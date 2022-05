China zieht die Schraube weiter an: Bürger dürfen das Land nur noch unter strengen Auflagen verlassen. Reisepässe nur noch im Notfall

HONG KONG: China hat angekündigt, dass es strenge Beschränkungen für „nicht lebensnotwendige“ Auslandsreisen seiner Bürger einführen wird, um den schlimmsten Ausbruch des Coronavirus, den das Land in den letzten zwei Jahren erlebt hat, einzudämmen.

Die Einwanderungsbehörde erklärte, dass die Beschränkungen dazu dienen sollen, das Überqueren der Grenze zu verhindern, und dass sie ein strengeres Genehmigungsverfahren für Pässe und andere Reisedokumente sowie ein hartes Vorgehen gegen illegale Grenzübertritte vorsehen.

Auf einer Sitzung der Nationalen Einwanderungsbehörde am Dienstag wurde festgestellt, dass sich die Situation in China an einem „bedeutenden und dringenden Punkt“ befindet und dass die Stadt Peking die „wichtigste der wichtigen“ ist.

In einer Erklärung auf der Website der Agentur heißt es, die Sitzung sei einberufen worden, um die Beschlüsse der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros unter dem Vorsitz von Präsident Xi Jinping vom vergangenen Donnerstag weiterzugeben, auf der die Führung Chinas Null-Covid-Politik bekräftigt habe, die „den Test der Zeit bestehen wird“.

Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben wiederholt auf den Ursprung der Ausbrüche im Land hingewiesen und in einigen Fällen Briefe und Pakete aus dem Ausland dafür verantwortlich gemacht – eine Theorie, die international auf große Skepsis gestoßen ist.

Chinas Einwanderungsbehörden haben bereits seit Beginn der Pandemie die Genehmigung von Reisedokumenten für ihre Bürger eingeschränkt, und chinesische Bürger haben sich darüber beschwert, dass sie ihre Pässe nicht verlängern können.

In der ersten Jahreshälfte 2021 stellte China nur 335.000 Reisepässe aus, hauptsächlich für Studienaufenthalte im Ausland, Geschäftsreisen und Beschäftigung, 2 % der Gesamtzahl des gleichen Zeitraums im Jahr 2019, so die NIA im vergangenen Jahr.

Ein Einwohner von Guangzhou mit dem Nachnamen Xu sagte, er habe versucht, seinen Pass 2020 zu erneuern, um seinen Sohn zu sehen, der in den Vereinigten Staaten studiert, sei aber abgewiesen worden. Ihm wurde gesagt, er dürfe nicht ins Ausland reisen, wenn er nicht im Ausland studiere, geschäftlich tätig sei oder ein Einladungsschreiben habe.

„Ich kann das nicht verstehen, selbst wenn es um die Prävention von Ausbrüchen geht“, sagte er.

Er rechnet nicht damit, dass sein Sohn in diesem Jahr für den Sommer nach Hause kommt, da es strenge Beschränkungen gibt.

Trotz der Beschränkungen ist die Nachfrage nach Reisen ungebrochen. Im beliebten Forum Xiaohongshu listeten Nutzer kreative Wege auf, um einen Reisepass zu erhalten, darunter Reisen ins Ausland für eine Prüfung zum Chartered Financial Analyst oder die Beauftragung von Agenten, die für Job- oder Schulangebote bürgen.

In einem Beitrag hieß es, es werde zur „neuen Normalität“, dass es schwierig sei, einen Reisepass zu bekommen, und fügte hinzu: „Je mehr Material Sie vorbereiten können und je früher Sie es bekommen, desto besser. Von jetzt an wird es nur noch strenger werden“.

Im März kündigte das Ministerium für öffentliche Sicherheit strengere Regeln für die Genehmigung von Einreise- und Ausreisegenehmigungen und ein hartes Durchgreifen gegen illegale Aktivitäten an.

Während die Hauptstadt zu drastischen Maßnahmen greift, um Infektionen in der Stadt frühzeitig zu stoppen, ist das Finanzzentrum Shanghai seit mehr als einem Monat abgeriegelt. Mindestens 15 chinesische Provinzen haben in den letzten Tagen ebenfalls lokale Infektionen gemeldet.