jahr schnell beschleunigen muss.

Schon heute erleben wir eine Inflation, die den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht hat, und erhebliche Störungen in der Lieferkette. Mehrere globalistische Stiftungen sagen Nahrungsmittelknappheit auf der ganzen Welt für die nächsten 3-6 Monate voraus. Ich glaube, dass sich der Krieg selbst innerhalb eines Jahres schnell ausweiten und China einschließen wird, und der größte Teil des Schadens wird bis Ende 2024 angerichtet sein. Das alles wird davon abhängen, wie schnell die Exporteure (vor allem China) den Dollar abstoßen; der Dollarabsturz wird der Hauptauslöser sein.

Ein wesentlicher Teil der Great Reset-Agenda des WEF und der globalen digitalen Sonderziehungsrechte-Initiative des IWF würde das Ende des Dollars als Weltreservewährung erfordern. Dies ist ein Prozess, über den die Globalisten schon seit einiger Zeit offen sprechen. Das ist keine „Verschwörungstheorie“, das ist Verschwörungsrealität. Der IWF hat bei vielen Gelegenheiten argumentiert, dass der globale Währungsrahmen von einer zentralisierten Einheit „verwaltet“ werden muss, die die nationalen Regierungen daran hindern kann, den Währungshandel für ihre eigenen Zwecke auszunutzen, und das schließt digitale Währungen ein.

Die Bühne für dieses Narrativ ist bereits bereitet. Die USA werden als Beispiel dafür angeführt, warum Nationalismus ein „Weg in die Katastrophe“ ist und warum man keiner einzelnen Nation so viel Macht in Form einer Weltreservewährung anvertrauen sollte. Diese Art von Macht verleitet Regierungen nicht nur zu exzessiver Geldschöpfung, sondern auch zu schuldenfinanzierten Ausgabenwut. Sie drucken nicht nur neues Geld, um die alten Schulden zu bezahlen, wodurch die Kaufkraft des Dollars weltweit geschwächt wird (auch bekannt als Inflation). Aber sehen Sie sich an, was die USA mit Russland gemacht haben – sie haben die Bankkonten eingefroren und die Kreditkarten der zehntgrößten Volkswirtschaft der Welt gesperrt. Die Globalisten würden dies einen Machtmissbrauch nennen.

Im Laufe der Geschichte sind die globalen Reservewährungen gestiegen und gefallen. Von der griechischen Drachme im 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum britischen Pfund (1700-1931) ist jede einzelne zusammengebrochen. Und die daraus resultierende Implosion einer Reservewährung breitet sich wie ein Tsunami aus und zerstört die Volkswirtschaften weltweit.

Es ist also nur „logisch“, dass eine globale Zentralbehörde ohne nationale Loyalitäten die Kontrolle über eine „internationale“ Reservewährung erhält, oder? Vielleicht ein auf mehreren Währungen basierendes Korbsystem oder vielleicht eine einzige Weltwährung… Um zu verhindern, dass sich zukünftige Tragödien und Machtmissbrauch jemals wiederholen. Oder?

Lassen Sie sich nicht täuschen.

Das ist ein kompletter Schwindel.

Ein Weltkrieg, ob wirtschaftlich oder kinetisch, und der Tod des Dollars als Weltreservewährung sind ein perfekter Vorwand für die „vollkommen rationale“ Einführung einer internationalen Finanzoligarchie.

Und im Gegensatz zu ihren Vorgängern würde dieser herrschende Rat direkt in der Sonne für jedermann sichtbar operieren und nicht im Schatten tief in den Eingeweiden der Zentralbankkartelle. Seine Autorität wäre „offiziell“, und seine Kontrolle würde als notwendig, ja sogar als lebenswichtig für den Weltfrieden anerkannt.

Das ist dasselbe, was nach jedem größeren Krieg oder Weltkrieg passiert ist: Es wird argumentiert, dass die nationale Souveränität die Ursache war und dass es keine Nationalstaaten geben sollte, denn wenn man die Menschen sich in Gruppen organisieren lässt, könnten sie unterschiedliche Vorstellungen darüber entwickeln, wie sie leben wollen, und unterschiedliche Vorstellungen führen zu Konflikten.

Nach dem Ersten Weltkrieg führten sie den Völkerbund ein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die UNO und der IWF gegründet.

Und nach dem Dritten Weltkrieg werden sie versuchen, ein Programm für eine Weltwährung und eine globale Wirtschaftsregierung (und auch Dominanz) durchzusetzen.

Die Globalisten behaupten, es sei besser, wenn es keine Souveränität, keine Gruppen und keine unterschiedlichen Ideen gäbe. „Wir brauchen ein homogenes globales Kollektiv mit einem einzigen Bienenvolk“, so das Argument, „damit es nie zu Konflikten kommt.“

Natürlich werden sie ihre eigene Gruppe haben, die alle Vorteile der Krise und die Macht, die sich aus der Panik ergibt, für sich beanspruchen wird.

Ich empfehle Ihnen dringend, sich und Ihre Familie auf das Ende des globalen Reservestatus des US-Dollars vorzubereiten. Das bedeutet, dass Sie Ihre finanzielle Zukunft mit dem sogenannten „Geld der letzten Instanz“ sichern sollten, mit anderen Worten: mit physischem Gold und Silber. Physische Edelmetalle sind sicher vor Hackerangriffen, immun gegen den Zusammenbruch des Stromnetzes und werden höchstwahrscheinlich immer etwas wert sein, was man von der großen Mehrheit der gefallenen Währungen nicht behaupten kann. Sie sind ein solides finanzielles Fundament, auf dem Sie Ihre Zukunft aufbauen können, egal was die Zukunft bringt.

Steigen Sie aus dem Dollarstandard aus, bevor die Globalisten es für Sie tun – denn wenn sie erst einmal hinter Ihren Dollars her sind, wird es zu spät sein.

Mit dieser Warnung möchte ich Sie mit einem Zitat des Globalisten und Mitglieds des Council on Foreign Relations, Richard Gardner, aus der Zeitschrift Foreign Affairs aus dem Jahr 1974 zurücklassen, das meines Erachtens die Realität der Menschen, mit denen wir es zu tun haben, verdeutlicht: