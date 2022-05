Zahlen lügen nicht: Die meisten Menschen haben mit den COVID-Impfungen abgeschlossen

Die New York Times bietet täglich aktuelle Informationen der CDC über die Zahl der Geimpften. Da nichts, was aus dem Mund der CDC kommt, unbedingt zuverlässig ist, gebe ich im Folgenden die offiziellen Zahlen an. Es ist jedoch durchaus möglich, dass die Zahl der Ungeimpften oder teilweise Geimpften noch höher ist als hier angegeben. Achten Sie genau auf die Zahlen.

257,6 Millionen (von insgesamt 334 Millionen Amerikanern) haben mindestens eine Dosis Impfstoff erhalten. Das sind 77 % des Landes. Zieht man die 0- bis 4-Jährigen ab, sind es 82 % derjenigen, die nach ihrem Alter für eine Impfung infrage kommen. Es scheint, dass die große Mehrheit der Amerikaner dem Impfprogramm zustimmt.

Aber nicht für lange

Erstaunliche 15 % der ursprünglich Geimpften (und 11 % aller Amerikaner) haben sich nie wieder impfen lassen. Das ist enorm. Es gibt keinen anderen Impfstoff, bei dem ein so hoher Prozentsatz eine 2-Dosis-Serie nicht abschließt. Wenn man also die 18 %, die jede Impfung verweigerten, und die 11 % (aller Amerikaner), die sich weigerten, die erste Serie zu beenden, zusammenzählt, kommt man auf 29 % Impfverweigerer und Ex-Impfer, die nicht „vollständig geimpft“ wurden, um die Terminologie der CDC zu verwenden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) teilten am Freitag mit, dass etwa 257,6 Millionen Menschen mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten haben, darunter etwa 219,6 Millionen Menschen, die vollständig mit dem Ein-Dosis-Impfstoff von Johnson & Johnson oder der Zwei-Dosis-Serie von Pfizer-BioNTech und Moderna geimpft wurden.

[Warum verwendet die CDC das Wort „ungefähr“, wenn sie über jeden einzelnen geimpften Amerikaner verfügt? – Nass]

Die CDC berichtete auch, dass etwa 100,5 Millionen vollständig geimpfte Menschen eine zusätzliche Impfdosis oder eine Auffrischungsdosis erhalten haben, die höchste Stufe des Schutzes gegen das Virus. Sehen wir uns nun an, wie viele Amerikaner die Auffrischungsdosis erhalten haben. Nach Angaben der NYT haben nur 100,5 Millionen Amerikaner die erste Auffrischungsimpfung erhalten, das sind 30 % der Amerikaner.

Betrachtet man jedoch das NYT-Diagramm der Auffrischungsrate nach Landkreisen, so haben in vielen Landkreisen weniger als 15 % der Bevölkerung die erste Auffrischungsdosis genommen. Warum hat die NYT keine zusätzlichen Farben für Bezirke verwendet, in denen über 35 % oder über 40 % geboostet wurden? Gibt es keine? Wenn ja, könnte die Gesamtzahl der Auffrischungen in den USA weniger als 30 % betragen.

Aber folgen wir der CDC und der NYT und nehmen wir 30 % oder 100,5 Millionen Menschen als unsere erhöhte Zahl.

Wie viele Menschen haben die ersten beiden Impfungen (oder eine, wenn sie die J- und J-Spritze bekommen haben) erhalten und die Auffrischungsimpfung abgelehnt? 36 % der Amerikaner (219,6 Mio. – 100,5 Mio. / 334 Mio. Menschen) haben die erste Serie erhalten und die Auffrischungsimpfung abgelehnt. Addieren Sie die 36 % zu den 18 %, die alles verweigert haben, und fügen Sie die 11 % hinzu, die die zweite Impfung verweigert haben, und schon haben Sie 65 % des Landes, die gesagt haben: „Nie wieder!“

Nimmt man noch die 5,6 % der Amerikaner unter 5 Jahren hinzu, die nicht geimpft werden dürfen (für sie ist die Impfung nicht als Notfallimpfung zugelassen), dann sind laut CDC 70 % von uns nicht auf dem neuesten Stand“.

Es sieht so aus, als ob die Amerikaner doch nicht so dumm sind. Trotz zwei Jahren ständiger Propaganda und beispielloser Drohungen mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Ausbildung, wenn man sich nicht impfen lässt, sagen die Amerikaner: „Es reicht“. Sie haben aufgehört, vor den Impfkliniken Schlange zu stehen, von denen viele jetzt geschlossen sind.

Warum sollten sie das tun?

Es scheint, dass sie Zugang zu den alternativen Medien haben. Sie haben gesehen, wie Menschen nach einer Impfung verletzt wurden oder starben. Sie haben genug gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass es nicht richtig ist, sich alle paar Monate eine Spritze zu geben.

Informationen aus dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern, wonach die Impfung weder Todesfälle noch Krankenhausaufenthalte verhindert hat, ganz zu schweigen von Fällen und der Ausbreitung der Krankheit, sind über den Buschtelegraphen an die Öffentlichkeit gelangt. Die Menschen waren in der Lage, die Wahrheit von Fake News zu unterscheiden.

Die Information, dass die Impfung mit den COVID-Impfstoffen offenbar die Fähigkeit beeinträchtigt, eine breite Immunantwort auf COVID aufzubauen, konnte nur so lange unterdrückt werden.

Aus den ursprünglichen Daten der klinischen Moderna-Studie, die den Zulassungsbehörden spätestens seit der Vorlage des Moderna-Pakets zur Zulassung hätten vorliegen müssen, geht hervor, dass zwar 93 % der ungeimpften Kontrollpersonen nach der Infektion den Anti-Nukleokapsid-Antikörper gegen SARS-CoV-2 bildeten, aber nur 40 % der Geimpften diesen Antikörper nach der Infektion in nachweisbaren Mengen produzierten.

Bei ihnen blieb die erwartete Immunreaktion aus. Es ist möglich bzw. wahrscheinlich, dass je mehr Dosen dieser Impfstoffe man erhält, desto weniger breite Immunität wird man entwickeln, selbst wenn man sich infiziert hat.

Auf jeden Fall sind die Amerikaner aus ihrem Dornröschenschlaf aufgewacht. Nach Angaben der American Academy of Pediatrics haben nur 35 % der 5- bis 11-Jährigen eine COVID-Impfung erhalten, und nur 28 % haben beide Dosen erhalten. Zwanzig Prozent der ursprünglich geimpften 5-11-Jährigen wurden nie zur zweiten Impfung gebracht. Sagt Ihnen das nicht etwas?

Nach Angaben der CDC sind 75 % der amerikanischen Kinder bereits gegen COVID geimpft. Und trotz der verzweifelten Behauptungen der CDC ist die Krankheit für Kinder nur sehr selten schwerwiegend. Die Idee, kleine Kinder massenhaft zu impfen, ist also unsagbar grausam.

Jetzt müssen die 65 % von uns, die noch wach sind, die Vorschulkinder vor diesen teuflischen Impfungen bewahren. Die FDA hat mehrere Tage im Juni für Sitzungen des beratenden Ausschusses für Impfungen für Kleinkinder und Babys sowie für eine Auffrischungsimpfung für die 5-11-Jährigen reserviert. Wir müssen das Gemetzel stoppen, bevor die Impfstoffe für die kleinsten Amerikaner zugelassen werden.

Wir müssen auch die nicht aufgeweckten Eltern vor sich selbst schützen, falls die Impfstoffe doch zugelassen werden. Diese Eltern brauchen dringend unsere Führung. Wollen Sie nicht helfen?